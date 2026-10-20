Historia en 4 tiempos | Campaña de divulgación cooperativa en Carballiño

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La primera 20 de octubre de 1976. | La Región

Campaña de divulgación cooperativa en Carballiño

Reunión de divulgación cooperativa en Carballiño. | La Región

Treinta miembros de entidades que pertenecen a diversos sectores cooperativistas de la provincia se han reunido en la Residencia “General Moscardó” de Carballiño, dentro de la campaña de divulgación cooperativa que se viene desarrollando en todas las provincias españolas.

Las sesiones se han celebrado por la mañana y por la tarde y en el curso de las mismas ha sido estudiado detenidamente el conjunto de los problemas que afectan al cooperativismo provincial, en busca de deficiencias y aportación de soluciones que potencien la acción cooperativa.

Entre los diversos acuerdos adoptados figura la captación de animadores cooperativos para detectar los posibles defectos de estas promociones, así como estudiar su posible corrección.

A estas sesiones de trabajo asistió don Jesús Sánchez Vicente, profesor del Centro Nacional de Educación Cooperativa, que actuó de coordinador.

(1976)

Tony Rivas, en el Museo Arqueológico

Tony Rivas, ante dos de sus cuadros. | La Región

Inauguración de la exposición de Tony Rivas en las salas del Museo Arqueológico provincial. En total, 32 obras: 21 óleos y 11 dibujos.

La muestra es el resultado de una labor coherente con el mundo de la ensoñación, que el pintor trata de relacionar con una actitud crítica del ser humano actual, como visto al desnudo, desconectado de una realidad sensorial, pero vivo en un acontecer que tiene indudables valores plásticos, dulcificados, expresivos, logrados con calidades muy buscadas.

La utilización de tonos calientes, mates, traslúcidos, proporcionan al cuadro una virtual sobriedad, que a veces conecta con claros sabores clásicos, mientras que en otras aparecen sugerencias de expresionistas de las últimas vanguardias. Se trata, en esta apresurada suma, de una pintura evocadora, muy elaborada, muy conectada con el mundo interior de Antonio Rivas Guisado, el viejo amigo casi orensano que tantos años vivió aquí en esta ciudad en la que expuso por primera vez y al que con tanto cariño se quiere y por quien tanta admiración se siente.

Cotizaciones: Óleos, de 25.000 a 200.000. Dibujos, de 12.000 a 18.000 pesetas.

Crónica de Alvarado (1976)

Eduardo Barreiros: una historia apasionante

De izquierda a derecha, Dorinda Ramos, Mariluz Barreiros, Jesús de Polanco y Graciliano Barreiros durante la presentación. | La Región

El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue ayer el escenario donde la Fundación Barreiros presentó el libro “Es un motor español. Historia empresarial de Barreiros”, de los profesores José Luis García Ruiz y Manuel Santos Redondo. La obra, presentada por Iñigo Cavero, presidente del Consejo de Estado, y Jaime Carvajal, presidente de Ford España, analiza en sus páginas la empresa que fundó el ourensano Eduardo Barreiros, uno de los empresarios españoles más representativos de los llamados “años del desarrollo”, que desde un pequeño taller en la ciudad levantó una industria que contribuyó decisivamente a la motorización de España.

La presentación contó con la asistencia de la viuda de Barreiros, Dorinda Ramos; de su hija Mariluz, presidenta de la Fundación que lleva el nombre del empresario ourensano, acompañada de su marido Jesús de Polanco, y de Graciliano Barreiros.

La presentación del libro sirvió además para anunciar la convocatoria de la II edición de los Premios Eduardo Barreiros a la Investigación, que se otorga a una personalidad de prestigio relacionada con la automoción, así como a autor o autores de trabajos inéditos sobre investigación. El primer ganador de este premio fue el presidente de honor del Banco Central Hispano, Claudio Boada, al que Mariluz Barreiros se refirió en el acto de entrega como “el mayor rival” de la empresa que fundó su padre en la década de los 50.

Crónica de Chinny Gámir (2001)

20 de octubre de 1926 - Piden el cese del tránsito por Paz Nóvoa

Una comisión formada por los señores Perille, Vázquez Estévez, Méndez, Gobartt, Meruéndano, Román, Santiago, Fernández, Pérez Builla, Represas y Robles visita al alcalde de Orense en su despacho oficial para que ordene, teniendo en cuenta el próximo comienzo de los paseos en la calle de Paz Nóvoa, cese el tránsito de vehículos en el citado lugar entre siete y media y nueve de la noche, hora de los citados paseos, incluyendo en el cese el servicio de autobuses que cruza a esa hora la citada calle.

