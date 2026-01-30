Historia en 4 tiempos | El cruceiro de Barbadás ha sido reconstruido

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

El cruceiro de Barbadás ha sido reconstruido

(2) El conocido y ya famoso “cruceiro”, obra de Failde Gago, que había sido colocado en Barbadás, y derribado por un automóvil, ha sido reconstruido totalmente.

El gasto ha sido sufragado por el Ayuntamiento que preside don Ramón Pato Conde.

Las gestiones y el entusiasmo en su reconstrucción, fueron prestadas por el párroco, don José Soto Losada.

El autor del “cruceiro”, copia exacta del que había hecho Failde, es el canteiro de Parada de Piñor, señor Padrón, alumno de aquel escultor y autor de la reconstrucción de la portada principal del Liceo y obra de cantería del lucernario interior del mismo.

Así , vuelve a ornamentar aquel típico rincón de Barbadás el famoso “cruceiro”.

(1976)

Un basurero-escombrera en San Ciprián

(1) Los atentados contra la pureza ambiental, contra la salud y la higiene públicas, y contra la belleza y natural configuración del paisaje, proliferan por doquier.

Hoy recogemos esta foto de Reza, que nos muestran el triste espectáculo de estos basureros-escombreras que, como una montaña en crecimiento continuo, se están formando en un bello paraje próximo a la ciudad, en la carretera de San Ciprián de Viñas, por encima de este pueblo, en el cruce con la que nos lleva a Rante, lugar de explotación de las famosas canteras de su nombre, que ofrecían, al menos hasta ahora, bella piedra granítica característica de la zona.

¿De dónde llegan estos materiales de deshecho? No se sabe todavía. Habrá que saberlo. Habrá que dar cuenta a la alcaldía y Corporación municipal de San Ciprián de Viñas para que adopte las medidas pertinentes rigurosamente prohibitivas de que estas cosas sucedan, cuando además suceden inútilmente, ya que un basurero-escombrero ni alegra el paisaje, ni purifica el ambiente ni crea riqueza ni puestos de trabajo. El espectáculo que se ofrece a la vista del viajero es realmente deplorable. ¿Conseguiremos hacer desaparecer este triste espectáculo? ¿Conseguiremos frenar este cementerio de basura precisamente en torno a un bello “cruceiro”, muy parecido al de la parroquial de la Stma. Trinidad de nuestra ciudad obra de algún maestro canteiro del siglo XVIII.

He aquí un hecho incalificable e intolerable.

(1976)

La peregrinación Jacobea de California en Orense

(3) Estuvo en Orense la peregrinación jacobea que procedente de California se encuentra recorriendo Galicia. El grupo formado por 27 personas entre las que se encuentran cinco obispos, directores de prensa, radio y televisión, directores de agencias de viajes, etc., fueron obsequiados con una comida en el restaurante del Hotel San Martín, por la Corporación municipal, a la que asistieron el gobernador civil señor Llobell Muedra; el obispo de la diócesis, Monseñor Temiño; el alcalde en funciones, señor Vázquez Gulías, y miembros de la Corporación municipal, y delegado de Información y Turismo.

Al fina de la comida, hubo intercambio de llaves. Al grupo californiano le fue entregada una llave de la ciudad, y este a su vez correspondió con la entrega de otra llave por encargo del alcalde de la ciudad de San Francisco de California.

Anteriormente el señor Vázquez Gulías pronunció unas cariñosas palabras de bienvenida dirigidas a los visitantes, que fueron respondidas en igual tono por un miembro del grupo.

Un vez finalizada la comida, los peregrinos californianos se trasladaron a visitar el convento y el claustro de San Francisco, la Catedral, el Museo Provincial y el atrio de la iglesia de la Trinidad para, a continuación, proseguir viaje hacia Verín en cuyo parador pasaron la noche.

Los visitantes venían acompañados por el orensano don José Antonio Núñez de las Cuevas, quien ocupa el cargo de representante de Información y Turismo en California y cuyo pueblo natal Vilaredebós fue uno de los puntos visitados por el grupo.

