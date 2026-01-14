Historia en 4 tiempos | Las calles de Orense, una exposición de coches sucios

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Las calles de Orense, una exposición de coches sucios

(2) Se ha dicho en el último pleno municipal que la polución en la ciudad había aumentado considerablemente con motivo de la pertinaz sequía que nos acecha. Debe de ser muy cierto. No hay más que mirar para los coches que están estacionados en las calles orensanas. No ofrecen sino en su mayoría un deplorable aspecto.

Cubiertos con una espesa capa de polvo, un polvo o suciedad parecida a esa capa grasienta que deja el gas butano, son prueba de dos cosas, o de algunas más: de que, efectivamente, hay polución provocada por la sequía ya que no pueden ser regadas las calles; de que funcionan al tope las calefacciones que desprenden partículas de polvo; de que hay coches que llevan estacionados días y días en las calles, como si estas fuesen -que lo son- garajes públicos y gratuitos.

Un tema que llevó al Ayuntamiento a la necesidad de declarar “zonas azules” muchas calles en las que ahora se estaciona con determinados consentimientos, pese a los discos.

Así, los chavales, cuya intuición es superior a lo que parece, utilizan estos vehículos para sus pintadas digitales, con las que expresan frases como “guarro”, “cerdo”, “al garaja”, “lávate”, etc., etc, sin que falten las consabidas de “amnistía”, “libertade”, “falemos galego”, etc.

Dos soluciones: que llueva, para que la suciedad se nos vaya yendo de la ciudad; que se tomen medidas respecto al cada vez más grave problema de los establecimientos, unos necesarios, pero muchos, demasiados, abusivos y desconsiderados.

(1976)

La compañía de seguros La Estrella entrega un cheque a Meisa por el incendio del Hotel Queixa

(1) El Consejo regional de “La Estrella” convocó a los representantes de Prensa y Radio para la asistencia al acto de entrega a Manzaneda Estación Invernal Sociedad Anónima (Meisa) de un cheque bancario librado contra el Banco Hispano Americano por 5.607.000 pesetas, importe de la indemnización que “La Estrella” satisface en virtud del siniestro registrado en el “Hotel Queixa” de Manzaneda hace ahora un mes y medio.

El acto se ha desarrollado en la planta primera del “Hotel San Martín” con asistencia de los consejeros de La Estrella y, en representación de Meisa, el vicepresidente de su Consejo de Administración don José Fernández Anguiano, y el consejero don Julio Alonso Losada García. El conde de Bugallal José Ramón Fernández Bugallal, presidente del Consejo regional, aprovechó la oportunidad para pronunciar un breve discurso en el que dijo que se trataba simplemente, por parte de “La Estrella”, de hacer frente con prontitud a uno de sus compromisos. Hizo después un cálido elogio de la labor de Meisa, “imagen -dijo- de un país que trata de pontenciarse”. “Aquí está -dijo después refiriéndose al cheque bancario- la imagen de nuestra buena voluntad de cooperar al desarrollo de Meisa y de Orense”.

Las palabras del conde de Bugallal fueron acogidas con una cariñosa salva de aplausos, haciendo entrega del cheque al señor Anguiano.

(1976)

La chica “ye-ye” puso patas arriba el Principal

(3) “Las manzanas del viernes”, una obra de Antonio Gala con Concha Velasco como protagonista, revolucionó Ourense, en una representación patrocinada por Caixanova.

Tras dos funciones consecutivas y cuatro horas y media de actuación, la visita de Concha Velasco al Principal se quedó en una bonita historia en la memoria. No así las horas previas a la actuación. Para que los ourensanos pudiesen ver el espectáculo tuvieron que pasar muchas horas haciendo cola en la taquilla del Teatro, y aún así hubo quien se quedó con las ganas.

A las siete de la mañana ya había quien se arrimaba a la puerta del Teatro y a las nueve las colas casi llegaban a Santa Eufemia. Faltaban todavía dos horas para que se abriese la taquilla y alguna previsora mujer se llevó el ganchillo para pasar el rato. Cuando a las once se abrió la taquilla el revuelo fue absoluto. Ya solo quedaban a la venta la mitad de las entradas, porque la otra mitad, la de las reservas telefónicas, estaban agotadas. La inquietud por quedarse sin pase hizo que algún ciudadano protestase por la venta de más de tres entradas por persona.

Al final, como apuntaban todas las expectativas, fueron tantos los que se hicieron con la entrada como los que se quedaron sin ella. Aunque, tal vez, los más afortunados consiguieron ver a la actriz en los múltiples paseos que se dio por la ciudad desde que llegó a Ourense el jueves.

El público, tal vez movido aún por el síndrome de los años “ye-ye”, era fundamentalmente adulto. La media de edad se situaba en los 50 años tirando al alza. En su mayoría mujeres, bien vestidas y peinadas de peluquería.

