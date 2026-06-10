Historia en 4 tiempos | Colapso judicial en Ourense

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 10 de junio de 1976.

El tae kwon-do (karate coreano), nueva modalidad deportiva para practicar en el Pabellón de Deportes

El maestro Lee, introductor del taekwondo en Orense.

(2) A partir de hoy se abre la inscripción para todos aquellos aficionados a las artes marciales que quieran practicar el karate coreano, en las instalaciones del Pabellón de Deportes de Orense.

Las clases estarán dirigidas por el profesor coreano maestro Lee, Dong-Kyu, cinturón negro quinto Dan, una de las máximas categorías que existe en España y con una gran experiencia en la enseñanza de este deporte.

Se puede practicar a todas las edades, desde los 7 años en adelante. Para todos los interesados, el Pabellón tiene ya determinados grupos y horarios, y las inscripciones deberán realizarse en la secretaría del Pabellón.

“Tae kwon”, atacar al contrario saltando con manos y pies; y “do”, equilibrio y control de la mente, poder físico y desarrollo espiritual, son las palabras coreanas que definen a este deporte, un arte marcial desarrollado en Corea durante miles de años y considerado deporte nacional. El propósito principal del taekwondo es luchar para rechazar al enemigo usando libremente las manos.

(1976)

Cruz de San Raimundo de Peñafort para Juan López Crespo

Don Juan López Crespo es condecorado por don Francisco Marcos Rodríguez.

(1) En el Palacio de Justicia tuvo lugar el acto de imposición de la Cruz Sencilla de San Raimundo de Peñafort, concedida por el ministro de Justicia, a don Juan López Crespo, oficial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno.

En la sala de audiencias de los Juzgados de Instrucción se congregaron la gran mayoría de los abogados y procuradores de la capital y provincia, así como los funcionarios de la Administración de Justicia, a fin de asistir al citado acto.

Ocuparon la presidencia el presidente de la Audiencia provincial, don Francisco Marcos Rodríguez; los jueces-magistrados de la capital, señor Cora Rodríguez y Gómez Olivié; los decanos de los Colegios de Abogados y Procuradores, señores Pérez Ávila y Vázquez Raimúndez, y el propio condecorado. El decano del Colegio de Procuradores dio lectura a la disposición ministerial por la que se concedía la citada condecoración al señor López Crespo, y seguidamente hizo uso de la palabra el presidente de la Audiencia, ensalzando la labor de los funcionarios de la Administración de Justicia e imponiendo a continuación la Cruz a don Juan López Crespo, que dio las gracias con emocionadas palabras.

A las dos de la tarde, en un céntrico restaurante, se celebró un banquete-homenaje en honor del señor López Crespo al que asistieron cerca de doscientos comensales.

(1976)

Xosé Cuiña augura premios para el quinto puente

Pasarela donde los obreros colocaron un tramo de escalinatas para el paso de las autoridades.

(3) Julio del 2002 y finales de este mes de junio. Estas fueron las dos fechas clave en la visita que el conselleiro de Política Territorial, Xosé Cuiña, hizo a Ourense. Se corresponden, respectivamente, con las fechas previstas de finalización de las obras de la primera fase de la circunvalación este y el quinto puente sobre el Miño.

Cuiña tuvo una apretada agenda de actos que finalizó con la firma de un protocolo para recuperar el entorno de As Burgas. Recuperó el retraso con una “visita relámpago” al casco histórico antes de acudir a la firma en el Salón de Plenos.

Junto a él estuvieron en todo momento Manuel Cabezas, José Luis Baltar y Elier Ojea, así como varios concejales ourensanos como José Luis Rodríguez Cid, Alberto Luis Iglesias u Odilo Masid, entre otros.

El primer trecho de la circunvalación enlaza la carretera OU-101 con la C-536, tiene una longitud de 2.196 metros y contará, como obra complementaria, con una glorieta en la intersección situada en Santa Mariña, en el desvío hacia el cuartel de la Guardia Civil.

En la visita a las obras del quinto puente, Cuiña y Cabezas se atrevieron a recorrer uno de los tramos de escaleras de la polémica pasarela peatonal, cuya según algunos peligrosa inclinación “é prematuro xuzgar”, según Cuiña, que recordó que “non é obligatorio utilizala, xa que hai dúas vías peatonais”, apostando por una obra que calificó de “emblemática” y a la que auguró premios de arquitectura en el futuro por su carácter “moderno e vanguardista”.

(2001)

10 de junio de 1926 - Antonio Palacios se va de Orense

El ilustre arquitecto gallego don Antonio Palacios marchó a Madrid después de pasar unos días en Orense acompañado de su esposa.