(1976)

30 de enero de 1926 - Detenidos por robos en la provincia

La Asociación de la Prensa de Orense nombra a don Manuel Alcalá como su representante en la Comisión de Festejos de Corpus.

-La Guardia Civil de Esgos detiene a dos vecinos de Esgos y Santa Marina (Allariz), de 22 y 27 años respectivamente, por el robo, cuando estaban en una taberna, de una cartera que contenía 800 pesetas y que sustrayeron a su dueño de un bolsillo de su americana.

-El Ayuntamiento de Orense atiende la petición de los vecinos de la calle del Hospicio y cambia el nombre de la vía por el de avenida de Buenos Aires, de la cual la citada vía era una prolongación y hasta cierto punto el complemento de la misma, cambiando también la numeración de las fincas.

-Una Real Orden dispone que el horario de los funcionarios públicos en España será durante todos los días laborales y sin interrupción alguna de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

30 de enero de 1951 - China advierte a la ONU

Nacieron en Orense: Antonio Fernández, José Álvarez Iglesias, Evaristo Cid Cortizo, Odilo González Docabo, José Pereira González, Juan Rolán González, Pilar Arias Barbosa, Concepción Viso López y Purificación Tesouro Vila.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Secundina Nogueira del Río, Soledad Rodríguez Villarde y dos hijas menores, Marcelino Prieto Estévez, Luis Pereira Vázquez, Ramón Pereira López, Rosa Rodríguez Cereijo, Ulises Rodríguez Escudero, Remedios Rodríguez Fernández, Carmen Fernández Díaz, Generosa Selas Fernández y dos menores, José Fernández Fernández, Eladio Fuertes Rivera, Isidro Gómez Atanes, José Paradela Puga, Aurelio Grande Grande, José Álvarez Rodríguez y esposa Manuela Vázquez Veloso y dos hijas menores, Dolores Blanco Rodríguez, David Canal Casal y esposa Felicidad Blanco Borrajo e hijo menor.

-China advierte en la ONU que cerrará la puerta a toda negociación de paz en la guerra de Corea si se la declara como “agresora” en el conflicto.

30 de enero de 1976 - El poeta Rafael Alberti quiere volver a España

Nacieron en Orense: María Borrajo Abad, Antonio Iglesias Iglesias, Miguel da Costa Pérez, Magdalena Carril Vázquez y Felipe Iglesias de la Torre.

-(1) Un bello paraje situado cerca de San Ciprián de Viñas se está convirtiendo en un importante basurero-escombrera para vergüenza de todos.

-(2) Reconstruido el “Cruceiro de Barbadás” tras su derribo por parte de un automóvil.

-(3) Una peregrinación jacobea procedente de California hace parada en Orense.

-Los profesores de EGB en la provincia de Orense se unen a la huelga indefinida contra el decreto sobre regulación de plantillas en los Colegios Nacionales de EGB, calculándose en un 60 por ciento de los maestros orensanos los que respaldan el paro, con al menos catorce grupos escolares en la provincia y los dos de la capital afectados.

-El poeta Rafael Alberti anuncia desde su exilio en Roma su intención de volver a España “cuando haya amnistía general”, y declara que su implicación en la política le ha servido “para no ser fascista y para creer en la democracia”.

30 de enero de 2001 - Fraga convoca elecciones en Galicia

30 de enero de 2001 | La Región

Un vecino de Barbadás de 54 años fallece al ser arrollado por el tren Talgo cerca de la estación de Carballiño.

-El tenista estadounidense Andre Agassi gana el Abierto de Australia por tercera vez al vencer en la final al francés Arnaud Clement, sumando así su séptimo torneo de Grand Slam.

-José María Sánchez Casas, “histórico” militante del Partido Comunista de España y del grupo terrorista GRAPO, muere en Córdoba a los 58 años cuando se encontraba a la espera de un trasplante de corazón, después de ser excarcelado en 1997 tras permanecer en prisión desde 1979.

-La moción de censura presentada por Xosé Manuel Beiras en nombre del BNG es rechazada por el Parlamento gallego, mientras el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, aprovecha su intervención en el debate para anunciar la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo mes de octubre.