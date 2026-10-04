Historia en 4 tiempos | Tres automóviles accidentados en el cruce de accesos con Marcelo Macías

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La portada de La Región del 4 de octubre del 1976. | La Región

Tres automóviles accidentados en el cruce de accesos con Marcelo Macías

El cruce del acceso Sur de Galicia, para desviarse a la avenida de Marcelo Macías, sigue produciendo accidentes y víctimas. Ayer, concretamente, tres. Uno a las ocho de la mañana, otro a las once y el tercero y más grave, el que ilustra la foto, en el que un Ford Escort de matrícula portuguesa saltó por encima del guardarraíl ya semidestrozado y quedó en el terraplén, sin que por fortuna el vehículo se fuese por ese pronunciado desnivel de veinte metros.

Arriba, el peligroso desvío sobre el Barbaña; abajo, el coche portugués accidentado. | La Región

En los tres accidentes de ayer, que ya pasan de la treintena en el lugar cuando lleva medio año de servicio, se demuestra que a pesar del pequeño arreglo que se hizo a la desviación con un resalte para obligar a los automóviles a reducir velocidad al desviarse, ni con esas. Los accidentes siguen, no con la proliferación de antes, pero lo de ayer ha sido un aviso de que aquello no está ni medianamente bien.

Ahora que el ambiente está caliente con el tristemente célebre cruce del Couto, la gente también se ha lamentado de este cruce en raqueta que sigue demostrando su peligrosidad, agravada porque muchos automovilistas se desvían y creen que todo es recto, cuando se encuentran de sopetón con un Stop después de una cerrada curva que no puede tomarse a velocidad, por lo que el batacazo se hace inevitable.

Los técnicos dicen que el cruce está bien trazado, pero la práctica demuestra lo contrario, y que respetando las señales no habría accidentes. Pero el caso es que siguen produciéndose con frecuencia alarmante.

“Hay que reducir las pruebas en circuito cerrado”

El jefe provincial de Tráfico, don José Antonio Blanco Sierra, nos habla sobre el tema de la enseñanza de la conducción en vísperas del “Día nacional de las Autoescuelas”.

Don José Antonio Blanco Sierra. | La Región

-¿Cómo está el panorama en este aspecto?

-Con las normas actuales en vigor, se ha superado una difícil etapa que coincidía con el tremendo crecimiento de la circulación de vehículos y con la llegada masiva de nuevos conductores a nuestras carreteras.

-¿Cómo retocaría, si lo estima necesario, la enseñanza actual y las normas de examen?

-En cuanto a los exámenes, reduciría o anularía las pruebas de pista o circuito cerrado, que se enseñan y aprenden con técnicas que nada ayudan a la formación del concuctor, y atendería a un incremento o exclusiva prueba de circulación por carretera con tráfico suficiente. Ello traería como consecuencia que la enseñanza derivaría hacia el buen camino de enseñar a conducir, abandonando viejas técnicas de enseñar a examinarse.

-¿Crece el parque de nuevos conductores?

-No tengo a mano datos nacionales. Por lo que a nuestra provincia se refiere, y a 30 de septiembre, despachamos el pasado año 4.028 nuevos permisos a varones y 703 a mujeres; a igual fecha de este año, las cifras son de 3.770 y 853 respectivamente.

Festividad del patrono de la Policía Gubernativa

La Policía Gubernativa (Cuerpo General de Policía y Policía Armada) celebró a su patrono el Santo Ángel de la Guarda con una misa en la iglesia de los Franciscanos que fue concelebrada por los PP. Luis Diéguez, Manuel Fernández y José Isorna.

La Policía Gubernativa celebra a su patrono. | La Región

Presidió el acto el gobernador civil de la provincia don Juan Manuel Blanco Gutiérrez, al que acompañaban el gobernador militar don Pedro Domínguez Manjón; presidente de la Diputación, don David Ferrer Garrido; magistrado y fiscal de la Audiencia, don Ovidio Chamosa y señorita María Belén del Valle Díaz; alcalde de Orense, don Miguel Riestra París; comisario jefe, don Pedro Pérez Rodríguez, y capitán jefe de Policía Armada, don Juan López Gómez.

Ocupaban lugares destacados otras autoridades provinciales y locales, así como una comisión de la Guardia Civil y del Ejército. Al acto asistió el personal franco de servicio de ambos Cuerpos, así como numeroso público.

Finalizados los actos religiosos, en las dependencias de la Policía Armada fue servido un vino español a las autoridades e invitados.

