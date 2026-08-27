Historia en 4 tiempos | Se cumplen las normas

Barra de un bar con la nueva vitrina reglamentaria para proteger los alimentos.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región

Primera página de 1976

PRIMERA PÁGINA DE 1976/ LA REGIÓN | La Región

Se cumplen las normas

Barra de un bar con la nueva vitrina reglamentaria para proteger los alimentos. | La Región

Las normas dictadas por Sanidad para proteger los alimentos del calor, los insectos y el contacto humano, han empezado ya a cumplirse en algunos bares y restaurantes de la provincia.

La medida resulta un poco molesta para los aficionados a la taza y al pincho. Se acabó aquello de coger a su gusto con el palillo. Ahora hay que pedir lo que en cierto modo es una manera de autoreprimirse. Pero, en compensación, todo está más limpio y nuestra salud mejor cuidada.

Esta medida es sólo un primer paso en la serie de normas dadas por Sanidad en lo que se refiere a la higiene de los establecimientos públicos de este tipo.

(1976)

Las lluvias están deteriorando los retablos barrocos de San Rosendo en Celanova

Por orden y bajo el patrocinio de Bellas Artes se está realizando la obra de retejado de la nave lateral derecha de la iglesia del monasterio de San Rosendo en Celanova. Con las lluvias de los últimos días y el agujero hecho en tejado, el agua entró a chorros por éste deslizándose por dos de los mejores retablos barrocos gallegos, el de San Rosendo y del de Santa Catalina.

El encargado de esta obra es el arquitecto oficial, que reside en Madrid. El contratista, que con cuatro obreros está realizando el retejado, dice que a él le encargaron retejar, no proteger los tesoros de la iglesia.

Si el delegado provincial de Bellas Artes ha elevado un oficio a Madrid explicando lo que pasa, habría que esperar a que se curse el papeleo burocrático correspondiente, lo que da tiempo a que la lluvia acabe de realizar su función destructora, y como Celanova está sin alcalde titular, el suplente no ha tomado ninguna decisión. El caso es que la lluvia tiene paso libre para entrar en la iglesia de San Rosendo.

Es de suponer que será también Bellas Artes quien correrá, si es necesario, con la reparación de estos desperfectos, lo que no dejaría de ser una contradicción, por una parte no se reparan monumentos por falta de dinero y por otra se está colaborando a la destrucción de los que están en reparación.

Iglesia del monasterio de San Rosendo en Celanova. | La Región

Una nueva pieza para el Museo Arqueológico

Una nueva pieza arqueológica ha sido incorporada al Museo provincial. Se trata de un ladrillo procedente de una tumba romana que el pasado día 7 fue encontrado por el señor Rivas Fernández, del Grupo Macías. La tumba se encuentra en la Plazuela de los Zapatos, al suroeste de la iglesia de la Trinidad, en un solar lindante con el atrio de la iglesia en donde se supone se encontraba una necrópolis romana del tipo de las estudiadas por Risco y Cuevillas, en la calle del Villar en el año 1941.

“La presencia de este necrópolis significaría -dice el señor Rivas Fernández- un asentamiento permanente de la época romana de los que había varios en otras zonas de la ciudad”.

La pieza incorporada al mueso tiene la particularidad de que lleva la marca del alfarero que la hizo. Según indicó el señor Rivas, desde el día en que él descubrió las piezas, al observar la excavación, hasta hoy, han desaparecido ya de la misma algunos trozos de ladrillo romano.

El Grupo Marcelo Macías que trabaja en estrecha colaboración con el Museo provincial, está realizando excavaciones en Castromao dirigidas por los señores Fariñas y Cabada, con un grupo de diez estudiantes, entre ellos algunos alumnos del Colegio Universitario. Entre las piezas encontradas hasta el momento, figura una aguja de bronce grande, utilizada por las mujeres para recoger el pelo, varias figuras, y cuentas de collar.

El ladrillo de época romana encontrado en la Plazuela de los Zapatos. | La Región

(1976)

27 de agosto de 1926 - España necesita turistas estadounidenses

Los tipógrafos orensanos rinden homenaje al reputado médico y cirujano don Manuel Pol Piñeiro, director del afamado Sanatorio de La Lonia, y le nombran socio de honor de la Asociación Tipográfica como recompensa a sus servicios “prestados desinteresadamente a los obreros que trabajan en la confección del periódico”, entregándole un valioso pergamino obra del notabilísimo dibujante orensano don Julio Prieto Nespereira enmarcado por el inteligente ebanista don Ernesto Acuña.

