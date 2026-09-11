Historia en 4 tiempos | Abarrote en la Fiesta de Los Remedios

Tres imágenes del abarrote en la fiesta de Los Remedios.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera de 1976

La primera de 1976 | La Región

Abarrote en la Fiesta de Los Remedios

Tres imágenes del abarrote en la fiesta de Los Remedios. | La Región

Un abarrote como no se recuerda se ha registrado en la Fiesta de Los Remedios, en torno a la celebración de la Natividad de Nuestra Señora, en su advocación de la Virgen de Los Remedios, que tiene en nuestra ciudad una tradicional devoción.

Las misas celebradas en la capilla, desde primeras horas de la mañana, registraron tal afluencia de fieles que muchísimas personas hubieron de seguir la celebración de los cultos desde el exterior.

En la zona de los eucaliptus se instalaron diversas barracas y numerosos puestos de pulpo, así como tenderetes para comedores provisionales, que a medio día estuvieron muy concurridos. Pero el mayor abarrote se registró por la tarde y por la noche, con afluencia de centenares de comensales y degustadores del tradicional pulpo. En la fiesta popular actuó la Banda de Música de Orense.

Foto de Reza

(1976)

Se van las avionetas apagafuegos

La pista con los dos aviones al fondo y el cartel en primer plano. | La Región

Se van las avionetas que, contratadas por Icona, han estado destacadas en la planicie entre Los Milagros y Arnuiz para vigilancia y extinción de incendios forestales.

Estos dos aviones fueron contratados a dos compañías sevillanas de fumigación, defoliación y siembra, SAETA y FAASA, para permanecer en Orense hasta este mes de septiembre. Para esta tarea se perforó un pozo para el repostaje de los aviones en la improvisada pista que discurre casi un kilómetros a lo largo de la recta Los Milagros-Arnuiz, donde los fines de semana los mirones se contaban algunas veces por centenares.

Por el aterrizaje y despegue continuo se hizo necesario poner un cartel avisador a la entrada de la citada carretera, para aviso de automovilistas, con un “exagerado” titular de “Base aérea de Orense” para lo que no es más que una pista forestal reaprovechada.

Juan José Navacerrada y Luis Echevarría han sido los dos pilotos encargados de la misión de velar por nuestros montes, salvo cuando la cerrada neblina natural o la producida por los incendios lo desaconsejaban, dado el enorme riesgo de estas misiones.

Crónica de A. Outeiriño

(1976)

El jugador del Sporting Celanova Cicles, operado de menisco

Cicles, convaleciente en la clínica del Dr. Diz Ribadas. | La Región

Hace ya tiempo que Cicles venía acusando molestias en una rodilla, sin decidirse a ir a la operación. Pero el joven jugador del Sporting Celanova no ha tenido más remedio que acudir al quirófano. Le visitamos en la clínica del Dr. Diz Ribadas, que es el que ahora atiende a nuestros futbolistas, como médico de la Mutualidad Deportiva.

-Bueno, esto del quirófano siempre impone mucho -nos dice-. Tanto que la verdad es que estaba dispuesto a dejar el fútbol antes de operarme. Pero ha llegado un punto en que la lesión me impedía rendir normalmente en el trabajo, y ya no tuve más remedio que entrar al quirófano.

-¿Dispuesto a volver a jugar?

-Hombre, después de haberme operado, es lógico. Aunque confieso que mis aspiraciones no son muchas. No se puede ir lejos en el fútbol. Yo sólo tengo 22 años pero ya estoy un poco de vuelta. Creo que o se tiene mucha suerte o se tiene un padrino bueno. Claro que es importante saber jugar y tener cualidades, pero muchas veces, con poco, se llega lejos. Y con mucho se queda uno estancado.

-Y tú, fortuna y padrino aparte, ¿eres bueno o malo?

-Yo soy un jugador que lo doy todo en el campo. Por eso también lo paso mal. Porque, sobre todo en Regional, tan pronto destacas un poco, o te pones un poco pesado ante la delantera contraria, te muelen a palos. Llevo poco tiempo jugando, pero créame que me han zurrado mucho ya. Porque en la Regional se reparte mucha leña. Excesiva.

Crónica de Kenner

(1976)

11 de septiembre de 1926 - Abandono del Campo de las Mercedes

Los vecinos de la Plazuela o Campo de las Mercedes, en Orense, se quejan ante el alcalde del “marcado abandono” en que se encuentra dicho lugar, con grandes cantidades de basura acumuladas con grave perjuicio para la salud pública, una situación agravada al ser punto habitual de juego para numerosos niños que no dudan en “jugar” con dichas basuras con grave riesgo y falta de higiene.

