Historia en 4 tiempos | Abren las termas de A Chabasqueira

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Celso Enríquez, el cinturón negro de judo más joven de Galicia

Celso Enríquez.

(2) El judoka orensano Celso Enríquez, del Judo Club Orense, ha conseguido el cinturón negro de judo.

Celso, que lleva practicando judo desde hace cinco años, es en la actualidad, con 20 años, el cinturón negro más joven de Galicia. En el camino para llegar a esta meta ha tenido que disputar once combates de los cuales ganó siete, hizo tres nulos y solo perdió uno, sacando 116 puntos, suficientes para poder pasar el examen técnico (mínimo 51 puntos) donde con gran seguridad superó las pruebas de kata y técnica.

Celso Enríquez ha sido campeón regional de las categorías esperanza y junior, clasificándose en esta última para la fase final del Campeonato de España en 1973. Atraviesa en la actualidad un gran momento de forma, aunque una inoportuna enfermedad le impidió participar en el último campeonato gallego junior.

Este acontecimiento supone sin lugar a dudas la mayoría de edad del judo orensano, que dio sus primeros pasos en mayo de 1970, y que de la mano de Manolo Montero en el aspecto técnico y de José Carlos Rodríguez en el orden federativo se ha consolidado firmemente, contando en la actualidad con más de doscientas licencias y una gran capacidad organizativa que quedó demostrada en el V Campeonato de España de judo femenino celebrado en Orense.

Además de Celso Enríquez, son cinturones negros y con licencia por el Judo Club Orense Manolo Montero, profesor del mismo; Rafael Laguna, tercer dan, el grado más elevado en Galicia, y Puga Espiñeira.

(1976)

Discos innecesarios en la plaza de Paz Nóvoa

La plaza, con los coches aparcados pese a la señal de prohibido.

(1) Si al fin se puede estacionar en la plaza de Paz Nóvoa, ¿por qué no se ocultan las señales, aunque sea con un plástico provisional?

Porque estas señales, para los forasteros, prohiben el estacionamiento, mientras que los coches de la ciudad, que conocen la tolerancia, aprovechan los espacios libres para dejar sus coches allí.

Hemos repetido mil veces que las plazas no debieran de convertirse en garajes, pero mientras no se alcancen soluciones al grave conflicto de los estacionamientos en nuestra ciudad, no habrá más remedio que permitir que los coches ocupen todos los espacios libres, aunque resulten antiestéticos.

¿Se puede estacionar en Paz Nóvoa? Sí, a juzgar por el número de vehículos que allí se observa todos los días. Entonces, cúbrase con tela, o con material no transparente, las señales de prohibición de estacionamiento.

Así, todos contentos.

Crónica de Urbano

(1976)

Fallece el general Enrique Alonso-Cuevillas Crespo

El general Cuevillas en sus tiempos de alcalde de Orense.

(3) En el día de ayer ha fallecido don Enrique Alonso-Cuevillas Crespo a los 77 años de edad. El señor Cuevillas había visto empeorar su estado de salud en los últimos tiempos.

Don Enrique Alonso-Cuevillas fue alcalde de Orense en los años 1962 y 1963, durante los cuales se hizo popular por su campechanía y don de gentes. También fue, en su cargo de general de brigada, gobernador militar de la plaza y provincia de Orense, así como en igual cargo en la provincia de Pontevedra.

Después de finalizar la Guerra Civil, el señor Cuevillas hizo gran parte de su carrera militar en distintos lugares de África, por aquel entonces de soberanía española.

A los familiares de don Enrique Alonso-Cuevillas Crespo (q.e.p.d.) hacemos llegar nuestra condolencia.

(1976)

30 de septiembre de 1926 - Dos militares orensanos, a un curso de tiro

Llegaron a Orense procedentes de Vigo el activo empleado del Banco Pastor don Juan Rego; el secretario de Cámara de este Obispado, don Diego Bugallo Pita, y el presidente del Orfeón Unión Orensana, don Alejandro R. Cobelas.

-Con brillantes calificaciones aprobaron sus respectivos cursos de Bachillerato los jóvenes Alberto y Teresita Vilanova, hijos del competentísimo practicante del Hospital Provincial don Sergio.

-Se constituye en Orense el Colegio Oficial de Agentes Comerciales.

-Por el exministro señor conde de Bugallal y para su sobrino don Hipólito Álvarez Bugallal, teniente de la Guardia Civil, ha sido pedida la bellísima señorita Magdalena Castro, hija del decano de procuradores de Gijón, don Fernando.

