Historia en 4 tiempos | La avenida de Portugal, sin remedio

Manuel Fraga y Manuel Cabezas, en el centro, en las obras del “Puente del Milenio”.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976.

La avenida de Portugal, sin remedio

Imágenes de la avenida de Portugal, un peligro para coches y viandantes.

(2) El mal estado del pavimento de la avenida de Portugal, es el origen a las frecuentes y justificadas quejas de los conductores que ven cómo sus vehículos sufren el circular por esta calle orensana.

La intensidad del tránsito pesado, que utiliza esta vía en la ruta Vigo-Madrid y viceversa, y que se ha convertido prácticamente en el único canal viario de dicha ruta, es la causa de que el pavimento sufra las consecuencias hasta el extremo de hacerse intransitable o, cuando menos, realmente difícil.

La urgente necesidad de dotar a esta calzada de una nueva capa de aglomerado asfáltico se hace sentir cada día más. Pero no sólo para los automóviles está mala la calle, sino para las personas, pues en estos baches de la calzada se forman grandes charcos que se convierten en graves salpicaderos para los viandantes.

A nadie se le oculta lo costoso que hoy resultan estas reparaciones, pero la situación actual requiere que el gasto público atienda esta necesidad.

¿Podría colaborar Obras Públicas con el Ayuntamiento, dado que esta calle se ha venido usando como ruta de tráfico nacional?

(1976)

¿Debe ser obligatorio el uso del cinturón de seguridad dentro de las ciudades?

Manuel Martínez Gómez.

Rosa María Eugenia Prado.

Fernando Bouso Caiña.

(1) Manuel Martínez Gómez (empleado de agencia de viajes).-Yo no lo creo conveniente, porque en el interior de una ciudad hay que estar bajando y subiendo del coche continuamente, a cada momento, y entonces resulta muy engorroso. Por otra parte, circulando como se debe circular en una ciudad, el accidente que pueda producirse no es para llevar un golpe importante, sino más bien ligeros roces. En carretera tampoco debiera ser obligatorio, sino que debiera llevarlo el que quisiera.

Rosa María Eugenia Prado Fernández (azafata de la Caja de Ahorros Provincial).-Estoy de acuerdo en que se haga obligatorio su uso, porque en la ciudad también se circula a bastante velocidad y se producen accidentes que son muy estáticos, o sea causados por golpes secos, y ello hace que resulte más necesario que en carretera, ya que en la carretera a veces es contraproducente llevarlo, en tanto que en la ciudad nunca lo es. Evita accidentes como cuando se choca contra alguna pared y los ocupantes son lanzados hacia adelante.

Fernando Bouso Caiña (director del Pabellón de Deportes).-Creo que siempre es conveniente, aunque no muy necesario en ciudades como Orense. Considero que el cinturón evita en un porcentaje grande, la gravedad del accidente, salvo raras excepciones, o sea los casos en que el cinturón obra en forma negativa. Ahora bien, sinceramente, estimo que el cinturón de seguridad realiza una función más positiva que negativa y como lo que hay que mirar es su generalización estoy de acuerdo en que se lleve a cabo.

(1976)

Solo se le resistió el dominó

Manuel Fraga y Manuel Cabezas, en el centro, en las obras del “Puente del Milenio”.

(3) Los trabajadores del Pazo de Ramirás no pudieron evitar cierta cara de sorpresa cuando vieron aparecer a Fraga con parte de sus acompañantes a las doce y media, cuando la comida estaba prevista para las dos. El susto no se diluyó del todo hasta que el presidente empezó a jugar al dominó, con Enrique Nóvoa de pareja y los también concejales Alberto Iglesias y Muñoz Seguín como rivales. Perdió, pero al menos hicieron tiempo. A las dos menos cuarto ya estaban comiendo. Y la comida, por los pelos, en su punto.

Los ouresanos (varias docenas) que recibieron a Manuel Fraga a su llegada a la Plaza Mayor, resguardados de la lluvia bajo los soportales, esperaron también hasta el final del acto institucional para despedirlo. Le dedicaron aplausos, saludos, besos, abrazos… Los concejales de la oposición dieron aquí por finalizada su participación en el programa de la visita. Consideraron electoralista el resto.

Empezó entonces un no menos vertiginoso recorrido por la ciudad. El presidente de la Xunta, entre Cabezas y Baltar, y seguido por concejales “populares”, parlamentarios, delegados y autoridades, comprobó en San Francisco el estado del destierre para la construcción del Auditorio; después, al quinto puente, donde una fuerte ventisca sorprendió a la comitiva cuando se disponían a caminar sobre el tablero en obras. 12:20 horas. Fraga puso rumbo a Ramirás, donde está prevista la comida institucional (solo con concejales y autoridades).

(Al acabar la comida, Fraga y Enrique Nóvoa retaron de nuevo a Alberto Iglesias y Muñoz Seguín a otro dominó. Era la revancha. El resto de comensales, que en un principio se levantaron imitando al presidente, volvieron a sentarse para tomar café cuando vieron que comenzaba otra partida. Ayer los concejales de Tráfico y Servicios Sociales estaban en racha).