4 de octubre del 1921 | Apertura de curso en el Instituto de Orense

Terminaron con gran aprovechamiento el Bachillerato en Orense los siguientes jóvenes: Carlos Velo, Constantino Añel, Moisés Mathé, Javier Iglesias, Secundino Mesa, Joaquín Suárez, Eladio Marcos, Dolores Alonso, Ofelia Soto, Isabel Nóvoa, María Lezón, Ludovina Trabazo, Paz Raimúndez, Ascensión Rodríguez, Josefa Pulido y Dolores Piteira.

-El Instituto de Orense celebra el acto solemne de apertura del curso escolar 1926-1927, presidido por el director del centro, don Salvador Padilla, junto al gobernador militar, cabildo catedral y diversas presentaciones oficiales. El culto secretario don Jaime Colemán leyó la memoria correspondiente y tras la entrega de premios del señor Padilla, en nombre de S. M. el Rey, declaró abierto el curso académico.

-Los guardias de seguridad denuncian al coche matrícula OR-757, propiedad de José Martínez de Carballino, por cruzar la calle del Progreso en Orense llevando los faros de carretera encendidos y el escape libre abierto produciendo un gran ruido.

-Ha entrado a formar parte del profesorado del Colegio Modelo de Orense el culto inspector de primera enseñanza don Antonio Couceiro Freijomil.

4 de octubre del 1951 | Récord mundial de triple salto

Nacieron en Orense: Ricardo Cortizo, Gloria Díaz Hermida, Sara Álvarez Soto y Celia González Álvarez.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: José Álvarez Tojo, Francisco Prieto Álvarez, Leopoldo Pérez Martínez, Emiliano Herrera Calleja, José González Dapena, Elisa Carvajal Chousal, Eduardo Suárez Álvarez, Ignacio Viera Gallego y Francisco Salgado Pérez.

-Por los conocidos propietarios de Santa Teresa (Castro Caldelas) don Pedro Nóvoa y doña María Vázquez, y para su sobrino, don José Vázquez Nóvoa, perito contable y hombre de negocios de Río de Janeiro, ha sido pedida a don Manuel Pérez, acaudalado propietario de Castro Caldelas, la mano de su encantadora y bellísima hija Marujita, culta maestra nacional.

-Se anuncia la celebración de una nueva feria-mercado en Boborás (Carballino) los días 5 de cada mes, para beneficio de la comarca.

-El atleta brasileño Ademar Ferreira bate su propio récord mundial de triple salto en Río de Janeiro con una marca de 16,01 metros.

4 de octubre del 1976 | La reina Sofía y los infantes en el Circo de los Muchachos

El Circo de los Muchachos triunfa en el Palacio de los Deportes de Madrid con la reina doña Sofía y sus hijos los infantes entre el público, bajando los cuatro al final del espectáculo a la pista para saludar uno a uno a los Muchachos del padre Silva.

Noticias escaneadas del periódico La Región del 4 de octubre del 1976. | La Región

-El Orense golea al Lugo por 4-0 con goles de Pachín, Teixidó (2) y Blach, dando un vuelco con buen juego a los pronósticos que daban a los lucenses como claros favoritos.

-(1) El cruce del Acceso Sur de Galicia con Marcelo Macías sigue produciendo accidentes, ayer tres de una tacada.

-(2) El jefe provincial de Tráfico en Orense, don José Antonio Blanco Sierra, partidario de reducir las pruebas en circuito cerrado.

-(3) La Policía Gubernativa de Orense festejó a su patrono el Santo Ángel de la Guarda.

-El papa Pablo VI canoniza a una nueva santa española, Beatriz de Silva, que vivió en el siglo XV.

4 de octubre del 2001 | Putin anima a EEUU a atacar Afganistán

El poeta y ensayista ourensano José Ángel Valente, fallecido en julio del pasado año 2000, es galardonado a título póstumo con el Premio Nacional de Poesía por su libro “Fragmentos de un libro futuro”, un testamento poético que el autor ourensano dejó de escribir pocos días antes de morir a los 71 años en Ginebra (Suiza).

-El futbolista ourensano Borja Fernández vuelve a ser convocado por Vicente del Bosque para el primer equipo del Real Madrid, después de la primera llamada frente al Anderlecht en la Liga de Campeones aunque finalmente no saltó al campo, y viaja con los blancos en Liga frente al Las Palmas.

-La OTAN se coloca “a las órdenes” del presidente Bush para atacar Afganistán después de que los talibanes admitieran que dan refugio a Osama Bin Laden, mientras el presidente ruso Vladimir Putin anima a “una acción decidida” y asegura que sería “un error de principio” no llevar a cabo un ataque por temor a que se produjeran víctimas civiles, afirmando que Rusia “no necesita más pruebas de la participación de Bin Laden en los atentados del 11 de septiembre”.