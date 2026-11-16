Historia en 4 tiempos | Un charco por excelencia en Peña Trevinca

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976 | La Región

Un charco por excelencia en Peña Trevinca

Un charco por excelencia en Peña Trevinca | La Región

(2) Todos los inviernos sucede lo mismo. Un gran charco inutiliza el acceso, que en buena medida descongestiona el tráfico por la calle de Peña Trevinca, hacia otros puntos del barrio de San Francisco.

Además de la incomodidad que producen los charcos, estos encubren los socavones que, también desde hace años, lucen en el pavimento. Esto sucede únicamente en la confluencia de la calle Sierra de Queixa con Peña Trevinca. Y solo por este inconveniente toda la calle, en buen estado, queda inservible. También dificulta el paso de peatones que son los que sufren las consecuencias en la mayoría de los casos. Cada vez hay menos aceras o son más estrechas y para colmo en este caso han de salir de la acera, sorteando el bache, por la carretera hasta alcanzar de nuevo la acera. Pero hete aquí que, una vez llegado el peatón a la acera, se encuentra que a la altura de las puertas de la estación de San Francisco, ha de vérselas de nuevo con otros hermosos charcos. Y la historia se repite como si se tratase del juego del gato y el ratón.

En la foto de Reza observe también el lector el hueco sin tapadera del alcantarillado.

Crónica de Jesús Losada

(1976)

Un edificio con problemas

Edificio en la esquina de Ervedelo con General Franco. | La Región

(3) Haciendo rotonda en el cruce de la calle Ervedelo y General Franco, en uno de los puntos más céntricos de Orense, se levanta este edificio construido en el año 1931 por el fallecido don Estanislao Reverter. Este edificio pertenecía a doña María Teresa Pereiró, esposa que fue de don Ángel Suances.

Durante muchos años este edificio estuvo ocupado por viviendas y en él tenían abierta su consulta un oculista y los doctores Mosquera, especialistas en partos. El bajo fue sede de una empresa de transportes de viajeros. Posteriormente pasó a ser propiedad de un señor de Chantada y en 1970 fue subastado, adquiriéndolo la Ferretería Lombardero. En la actualidad el susodicho edificio es protagonista de continuas visitas a los juzgados.

Lo que realmente importa al lector, juzgamos, es el estado actual del bajo dada su situación estratégica. Este edificio, tan hermoso, es blanco de todas las miradas y de todas las críticas mientras que los encargados de mantener la limpieza y la estética en nuestra ciudad no se manifiestas en algún sentido ni adopta posturas encaminadas a solucionar el problema, al menos que se sepa.

Crónica de Jesús Losada

(1976)

El arquitecto Pons Sorolla, en Orense

El arquitecto Francisco Pons Sorolla. | La Región

(1) El arquitecto don Francisco Pons Sorolla, descendiente de la familia del famoso pintor valenciano, estuvo en Orense al frente de un grupo de arquitectos becados por la Dirección General de Arquitectura, que han visitado detenidamente diversos monumentos históricos artísticos orensanos.

Doce arquitectos, recién finalizada su carrera, han constituido este grupo que ha visitado Monterrey, Xunqueira de Ambía, Allariz, Celanova, Orense, San Esteban de Ribas de Sil y otros puntos de gran interés.

Respecto a las obras de restauración y reforma de la Catedral de Orense, que también visitaron, el Sr. Pons dijo a nuestro diario que muy posiblemente para el próximo año podría iniciarse la obra del primer proyecto, que abordará el aligeramiento de muros de la parte del crucero y ábsides laterales, así como la reforma del cimborrio.

El Sr. Pons aseguró que a la Catedral le sobran miles de toneladas de piedra, acumulada en numerosas construcciones amuralladas que no solo afean el monumento sino que constituyen un peligro para su conservación.

El grupo de arquitectos se ha llevado una grata impresión de nuestra provincia.

(1976)

16 de noviembre de 1926 - Bernard Shaw, Premio Nobel de Literatura

El Ayuntamiento de Orense anuncia el derribo de las casas de propiedad municipal en la calle de Santa Eufemia.

-Han sido nombradas las siguientes maestras en la provincia de Orense: Dolores Vázquez Rodríguez (Rivero-Bande), Ermesinda Gómez Fernández (Abeleda-Junquera de Ambía) y Blanca Otero García (San Vicente-Villamartín).

