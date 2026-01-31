Historia en 4 tiempos | Con la cabeza contra esta señal peligrosa en el centro de Orense

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada. | La Región

Con la cabeza contra esta señal peligrosa en el centro de Orense

Imagen de la señal. | La Región

(2) Algunas señales verticales de tráfico en nuestra ciudad han sido colocadas en sitios muy frecuentados y, además, a tan escasa altura del suelo que no es primera vez que contra ellas chocan personas de no demasiada estatura.

Una de estas señales es la situada en la acera de la plaza de Eugenio Montes, la que bordea el jardín del Padre Feijóo, señal que indica estacionamiento diagonal para los turismos.

Sabemos ahora que hace pocos días un muchacho de estatura alrededor del metro setenta, se dio inadvertidamente contra esta misma señal, produciéndose un desgarro del que fue asistido en el Cuarto de Socorro.

No es la primera vez que pequeñas lesiones de este tipo se producen aquí. Existen también otras señales, como las de las paradas de autobuses, colocadas tan bajas, que también contra ellas se dan fuertes contusiones las personas de estatura algo superior a la media.

¿Se puede proceder a subsanar estos defectos y que el Ayuntamiento ordene la corrección de la colocación de esta señales? Muchos orensanos lo agradecerán.

(1976)

El gobernador civil visita Muebles Calvo en el Polígono de San Ciprián

El gobernador civil con el jurado de empresa de Muebles Calvo. | La Región

(1) El gobernador civil de la provincia don Joaquín Llobell Muedra realizó una visita a la factoría de “Muebles Calvo” en el Polígono Industrial de San Ciprián de Viñas, continuando así la serie de visitas a las más importantes factorías orensanas. Le acompañó el delegado provincial de la Organización Sindical, señor Ramos Sánchez.

A su llegada fueron recibidos por el director-gerente, don José Ramón Calvo, quien, tras departir breves momentos con los visitantes, los acompañó en la detenida visita realizada a las distintas naves que forman el complejo industrial, así como al salón-exposición en donde se exhiben varios de los modelos que allí se fabrican actualmente, recibiendo amplias explicaciones sobre el proceso de fabricación.

Terminada la visita, se reunieron con los vocales del jurado de empresa, manteniendo un amplio cambio de impresiones sobre diversas cuestiones de carácter laboral, además de puntos importantes como la conveniencia de que una parte de los terrenos del Polígono se dedique a la construcción de viviendas sociales para los trabajadores, la creación de una asociación de empresarios del Polígono para hacer frente a problemas comunitarios, la necesidad de riego asfáltico o la ampliación del servicio de autobuses.

(1976)

La carballiñesa María Teresa Miras Portugal ingresa en la Real Academia de Farmacia

María Teresa Miras Portugal lee su discurso. | La Región

(3) La carballiñesa María Teresa Miras Portugal, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, tomó posesión de su cargo como numerario de la Real Academia de Farmacia, en un acto que tuvo lugar en la sede de esta institución.

De 52 años, esta catedrática de la Complutense estudió bachillerato en el colegio Sagrado Corazón de la villa del Arenteiro, para luego trasladarse a Santiago.

Allí inició la carrera de Farmacia, cuyos estudios remataría en la Universidad Autónoma de Madrid.

Con María Teresa Miras son ya quince las españolas que ingresan en alguna Academia de ámbito estatal.

La primera ourensana (aunque nacida en Santander) en conseguirlo fue la ya fallecida Elena Quiroga, de familia de Valdeorras, que accedió a la Real Academia de la Lengua en 1984.

Crónica de X. A. Reboiro

(2001)

31 de enero de 1926 - Inauguración en Orense del bar Universal

La localidad de Foncuberta (Maceda) cuenta por fin con una Escuela de Niñas, ubicada en un espléndido local en la carretera de Maceda a Los Milagros y con la inteligente y simpática profesora doña Olimpia Ramos al frente.

-El Club Caldelés de fútbol, de Castro Caldelas, nombra nueva junta directiva, formada por los señores: coctor Movilla (presidente), Mariano Castro, Luis Fidalgo, José González, doctor Hervella, Berto Amaro, Sergio Martínez, José Beltrán y Joaquín Rodríguez.

