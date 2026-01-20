Historia en 4 tiempos | El Ballestas Orvi virtual campeón de la Liga provincial de balonmano

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

El Ballestas Orvi virtual campeón de la Liga provincial de balonmano

(2) Triste es el decirlo, porque ello da idea del bajo nivel competitivo de nuestro balonmano provincial, pero con su victoria sobre el Burgas OJE, segundo en la clasificación, el Ballestas Orvi se destaca al frente de la misma, y cosas completamente anormales tendrían que producirse para que al final de esta liga no se proclamase nuevamente y por tercera vez campeó provincial. Son cuatro los puntos que le distancian de su inmediato seguidor y únicamente faltan por disputarse un total de diez.

El Pabellón de Deportes acogió este partido con las galas engalanadas por ese público que en las grandes ocasiones siempre ha hecho acto de presencia, y el triunfo del Ballestas Orvi por 7-14 fue incontesable, aunque a priori nos imaginábamos un encuentro mucho más competido.

Destacados en el Burgas OJE Cerreda y Amaedo, mientras que en el Ballestas Orvi los mejores han sido Cao, Ansia, Eloy y Guillermo.

El arbitraje ha corrido a cargo de Dacal y Sánchez, con muchos errores de bulto pero sin influir en el resultado.

Anotadores y alineaciones:

Burgas OJE: Amadeo, Muñoz (1), Cerreda (1), Fidel, Janeiro (2), Castiñeira, Barreira, Wili (2), Soto, Prada y Hervella (1).

Ballestas Orvi: Guillermo, Castro, Mourin (2), Brea, Rudi (6), Llamas, Cao (2), César, Eloy (1), Eduardo (1), Andrés (1) y Ansia (1).

(1976)

El colegio Santo Ángel afronta una polémica reforma

(1) El antiguo Asilo Santo Ángel, fundado por la marquesa de Atalaya Bermeja para atender a los huérfanos de la provincia, dio paso hace ahora ocho años al Colegio Santo Ángel, sobre el cual hablamos con la madre Teresa Álvarez, superiora de la Congregación Calasanz de la Divina Pastora que dirige el colegio.

-¿Cuántas alumnas cursan aquí sus estudios y cuáles son éstos?

-Las internas son 150 y los estudios van desde EGB hasta BUP. Posiblemente para el año que viene tengamos también el Curso de Orientación Universitaria (COU).

-¿Conserva todavía el colegio su carácter benéfico?

-Claro que sí. Aquí sigue habiendo muchas alumnas huérfanas, aunque muchas de las internas no lo son y, por supuesto, las externas tampoco. Se admiten de toda la provincia y disfrutan de total gratuidad (estudios, manutención, indumentaria...). Muchas de ellas tienen becas.

-¿Disponen de alguna subvención económica?

-El Patronato nos da unas diez pesetas diarias por cada chica y el ministerio no subvenciona la educación básica.

-¿Qué ocurre con las obras que aquí se realizan?

-El Patronato que dirige don Cándido Bobillo, propietario de los terrenos (el colegio lo estamos amortizando nosotras hasta que sea de nuestra propiedad), cedió el paso para que el Ayuntamiento hiciera la calle. Nosotros nos opusimos, porque nos acarrea graves inconvenientes, además de perderse la estética. Las niñas para ir al patio tendrán que salir a la calle y entrar por otra puerta. El ministerio exige patios y a nosotros nos achican. De todas formas confío en que la obra se realice como han indicado, aunque sospecho va a quedar un pegote.

-¿Ustedes han realizado alguna gestión a este respecto?

-He estado con el alcalde y muy amablemente no me ha hecho caso.

(1976)

Siempre has sido el más amado

(3) La última vez que te vi, íbamos en un autobús con tus músicos. En la actuación, tu alma a la intemperie dejó conmovidos a millares de espectadores.

De pronto, miraste por la ventana. Flash-back, un vértigo sube por tu vértebra y, espontáneo, susurras “Dios mío, estoy entrando en la década de los 50 años...qué va a ser de mí”. Lo soltaste tal si te acosara la fatal cita del clasico “hay un momento en la vida en que el tiempo nos alcanza”.

Los que íbamos allí te recordamos a Bruce Springsteen, Serrat, Bob Dylan, tu generación luminosa que lidera incluso este tercer milenio. Ah, Leonard Cohen cantó la última vez “he visto el futuro / y es una pistola”. Después se retiró a un templo budista a tomar cuencos de arroz y meditar. Es el único ausente… y volverá.

Anteayer Misía, la gran fadista lusitana, cantó “Resistir, sobreviver, dançar”. De alguna manera, coincidía. Al eres la “banda” musical y el lenguaje secreto de diferentes generaciones.