-Estuvieron en Orense el diputado provincial don Luis Conde Valvís con su señora y la distinguida esposa del señor Mathé, de Ginzo.

-En su magnífico auto Packard estuvo estos días en Orense doña Emma M. Garrido, viuda de Santamarina, a quien acompañaban sus señora madre y bellas hermanas.

-Salió para Esgos el abogado don Darío Parada.

-Salieron para Francia el ilustrado juez de Verín, don Fausto García, y el señor Tresguerras, con sus respectivas familias.

-El escritor y filólogo noruego Hans Kinck muere en Oslo a los 61 años.

20 de octubre de 1951 - Hollywood teme a la televisión

Nacieron en Orense: Manuela Álvarez García, Amalia Álvarez Brasa, Ángeles Villamartín Iglesias y Delia Añel Nóvoa.

-En Carballino recibió la Primera Comunión la encantadora niña Teresa Fernández Reyes, hija del encargado del Ferrocarril Francisco Fernández Rivada y esposa, Ángeles Reyes Ruiz.

-El joven orensano Amancio González, hijo del propietario del Bar Gago, don Ramón, es uno de los 23 máximos acertantes de 14 en la Quiniela de esta jornada.

-Tropas de Egipto y Gran Bretaña se enfrentan en la zona del Canal de Suez con muertos por ambos bandos, en pleno repliegue británico de Oriente Próximo y pérdida del control sobre el petróleo.

-Hollywood muestra su preocupación por la creciente competencia de la televisión, convertida desde hace cinco años en un “negocio” después de varios años desde la primera proyección pública en Estados Unidos en 1939, y constata la pérdida de puestos de trabajo en la meca del cine en los últimos años ante los cambios en los hábitos de consumo del público, que va cada vez menos al cine.

20 de octubre de 1976 -La duquesa de Medina Sidonia vuelve a España

20 de octubre de 1976. | La Región

Nacieron en Orense: Óscar Rey Duarte, David González Campos, Beatriz Vázquez Vázquez, María Vila Limia, Cristina Rivera García, Beatriz Salgado Pato y Alberto Alonso González.

-El periódico ilegal Galicia en Loita, órgano del Movemento Comunista de Galicia (MCG), es vendido en las calles de Orense por tres jóvenes que ofrecían al público el periódico al precio de 10 pesetas, en una mesa cubierta con la bandera gallega. Un coche de la Policía Municipal pasó junto a la mesa, pero no intervino en ningún momento.

-(1) El joven pintor Tony Rivas expone su obra en el Museo Arqueológico provincial.

-(2) Reunión en Carballiño por la campaña de divulgación cooperativa.

-La duquesa de Medina Sidonia, en busca y captura desde hace seis años por unas declaraciones contra el régimen de Franco, regresa a España y comparece ante el Tribunal de Orden Público en Madrid, que la dejó en libertad de inmediato aplicándole el decreto-ley de amnistía. La noble aseguró que piensa vivir a partir de ahora en España, deseando “que nuestro país se convierta en una democracia”.

20 de octubre de 2001 -Alberto Ruiz Gallardón, en Ourense

20 de octubre de 2001. | La Región

El sociólogo Javier Elzo protagoniza el primer Foro La Región de la nueva temporada, con una charla sobre “El silencio de los adolescentes”, presentado por David Casado.

-Alberto Ruiz Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid, entra en campaña electoral por el PP en Bande previa visita a Ourense, donde acudió a Las Burgas y la Catedral acompañado del alcalde, Manuel Cabezas, y el presidente de la Diputación, José Luis Baltar.

-(3) El Círculo de Bellas Artes de Madrid es escenario de la presentación del libro “Es un motor español. Historia empresarial de Barreiros”, un recorrido por la empresa fundada por el ourensano Eduardo Barreiros.

-El Deportivo de La Coruña vuelve a exhibirse en Europa y vence al Manchester United en su propio estadio por 2-3 con goles de Sergio y Diego Tristán (2), asegurándose prácticamente su clasificación para los octavos de la Liga de Campeones.

-El Barcelona se acerca a su objetivo de regresar a los octavos de final de la Liga de Campeones al vencer al Bayer Leverkusen por 2-1 con goles de Kluivert y Luis Enrique.