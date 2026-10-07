Historia en 4 tiempos | Clausura de la temporada veraniega en la Residencia General Moscardó de Carballiño

Clausura de la temporada veraniega en la Residencia de Carballiño.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La portada de La Región del 7 de octubre del 1976. | La Región

Clausura de la temporada veraniega en la Residencia General Moscardó de Carballiño

Con la clausura del octavo turno, han sido dadas por finalizadas las actividades de la Residencia General Moscardó de Educación y Descanso de Carballiño, y a través de las cuales han pasado más de 2.500 personas, trabajadores y familiares, de diversos puntos de España, que en períodos de 15 días han disfrutado de las excelentes condiciones veraniegas de sus instalaciones, así como del envidiable clima de la región carballinesa y su incomparable paisaje.

Clausura de la temporada veraniega en la Residencia de Carballiño. | La Región

Al acto de clausura asistieron representantes de la Organización Sindical orensana, con los presidentes de la UTT de los Sindicatos de Información, Alimentación, Sindicato local mixto, directores de Asistencia y Promoción y Asuntos Sociales y otras personalidades.

Finalizada la comida, pronunció unas breves palabras el director del centro, don Ramón Valeiras Sobrino, y a continuación lo hizo el presidente de la UTT del Sindicato de la Información, don Julio Rodríguez Dapena, que tuvo palabras de felicitación para los rectores de la Residencia y el personal de servicio por el celo con que han cumplido con su labor.

Finalmente y en nombre del delegado provincial, don Antonio Rey Lage declaró clausurado el turno.

Chuchi, un oso amaestrado del Circo de los Muchachos por las calles orensanas

Chuchi, un oso amaestrado de cuatro meses de edad, se pasea tranquilamente por las calles orensanas, de la mano de amaestrador Jimmy Dólar, profesor de la Escuela de Circo de la Ciudad de Los Muchachos.

Jimmy Dólar paseando al oso Chuchi por Orense. | La Región

Jimmy, el domador de fieras que hace tres años ha logrado domar varios cachorros de león, lleva en Orense casi once años. Habla el español con acento extranjero, pero se le entiende a la perfección, y ahora presume, entre los chavales, con este oso que dará mucho que hablar cuando, así que tenga unos nueve meses, pueda actuar en las pistas del Circo de Los Muchachos.

Los chavales pueden jugar con él, como si fuese con un perro, nos dice. Ahora trabaja con monos, una serpiente pitón y un cocodrilo que está amaestrando y que trajo el mes pasado el Padre Silva desde Singapur. Dentro de poco, la intervención de estos animales amaestrados podrá ser una realidad en el ya famoso circo internacional de Los Muchachos.

Jimmy Dólar es profesor de trapecio, percha, cama elástica, etc., tanto en el Pabellón de Los Muchachos como en Bemposta. Lo pasa en grande viendo como los chavales juegan con el oso Chuchi por las calles de la ciudad (1976).

La fiesta de los veterinarios

Los veterinarios orensanos conmemoraron la festividad de su patrono, san Francisco de Asís. Varios actos han sido organizados con este motivo por el Colegio de Veterinarios, que se iniciaron con una misa en los Franciscanos, por la mañana, y con un almuerzo a las dos y media en el Pazo de Ramirás.

Los veterinarios orensanos y las autoridades en el Pazo de Ramirás. | La Región

Asistieron el gobernador civil, señor Blanco Gutiérrez; el delegado de Agricultura, señor López Seco; el jefe provincial de Producción Animal, señor Sánchez; el jefe provincial de Sanidad, señor López Sendón; el procurador en Cortes, señor Gómez Franqueira y otras personalidades, así como más de cuarenta profesionales veterinarios.

En la foto, asistentes en el Pazo de Ramirás posan para nuestro fotógrafo.

7 de octubre de 1926 | Mussolini quiere los barcos de Calígula

La estudiosa señorita Amparo García López termina brillantemente la carrera del Magisterio con Título de Honor, siendo además la primera alumna de la Escuela Normal de Orense que desde su ingreso hasta la terminación de la carrera obtuvo matrícula de honor. Nuestra enhorabuena a ella, a su padre don Jesús García, cajero de la Sociedad Eléctrica, y a sus profesores, el bibliotecario señor Fernández Pérez y don Jacinto Santiago.

