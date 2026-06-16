Historia en 4 tiempos | Albendea Gómez, nuevo presidente del Ateneo

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 16 de junio de 1976.

Albendea Gómez, nuevo presidente del Ateneo

Votaciones en el Ateneo de Orense.

(2) Con 217 votos resultó ganadora la candidatura presidida por el señor Albendea Gómez en las elecciones celebradas en el Ateneo para renovar la mitad de la Junta Directiva.

La candidatura presidida por el señor Criado Martín obtuvo 77 votos. El total de votantes fue de 299, siendo el censo electoral de 699 socios de los que 41 dieron baja por no tener el pago de cuotas al día. Tres votos fueron para una candidatura combinada y uno resultó nulo. La mesa electoral estuvo formada por el presidente saliente, doctor Cabaleiro Goás; el secretario, señor Díaz Núñez; el vocal señor Martínez Randulfe, Carmen Encinas y el señor Sanmartín en representación de los votantes. Muy animada la votación con asistencia de socios poco frecuentadores del Ateneo. La candidatura que resultó ganadora quedó formada, pues, por los señores Albendea Gómez como presidente, con Juan Raposo, Martínez Pedrayo, Acisclo Manzano y Fernando Díez.

Antes de comenzar la votación el doctor Cabaleiro Goás agradeció la colaboración recibida durante su mandato y leyó la memoria de actividades del año 1975. Luego el secretario dio lectura a las cuentas desde diciembre de 1975 a junio del 76, con un saldo favorable entre ingresos y gastos de 36.949 pesetas, estando pendientes de pago 67.000 pesetas.

(1976)

El tramo Orense-Monforte de Accesos a Galicia no funcionará antes de 1980

Punto final de los Accesos a Galicia en Orense, en las proximidades del Viaducto.

(1) La noticia de que las obras de los Accesos a Galicia iban a reanudarse en los tramos que se habían suspendido definitivamente fue acogida con verdadero júbilo en nuestra provincia. En la delegación de Accesos en Orense me dieron información, sobre todo acerca del tramo Orense-Monforte, el más demandado por la población que quedó interrumpido en las inmediaciones del Puente Nuevo.

-¿Qué se va a afrontar ahora?

-Lo más inmediato es el proyecto de terminación de las obras desde Puebla de Brollón hasta Monforte, cuya duración puede ser de unos 18 meses.

-¿Y en cuánto al tramo Monforte-Orense?

-Lo lleva la División de Proyectos, que está en La Coruña, y lógicamente irá después. El trazado sufrirá ciertas variaciones de importancia, que hacen necesario un nuevo estudio del trayecto a seguir, al ofrecer dificultades el trazado previsto por el Sil y el Cabe.

Los tramos Puebla de Brollón-Monforte y La Rúa-Puebla de Brollón acortarán mucho los viajes y el trazado tendrá tendrá condiciones “a nivel de autopista”, facilitando mucho las comunicaciones.

-Resumiendo, ¿para cuándo tendremos los nuevos Accesos de Orense a Monforte?

-Eso no es posible saberlo en este momento, pero el plazo óptimo por menor costo para la ejecución de este tramo se puede estimar en tres años.

-O sera para 1980.

-Esperémoslo así.

-Esperémoslo.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

Casimiro: “La temporada ha sido, para mí, fatal”

Casimiro junto a su hijo Juan María.

(3) Casimiro Pérez González, el popular y pundonoroso central de CD Orense, lleva tres temporadas defendiendo los colores rojillos. Titular indiscutible desde su llegada, esta temporada se lesionó gravemente en el encuentro Lemos-Orense del 25 de abril, una ausencia que marcó decisivamente el juego del equipo. Hablamos con él en el estadio, al que llegó en compañía de su hijo Juan María.

-La ausencia de Casimiro, ¿ha sido causa para que el equipo no alcanzase el ascenso?

-Bueno, esto siempre ocurre. Cuando un jugador no juega y el equipo no gana, el aficionado y quizás algunos de vosotros los periodistas podéis decir que es por la falta del jugador. Resulta muy halagüeño para el jugador, pero yo creo que no. En realidad son cosas que nunca se podrán saber.

-¿A qué crees que fue debido que el Orense no consiguiera el ascenso?

-Hubo unas causas, las principales las lesiones.

-¿Cuál es tu situación actual?

-Finalizo el contrato el día 30. En la semana que me lesioné el presidente, don Antonio Docabo, me dijo que no me preocupase por nada, que me iban a renovar el contrato, pero desde entonces nada. Creo que con los resultados finales el hombre no andará con mucha moral y tendrá otras cosas más importantes que hacer y por eso no me habrá dicho nada.

-¿Te agradaría continuar en el Orense?

-Sí, a mí me gustaría acabar mi vida futbolística aquí. Voy a cumplir 27 años en septiembre y aún podría tirar tres temporadas en el Orense. Estoy muy contento en esta tierra.

