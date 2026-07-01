Historia en 4 tiempos | Un ano de Santiago Camba como director provincial do Sergas

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Festival infantil de fin de curso en el colegio Maria Goretti

(2) Como todos los años, ha finalizado este curso con una bonita fiesta a cargo de los niños de EGB del Colegio Santa María Goretti. Tuvo lugar en el salón de actos del Instituto Masculino, y el reparto se ajustó a un bello y lucido programa.

En primer lugar se hizo la entrega de diplomas de honor.

Los niños de primer año de párvulos, cuyas edades son de 3 y 4 años, escenificaron “El gallo Kiriko”.

Los niños de segundo de EGB pusieron en escena “El gato con botas”. Presentación de las danzas de animación del baile de “Maniera” y “Oh Susana”, por niños y niñas de cuarto grado. Seguido de una muiñeira. Como siempre llamó poderosamente la atención la famosa y ya conocida rondalla del colegio.

Y para poner fin a esta extraordinaria fiesta, la actuación del cantante Bernardo Xosé que tuvo la gentileza de actuar para la Asociación de Padres del Colegio.

Al finalizar dicho acto, un grupo de alumnos, acompañado de la directora y sus profesores, salieron para Santander en donde visitaron las cuevas de Altamira, la histórica ciudad de Santillana y en Burgos su famosa Catedral.

(1976)

Fiesta de fin de curso en el colegio María Goretti.

Los feriantes, descontentos con su traslado al Campo de Los Remedios

Feriantes instalados en el Campo de Los Remedios.

(1) Por primera vez, las atracciones de las Fiestas de Corpus han pasado de la Alameda del Concejo al Campo de Los Remedios, y en consecuencia han pasado totalmente desapercibidas. El resultado ya se ha visto: la Alameda ha estado desierta de feriantes y el Campo de Los Remedios también. Los orensanos, que habían esperado como siempre disfrutar de atracciones variadas, vieron reducidas esas posibilidades a una churrería, unas “voladoras”, unos caballitos, un tiro al blanco y los coches eléctricos. Hablé con algunos feriantes.

-¿Por qué han venido para aquí?

-Nos han obligado a hacerlo.

-¿Qué perjuicios les ha causado este cambio?

-Ante todo la limpieza, ya que cuando llegamos aquí estaba esto en bastantes malas condiciones, y sobre todo lleno de hormigas, lo que nos obligó a usar insecticidas en abundancia para librarnos de ellas. Luego, el basurero que había en la parte que da al Barbaña, y que fue preciso eliminar, aunque antes ocasionó un incendio bastante grande.

-¿Se puede hablar de pérdidas para ustedes?

-Desde luego. De lo que no se puede hablar es de ganancias, porque casi no hemos tenido ninguna.

-¿No ha acudido el público estos días?

-Solamente alguno, muy poco, el día del Festival de Jazz. Al no haber aquí ninguna otra clase de atracciones, la gente no acudía. Es más, ni siquiera marionetas han traído, pues eso podría haber animado esto bastante. Si el Ayuntamiento sigue con el mismo criterio de enviarnos aquí sin darnos ninguna compensación, todos los feriantes estamos de acuerdo en no volver.

Entrevista de F. Álvarez Alonnso

(1976)

Un ano de Santiago Camba como director provincial do Sergas

Santiago Camba.

(3) Despois de moitos anos de facer política pura e dura, Santiago Camba atopou como compaxinar a política e a súa profesión de médico como director provincial do Sergas, cargo no que cumpre un ano e que lle obligou a deixar tanto a profesión como a Diputación.

-Como lle foi durante o último ano?

-Traballando e facendo cousas pouco a pouco, pois en materia de saúde sempre quedan cousas por mellorar. Estamos traballando no que pode definirse como “programa estrella” da sanidade ourensán que é o Plan Director do Complexo Hospitalario, a maior inversión a realizar na provincia dende fai bastantes anos e unha aposta de futuro para a atención ós cidadáns.

-Está xa decidido o uso do Hospital Santa María Nai?

-Ainda está por determinar, pero está claro que non vai a desaparecer e terá algunha función dentro do Complexo Hospitalario.

-É o diñeiro a principal preocupación no Sergas?

-Nunca se pode antepoñer o diñeiro á xestión, pero estamos obligados a xestionar basándonos no diñeiro. Ainda que o presuposto do Sergas parece moi grande, hai que administralo de maneira espartana. Hai que dar conta detallada dos recursos que manexamos.

-Bota de menos a Deputación provincial?

-Si. Non olvide que eu son funcionario da institución, posto que teño a miña plaza profesional no Santa María Nai, pero pertenezo á Administración local. Por suposto que teño añoranza, o que pasa é que as circunstancias lévannos ás veces a outros lugares.

