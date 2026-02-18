Historia en 4 tiempos | Ampliación del Ballet Folklórico orensano

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Ampliación del Ballet Folklórico orensano

(2) El Ballet Folklórico Orensano cuenta ya, a partir de este año, con grupo de gaitas y conjunto coral propios, completándose así, en una sola agrupación, toda la posible actividad folklórica de baile, canto y gaita gallega.

El ballet que dirige Juan Gonçalves Babío ha logrado un grupo de canto compuesto por cuatro voces femeninas y cuatro masculinas, que interpretarán nuestro folklore, tanto para poder ser bailado, como para ser interpretado como canción.

A su vez, un grupo de gaitas gallegas, integrado por cuatro gaitas, un tambor, conchas y panderetas.

En una próxima actuación, con motivo de la entrega de medallas a los miembros más distinguidos en el año de 1975, serán estrenadas estas dos agrupaciones que, a partir de ahora, constituirán un solo conjunto en el Ballet Folklórico Orensano.

Encierro de estudiantes en el Colegio Universitario

(3) A las diez de la noche de ayer ha finalizado un encierro de algo más de un centenar de estudiantes que había comenzado hacia las doce de la mañana en el Colegio Universitario de Orense. El motivo de esta medida estudiantil era protestar por la actuación de la Policía en la Universidad de Santiago.

Hacia el mediodía, un grupo de estudiantes de distintos centros académicos de la ciudad acordaron en una asamblea iniciar un encierro, el cual se fue incrementando de componentes según avanzaba la tarde.

En las primeras horas de la tarde fue colocada en el mástil del edificio del Colegio Universitario la bandera gallega y se colgaron varias pancartas que decían “Solidaridade cos compañeiros de Santiago”, “Abaixo a represión”, “Non a policía na Universidade”, “Amnistía xeral”, etc. Carteles similares aparecían en el interior del edificio. Mientras tanto, la puerta de acceso permanecía cerrada.

A media tarde, los estudiantes encerrados hicieron público un comunicado que decía: “Estudantes de diversos centros de Ourense reunidos en asamblea no Colexio Universitario queremos manifestar a nosa repulsa polos feitos ocurridos en Santiago: Ante as xustas reinvincicaciós plantexadas polos estudiantes nunha asamblea de distrito a única resposta foi unha represión. Como resposta a istes feitos os nosos compañeiros de Santiago pecháronse na facultade de Económicas. Por isto solidarizámosnos con iles, denunciamos a represión y exisimos que a policía non interveña nos asuntos académicos. Si o que se pretende é un cambio democrático isa non é a maneira de facelo”.

El ocaso del Carnaval en 1926

(3) La fiesta de todos los años y el tópico de todos los artículos de circunstancias… El carnaval, la fiesta algarera, bulliciosa, plebeya y grotesca, en la que Momo -un diocesillo menor sucio y aterido de frío- se lanza a la calle y bate el empedrado con su tirso antiguo y muy moderno, sin embargo, porque se renueva cada año como la alegría y también como la rutina…

Pero no nos pongamos tristes ni trascendentales, ni siquiera serios ante el carnaval… Nuestro carnaval es ya tan pobrecito, tan poquita cosa, que no vale la pena de tomarlo en consideración… Unas cuantas “destrozonas” sin gracia, algunos niños graciosos y una muchedumbre que se arroja escasos puñados de “confetti”.

Únicamente en los bailes triunfa la mascarada… Pero en definitiva, el carnaval fue lo que se preveía; siguió la curva descendente iniciada hace años por esta fiesta sin justificación que impone el calendario y que para no ser pueril y absurda tendría que reinar con las circunstancias, con el bienestar, con el espíritu del ambiente. Y ni uno ni otro existen ni están acordes para una fiesta loca de alegría, de derroche y aturdimiento, en la que el disfraz no puede ocultar sino pobrezas y la careta gestos de dolor o de inquietud o de pesimismo…

El carnaval se ha quedado reducido tan sólo, en lo que tenía de belleza y de galantería, a un bonito recuerdo literario. Pierrot, Arlequín, Colombina, los viejos personajes de la farsa italiana, no reinan ya con el espírito plebeyo, triste, grotesco y sucio que inspira el carnaval todos los años… Aquellos héroes de la comedita romántica y galante se asomarán únicamente a los escenarios.

Y el carnaval, fiesta de todos, abigarrada y estrepitosa, es la negación de toda personalidad que sucumbe agobiada en el tumulto siempre grosero y sucio.