-Por el culto magistrado de la Audiencia Territorial de Albacete don Antonio Iglesias Fraga, y para su hijo don Mario Iglesias Vázquez, competente contable de la casa bancaria Hijos de Simeón García y Cª de Orense, ha sido pedida la bellísima y distinguida señorita Chelo Ferrer Quirós, hija de nuestro convecino don David Ferrer, gerente de la firma Felipe Santiago, Hermano y Cª de Orense.

-La bella señorita Esther Puga Noguerol regresó a Orense después de lograr brillantes calificaciones en el primer año de Medicina en Madrid.

-Por la respetable y distinguida señora doña Lucía Fernández Pérez de Soto, de Reija, y para su sobrino el culto oficial de Correos con destino en Vigo don Ricardo Sanmartín Fernández, compañero en la prensa y querido amigo nuestro, ha sido pedida la distinguida y bellísima señorita Odette Alonso Medeiros, hija del opulento propietario de Río de Janeiro don José María Alonso Roriz, residente enel Pazo de Costeira (Mosende Porriño)

10 de junio de 1951 - Entrega de nuevos pasaportes

Nació en Orense Casto Vázquez Vidal.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Jesús Freire Vázquez, José Gómez González, Luis Justo Álvarez, Cándido Cid Outomuro, Ramiro Pérez Paz, Luis Seoane Álvarez, Paulino Nogueiras Iglesias, Antonio Nieto Rey y esposa Dolores Lorenzo Sulleiro, Benita Mosquera Quintela, Secundino Yáñez Freijo, Juana Tesouro Ollero, Silverio Suárez Rodríguez, José Sánchez Fernández, Julia Fernández Rodríguez con un hijo menor, Rosa Conde Rodríguez, Abelardo Conde Seara, Basilisa Enríquez Díaz con una hija menor, Aurea Cordelia Casas con dos hijos menores, Graciana Rodríguez Casalle, José Álvarez Estévez, Severo Guede Gallego y esposa Sebastiana Santos Salas con dos hijos menores, Pablo González Fernández y Carmen Gómez Santín.

-En Junquera de Ambía fue bautizado un hermoso niño hijo de don Nabor Rivero Armada y de su esposa doña Josefina Iglesias Díaz, recibiendo el nombre de Juan Carlos.

-España vence a Bélgica por 5-1 en el Mundial de Hockey sobre patines que se disputa en Barcelona.

10 de junio de 1976 - Luz verde a algunos partidos políticos en España

(1) Don Juan López Crespo, oficial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Orense, es distinguido con la Cruz de San Raimundo de Peñafort.

-(2) El Pabellón de Deportes de Orense abre la inscripción para la práctica del tae kwon-do, el llamado “kárate coreano”, clases dirigidas por el maestro coreano Dong-Kyu Lee.

-Las Cortes Españolas aprueban el proyecto de ley de asociaciones políticas por 338 votos a favor, 91 en contra y 24 abstenciones, dando “luz verde” a los partidos políticos en España.

-Luis Albo Llamosas, de 55 años, jefe local del Movimiento en Basauri y alcalde de la localidad vizcaína durante 19 años, muere asesinado por dos individuos que le tirotearon en plena calle. El fallecido, padre de seis hijos, sabía que “un comando de ETA andaba por aquí estos días”, según su hija mayor, pero no tomaba precauciones ni se hizo con un arma: “Si Dios me reclama, nada puedo hacer”, aseguraba.

-El actor y director de cine mejicano Emilio “Indio” Fernández es capturado en Guatemala después de su huida de Méjico tras matar a tiros a un campesino “en un momento de ofuscación, aunque actué en defensa de mi vida”, aseguró.

10 de junio de 2001 - Colapso judicial en Ourense

El magistrado Olegario Somoza se ve obligado a atender hasta tres juzgados en Ourense debido a la carencia de titulares: el de Primera Instancia e Instrucción 3 del que es titular, el de Menores y el número 1, una situación forzada para evitar el colapso y que pone de manifiesto las vacantes de jueces en nuestra provincia.

-(3) El conselleiro de Política Territorial, Xosé Cuiña, visita Ourense e inaugura las obras de la circunvalación este de la ciudad, el entorno de As Burgas, la calle Doctor Marañón y la rehabilitación de la calle Libertad, “atreviéndose” junto al alcalde, Manuel Cabezas, y algunos concejales a estrenar la pasarela del quinto puente cuyas escaleras están siendo instaladas estos días, augurando premios de arquitectura para el puente por su diseño “moderno e vangardista” y recordando que el uso de la pasarela “non é obligatorio ó existir dous pasos peatonais”.

-Etelvino Blanco es reelegido al frente de la Confederación Intersindical Galega (CIG) de Ourense y comienza un nuevo mandato con el que superará los 25 años como dirigente sindical.