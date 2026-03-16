Historia en 4 tiempos | Un arma por cada diez ourensanos

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976.

Los Rosales y sus problemas

María Luisa Vázquez y María Jesús Amorín durante la entrevista.

(2) María Jesús Amorín y María Luisa Vázquez son dos jóvenes del barrio de Los Rosales que trabajan como ATS en la Residencia Sanitaria. Aquí denuncian los problemas de Los Rosales.

-Está en pésimas condiciones la calle Monte San Mamed que sube desde la carretera de Rairo hasta la de La Granja, atravesando todo el barrio. Falta también el suficiente alumbrado público así como es muy necesaria otra cabina telefónica porque la que hay está a la puerta de la Residencia, allá abajo.

-¿Cómo es la vida de la juventud en el barrio?

-Resulta paradójico pero nos vemos siempre en la ciudad. Aquí hay poco contacto entre nosotros por falta de medios y local apropiado para reuniones. Estamos un tanto distanciados. Durante un año estuvo un sacerdote castellano y vivimos una época de apogeo con actividades, excursiones y reuniones de tipo socio-cultural. Todo muy interesante, pero fue decayendo cuando se marchó el cura. Algún guateque se lleva hecho pero, ¡vamos!, es de Pascuas en Ramos.

-¿Cuántos sois aquí?

-Totalizamos unos treinta, entre los 18 y los 21 años, de los dos sexos naturalmente.

-¿A qué iglesia acude la gente a los cultos?

-Los de Rairo van a la Trinidad y los de Los Rosales y Granja suben a La Inmaculada.

-¿Qué opinión os merece el grupo escolar que tenemos enfrente?

-Según la opinión de todas las madres, parece que los pequeños están algo abandonados. No podemos opinar con exactitud. Lo que sí podemos atestiguar es que no hay parque infantil y que es muy necesario. Muchos críos se escapan al jardín sin avisar a los padres.

Lo mismo que haríais vosotras años atrás.

(1976)

“Ourense tamén traballa polo Museo do Pobo Galego”

Xoaquín Lorenzo Fernández, "Xocas".

(1) Moi pouca xente sabe que está para poñerese en marcha a constituci´no su Mueso Etnográfico de Galicia. D. Xoaquín Lorenzo Fernández é un dos máis caracterizados sabedores da Etnografía galega. Íl díxome:

-Por primeira vez en Galicia estase intentando a formación dun Museo Etnográfico da nosa Terra, que levará o nome de Museo do Pobo Galego e que estará patrocinado polo Colexio de Arquitectos de Galicia, que foi o que arranxou ca idea. Na primeira reunión que se fixo con tal obxeto acordouse que se poría en Santiago, como centro científico, cultural e mais espiritual que é de Galicia. Na reunión nomeáronse algunhas comisión, unha delas é a executiva, composta por un delegado do Colexio de Licenciados e Doctores, como presidente; un secretario do mesmo Colexio; e, ademais, don Antonio Fraguas, de Santiago; o Dr. García Alén, de Pontevedra, e mais eu, por Ourense.

-¿En qué consiste?

-Pois en xuntar nun Museo vivo todo canto é producto do pobo. Por exemplo, cantares, músicas, contos, lendas, etc., todo iso no terreo espiritual, e mais todolos productos da cultura material, coma instrumentos de traballo, muebles, instrumentos de artesanía coma tixouras, forxas, útiles de oficios, etc.

-¿Qué poderá aportar Ourense a iste Museo?

-Pois o mesmo cas demais terras de Galicia, todo aquello que poida ser popular e teñamos eiquí, e eu espero que non sexa Ourense a provincia que menos cousas aporte e que non desmereza do entusiasmo que este proiecto está espertando, polas noticias que teño, noutras terras de Galicia, como ven ocurrindo en Santiago e en Pontevedra, entre outras.

-¿Pra cando coida vostede que escomenzará a funcionar?

-Eso é difícil de precisar, mais eu coido que deiquí a dous ou tres anos poderáse abrir ó público.

-Que sexa prontiño.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

Cortefiel convulsiona el mundo de la moda con su opa lanzada sobre Adolfo Domínguez

La única tienda de Adolfo Domínguez” en Ourense.

(3) El grupo Cortefiel lanzó una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (opa) sobre la totalidad de las de Adolfo Domínguez SA, que de cubrirse totalmente supondría un importe de 78,4 millones de euros (unos 13.045 millones de pesetas). La decisión provocó la suspensión temporal de la cotización de ambas sociedades en Bolsa. Al conocer la noticia, el diseñador ourensano, que se encontraba en Italia, emprendió el regreso inmediato a Ourense. No habrá reacción oficial hasta que se celebre junta del consejo de administración, que será el que decida las acciones a adoptar, sin bien Cortefiel ha anunciado su intención de continuar con la operación aunque se oponga el accionista mayoritario, que es el propio Adolfo Domínguez, que posee el 30,4 por ciento. Cortefiel ofrece 9 euros (1.497 pesetas) por acción, con una prima del 21,8 por ciento sobre la última cotización y del 32,3 por ciento respecto a la media del último trimestre.