-El capitán general de la Octava Región ,don Enrique Marzo Balaguer, llega a Orense en visita oficial, recibido en el Gobierno Militar por las autoridades orensanas.

-El comandante médico orensano don César Gutiérrez es destinado al Hospital Militar de La Coruña.

-Llegó a Orense procedente de Carballeda de Avia la encantadora señorita Alicia Estévez.

-El presidente de Italia, Benito Mussolini, ordena el desagüe del lago Nemi, cerca de Roma, en cuyo fondo reposan desde hace dos mil años dos galeras imperiales de recreo que pertenecieron al emperador romano Calígula.

7 de octubre de 1951 | Joven electrocutado en Beiro

En Orense contrajeron matrimonio la distinguida y bella señorita Carmen Enríquez González y el joven don Manuel Cabezas Feijóo, inteligente funcionario de la Caja de Ahorros Provincial, apadrinados por doña Eloisa Feijóo Mosquera, madre del novio, y don Jaime Enríquez González, hermano de la novia.

-En Orense, por los señores de Courel Barrera, y para su hermano el doctor en Medicina don Miguel Courel, oriundo de Allariz, ha sido pedida a los señores de Gallego (don Darío), la mano de su bellísima hija Ángeles Gallego.

-Con brillantes notas aprobó el primer curso del Bachillerato en el Instituto de Orense el niño de Cualedro José Torre Fernández, recibiendo muchas felicitaciones su profesora doña Julia Gil González.

-Un joven de 20 años muere en Beiro-Carballeda de Avia al ser electrocutado por un cable de alta tensión que se había roto y con el que contactó involuntariamente cuando subía unas escaleras en una vivienda.

-Francisco Franco recibe con todos los honores al presidente de Filipinas, Quirino, agasajado con todo tipo de prebendas en su visita oficial a España.

7 de octubre de 1976 | Golpe de Estado en Thailandia

Nacieron en Orense: Noemi Vázquez Reboredo, Rubén López Mozo, Asunción Álvarez Fraga, Miguel Blanco López, Javier Mondelo Feijóo, Cristina Constela Gómez y Jacobo Ordax Macías.

-(1) La Residencia General Moscardó de Carballiño clausura su temporada veraniega, en la que han participado más de 2.500 personas de toda España.

-(2) Chuchi, un oso de cuatro meses del Circo de los Muchachos, pasea por las calles de Orense de manos de su domador, Jimmy Dólar.

-(3) Los veterinarios orensanos festejan a su patrono, san Francisco de Asís.

-El Ejército da un golpe de Estado y se hace con el poder en Thailandia, tres años después de que los estudiantes de izquierdas propiciaran la caída del mariscal Thunom y comenzara un breve periodo democrático roto ahora con el regreso del milirar.

-El británico James Hunt (McLaren) gana el Gran Premio de Canadá y se acerca al líder del Mundial de Fórmula Uno, el austríaco Niki Lauda (Ferrari), que no pudo puntuar.

No quieren perros en el parque de San Lázaro.

7 de octubre de 2001 | No quieren perros en el parque de San Lázaro

Da comienzo en Ourense la edición número 13 de las Xornadas de Banda Deseñada, con exposiciones en el Museo Municipal y la Casa da Xuventude con obras de autores como Darío Adanti o Albert Monteys, y proyecciones de cine en el Teatro Principal entre las que destaca la de la película “La princesa Mononoke”.

-Un grupo de usuarios del Parque de San Lázaro, todos ellos con hijos pequeños, dirigen un escrito al alcalde de Ourense en el que le piden que haga cumplir la prohibición de acceso de perros al recinto, ya que los animales “beben de las fuentes para uso humano y corren entre niños y mayores”.

-El hostelero ourensano José María Lombardero, propietario de la cafetería Mongre y presidente de la Unión Hostelera Gallega, fallece a los 72 años en su casa de la calle Doctor Fleming.

-La vedette Norma Duval anuncia su separación de su marido, Marc Ostarcevic, entre rumores de un posible romance con el productor José Frade.

-Amancio Ortega venderá el 2% del capital de Inditex a su actual mujer, Flora Pérez, a su vez empleada del grupo; mientras el PP de A Coruña lo propone como hijo adoptivo de la ciudad.