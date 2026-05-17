Historia en 4 tiempos | Adolfo Sáa, el canditato que quiere la unión de todo el profesorado

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

La primera 17 de mayo 1976. | La Región

Adolfo Sáa, el canditato que quiere la unión de todo el profesorado

Adolfo Sáa. | La Región

Don Adolfo Sáa, el tercero de los candidatos a representar al Magisterio orensano ante el Ministerio de Educación y Ciencia, es director del colegio nacional de Las Lagunas e inspector provincial del Movimiento.

-¿Qué le ha movido a presentarse como candidato?

-Ese constante deseo que siempre he sentido de de poder elevar este cuerpo a la categoría que realmente le corresponde. Inquietud que ha condicionado mi vida desde que entré en él.

-¿Es presentado por alguna asociación política o profesional?

-No, soy un candidato libre e independiente.

-¿Tiene intereses particulares que defender?

-Sólo intereses generales del cuerpo de profesores. Estoy colocado en Orense capital, casado con una profesora, también colocada en esta localidad. Para mí, intereses particulares no existen. Única y exclusivamente quisiera luchar por la unión total de un cuerpo por la importancia de su función ante la sociedad merece la dignificación necesaria.

-¿Qué promete a los electores?

-Solamente prometo esfuerzos personales, pues prometer otra cosa sería dar como realizado, lo que es obra común, y que precisa previamente la elaboración de una estructura. Cualquier otro tipo de promesas sería practicar la demagogia y eso e mi no me va.

(1976)

Declaraciones del técnico del Orense Negrillo después del decepcionante empate ante el Baracaldo

La afición del Orense sufre otra decepción. | La Región

¿Qué impresión tiene del partido de hoy?

-Ha sido un rival muy difícil al que se ha dominado, pero el fútbol es así y así hay que aceptarlo.

-¿Cómo se escapó ese punto tan al final?

-Un peloteo insulso de remates y demás y en uno de esos cabezazos el balón entró.

-¿Qué pesa en el Orense, el contrario o el nerviosismo?

-Bueno, primero pesa el contrario y, sin embargo, están pesando mucho las muchas desgracias que estamos teniendo. Hoy tenemos disponibles solamente a quince hombres para los partidos, ya que los otros tienen lesiones de más o menos importancia. También tenemos mala suerte porque ya se empiezan a ver “manos negras” ya que no es justo que no nos piten cuatro penaltis y nos amonesten a un jugador. Hoy, por ejemplo, yo sé que el árbitro se llamaba Felipe porque se lo oí a los jugadores del Baracaldo.

-¿En resumen, no le gustó el arbitraje?

-Bueno, de eso no quiero hablar. Hay que estar en el terreno de juego y preguntarle a los propios jugadores qué les pareció el colegiado de hoy.

-Sin embargo, la delantera no profundizó…

-Bueno, yo estoy satisfecho de la delantera porque se han sacrificado todos y han luchado mucho, entregándose y haciendo buen fútbol, pero no hemos tenido suerte a la hora del remate…

Entreviasta de Servando Jr.(1976)

Pepe Pavón, muy bien en el Jarama

Pepe Pavón al volante de su Sélex. | La Región

Se corría en el circuito permanente del Jarama, en Madrid, la primera carrera de la Fórmula 1.430, en la que participaban los conocidos Pepe Pavón y Manolo Sanjurjo, además de piloto comentarista de nuestro fraterno “Pueblo Gallego”.

En esta carrera han participado más de 60 monoplazas, clasificándose 25 para la manga final en la carrera previa selección, en la que Sanjurjo iba tercero antes del accidente que le dejó finalmente fuera, y Pavón conseguía un puesto en la salida después de un puesto acorde a sus conocimientos del Jarama, donde ya corrió el año pasado con un menos competitivo Hispakart, haciéndolo este año con un Sélex.

La carrera, con mucho público y algunos seguidores orensanos, duró una hora y media. Pavón se retrasó en la salida, donde le precedieron por lo menos 12 o 13 coches, al acusar problemas con la segunda marcha. Luego empezaría la caza en una carrera donde los adelantamientos se hacen muy difíciles, con los bólidos pegados materialmente unos a otros, y uno, como decía Pavón, se encuentra rodeado de ruedas por todas partes. Pero eso no le amilanó y Pepe comenzó una de las más sensacionales remontadas de que haya memoria en el Jarama, tanto que esa impresionante manera de pasar a competidores jamás se había visto en el circuito y le valdría los elogios de la afición. En la última pasada llegó hasta la tercera posición, que mantendría hasta el final detrás del vencedor Villacieros, el menor de la dinastía, que tiene representantes en la TS, Fórmula 1.800 y en los rallies. Bien por Pavón, que ha comenzado con pie firme en la siempre difícil Fórmula 1.430.

