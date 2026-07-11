Historia en 4 tiempos | La basura en los solares vallados

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La primera 11 de julio 1976. | La Región

La basura en los solares vallados

Solar convertido en basurero en la calle Santo Domingo. | La Región

Foto de un solar que resulta ser un recipiente de basura. Foto de un solar cuyos vecinos colindantes no son precisamente el ejemplo ciudadano de limpieza. Foto de un solar que algunos vecinos que soportan su hedor, han denunciado. Foto de un solar cuya basura desconoce el servicio municipal de limpieza porque no existe la inspección, pese a que se habían anunciado medidas.

Por si los inspectores de la limpieza pública, del buen gobierno y policía de la ciudad no saben donde es, podemos decirles que es por la calle de Santo Domingo (¡caliente!, ¡caliente!), al lado de un edificio de nueva construcción (¡caliente!, ¡caliente!).

Pero muy pronto enfriará la cosa. Los vecinos observan cómo se arrojan allí comidas, residuos, basuras, objetos inservibles, con un absoluto descaro e impunidad.

Dicen que los alcaldes no pueden imponer multas superiores a las 500 pesetas. ¿No pueden imponerlas mayores los gobernadores civiles por atentados contra la salud pública?

(1976)

Abarrote en el Liceo en la mesa redonda sobre la amnistía

Mesa redonda sobre la amnistía en el Liceo. | La Región

Con el salón Noble del Liceo totalmente abarrotado de público, se celebró la mesa redonda dedicada a hablar de la amnistía. Miembros de la Comisión Ciudadana ocupaban la mesa con una gran cartel como fondo en el que se leía la palabra “Amnistía”.

Inmaculada Tesouro hizo la presentación de la Comisión y explicó los pasos dados por la misma hasta el momento, con el objetivo de conseguir la amnistía para los presos, exiliados y represaliados, con visitas al alcalde, el presidente de la Diputación y el gobernador civil, así como a las agrupaciones culturales de la provincia, además de envío de telegramas a los Ayuntamientos.

El abogado Pazos trató el aspecto jurídico de la amnistía y sus diferencias con el indulto, resaltando sus aspectos a favor y en contra.

López Morais comentó brevemente las amnistías concedidas en 1936 y 1939 por Franco.

Abuin, ex preso político, resumió la situación política actual y la necesidad de la amnistía.

Finalmente Gómez Fiallo finalizó con un resumen general de los dicho por sus compañeros.

El acto se celebró todo él en gallego.

El coloquio posterior contó con argumentos a favor y en contra por parte del público.

El acto finalizó con el canto del himno gallego y gritos de amnistía y libertad.

(1976)

La fuente de Flores en Carballiño

La fuente de Flores en Carballiño. | La Región

Nos avisan del estado “lamentable” de la fuente de Flores y fuimos a comprobarlo. En parte parece que no, porque el agua sale completamente limpia, cristalina, y el fondo, con piedras, también aparece limpio.

Pero en parte sí hay motivo de queja, porque alrededor del depósito donde manan los dos caños existe gran cantidad de desperdicios que hace que las ratas hagan acto de presencia en las márgenes de la fuente, trayendo consigo el correspondiente “asco” a la hora de ir a buscar agua.

A la izquierda de nuestra fotografía vemos un completo abandono en los “asientos” de piedra, con grandes aberturas por donde las ratas se asoman. Por este mismo lado desemboca una especia de cañería que viene desde más arriba y arrastra también muchos desperdicios.

No tienen la culpa los propietarios de las fincas por donde pasa ese “canalcito”, y entonces, ¿quién la tiene?

Es preciso desviar ese desagüe para que no vaya directamente a la fuente y a sus contornos. Y es preciso que nos los que usan esta fuente se abstengan de arrojar tantas porquerías al lado de la misma.

La Fuente de la Cárcel no mana agua. La fuente “La Mina” tampoco. Y sólo nos queda en Carballiño la de Flores, repetimos, con estupenda agua y de la que se surte parte de la villa. Por eso agradecemos a quien corresponda ponga manos a la obra, pero también agradecemos a los vecinos de Flores tengan más cuidado con la limpieza de esta gran fuente.

Crónica de Julio Lama (1976)

11 de julio de 1926 - Directiva del Colegio de Farmacéuticos

Los doctores Francisco José Rionegro, Manuel Bouzo y Carlos Guitián comunican a la oficina municipal de Sanidad que han atendido un total de doce casos de enfermedades contagiosas en Orense durante el pasado mes de junio.

