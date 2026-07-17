Historia en 4 tiempos | El árbitro Jorge Gómez Barril, ascendido a Tercera División

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada de La Región del 17 de julio de 1976. | La Región

El árbitro Jorge Gómez Barril, ascendido a Tercera División

El árbitro orensano Jorge Gómez Barril ha sido ascendido a Tercera División.

Jorge Gómez Barril no está en Orense. Anda de vacaciones por la costa gallega. Pero casi a diario hablo con él por teléfono. Solo rumores hasta ahora, que él trataba de saber si se confirmaban. Ayer estaba eufórico.

El árbitro Jorge Gómez Barril. | La Región

-¡Por fin! Todo se solucionó.

Jorge Gómez Barril es de esos árbitros que no suelen pasar desapercibidos.

-Yo no sé exactamente por qué tratáis de encuadrarme es este estilo “gurucetista” o “a la española” (corriendo mucho, silbando mucho, derrochando energía…). Yo salgo al campo, corro, quiero estar lo más cerca posible de donde esté el balón, y tratar de pitarlo todo. Vamos, me parece que eso es arbitrar.

Le parece y le parece bien. Y les parece bien. Porque acaba de ascender después de haber acudido a un cursillo recientemente celebrado en Madrid.

-La verdad es que del cursillo vine bastante descontento. Me asusté. Porque allí acudimos casi un centenar de árbitros seleccionados de la Tercera. Al verme rodeado de tanta gente joven, me desconcerté un poco, y me hice a la idea de que no podía alcanzarlo. Luego me animé más, al ver que eran muchos los que decían que estaba en el grupo de ascenso…

Llegó la noticia. Se alegran muchos. Pero Jorge Gómez Barril, conociéndole como le conozco, creo que en estos momentos, en la playa, debe de dar auténticos saltos de satisfacción. Porque Jorge, les confieso, es un auténtico enamorado del arbitraje.

Entrevista de Fernández Sobrino (1976)

Las señales, ¿para qué?

La Plaza de Paz Nóvoa de nuevo abarrotada de coches. | La Región

Calle y Plaza de Paz Nóvoa. Centro de la ciudad. La discutida plaza en la que unos dicen sí a los estacionamientos y otros dicen no.

El disco de dirección prohibida hacia Paz Nóvoa, desde Juan XXIII, ha sido suprimido. Lo cual quiere decir que se puede estacionar en la calle. Pero los discos redondos prohíben este estacionamiento en la plaza.

En el primer disco, a la izquierda de la foto, ha sido borrada la flecha inferior del disco. Mal borrada. Parece cosa de chiquillos. ¿La borraron los del Ayuntamiento o la borró algún aprovechado?

En el disco que se ve a la derecha, al fondo de la foto, se señala la prohibición de estacionamiento a ambos lados. Sí, pero la plaza está llena de coches.

¿En qué quedamos? ¿Se puede estacionar o no? ¿Se debe estacionar en una plaza que pudiera ser un aliviadero en esta zona céntrica?

Pero ¿se hacen las plazas para ser garajes públicos? ¿Continúa agravándose el problema de los estacionamientos en una ciudad que crece y que cada día tiene menos espacio para su parque automovilístico?

Preguntas que quedan, como tantas, en el aire.

Crónica de Urbano (1976)

El valioso órgano del Monasterio de Celanova recuperó el sonido que tenía hace medio siglo

La iglesia conventual de San Rosendo de Celanova se quedó pequeña para albergar a un gran número de fieles y asistentes al acto de inauguración del nuevo órgano con el que cuenta ya el monasterio celanovés, uno de los mejores de Galicia según el propio organista que interpretó el concierto inaugural, el titular de la Catedral de Sevilla José Enrique Ayarra.

El órgano del Monasterio de Celanova. | La Región

La reconstrucción del órgano ha supuesto la inversión de 52 millones de pesetas aportados por el Leader del Valo do Limia, la Diputación provincial, Caixanova y el Ayuntamiento de Celanova, recuperando un órgano que había sido perdido prácticamente en el año 1954 y que ahora ha resurgido, devolviéndole la vida musical a la iglesia monacal de Celanova.

El presidente de la Xunta, Manuel Fraga; el presidente de la Diputación provincial, José Luis Baltar; el alcalde de Celanova, Antonio Mouriño, y el co-presidente de Caixanova, Manuel Bermúdez, compartieron protagonismo con una amplia pléyade de representantes provinciales.

El obispo de Ourense Carlos Osoro ofició la misa del acto y aseguró que con la recuperación de este instrumento “o templo de Celanova engrandécese”.

El presidente de la Xunta Manuel Fraga aprovechó la visita para realizar un breve recorrido por el monasterio y conocer el proyecto cultural que pretende el gobierno local de la villa, y que implica a la trilogía que forman Castromao, Vilanova y Celanova, según el alcalde Antonio Mouriño.

(2001)

17 de julio del 1926 | El ministro Calvo Sotelo pasa por Orense

En Cirós recibieron la Primera Comunión los angelicales niños Emilito y Luisa Magariños Cardero, hijos del médico de La Bola, don José Magariños García.