Recuerda los últimos años del general ferrolano. Después de las airadas asambleas en el viejo caserón de Filosofía de la Complutense todos cantábamos “Al alba”, antes de saltar a “hacer la revolución” y apurar la vida y la noche hasta las heces. Siempre has sido nuestro músico de culto. El que más amamos. Tu voz transparente es también la de este cibernético tercer milenio.

Crónica de J. Noguerol

(2001)

20 de enero de 1926 - Premio de Lotería Nacional en Orense

La Lotería Nacional deja un premio de mil pesetas para cada uno de los 21 billetes con número premiado vendidos en la Administración número 1 de Orense, situada en la Plaza Mayor.

-Contraen matrimonio en Santiago la distinguida señorita Guadalupe Harguindey Salmonte y el doctor en Medicina y diputado provincial por Verín don Carlos Cid Gallego.

-Por el acaudalado propietario de Zamora don Alfonso Bobo, y para su hijo don Ambrosio, socio gerente de varias importantes empresas industriales de aquella provincia, ha sido pedida la mano de la distinguida y bella señorita Concepción Muñiz Guerra, hija del almacenista de Orense y diputado provincial don Olegario.

-En Málaga dio a luz con toda felicidad una preciosa niña la bella esposa del orensano don Antonio Núñez, inspector de Emigración en el puerto de Málaga. Con tal motivo se hallan en la citada ciudad las hermanas de la madre, las distinguidas señoritas Rosario y Carmen de las Cuevas y Vázquez.

20 de enero de 1951 - Otra tragedia en una mina de estaño

La explosión del polvorín donde se guardaba la dinamita en la mina de estaño “La Sultana”, cerca de Gomesende, provoca la muerte de tres trabajadores y heridas de gravedad a otros cuatro, una tragedia que se produce poco después de la muerte de otros dos trabajadores en otra mina de estaño en Laza por un corrimiento de tierras.

-Un niño de tres años muere en Maside al ser arrollado por un camión en la carretera general de Barbantiño a Pontevedra.

-Un incendio destruye casi por completo una tienda en Irijo propiedad de don Saturnino Alberte, que resultó con quemaduras en ambas piernas cuando intentaba salvar algunos objetos de valor de entre las llamas. Los daños se calculan en unas 80 mil pesetas.

-El secretario de Defensa de Estados Unidos, general Marshall, pide al Congreso que se permita el reclutamiento de todos los hombres de 18 años de edad “ante la gravedad de la situación mundial”.

-El arzobispo de Chipre, Makarios, anuncia la creación de una organización de jóvenes griegos de la isla en pro de la fusión de Chipre con Grecia, organización que funcionará bajo la dirección de la iglesia ortodoxa.

20 de enero de 1976 - José María Gil Robles con tres amigos orensanos

Nacieron en Orense: Nuria Álvarez Estévez, Roberto y Elena Rodríguez Cudeiro, Rubén Serantes Martínez y Inmaculada Vázquez Losada.

-El abogado y exministro José María Gil Robles, en Orense para ejercer la defensa en un juicio, almuerza en el restaurante del Alto del Couso acompañado del decano del Colegio de Abogados de Orense José Pérez Ávila, el doctor Nicandro Pérez Vázquez y el industrial Luis Pérez de Juan.

-El hasta ahora director de la sucursal del Banco de Galicia en Orense, don Alfredo Fernández Garriga, es homenajeado por los funcionarios de la entidad con una comida con motivo de su traslado a Vigo, con presencia de su sucesor en el cargo en Orense don José Silva Fernández.

-El experto cazador don Luis Campos Rodríguez da muerte a una loba de gran tamaño que rondaba desde hace varios días los alrededores de una granja avícola en Larouco.

-(1) El Colegio Santo Ángel en el Couto afectado por una polémica obra.

-(2) El Ballestas Orvi vence al Burgas O.J.E. por 7-14 y es virtual campeón de la Liga Provincial de Balonmano.

20 de enero de 2001 - Récord de victorias del Ourense

El Ourense suma catorce jornadas consecutivas como líder de Segunda B, un récord esta temporada entre todas las categorías nacionales desde Primera División hasta Segunda B.

-La Agrupación de Abogados Jóvenes de Ourense elige nueva junta directiva, formada por: Marcos Vázquez Guzmán (presidente), Elisa Fernández Hermida, Alvino Ferreira Rivera, Eduardo Sánchez González y Amadeo Rodríguez Nogueira.

-(3) El cantante Luis Eduardo Aute vuelve a Ourense después de su “retiro” musical y presenta en el Paco Paz ante sus fieles ourensanos su trabajo “Mira que eres canalla”, junto a sus viejos éxitos de siempre.

-El conselleiro de Política Territorial, Xosé Cuiña, anuncia su vuelta “al primer plano” de la política gallega para apoyar al presidente de la Xunta, Manuel Fraga, más cuestionado que nunca con la crisis de las “vacas locas” castigando también a Galicia y una moción de censura a punto de presentarse en el Parlamento por parte del BNG.