-El nuevo censo electoral fija en 133.297 el número de electores de la provincia de Orense, 90.531 hombres y 42.766 mujeres.

-El Pleno Municipal de Orense presidido por el señor Añel acepta la dimisión como alcalde presentada por don Matías Bobillo, agradeciéndole su desempeño en el cargo.

-Don Bernardino Temes Fernández toma posesión como nuevo médico de la Inclusa y Asilo de Orense.

-La Diputación de Orense concede una subvención de 2 pesetas diarias al tuberculoso Benito Babarro.

-El escritor irlandés Bernard Shaw es galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

16 de noviembre de 1951 - Prisioneros de guerra ejecutados en Corea

Nacieron en Orense: Remedios González Bermúdez, José González García y Ricardo Prado Fraguas.

-Don Vicente Peláez Alonso es nombrado nuevo notario en Orense.

-Fueron concedidos los siguientes títulos de Familia Numerosa en la provincia de Orense: Maceda: Odilo Valdés Carreño; Orense: Ignacio de las Cuevas, Jesús Escarda Cepeda, Higinio Comesaña Barros, Manuel Rodríguez Rey, Adolfo Sánchez Paniagua; Pontedeva: Perfecto Arias Rodríguez; La Rúa: Francisco Alonso Fernández, Gonzalo Méndez Alonso; Viana del Bollo: Emiliano Amor Diéguez; Taboadela: José Fernández Nogueira; Villamartín: Antonio Bermúdez de Castro.

-La noticia de que los comunistas han ejecutado a 12.790 prisioneros de guerra aliados desde que comenzó la guerra en Corea provoca gran indignación en Occidente, donde algunos piden el empleo de la bomba atómica contra Corea del Norte y contra la Unión Soviética.

-El escritor sueco Pär Lagerkvist es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Su obra se caracteriza por el pesimismo, la angustia, la indagación de la naturaleza humana y las constantes alusiones a la muerte.

16 de noviembre de 1976 - Tierno Galván vuelve a ser catedrático

16 NOVIEMBRE 1976 | La Región

El presidente de la Diputación de Ourense David Ferrer Garrido y el alcalde de Orense Miguel Riestra París se incorporan a la Comisión del Patronato del Colegio Universitario de Orense, ocupando las vacantes dejadas por el fallecido Ramón Otero Pedrayo y José Fernández Rodríguez.

-(1) El arquitecto Francisco Pons Sorolla, encargado de la futura reforma de la Catedral de Orense, encabeza a un grupo de arquitectos en su visita a monumentos históricos orensanos.

-(2) Un gran charco que se forma siempre en esta época vuelve a colapsar el tránsito de coches y peatones en la calle Peña Trevinca.

-(3) Un bello e histórico edificio con problemas en el cruce de Ervedelo y General Franco.

-El profesor Enrique Tierno Galván, presidente del Partido Socialista Popular, es contratado por la Universidad Autónoma de Madrid como catedrático de Sociología y Ciencia Política, once años después de ser expulsado de su cátedra en Salamanca.

16 de noviembre de 2001 - Los talibanes, expulsados de Kabul

16 NOVIEMBRE 2001 | La Región

Los hermanos ourensanos Rantur se adjudican el “Trofeo Saxo de Galicia” en el Rally de Ferrol.

-Todos los jueces y fiscales destinados en el País Vasco dispondrán de servicio de escolta a partir de ahora, una medida que el Ministerio del Interior toma después del asesinato del magistrado José María Lidón, tiroteado en su propio coche por dos miembros de ETA.

-Las tropas de la Alianza del Norte toman Kabul sin apenas resistencia de los talibanes, que han huído a las montañas para reagruparse y llevar a cabo una guerra de guerrillas contra el imparable avance de la oposición que ha retomado el control de Afganistán gracias a los ataques de Estados Unidos y sus aliados contra los talibanes, empeñados en proteger Osama Bin Laden, el responsable de los ataques del 11 de Septiembre y principal objetivo del presidente Bush en su respuesta al terrorismo islamista.

-La ciudad de Nueva York vive con gran “alivio” la noticia de que la caída de la aeronave “Airbus” de la compañía American Airlines sobre el barrio de Queens fue debida a un accidente y no a un atentado terrorista, pese al trágico balance final de 265 muertos.