-Con dirección a Villagarcía pasó por la estación de Orense el ministro de Hacienda, Sr. D. José Calvo Sotelo, al que acudieron a saludar en la estación el gobernador civil, Sr. Muñoz Delgado; el gobernador militar, Sr. Quiroga; el alcalde Sr. Bobillo; el presidente interino de la Diputación, Sr. Ginzo Soto; el delegado de Hacienda Sr. Lois, y otras autoridades, adema´s de todos los funcionarios de Hacienda, una comisión de Padres Franciscanos, otra del Ayuntamiento de Maside y numerosas personas que llenaban los andenes de la estación. Con el Sr. Calvo Sotelo viajaba su joven y bella esposa, a la cual saludaron sus parientes la señora de Fernández Cid (D. Luis) y la del juez de Allariz, Sr. Montero.

-En Orense contrajeron matrimonio D. Antonio Casar Olavarrieta, hijo del general de Infantería y presidente de la Diputación, D. Celso, y la bellísima señorita Elena Fernández Rego.

17 de julio del 1951 | Fin de carrera para jóvenes orensanos

Los siguientes alumnos del Centro de Enseñanza Bóveda de Orense terminan brillantemente su carrera en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de La Coruña: Josefa Menéndez Pérez, Josefa Gómez Pérez, Antonia González Fernández, Luisa Álvarez Vila, Pilar Araujo Martínez, Generosa Arce Fernández, Rosa García Garrido, Carmen Fernández Pereira, Rosario Barreiro González, Margarita Schreck Muro, Elena Castellanos Moure, Ángel Pulido Bello, José Lino Monjardín Blanco, José Pereira Pintos, Luis Fernández Blanco, Carlos Orbán Ocampo, Antonio Álvarez González, Orlando Cordeiro Pavón, Álvaro Rodríguez Casasnovas, Jesús Rojo Estévez, Manuel Rego Nieto, José López Varela, María López González, Amelia Santolalla García, Raúl Fernández Vidal, Gumersindo Rodríguez Pérez, José García Illán, Alfredo Bernárdez Fernández, Antonio Caride Tabarés, José Pérez Fernández, Jesús Fernández González, Francisco Dorado Ramos, Francisco Sarmiento Gómez, Rubén Cerqueiro Blanco, Ramón Nieto Casas, Antonio Vázquez Redonet, José González Garza y Secundino Hermida Pereira.

17 de julio de 1976 | Una “oleada erótica” sobre España

Noticias escaneadas del periódico La Región del 17 de julio de 1976. | La Región

Nacieron en Orense: José Corral Díaz, Paula Leyenda Pérez, Beatriz Céspedes Rodríguez, Luis Aldeanueva Portal, Cristina Nespereira Vila y Nuria Manzano García.

-(1) El árbitro orensano Jorge Gómez Barril es ascendido a Tercera División.

-(2) La Plaza de Paz Nóvoa convertida de nuevo en un aparcamiento ante la “inutilidad” de las señales.

-El Gobierno que preside Adolfo Suárez propone al rey Juan Carlos I que en ejercicio del derecho de gracia otorgue una amnistía “aplicable a delitos y faltas de motivación política o de opinión tipificados en el Código Penal, y que en ningún caso se extienda a quienes hayan lesionado o puesto en riesgo la vida o integridad física de las personas”.

-El rey Juan Carlos I preside la jura de bandera y la entrega de despachos en la Escuela Naval Militar de Marín a 64 aspirantes y 59 nuevos oficiales, respectivamente.

-La Dirección General de Seguridad denuncia que durante los últimos meses se ha desatado en España una “oleada erótica y en algunos casos pornográfica” manifestada en prensa, publicaciones, escenarios y pantallas, con material nacional sustituyendo al hasta ahora “importado” desde el extranjero en una muestra de “degradación moral y de costumbres en los valores fundamentales de la sociedad”.

17 de julio de 2001 | El príncipe en la Escuela Naval de Marín

Noticias escaneadas del periódico La Región del 17 de julio del 2001. | La Región

El maestro internacional yugoslavo Dragan Paunovic gana la décima edición del Abierto internacional Cidade das Burgas de ajedrez, con José Luis Fernández Saavedra como el ourensano mejor clasificado.

-(3) El órgano de San Rosendo en Celanova vuelve a sonar después de casi medio siglo en silencio gracias a una inversión de 52 millones de pesetas, una jornada histórica para la villa que vivió con emoción el acto de inauguración del nuevo órgano presidido por el titular de la Xunta, Manuel Fraga, y el obispo de Ourense, monseñor Carlos Osoro.

-El finlandés Mika Hakkinen (McLaren-Mercedes) rompe la racha del alemán Michael Schumacher (Ferrari) y gana el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula Uno, aunque el alemán quedó segundo y sigue destacado al frente del Mundial.

-El príncipe Felipe preside en la Escuela Naval Militar de Marín la entrega de despachos a 105 nuevos oficiales de la Marina española.