Crónica de Juan Luis (1976)

17 de mayo de 1926 - Más donantes para el Corpus

Nueva relación de donantes para la Comisión de Festejos del Corpus: Felipe Fernández, Banco Pastor, Miguel Prada y Sobrino, viuda de Dacal, Ramón García, Casa Salat, Serafín Gómez, Armesto y Muñoz, Valencia y Fernández, Leonardo Pascual, Adolfo Pérez Resvié, Casa de los Lentes, viuda de Cimadevila, Modesta R. Obaya, Bernardo Varela, Demetrio Borrajo Tesouro, José Polanco, Narciso Dacunha, Augusto Quelle, Julio Rodríguez, viuda de Odilo Román, viuda de José Iglesias, Amable Pérez, Elodia Viazcochea, Sombrerería Guerra, Manuel Fernández, Ramón Puga y Hermanos, La Espuma, Dolores Pérez, Celestino Vázquez, Valentín Cid, González y Pavón, David Vázquez, José Díaz, Avelino Blanco, La Gardenia, Tintorería España, José Araujo, Emilio Varela, Cándido Álvarez, Cesáreo L. Álvarez, Marina Varela, Enriqueta Conde, Lorenzo Sánchez, La Llave, Carmen Cid, Antigua Ferretería, José R. Mangana, Vicente Aparicio, Fernando Puga, Bonifacio Rojas, Camilo Fernández, Antonio Vilarchao, Antonia Iglesias, Manuel Iglesias, Victoriano R. Rodríguez, Demetrio Fabello, Dolores López, Gumersindo Aviñés, Antonio Bretaña, y Chocolates Nuestra Señora de los Remedios.

17 de mayo de 1951 - El presidente de Bolivia deja el poder

En Orense contrajeron matrimonio la señorita Elena de las Cuevas Moreiras y el Registrador de la Propiedad don Ángel Colmeiro Laforet, apadrinados por doña Concepción Moreiras de Cuevas, madre de la novia, y el doctor don José María Colmeiro Rey, tío del novio.

-Han sido concedidos los siguientes títulos de Familia Numerosa en Orense: Dolores Fábrega Guitián, Basilio Fernández Doval, Juan Fernández Pérez, Manuel Gallego Cao, Francisco García Corbalán, Modesto González Rodríguez, Dolores Iglesias Cobelas, Antonio Iglesias Fernández, Manuel Justo Gutiérrez, Manuel López Ojea, Manuel Martínez Perea, Jesús Martínez Pérez, Luis Pérez Fernández, Eugenio Prado Sampayo, José Puga González, Bernardino Rodríguez Esperanza, Serafín Rodríguez González, Hermenegildo Rodríguez Sanz, Luis Ruiz Ruiz, José Sáa Varela, Ramón Salgado Álvarez, Elías Temes Rodríguez, Aurelio Tesouro Fernández y Santiago Vega Casas.

-El presidente de Bolivia, Mamerto Urriolagoitia, dimite de su cargo y sale del país rumbo a Chile, dejando el poder en manos de una Junta Militar encabezada por el general Hugo Ballivian.

17 de mayo de 1976 - El Bayern Munich, campeón de Europa por tercera vez

El Orense cede un empate a última hora ante el Baracaldo (1-1),

encajando el gol en el minuto 86, y ve alejarse las posibilidades de jugar la promoción de ascenso, para desilusión de la afición.

-(2) Don Adolfo Sáa, otro candidato para representar al Magisterio orensano ante el Ministerio de Educación y Ciencia.

-(3) El piloto orensano Pepe Pavón logra un magnífico tercer puesto en el circuito del Jarama después de una gran remontada en la primera carrera de la Fórmula 1.430, a los mandos de su nuevo Sélex.

-El Bayern de Munich se proclama campeón de Europa por tercera temporada consecutiva al vencer en la final disputada en Glasgow al Saint Etienne francés por 1-0 con gol de Roth.

-El arzobispo de Pamplona concede permiso al cantante Patxi Andión y la actriz Amparo Muñoz para casarse por la Iglesia, “pese a que una de las partes abandonó notoriamente la fe católica” en referencia al cantante y unas “polémicas” declaraciones suyas publicadas en diversas revistas en torno a la religión católica.

17 de mayo de 2001 - ETA mutila al periodista Gorka Landáburu

El Ourense tendrá como rivales a Burgos, Sabadell y Ceuta en la liguilla de ascenso a Segunda División.

-El COB se despide de la Liga ACB con una inútil victoria en la última jornada por 95-74 frente al Fórum Valladolid, acabando finalmente últimos en la clasificación de la Liga regular con 9 victorias y 25 derrotas.

-El Juzgado de Primera Instancia de Ourense condena a Benposta a reintegrar la parcela cuya posesión reclamaba la Xunta, a la que reconoce sus derechos sobre el terreno en el que pretende edificar un nuevo estadio de fútbol para Ourense.

-El periodista Gorka Landáburu sufre la amputación de un dedo de una mano al abrir un paquete bomba enviado por la banda terrorista ETA a su domicilio, un atentado que se produce apenas 48 horas después de las elecciones vascas, en las que el brazo político de ETA, Euskal Herritarrok, sufrió un fuerte varapalo con masiva pérdida de votos y escaños.

-El Alavés se queda al borde de la gloria europea y cae en la final de la Copa de la UEFA ante el Liverpool por 5-4, encajando el “gol de oro” de forma cruel: en propia puerta y a cuatro minutos del final de la prórroga en una final para el recuerdo.