Entrevista de Lalo Pavón

(2001)

1 de julio de 1926 - Trágico atropello en la calle del Progreso

Un trágico suceso en la calle del Progreso de Orense se salda con la muerte de una mujer de 70 años, atropellada por una camioneta frente a la ferretería del Sr. Villanueva cuando intentaba cruzar la calle con un niño en brazos. El pequeño resultó ileso, pero la mujer, vecina de Orense en una casa de la calle del Jardín en la parte llamada “Siete Casiñas”, falleció al poco de llegar al Cuarto de Socorro. El conductor de la camioneta, vecino de Caldelas, ingresó en la cárcel por orden del juez, señor Colmenero.

-El Gobierno restablece varios juzgados que habían sido suprimidos, entre ellos los de Puente Caldelas y Allariz en nuestra provincia.

-La suscripción nacional impulsada por el diario ABC para los aviadores del Plus Ultra recauda algo más de un millón de pesetas, cantidad de la cual se destinará el 34 por ciento, o sea 314.680 pesetas, al comandante Franco; el 29 por ciento a su segundo, Ruiz de Alda, 268.403 pesetas, y el 22 por ciento, 203.616, al alférez Durán; repartiéndose cantidades cada vez menores al resto de la tripulación, siendo el que menos recibirá el mecánico Calvo, 7.000 pesetas.

1 de julio de 1951 - Los “separatistas” vascos pierden su sede en París

Nacieron en Orense: Nieves Vázquez Cerreda, Ramona Delgado Gutiérrez, Marta María Seoane, Carmen Grande Nóvoa, Ludivina Abadín Blanco, Emilio López Nóvoa y Josefa Santos Rodríguez.

-El edificio que ocupaban los “separatistas” vascos en la avenida Marceau de París es entregado a la Embajada de España en medio de numerosos incidentes, con el presidente del llamado “Gobierno vasco en el exilio”, Aguirre, protestando con el apoyo de un numeroso grupo de diputados y senadores franceses del Partido Socialista y del M.R.P. Los manifestantes calificaron la ocupación de “violenta” y atacaron la sentencia que presenta como “expoliadores y detentadores de la propiedad ajena” a los miembros del “Gobierno de Euzkadi en el exilio”, pero no pudieron evitar la entrega y el izado de la bandera española en el edificio, convertido ahora en Embajada de España en París. La mayoría de la prensa francesa criticó la entrega y la achacó a “presiones del Gobierno del general Franco al Gobierno francés” con amenazas de cierre del Liceo Francés de Madrid y las escuelas francesas existentes en España.

1 de julio de 1976 - Una tormenta arrasa las cosechas en Trasmiras

1 de julio de 1976.

(1) Los feriantes muestran su descontento con su traslado al Campo de Los Remedios en las fiestas de Orense de este año, con “escasa afluencia de público”.

-(2) El colegio María Goretti de Orense celebra su Fiesta Infantil de fin de curso.

-Un total de 267 trabajadores de toda España asisten al segundo turno de la residencia General Moscardó en Carballiño, clausurado con la tradicional cena de despedida presidida por el secretario provincial sindical, don Antonio Rey Lage.

-Nacieron en Orense: Josefa Corbal López, Juan Justo Pérez, Samuel Blanco Lamelas, Senén Iglesias Arce, Patricia Álvarez Feijóo y Iván Rodríguez Rodríguez.

-Una catastrófica tormenta con aparato eléctrico y granizada arrasa todas las cosechas en la comarca de Trasmiras, dejando a la población en una situación crítica.

-Un incendio forestal arrasa 500 hectáreas repobladas con pinos en el monte Fontao, en el término municipal de Avión

-Un incendio quema 10 hectáreas de monte bajo y unos 300 pinos y robles en el lugar de Culleireiro, en Cachamuiña, un terreno propiedad de los vecinos.

1 de julio de 2001 - Pulso entre el Concello y la compañía R

1 de julio de 2001.

La provincia de Ourense podría casi duplicar sus plazas de camping si se confirman los proyectos de construcción de cinco nuevos en Carballiño, Castrelo de Miño, Vilar de Barrio, Muiños y Untes, que se unirían a los siete que actualmente están en funcionamiento con un total de 1.307 plazas, aunque los de Leiro Grande en Leiro y Os Invernadoiros en Allariz siguen en funcionamiento pero pendientes de una posible orden de cierre por riesgo de inundaciones.

-(3) Santiago Camba cumple un año como director provincial del Sergas.

-La editorial ourensana Linteo publica “Ciclo de Venus”, un libro que recoge la producción dramática del poeta y escritor ourensano Millán Picouto.

-El Concello de Ourense y la compañía R, cuyas obras de canalización para la instalación de banda ancha han colapsado la ciudad y provocado el enfado de los vecinos, mantienen un duro pulso con el alcalde Manuel Cabezas exigiendo “contraprestaciones” en forma de obras a tanta molestia, mientras la compañía solicita la colocación de 20 cabinas en aceras que el Concello ha denegado al ser aceras “recién ampliadas” y la apertura de hasta 30 nuevas calles en la ciudad.