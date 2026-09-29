Historia en 4 tiempos | Asamblea de empleados de la Caja de Ahorros

Un momento de la votación durante la asamblea.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La primera 29 de septiembre 1976. | La Región

Asamblea de empleados de la Caja de Ahorros

Un momento de la votación durante la asamblea. | La Región

Ayer tarde tuvo lugar en el salón de actos de la Casa Sindical la I Asamblea de Empleados de la Caja de Ahorros. Lleno casi total con 196 asistentes, y mucha animación antes del comienzo de la misma.

En la presidencia, don José María Fernández Otero, director provincial de Asuntos Sociales Sindicales; don Rafael Porto Álvarez, presidente de la Agrupación de Ahorro; don Ernesto Gómez del Valle Ochoa, vicepresidente de la citada Agrupación; don José Luis Bóveda Álvarez, secretario del Jurado de Empresa, que a su vez actuó de moderador, y don José Antonio Mandado Román, vocal jurado.

En el transcurso de la asamblea se expuso ante los asistentes la postura ante la reforma sindical, las bases de cara al próximo convenio colectivo y la elección de representantes en la discusión de este convenio. Realizada la votación, salieron elegidos don José Luis Bóveda Álvarez, con 172 votos; Ernesto Gómez del Valle Ochoa, con 171, y Juan Domingo Romero de Ibarra -como suplente- con 90 votos.

En el curso de la asamblea se planteó lo referente a la plataforma del convenio, acordándose que por grupos de trabajo se estudien las modificaciones que se estimen pertinentes y celebrar una nueva reunión para unificar criterios. Esta asamblea duró cerca de dos horas.

(1976)

“Dos mil litros de sangre al año se necesitan en Orense”

Julián Encinas Asenjo. | La Región

Don Julián Encinas Asenjo, recién elegido presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de la Seguridad Social tras el fallecimiento del anterior, don Anastasio Bartolomé Sobrino, nos habla sobre la entidad.

-¿Con cuántos donantes cuenta actualmente la Hermandad?

-Setecientos, aunque de ellos donan habitualmente su sangre unos trescientos.

-¿Quiénes pueden pertenecer a la Hermandad?

-Prácticamente todas las personas, unas como donantes y otras como socios protectores. La edad mínima es desde los 18 años y la máxima de 60, que no tengan enfermedad contagiosa, fiebre tifoidea o hepatitis. Los que las hayan padecido no pueden pertenecer.

-¿Cuáles son las necesidades de sangre para una ciudad como Orense?

-Para la Residencia Sanitaria entre 900 y 1.000 litros al año, como mínimo. Si se cuentan el Hospital Provincial y otros centros sanitarios, dos mil litros.

-¿Es suficiente el número de donantes para cubrir esa necesidad?

-No. Como mínimo necesitamos tres o cuatro mil donantes de los que pueden donar sangre de una manera regular, porque siempre surgen problemas.

-¿Los donantes lo hacen de forma altruista o los hay que lo hacen por dinero?

-Los donantes voluntarios de la Hermandad son totalmente altruistas, ahora bien, como por desgracia no podemos cubrir todas las necesidades hay que acudir al donante pagado, que suele cobrar a dos mil pesetas el litro. Se trata de gente que necesita dinero y que a lo mejor no está en buenas condiciones, pero se echa mano de ellos en casos de necesidad. Vamos a evitar esta comercialización el día que haya número suficiente de donantes voluntarios.

Entrevista de Ellacuriaga (1976)

“Una gran fuerza me arrastra hacia mi pueblo y no voy a estar tranquilo hasta que lo consiga”

Severo Moto y Augusto Mba-Sa Oyana, en Ourense. | La Región

El presidente del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, Severo Moto (57 años), exiliado en España, estuvo por primera vez en Ourense invitado por la Obra Social de Caixa Galicia y la delegación ourensana de Amnistía Internacional, acompañado del también opositor Augusto Mba-Sa Oyana, secuestrado y torturado por el régimen de Teodoro Obiang que condenó a Moto en 1996 a 101 años de cárcel.

-¿Sigue queriendo regresar a Guinea Ecuatorial para no morir en el exilio?

-Mi vida está hecha para Guinea Ecuatorial. Mis orígenes están asentados en la hispanidad, pero Guinea me necesita más a todos los niveles. Estoy muy a gusto en España pero siento una gran fuerza que me arrastra hacia mi pueblo y mientras no lo consiga nunca estaré tranquilo.

-¿Tiene fecha ese retorno?

-Si se produjeses elecciones libres el próximo año, se abriera un paraguas de amnistía para todos los que estamos perdidos en el exterior y España o la comunidad internacional incidieran en ayudarnos a abrir ese camino, me gustaría estar este año.

-Planeó derrocar a Obiang por las armas, promoviendo una sublevación popular que le obligara a dejar el poder, y falló. ¿Está dispuesto a intentarlo de nuevo?