El presidente del grupo, Gonzalo Hinojosa, lanza la opa cuando la compañía del modisto gallego sitúa su capitalización un 60 por ciento por debajo del precio de su salida a bolsa en 1997. “La modesta facturación y la decreciente capitalización de Adolfo Domínguez SA dificulta a la compañía financiar su necesaria expansión así como el mantenimiento y mejora de los rendimientos para los inversores y colaboradores”, según anunció Cortefiel.

Con 164 tiendas repartidas por el mundo y 15 mil millones de pesetas de facturación, los analistas consideran “atractiva” a la firma ourensana, aunque creen que falló la gestión.

La provincia de Ourense vive con “incertidumbre y temor” lo que pueda pasar, dado el peso de la firma en nuestra economía.

(2001)

16 de marzo de 1926 - José Calvo Sotelo en, La Coruña

Marchó a La Coruña el alcalde de Orense, señor Bobillo, quedando encargado del despacho de la alcaldía el teniente alcalde, don Avelino Rodicio.

-Regresó a Orense el culto ingeniero de Montes don Juan Farias Barona.

-A La Coruña marcharon el secretario del municipio, don Luis Pérez Colemán, y el oficial mayor de Secretaría, don Alfredo Pérez Serantes.

-El ministro de Hacienda, don José Calvo Sotelo, es objeto de un gran recibimiento en La Coruña, donde una delegación de orensanos le obsequiará con un banquete.

-Don Juan Zabaleta Goita es nombrado nuevo notario de Ribadavia.

-Las autoridades militares reclaman al mozo orensano Andrés Nespereira Fernández, de Cerradás.

-El médico cirujano don Manuel Pol Piñeiro, director del Sanatorio Quirúrgico de Orense, abre consulta diaria en su domicilio del número 82 de la calle del Progreso, de 11 a 1 de la tarde.

16 de marzo de 1951 - El gobernador civil apoya a la Orensana

El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Vicente Muñoz Calero, recibe a los directivos de Unión Deportiva Orensana y les hace entrega de un donativo de 25 mil pesetas, cantidad con la que se inicia una suscripción de ayuda al club para paliar su delicada situación económica.

-El niño de 7 años José Luis Laso, vecino de la calle de la Estrella, resulta herido de pronóstico reservado al caerse de la balaustrada que rodea el patio Sur de la Catedral de Orense.

-Un vecino de Santa Cruz de Arrabaldo denuncia el robo de 200 estacas para sujetar las cepas en una finca de su propiedad, valoradas en 800 pesetas al ser de madera de castaño, sospechando de la autoría de un convecino suyo.

-Un total de 300 falangistas orensanos, entre cadetes del Frente de Juventudes y militantes de la Guardia de Franco, se desplazarán a Villagarcía para asistir a los actos de conmemoración del 16 aniversario de la fundación de las Falanges gallegas.

16 de marzo de 1976 - Liberado Agustín Ibarrola

Nacieron en Orense: Pilar Rey Pérez, Begoña Gómez Pérez, José Álvarez Gómez, Cristina Cachaldora Sánchez, Patricia Gallego Sanz y Beatriz Villarino Martínez.

-(1) Don Xoaquín Lorenzo Fernández “Xocas” nos habla sobre el proyectado Museo do Pobo Galego.

-(2) Dos jóvenes vecinas nos hablan sobre los problemas del barrio orensano de Los Rosales.

-El austríaco Niki Lauda (Ferrari) gana el Gran Premio de África del Sur de Fórmula Uno, su segunda victoria en la segunda prueba del Campeonato.

-Las revistas El Papus y Papillón, editadas en Barcelona, son suspendidas cuatro meses y multadas con 250 mil pesetas cada una por publicar contenidos “inapropiados”.

-El artista Agustín Ibarrola y otras cinco personas que habían sido detenidas por su “vinculación” al llamado Partido de Euzkadi son puestas en libertad después de prestar declaración en Bilbao.

16 de marzo de 2001 - Un arma por cada diez ourensanos

16 de marzo de 2001.

(3) El grupo Cortefiel hace efectiva una opa (Oferta Pública de Adquisición de Acciones) para intentar hacerse con el control de la firma ourensana Adolfo Domínguez, con una propuesta de pago que ronda los 13 mil millones de pesetas y el compromiso de que “Adolfo siga al frente de la empresa, si respeta nuestro proyecto”, en palabras del presidente de Cortefiel, Gonzalo Hinojosa, una noticia que ha causado honda preocupación en la provincia donde la empresa tiene 300 trabajadores fijos y proporciona alrededor de 600 empleos indirectos.

-Un total de 27 mil licencias y más de 35 mil armas legitimadas para su uso engrosan la “armería” de la provincia de Ourense, la inmensa mayoría licencias para rifles de caza, escopetas y carabinas. El acceso a las armas cortas, pistola o revólver, es más estricto, ya que además del psicotécnico el individuo debe demostrar que su vida corre realmente peligro, lo que explica que haya tan solo 164 permisos para particulares, que suelen ser banqueros y joyeros que manejan habitualmente grandes cantidades de dinero o joyas, o guardias civiles que solicitan un arma particular. En síntesis, hay un arma por cada diez ourensanos en nuestra provincia.