Crónica de X. Carballo

(2001)

25 de marzo de 1926 - Inventada la radiotelefonía sin hilos

La Comisión municipal de festejos de Corpus en Orense aprueba un presupuesto de gastos de 25.000 pesetas y nombra dos comisiones, una formada por los señores Saco, Román, Builla, Príncipe y Vázquez Cid que se encargará de negociar con la Sociedad Patronal para fijar las cantidades aportadas por el comercio e industria orensanos, y otra formada por los señores Brasa, Signo y Gobartt que organizará los espectáculos de las fiestas.

-El teniente alcalde del Ayuntamiento de Orense, don Constantino Añel, reanuda su vida ordinaria completamente restablecido de la enfermedad que le ha obligado a guardar cama durante varios días.

-Regresó a Orense procedente de Suiza, en donde pasó una larga temporada, el inspector de Sanidad don Ramón Fernández Cid.

-El ingeniero Emilio Marek asegura haber inventado la telefonía sin hilos, comunicando dos aparatos a través de ondas cambiantes, una “radiotelefonía” que según él será la que funcionará en el futuro.

25 de marzo de 1951 - Muere el teniente general Varela

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Delia Fernández González, Elisa Fernández González, Felicitas Fernández González, Manuel Domínguez Vidal y esposa Carolina Feijóo Fernández e hijos menores, Paulino Domínguez Pérez, Eugenio Álvarez Suárez, Benjamín Pousada García y esposa Isabel Pousada Barreira, Antonio Moreiras Fernández, Blasinda Morales Gómez, Emiliano Varela Méndez y esposa Casilda Dopazo Álvarez e hijo menor, Eliseo Durán Núñez, Ricardo Losada Pérez, Aurora Peña Ferro, José Vieitez Pérez, Jorge Vázquez López, Ricardo Vasalo Rodríguez y esposa Dolores Feijóo Fernández, José Vales Casal, Manuel Vales Antón, Darío Seco Vázquez y esposa Rita Vázquez Moreno, Eladio Sabucedo Domuro, José Rodríguez Penedo y esposa Benita Rodríguez Villanueva e hijos menores, Aurea Rodríguez Álvarez, Antonio Rodríguez Álvarez y Herminia Iglesias Cao.

-El teniente general José Enrique Varela, alto comisario de España en Marruecos, muere en Tánger a los 59 años víctima del cáncer. Veterano de las campañas de África y destacado militar en la pasada Guerra Civil, su muerte ha causado honda impresión en Marruecos y España, ordenando Franco que sus restos mortales sean trasladados a la Península para rendirle honores.

25 de marzo de 1976 - Golpe de Estado en Argentina

25 de marzo de 1976.

(1) Más opiniones de orensanos sobre la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad dentro de las ciudades.

-(2) La avenida de Portugal no encuentra solución al pésimo estado de su pavimento.

-El “anunciado” golpe de Estado en Argentina llega “sin sangre y sin emoción”, con la presidenta María Estela Perón detenida en Buenos Aires cuando intentaba huir a bordo de un helicóptero, y control total del país por parte del Ejército, que ha asumido el poder con un triunvirato militar formado por el almirante Emilio Massera, el general Orlando Agosti y el teniente general Jorge Rafael Videla, que ya se prepara para acceder a la presidencia.

-Los señores don Nicanor Blanco y su esposa, doña Genola Gómez, muy conocidos en Orense como fundadores del comercio El Esprit, celebraron sus bodas de oro matrimoniales rodeados de toda su familia.

-Nacieron en Orense: Ana Contreras González, Rafael Otero Álvarez, Enma Viso Vázquez, Antonio Muñoz Cancela, Irma Vázquez Suárez, Óscar Pérez Blanco, Germán Rodríguez Domínguez y Rubén Conde Álvarez.

-El mariscal Montgomery, uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, muere en su casa de Hampshire a los 88 años.

25 de marzo de 2001 - Fallece el creador de Los Picapiedra

25 de marzo de 2001.

(3) Manuel Fraga realiza su primera visita oficial a Ourense como presidente de la Xunta de Galicia después de once años en el cargo, recibiendo las Llaves de la Ciudad de manos del alcalde, Manuel Cabezas, y recorriendo las intervenciones más emblemáticas de la Xunta en la ciudad, como el futuro Auditorio o el quinto puente sobre el Miño, del que el alcalde desveló que recibirá el nombre de “Puente del Milenio”.

-El Partido Popular inaugura una oficina parlamentaria en Ourense, la tercera de este tipo en Galicia y situada en la calle Progreso, en la que los tres diputados nacionales (Celso Delgado, Ana Belén Vázquez y Carlos Revuelta), los cuatro senadores (Victorino Núñez, Jorge Bermello, Manuel Prado y Amador Vázquez) y los ocho parlamentarios autonómicos del partido atenderán al público que desee contactar con ellos para todo tipo de quejas, propuestas o solicitudes.

-El animador y productor William Hanna, padre junto a Joe Barbera de personajes tan conocidos como Los Picapiedra, Tom y Jerry, Scooby Doo o el oso Yogui, muere en su casa de Hollywood a los 90 años víctima del alzhéimer.