-Creo que Obiang debería abandonar el poder y, si es un dictador, con muchas más razones. Esa es la voluntad popular, y así se ha expresado cuando se ha producido un atisbo de elección libre. El pueblo se ha volcado a favor de la oposición; con armas o sin armas es una canción vieja. Hay un deseo general de que Obiang abandone el poder para que el pueblo sea libre.

Entrevista de Monchi Sánchez (2001)

29 de septiembre de 1926 - Pedida de mano “orensana” en Florida

En Abegondo (La Coruña) se casaron la hermosa señorita Dolores López Díaz y el juez de Instrucción de Carballino don Rogelio Borondo, apadrinados por la madre de la novia, doña Rosario Díaz, y el padre del novio, don Rogelio Borondo. La nueva pareja fijará su residencia en Carballino.

-En Tampa (Florida) ha sido pedida la mano de la gentil señorita Julia Pérez Polo, hermana política del cónsul de España en aquella ciudad, el orensano don Javier Meruéndano, por el señor don Manuel Mozuelos, y para su hijo don Manuel, distinguido farmacéutico de aquella población.

-Salió de Trives con dirección a La Toja el celoso administrador de Correos de aquella villa don Germán Rodríguez, a quien acompañaban sus bellas hijas Mercedes y Teresita y la señorita Tita, hija del inspector señor Estévez, que va a Madrid.

-El joven presbítero don Heliodoro Prada, hijo del propietario de Solveira (Viana del Bollo) don Eliseo, celebra su primera misa como sacerdote en la capilla de las Adoratrices de Orense.

29 de septiembre de 1951 - Debbie Reynolds, estrella en Hollywood

La señorita Blanquita Fitera Docasar termina el primer año del Magisterio con las mayores notas.

-Por los Excmos. señores de Quintana, y en representación de doña Carmen Suárez de Mendoza, viuda de Quiroga, y para su hijo don Alejandro, ha sido pedida a doña Marta Sas, viuda de Bouzo, la mano de su hija Regina.

-Las excavaciones arqueológicas dirigidas por el director del Museo de Pontevedra, señor Filgueira Valverde, descubren en la zona de La Lanzada los restos de un importante poblado galaico de la Edad de Hierro, que incluyen una construcción defensiva y una necrópolis.

-La jovencísima actriz Debbie Reynolds, de solo 19 años, se convierte en una verdadera “estrellita” de Hollywood gracias a su destacado papel en la película “Cantando bajo la lluvia”, donde comparte estrellato con Gene Kelly.

-El general Perón decreta el estado de guerra en Argentina al declararse una rebelión militar encabezada por los generales retirados Rawson y Menéndez.

29 de septiembre de 1976 - Indignación por la muerte de un estudiante en Madrid

29 de septiembre 1976. | La Región

Nacieron en Orense: María Rodríguez Capón y Cristina Dopazo Álvarez.

-Se constituye en Orense el Partido Popular Galego, con Xulio Rivera Rodríguez como secretario general.

-Don Manuel Rego Nieto, líder del Partido Carlista gallego, resulta herido leve en accidente de circulación a la altura de Silleda, cuando regresaba de Santiago de Compostela, recuperándose en la Residencia Sanitaria de Orense.

-(1) Entrevista con don Julián Encinas Asenjo, recién elegido presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de la Seguridad Social.

-(2) La Casa Sindical acoge la I Asamblea de Empleados de la Caja de Ahorros.

-Coordinación Democrática y Comisiones Obreras convocan una “jornada de lucha” y huelga total en Madrid para el simbólico día 1 de Octubre (el hasta ahora Día del Caudillo) tras la muerte del joven estudiante Carlos González Martínez, de 21 años, alcanzado por un disparo durante una manifestación en la Gran Vía madrileña.

-El piloto español Víctor Palomo (Yamaha) se proclama campeón del mundo de motociclismo en la categoría de 750 c.c.

29 de septiembre de 2001 - Michael Jordan regresa a la NBA

29 de septiembre de 2001. | La Región

El veterano dirigente de la oposición en Guinea Ecuatorial Severo Moto, condenado en 1997 a 101 años de cárcel por la dictadura de Teodoro Obiang, visita Ourense por primera vez, invitado por la Obra Social de Caixa Galicia y la delegación ourensana de Amnistía Internacional.

-El baloncestista Michael Jordan, retirado en enero de 1999 después de lograr seis anillos de campeón con los Chicago Bulls, vuelve a la NBA como jugador en las filas de los Washington Wizzards, donde ejerce como directivo desde el año 2000, y anuncia que donará su sueldo a las víctimas del atentado del 11 de septiembre. Considerado por muchos el mejor jugador de baloncesto de la historia, Jordan “vuelve” a las canchas por segunda vez, después de su retirada en 1993 tras el asesinato de su padre en un parón de dos años en los que jugó al béisbol con los Chicago White Sox.

-El Real Madrid vence al Anderlecht por 4-1 en la Liga de Campeones con goles de Celades, Raúl (2) y Solari, con el joven ourensano Borja Fernández en el banquillo blanco.