-En Orense fue bautizada una hija de los señores de Bouzo (don Francisco), una niña que recibió el nombre de Eva Gloria y fue apadrinada por el señor Chamochín y su bella esposa.

-Durante el pasado año 1925 han viajado por Francia un total de 220.000 turistas estadounidenses que se han gastado al menos 1.500 millones de pesetas, una cantidad que supone la mitad de lo que necesita España para pagar sus importaciones. Se calcula que con solo la mitad de visitantes estadounidenses, España tendría su moneda a la par del oro, como el dólar y la libra esterlina, y el coste de la vida en nuestro país sería la cuarta parte más barato de lo que resulta hoy.

27 de agosto de 1951 - Conferencias en el Colegio de Practicantes

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Fernando Martínez Dapía, José Pérez Morais, Ramón Pérez Gil, Aurea Pérez Gil, Antonio Villasain Domínguez, Manuel Lois Bravo, Isaura Estévez Álvarez, José Domínguez Míguez, Ramón Domínguez Vázquez, Luciano Domínguez Alonso, Piedad Dacal Galante, Venancio González Pérez, Armando Ferro Vázquez, Julio Alonso Salgado, Argimiro Vázquez Pérez, Ramón Soto González, José Álvarez Álvarez, José Diéguez Peña, Dolores Fernández Pérez, María Fernández Vázquez con una hija menor, Vicente Gómez Vázquez, Purificación Montero Lorenzo, Vicente Rodríguez Pérez, Jesusa Posa González e hijos, Ramón Valente Docasar, Manuel Valente Docasar, Rosa Lorenzo Álvarez, Manuel Álvarez Castro y Avelino Bugallo Lamas.

-La Orensana se enfrentará al Boavista de Oporto, de la Primera División portuguesa, en el partido de presentación ante su afición en el Estadio del Couto.

-El Colegio Oficial de Practicantes de Orense anuncia un ciclo de conferencias a cargo de los doctores Julio García, José Luis Santos y Manuel Peña Rey.

27 de agosto de 1976 - Recital de Lluis Llach en La Coruña

Noticia 1976

El cabo don Ramiro del Valle Vázquez sustituye al cabo don Ramón Rodríguez Quintas al frente del puesto de la Guardia Civil de O Bolo.

-(1) Las lluvias dañan los retablos barrocos de la iglesia del monasterio de San Rosendo en Celanova.

-(2) Las nuevas medidas sanitarias cambian la fisonomía de los bares orensanos.

-(3) Una pieza de época romana encontrada en la Plazuela de los Zapatos se incorpora al Museo Arqueológico de Orense.

-Cinco mil personas abarrotan el Pabellón de Deportes de La Coruña para asistir al recital del cantante catalán Lluis Llach, con gritos, pancartas y banderas pidiendo “libertad”. Terminado el concierto unos 500 jóvenes se manifestaron por las calles de la ciudad gritando consignas como “Galiza ceibe sin emigración” o “Amnistía, amnistía xeral”.

-El príncipe Bernardo de Holanda, esposo de la reina Juliana, renuncia a todos sus cargos civiles y militares por su “imprudente” relación con la compañía aérea Lockheed, de la que podría haber cobrado por su mediación en la compra de aviones de combate para el ejército holandés.

27 de agosto de 2001 - Un futbolista del Getafe asesinado

Noticia 2001

La nadadora del Pabellón Ourense Paula Carballido finaliza quinta en la final de 200 metros estilos en la Universiada de Pekín, prueba que fue ganada por la doble campeona olímpica y mundial la ucraniana Yana Klochkova.

-José Antonio Gómez Pérez gana la III Subida a Valdeorras a los mandos de un Fórmula Gonzacoca.

-Claudio Borrajo, primer presidente de la Asociación de Enfermos del Corazón de Ourense, presenta su dimisión ante la asamblea de socios.

-El Corte Inglés, el mayor grupo español de distribución, declara un beneficio neto de 72.134 millones de pesetas en el ejercicio 2000-2001, un 19 por ciento más que el año anterior.

-El futbolista del Getafe Sebastián Gómez “Sebas” muere al ser tiroteado frente a un local de ocio por un policía en Castellón, donde víctima y agresor se encontraban de vacaciones.

-El finlandés Marcus Gronholm (Peugeot 206) gana el Rally de Finlandia, con el español Carlos Sáinz (Ford Focus) en sexta posición.