-Un grupo de cinco jóvenes vecinos de Villamarín se vieron con hambre pero con “carencia monetaria” y para “solucionarlo” hurtaron a su vecino Luis Rodríguez un tierno cabrito que se comieron al poco rato, después de haberlo pasado por la parrilla, protestando el dueño del animal contra tan incalificable atropello.

-Regresó a Orense procedente de Vigo el funcionario de Obras Públicas don Antonio Amor.

-Se inaugura en Orense el “suntuoso” bar Universal, situado en la calle de Luis Espada.

31 de enero de 1951 - Duras advertencias contra el carnaval

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Camilo Conde Rodríguez, Jeremías Cuña López, Mercedes Estévez Rodríguez y dos menores, Leopoldo Luaces Lozano, Ángeles Maña Vázquez, Adolfo Martínez Villar, Ramiro Moldes Sandes, María Nogueira del Río y Arturo Fernández Vázquez.

-Toma posesión la recién elegida nueva directiva del Liceo de Orense con el señor don Constantino Añel González como presidente, muy apreciado en La Región como compañero en la Asociación de la Prensa, de la que es tesorero, y eficaz colaborador en la Hoja Oficial del Lunes.

-La Dirección General de Seguridad, ante la proximidad del Carnaval, recuerda la prohibición de “toda manifestación callejera de Carnaval”, tolerados únicamente los bailes de sociedad privados “con trajes de época o regionales que constituyan disfraz”, y advierte especialmente contra “los disfrazados con ropas astrosas o la poco original y recusable extravagancia de vestir prensa del sexo contrario, la cara tiznada o dar muestras en chabacanas pandillas de una ruidosa euforia a la que no suele ser ajena la ingesta alcohólica que les ayuda a vencer el pudor de su ridícula situación”, conductas todas ellas que serán severamente sancionadas.

31 de enero de 1976 - Dotación vitalicia para Blanco Amor y Otero Pedrayo

Una página de la época. | La Región

Nacieron en Orense: Susana Requejo Ribao, Javier Vergara Gómez, José Pita Gutiérrez, Enrique García Soler, Alberto Padrón Cid, Sol Martínez Campos, José Muñoz Sepúlveda, Fabiola Gómez Brandao, Natalia Blanco Argiz, Elisa Fontán Vázquez y Patricia Laso Ribao.

-Los escritores orensanos Ramón Otero Pedrayo y Eduardo Blanco Amor son recompensados con una dotación anual vitalicia de 250.000 pesetas por la Fundación Barrié de la Maza, “en reconocimiento a su obra y su servicio a la cultura gallega”.

-El Club Tenis del Pazo de Ramirás nombra como entrenador y profesor de tenis del complejo al tenista orensano Pepín Méndez.

-(1) El gobernador civil visita la fábrica de Muebles Calvo en el Polígono de San Ciprián.

-(2) Una señal peligrosa para la salud en el centro de Orense.

-La novela “El otoño del patriarca”, de Gabriel García Márquez, fue el libro más vendido en España durante el pasado año 1975, por delante de “Confieso que he vivido” de Pablo Neruda y de “El varón domado”, de Esther Vilar.

31 de enero de 2001 - Premios “Toxo” y “Morogo”

Una página de la época. | La Región

Los periodistas ourensanos otorgan el premio “Toxo” al delegado de Medio Ambiente, Agustín Prado Verdeal, “por su reiterada negación de evidentes realidades como o feito de ter sido Ourense a provincia máis afectada polos incendios forestais”, y concedieron el premio “Morogo” al Liceo Recreo Ourensán, que cumple este año su 150 aniversario, “por ter sabido renunciar ó carácter elitista que nouto tempo tivo, abríndose á maioría da sociedade ourensá”.

-El pivot estadounidense Rick Hugues ficha por el COB y ocupa la plaza que deja Mike Ansley, despedido “por bajo rendimiento”.

-El centrocampista portugués Teixeira, ex del Leganés en Segunda A, ficha por el Ourense, que también ultima la posible incorporación del ex del Deportivo José Ramón, hermano del internacional Fran.

-(3) La catedrática carballiñesa María Teresa Miras Portugal toma posesión como miembro de la Real Academia de Farmacia, y con ella son quince las mujeres españolas, entre ellas dos ourensanas, que han accedido a un puesto en Academias de ámbito estatal.