Casimiro, un hombre que siempre ha defendido con pundonor los colores orensanos, bien merece que su situación en el Club sea resuelta favorablemente.

Crónica de Ellacuriaga

(1976)

16 de junio de 1926 - Oficial orensano muere prisionero en Marruecos

El teniente alférez orensano Alfonso Alcocer Martínez es uno de los 18 oficiales españoles muertos en cautiverio en Marruecos a pocos días de su puesta en libertad, después de 19 meses prisioneros en penosas condiciones. El fallecido, nacido en Orense e hijo del jefe del Archivo de Simancas, don Mariano Alcocer, fue hecho prisionero después de heroica resistencia en septiembre de 1924 por las tropas de Abd-el-Krim, el líder rifeño que acaba de rendirse a Francia y al que podría esperar un “retiro dorado” en el país galo.

-La bella señorita Maruja Dacoba Dorado termina el segundo año del Bachillerato con brillantes calificaciones.

-Han obtenido plaza como carabineros en Orense, después de exámenes presididos por el teniente coronel don Manuel García del Moral, don Guillermo Díez Sempulos y don Eladio Ramos Rodríguez.

-Regresó a Orense procedente de Ginzo, donde dirigió la instalación de algunos aparatos de radio de los que es concesionario para esta provincia, don Ramón Puga, del acreditado bazar El Siglo.

16 de junio de 1951 - Ladislao Kubala se nacionaliza español

Nacieron en Orense: Luisa Fernández Rodríguez y Estrella Martínez Basalo.

-En Orense contrajeron matrimonio la bella y distinguida señorita Ana Ulloa Goyanes y el joven abogado don Ricardo López Morais, apadrinados por el padre, del novio, don Anselmo López Crespo, y la madre de la novia, doña Delia Goyanes Sotelo, viuda de Ulloa. La nueva pareja fijará su residencia en Mieres (Asturias).

-En Orense recibió la Primera Comunión el simpático niño Miguel Ángel Lucas.

-En Orense recibió la Primera Comunión la encantadora niña Elena Domínguez Cámara, hija del director del Banco de La Coruña don Florencio Domínguez.

-En Vigo se casaron la bellísima señorita Margarita Gómez Núñez Posada-Curros y don Sixto Lozano de la Fuente, ayudante facultativo de Montes adscrito al Distrito Forestal de Lugo. Fueron padrinos el escritor y académico vigués don José G. Posada-Curros, padre de la novia, y la hermana del novio, la distinguida dama doña María Lozado de la Fuente de Saiz Montero.

-Eamon de Valera es elegido como primer ministro de Irlanda.

-El futbolista húngaro del Barcelona Ladislao Kubala obtiene la nacionalidad española.

16 de junio de 1976 - Aparatoso incendio en Calzados Galicia

Un aparatoso incendio que comenzó a las once de la noche de ayer afecta a la fábrica de Calzados Galicia en El Pino, frente a la cafetería Stop, movilizándose dos coches de bomberos para acabar con las llamas después de una hora y media de trabajos con la colaboración de la Policía Municipal. Los daños fueron menores de los esperados en la planta de 1.500 metros cuadrados, el bajo de un edificio de seis plantas cuyos vecinos salieron a la calle mientras se realizaban las tareas de extinción.

-(1) Se reanudan las obras de Accesos a Galicia, aunque el tramo Orense-Monforte no funcionará antes de 1980.

-(2) El señor Albendea Gómez es elegido como nuevo presidente del Ateneo de Orense en unas elecciones marcadas por la baja participación.

-(3) La baja por lesión del defensa de Club Deportivo Orense Casimiro, uno de los jugadores más queridos por parte de la afición, fue clave para el bajón del equipo en el último tramo de la temporada, en el que se dijo adiós al ascenso.

16 de junio de 2001 - Radio Nacional recuerda a Eduardo Barreiros

El programa de Radio Nacional “Documentos RNE” recuerda la figura del empresario ourensano Eduardo Barreiros, con intervenciones, entre otros, de su hija Mariluz y su hermano Graciliano.

-El lucense Antonio Pol, presidente provincial del Partido Popular en Ourense durante más de veinte años, y el sacerdote ribadaviense Ramón Gómez Crespo, responsable del Proyecto Hombre en Galicia, figuran entre los galardonados este año por la Xunta con la Medalla Castelao, junto al exfutbolista Amancio o el periodista Fernando Ónega, entre otros. La única Medalla de Oro de este año fue para Caixa Galicia “por su compromiso con la tierra gallega”, mientras que entre los ganadores de Medallas de Plata están Pescanova, el colegio Peleteiro de Santiago o el escritor Basilio Losada, y entre los merecedores de Medallas de Bronce, el pintor Antón Abreu o el ferrolano José Manuel Torrente, que salvó la vida de un hombre que intentó suicidarse en el Puente de As Pías.

-El defensa holandés del Barcelona Frank de Boer es sancionado por la UEFA con un año de suspensión al dar positivo por nandrolona en un control antidopaje.