-Llegaron a Orense procedentes de La Coruña las señoritas Gumersinda y Lucila Pérez y el presidente del Orfeón “Unión Orensana” don Alejandro Rodríguez Cobelas.

-Saludamos en Orense al abogado don Daniel M. Brandón, de Celanova.

-Llegó a Orense procedente de Pontevedra el joven abogado del Estado don Manuel Cid.

-Llegó a Orense procedente de Sanjenjo el médico don Bernardino Temes.

-Llegó a Orense procedente de Barcelona el almacenista don Fausto Román.

11 de septiembre de 1951 - Trágica caída en Medeiros

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Elisardo Núñez Seabra, Santiago Abeijón Cisneros, Benjamín Tesouro Díaz, Dolores Otero Pereira y dos menores, Luisa Cerdeira Ferreiro, José Pereira Santos, José Gómez Pérez, Adolfo Valdés Cid, Alfredo González Martínez, José Fernández Rodríguez, Cándido Galante Valencia, Manuel Estévez Álvarez, Policarpo Estévez Álvarez.

-En Orense contrajeron matrimonio la bellísima señorita María de la Merced Penedo Pato y don Manuel Menor Cortizo, apadrinados por el industrial de Orense don Manuel Fraga Suárez y doña Mercedes Pato de Penedo.

-En Orense contrajeron matrimonio la bella y simpática señorita Elisa Viejo Laso y el culto joven don Guillermo Rodríguez Conde, apadrinados por el industrial de Nueva York don José Rodríguez Arias y su esposa, doña Amparo, quien, por ausencia, estuvo representada por la hermana de la novia, señorita Pepita Viejo.

-Una mujer de 68 años fallece al sufrir una caída en las escaleras de su casa en Medeiros.

11 de septiembre de 1976 - Adolfo Suárez anuncia la ley para la reforma política

Noticia 1976 | La Región

Según el último padrón municipal, la ciudad de Orense sigue rondando los 80 mil habitantes, concretamente 80.210 (en el último censo éramos 81.160), una caída de población que viene registrándose desde que comenzó la década de los 70, aunque según el oficial mayor del Ayuntamiento que dirige el censo, don Santos Vaz, hay cerca de 20 mil vecinos no empadronados, sobre todo en los suburbios, por lo que la cifra real puede rondar los cien mil habitantes.

-El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, anuncia a través de TVE-RNE el proyecto de Ley para la Reforma Política, cuyo principal objetivo es “dar la palabra al pueblo español” dando legitimidad a los grupos y partidos por medio del voto, anunciando la celebración de elecciones antes del mes de julio del próximo año.

-(1) Las avionetas apagafuegos contratadas por Icona abandonan la provincia de Orense.

-(2) La tradicional Fiesta de Los Remedios en Orense vivió un abarrote de público.

-(3) El jugador del Sporting Celanova Cicles es operado de menisco en la clínica del Dr. Diz Ribadas en Orense.

11 de septiembre de 2001 - Marta Alastrué, campeona gallega

Noticia 2001 | La Región

El Ourense sigue sin ganar y empata ante el Gernika (1-1), castigado con un penalti en el minuto 94 cuando la victoria parecía asegurada con el gol de Nacho, y suma solo un punto en tres jornadas de Liga, después de perder también en la Copa del Rey.

-El COB gana su octava Copa Galicia ante su rival más habitual en este torneo, el Breogán, al que se impuso con claridad por 88-64 liderado por Sony Vázquez y Kammerichs.

-La tenista ourensana (aunque nacida en Zamora) Marta Alastrué suma su séptimo campeonato gallego absoluto, “y casi sin entrenar”, confirmando una vez más la clase que la llevó a codearse con figuras mundiales como Gabriela Sabatini o Arantxa Sánchez Vicario.

-España logra la medalla de bronce en el Eurobasket al vencer a Alemania por 99-90, con Pau Gasol (31 puntos) y Navarro (27) como “antídotos” frente al alemán Nowitzki (43 puntos), un éxito para la nueva generación “de oro” que ha llegado a la selección española de la mano de Javier Imbroda y que apunta a más éxitos en el futuro. El oro fue para Yugoslavia, que se impuso en la final a Turquía por 78-69.