Crónica de Alejandro R. Veiras

18 de febrero de 1926 - Bautizado el hijo del chófer de la Marquesa

Los sargentos Aquilino Pousa Páez, Miguel Pereira Fernández y Valentín Valdés Álvarez, destacados en Tafersit (Melilla), solicitan madrina de guerra en Orense.

-(3) El Carnaval se vive con desgana en Orense y se confirma su ocaso, con la ya habitual excepción de las celebraciones en la sociedad La Troya, el Liceo, la sociedad Artística, el Royalty, el Club Orensana y la sociedad Semper Plus Ultra, que se vieron muy concurridas y animadas.

-En la iglesia de Santa Eufemia del Centro en Orense fue bautizado el primogénito del joven chófer de la Marquesa de Atalaya Bermeja, señor Martín Manzano Carrión. El niño recibió los nombres de Mario y Ángel, y fue apadrinado por la Marquesa y su tío, el industria señor Sánchez.

-Con toda felicidad ha dado a luz una robusta niña la bella esposa de don Claudio Pozo.

-Con objeto de pasar unos días con su familia llegó a Orense procedente de Madrid el culto galeno don Sergio Rodríguez Outeiriño.

18 de febrero de 1951 - Persecución religiosa en los países bálticos

El hogar del doctor don Jesús Blanco Gómez, del cuadro médico de la Asociación de la Prensa en Orense, se ha visto alegrado con el nacimiento de su primer hijo, un precioso niño que dio a vida felizmente su esposa doña Esther Sierra Murias.

-Con toda felicidad ha dado a luz un precioso y robusto niño, segundo del matrimonio, doña Conchita Moure, esposa de don Emilio Peña. El niño recibirá el nombre de Emilio.

-Las autoridades comunistas restringen la religión en los países bálticos como Letonia o Lituania obligando a los fieles que quieran ir a misa a retirar una “autorización” que debe ser mostrada a la entrada a un agente de la oficina política y que en la práctica supone un futuro ingreso en la cárcel. Además se han impuesto otras medidas como limitar las funciones religiosas a las primeras horas de la mañana o la obligación de que el templo “autorizado” tenga que estar por lo menos a 7 kilómetros de distancia del punto de residencia de los fieles.

18 de febrero de 1976 - El actor Sal Mineo, asesinado a puñaladas

Nacieron en Orense: Juan Fernández Durán, José Sánchez Ramos, María Hermida Rodríguez y Belén Fernández Sánchez.

-(1) Algo más de un centenar de estudiantes orensanos de diversos centros se encierran en el Colegio Universitario en protesta por la actuación policial contra las manifestaciones estudiantiles en Santiago de Compostela.

-(2) Ampliación del Ballet Folklórico Orensano.

-La novela ”La Gangrena”, el Premio Planeta de Mercedes Salisachs, fue el libro más vendido en España durante el pasado mes de enero, seguido de “Tiburón”, de Peter Benchley; “Historia del Franquismo”, de Ricardo de la Cierva; “El triángulo de las Bermudas”, de Charles Berlitz, y “La cara humana de un Caudillo”, de Rogelio Baón.

-El actor y cantante estadounidense Sal Mineo, conocido entre otros por su papel en la película “Rebelde sin causa”, aparece muerto a puñaladas en su casa de Los Angeles, infligidas al parecer con un cuchillo de cazador de grandes dimensiones. Ganador de un Globo de Oro a mejor actor por su papel en la película “Éxodo”, el artista de tan solo 37 años era muy popular también como cantante en Estados Unidos, donde su asesinato ha causado gran impresión.

18 de febrero de 2001 - Atropello de dos ciclistas profesionales

Caixanova, la nueva entidad resultante de la integración de Caixavigo, Caixa Ourense y Caixa de Pontevedra con Julio Fernández Gayoso como director general, anuncia un beneficio bruto de 19.250 millones de pesetas en su primer ejercicio.

-Dos personas resultan heridas al caer el coche en el que viajaban desde la calle Eduardo Pondal hasta el paseo del Barbaña, en Ourense, recuperándose favorablemente.

-El ciclista español Ricardo Otxoa, del equipo Kelme, muere a los 26 años al ser arrollado por un coche cuando entrenaba en Málaga junto a su hermano gemelo Javier, ganador de una etapa en el pasado Tour de Francia que resultó herido de extrema gravedad.

-El nuevo presidente de Estados Unidos, George Bush, lanza un ataque sorpresa contra centros militares iraquíes al sur de Bagdad, un bombardeo en el que participaron 20 aviones estadounidenses y británicos que Bush calificó como “misión de rutina” y cuyo objetivo es que el líder iraquí Sadam Husein cumpla con los acuerdos para no fabricar “armas de destrucción masiva”.