Crónica de S. Espinoso

(2001)

14 de enero de 1926 - La alta sociedad en el Gran Hotel Roma

El comedor del Hotel Roma de Orense acoge con gran éxito una cena americana amenizada brillantemente por la orquesta del señor Cancio, dando realce a la misma las señoras de Otero, García del Villar, Aznar, Ulloa y Fernández Cid; y las señoritas de Valenzuela, Ulloa, Pemán, Romero Romasanta, García del Villar, Torre, París, Vázquez Monjardín y Méndez, todas ataviadas con elegantes toiletes; recibiendo muchas felicitaciones los organizadores señores Lopo y Sicre, propietarios del Gran Hotel Roma.

-Por el canónigo de la Catedral de Orense, don Juan Labayen, en nombre de la señora viuda de Aguirre, de conocida y antigua familia de Alsasua (Navarra), y para el hijo de ésta, capitán de Artillería don José Aguirre Urrestarazu, ha sido pedida la mano de la encantadora señorita Dolores Solano Barretto, sobrina del gerente de la Sociedad Eléctrica de Orense, señor López Mancisidor.

-Han obtenido plaza en las oposiciones al Cuerpo de Estadística los estudiosos jóvenes orensanos don Rafael Álvarez Borrás y don Ramón Fuentes Canal.

14 de enero de 1951 - El trío de seleccionadores se queda en dúo

El pianista orensano Antonio Iglesias triunfa en Sevilla con varios conciertos, después de salir ileso de un aparatoso accidente de coche al volcar su vehículo cerca de Zamora cuando se dirigía a la capital andaluza.

-El doctor Halmuch Schulze pronuncia una interesante conferencia en el Liceo de Orense sobre el tema “El clima el hombre”, recibiendo al final una cerrada ovación.

-El Cine Principal de Verín acoge sendos festivales benéficos organizados por Mujeres de Acción Católica a beneficio de los humildes, con destacadas intervenciones de, entre otros, Lolita Cid, Carmen y Mercedes Fuentes, Olga Contreras, Florita Mata, Corita Prieto, Marisol Soloaga, Rosalía Colmenero, Marisol Cabido, Marujita Vázquez, Rosarito Miguélez, Nievitas Fuentes, Sita Rúa, Elena Torres, Pili Nieto, Jesús Mari Soloaga, Luis y Fernandito Fuentes, Canducho Contreras, Quique Vázquez, Antonio Quiroga o Francisco y José Rodríguez.

-Guillermo Eizaguirre dimite de su cargo como seleccionador nacional de fútbol “por no permitirle sus ocupaciones atender al cargo”, por lo que la selección española queda por el momento en manos de los otros dos integrantes del trío de seleccionadores, Iceta y Alcántara.

14 de enero de 1976 - Muere la escritora Agatha Christie

(1) La compañía de seguros La Estrella entrega un cheque de 5.607.000 pesetas a Manzaneda Estación Invernal SA (Meisa) como indemnización por el incendio que destruyó hace ahora un mes y medio el Hotel Queixa en el complejo invernal.

-(2) Las calles de Orense se convierten en una “exposición” de coches sucios debido en gran parte a la polución ambiental provocada por la sequía.

-La famosa escritora británica Agatha Christie, “reina” del género policial y la autora más leída de todos los tiempos según la Unesco, muere a los 85 años en su casa de Wallingford en el Reino Unido.

-La llamada “Junta Democrática de España” se reúne en París para examinar la situación política y social en España después de la muerte de Franco, con asistencia, entre otros, de Santiago Carrillo (Partido Comunista de España), Enrique Tierno Galván (Partido Socialista Popular), Marcelino Camacho (Comisiones Obreras), Ramón Tamames (Junta Democrática de Madrid) o Alejandro Rojas Marcos (Alianza Socialista de Andalucía).

14 de enero de 2001 - Los portugueses votan en Ourense

Un total de 460 portugueses residentes en Ourense y Lugo votan para las elecciones presidenciales en su país en el Consulado de Portugal en Ourense, reconvertido en Colegio electoral, en la primera vez en unas elecciones democráticas en el país vecino en las que todos los portugueses residentes en el extranjero pueden ejercer su derecho al voto.

-(3) La actriz Concha Velasco triunfa en el Teatro Principal de Ourense con la obra teatral “Las manzanas del viernes”, de Antonio Gala, con el recinto abarrotado en las dos únicas sesiones al agotarse rápidamente las entradas.

-El escritor Fernando Sánchez Dragó inaugura en la Casa Cultural de Xinzo de Limia el Foro Limicorum, un ciclo de conferencias sobre el pasado romano de la villa ourensana promovidas por la asociación Civitas Limicorum y patrocinado entre otras entidades por “La Región”.

-El escritor de Bueu Álvaro Otero presenta en la librería La Región de Ourense su novela “Días de agua”, galardonada con el premio “Nostromo de Literatura Marítima”.