-El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Orense elige nueva Junta de gobierno, formada por los señores: Luis Fábrega Coello (presidente), José Fernández Martínez, David Cortón, Plácido Diéguez Amoeiro, Constantino Bouzo, Alfredo Barja y Gerardo Sánchez Brunete.

-Está en Orense para girar visita de inspección a la obras que se llevan a cabo en el Hospital Modelo el culto ingeniero de Caminos señor Rivera.

-Dos leones y tres leonas siembran el pánico en la plaza pública de Cremona, en Italia, al escaparse de un circo con la plaza en pleno día de mercado, con los presentes huyendo en todas direcciones mientras los animales atacaron, “sin mucho éxito”, a un caballo y dos bueyes antes de ser reconducidos a sus jaulas por su domador y los carabineros.

11 de julio de 1951 - Premio para cazadores orensanos de lobos

El Sindicato Nacional de Ganadería premia con 1.325 pesetas a nueve cazadores de lobos de nuestra provincia: Benito Rodríguez Blanco (Santa María-Barco), Manuel Gómez Guzmán (San Salvador de R.-Villamarín), Juan García Salgado (Pradelo-Viana del Bollo), José Rodríguez González (Conso-Villarino de Conso), Agustín Alonso Campos (Fornelos-Viana del Bollo), Abelardo Blanco Gómez (Junquera de Espadañedo), Claudio Vázquez Rodríguez (Vilar das Tres-Orense), José Rodríguez Pérez (Castro Caldelas) y José Vázquez Rodríguez (Alberguería-Laza).

-Don Pedro Ibisate Gorria toma posesión como nuevo gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Orense en la Jefatura Provincial de F.E.T. y de las JONS en la Plaza Mayor.

-Con brillantes notas aprobó el primer año de Medicina en Santiago el joven orensano don Juan Enrique Sierra Losada.

-Gran Bretaña y Francia ponen fin de forma oficial al estado de guerra con Alemania, un paso que se espera tomen en breve Estados Unidos y Canadá.

11 de julio de 1976 - Profesores reintegrados en sus cátedras

11 de julio 1976 | La Región

Nacieron en Orense: José Moure Cabanelas, Jesús González Rodríguez, María Álvarez González, Julio San Primitivo Corzo y David Buján Vila.

-Los señores Castro Somoza y Fernández Rodríguez dimiten como presidente y vocal respectivamente, del Patronato del Colegio Universitario de Orense, debido a los “problemas económicos” que sufre el centro. Con estas dos dimisiones, la del doctor Temes hace dos meses y la muerte de Otero Pedrayo el Patronato queda muy disminuido, mientras la Diputación y el Ayuntamiento se comprometen a asumir la financiación del Colegio después de que la Caja de Ahorros reconociera que “no puede pagar su parte en este momento”.

-(1) El salón Noble del Liceo de Orense vive un abarrote completo de público para asistir a la mesa redonda sobre la amnistía.

-(2) Los solares vallados en Orense convertidos en basureros.

-(3) La fuente de Flores, la única que queda en Carballiño, en estado de abandono.

-Los profesores Aranguren, García Calvo y Tierno Galván podrán reincorporarse el próximo curso a su cátedras en la Universidad, de las que fueron apartados en 1964 por su participación en manifestaciones estudiantiles de protesta.

11 de julio de 2001 - Goran Ivanisevic gana Wimbledon

11 de julio 2001 | La Región

El Sergas anuncia una reforma “general” del interior del Centro de Salud Nóvoa Santos, en Ourense, con un presupuesto de 270 millones de pesetas, una obra de acondicionamiento y mejora de unas instalaciones que no fueron concebidas en su día para ser un centro de salud, y que resolverá problemas actuales como la presencia de obstáculos en los accesos, una distribución “laberíntica” o la desorientación cotidiana que sufren la mayoría de usuarios en un centro que atiende actualmente a 35.261 ourensanos, un tercio de la población total del Concello.

-El tenista croata Goran Ivanisevic gana el torneo de Wimbledon al vencer en la final al australiano Patrick Rafter, la segunda final de la historia de la competición que ha tenido que disputarse en lunes por la lluvia. Ivanisevic, que disputaba su cuarta final de Wimbledon tras perder las tres anteriores y se ha convertido en el primer jugador que gana un torneo de Grand Slam tras participar con una invitación oficial de la organización, le dedicó su victoria al baloncestista croata Drazen Petrovic, fallecido en accidente de coche en 1993.