-El culto abogado don Francisco Carracedo Prada es nombrado secretario del Ayuntamiento de Barco de Valdeorras.

-Salieron para Madrid el capitán don Rafael Tejada y el teniente don Mariano Rodríguez, con objeto de asistir, en la Escuela Central de Tiro, a un curso de tiro de fusil, ametralladoras y bombas de mano.

30 de septiembre de 1951 - Eva Duarte de Perón, “gravemente enferma”

La coral orensana De Ruada triunfa en las fiestas de la Merced celebradas en Barcelona, con una brillante actuación en el Palacio de Ciento que fue muy aplaudida.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: José Díaz Lorenzo, Julio Álvarez Fernández, Isolino Nóvoa Cid e hijos menores, Amadeo Jácome Rodicio, Adelina López Fernández, Gerardo Carrera Codesido y Elisa Domínguez Fasero.

-Por los señores de Courel (don Gonzalo) y para su hermano don Miguel, doctor en Medicina, ha sido pedida a los señores de Gallego (don Darío) la mano de su hija Ángeles.

-El golpe de Estado militar en Argentina es sofocado y el general Perón anuncia “modificaciones” en el Ejército, pero al mismo tiempo anuncia que su esposa doña Eva Duarte se encuentra “gravemente enferma”.

-La japonesa Aiko Yamamoto, de 35 años y nieta del almirante Yamamoto que fue comandante en jefe de la flota japonesa durante la pasada Guerra Mundial, ingresa en un convento católico en Francia tras recuperarse de la tuberculosis que le afectaba desde niña, y que causó la muerte de su padre, también almirante y tutor del emperador Hiro Hito, además de ferviente católico.

30 de septiembre de 1976 - Luis María Ansón, al frente de la Agencia EFE

30 de septiembre de 1976.

Nacieron en Orense: Mónica Suárez Rodríguez, Yolanda Dacal Nieto, Elena Piñeiro Dacoba, Roberto Freire Ramos, Raquel Leiro Araujo, María López Sieiro, Elena Tovar Mouriño y Javier Rivera Cid.

-Se casaron: Antonio Iglesias Basallo e Isabel González Losada, José Álvarez Dacal y Dolores Fernández Font, César Mazaira Varela y Francisca Fernández Barreiro, Ramón Babarro Boo y Teresa Lemos San Emeterio, Luis Corcuera Montalvo y Celia Barreiros Prada, José Valada Fernández y Elvira Rodríguez Fernández.

-Don Ramón Gómez Vázquez es nombrado nuevo coadjutor de la parroquia de Santiago de Las Caldas en el Puente.

-(1) Unos discos innecesarios en la plaza de Paz Nóvoa.

-(2) El orensano Celso Enríquez se convierte el judoka más joven de Galicia con cinturón negro a sus 20 años.

-(3) El general Enrique Alonso-Cuevillas Crespo, exalcalde y gobernador militar de Orense, muere en su domicilio a los 77 años.

-El periodista y escritor Luis María Ansón es nombrado nuevo presidente de la Agencia EFE en sustitución de José María Alfaro.

30 de septiembre de 2001 - Abren las termas de A Chabasqueira

30 de septiembre de 2001.

Aurelio Grande Fernández, delegado diocesano de Misiones, fallece a los 71 años víctima de un infarto, dejando una huella imborrable en Ourense, donde había recibido un multitudinario homenaje hace sólo unos meses.

-El nuevo complejo termal de A Chabasqueira abre sus puertas impulsado por el Concello de Ourense, ofreciendo las primeras termas de inspiración japonesa instaladas en Galicia. El alcalde, Manuel Cabezas, aseguró que este es el “primer paso” en la recuperación de las termas públicas en la margen derecha del Miño, junto con la recuperación de las de As Burgas y Outariz, y prometió que en tres años Ourense contará con cuatro balnearios.

-Un hombre de 57 años se suicida tras matar a tiros a 14 personas en el Parlamento cantonal suizo de Zoug, tras un conflicto de años con las autoridades debido a una condena por difamación, en una de las peores masacres en la historia de Suiza.

-La condesa de Fenosa, Carmela Arias y Díaz de Rábago, abandona a sus 82 años la presidencia del Banco Pastor después de 30 años al frente del mismo, dejando el cargo en manos de su sobrino, José María Arias Mosquera.