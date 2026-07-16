Historia en 4 tiempos | Curiosísimas picardías

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976. | La Región

Curiosísimas picardías

Curiosísimas picardías. | La Región

(2) Una valle en el Paseo, calle de José Antonio.

La foto vale solamente para comentar la curiosísima picardía en virtud de la cual usted puede encontrar casi siempre lugar libre para poder estacionar su coche.

El procedimiento es muy sencillo. Se hace usted con una de estas vallas metálicas que indican protección de una obra. La adquiere o la pide prestada. La guarda en el portal. Cuando su coche sale del estacionamiento ante su casa o en lugar próximo, usted coloca la valla en el hueco. Casi todo el mundo respetará la señal. No le pondrán un coche delante. Usted llega por la noche, retira la valla, estaciona el coche y guarda la valla en el portal.

Ya está, mire usted que sencillo.

Dicen que, advertido el procedimiento, las casas fabricantes de estas vallas, en vez de hacerlas de hierro, que pesan mucho, las van a construir de materiales plásticos, para hacerlas más ligeras, y así no tener que llevarse tanto trabajo el portador. También se dice que las habrá plegables para llevar en el mismo coche y no tener que estorbar en el portal.

Según una casa francesa de modas, las habrá de diversos colores. Vallas especiales para coches sport, para los “mercedes”, para los “roadster”, para los coches de niño, para los coches de señoritas; vallas de diversos colores y tonalidades.

Al pasar la gente por la calle se dice: “Cuidado, hay que respetar la valla, es una obra”. Y ya está. Y hasta los guardias se lo creen, que es lo bueno.

Crónica de Urbano

(1976)

Miles de romeros en San Benitiño de Coba de Lobo

Romería de San Benitiño de Coba de Lobo. | La Región

Por coincidir en domingo, la festividad de San Benito ha tenido este año especialísima resonancia y popularidad en la capilla de Coba de Lobo, en la parroquia de Piñor.

Centenares de romeros, que llegaron desde diversos puntos de la ciudad y de la provincia, se concentraron desde primeras horas de la madrugada en las inmediaciones de la ermita, abarrotando de manera absoluta los espacios del real de la fiesta, en una de las mayores concentraciones de los últimos años.

Desde la madrugada, el oficio de las misas y demás actos litúrgicos se sucedió hasta el mediodía. Se ofrecieron misas al aire libre seguidas con gran veneración por los fieles.

La carretera provincial de Ourense a Toén, a su paso por las inmediaciones de Piñor, registró tal abarrote de vehículos que se provocó un gigantesco atasco automovilístico, sin que hubiese sido regulado por los agentes de tráfico. Centenares de vehículos hicieron, en muchos puntos, imposible el acceso a la ermita. El escándalo automovilístico fue mayúsculo, sobre todo por las unánimes protestas de los usuarios y de muchas personas que vieron, incluso en su marcha a pie, interrumpidos los accesos.

El Teatro Principal no será monumento nacional

Interior del Teatro Principal. | La Región

La Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural ha resuelto dejar sin efecto el expediente de declaración de monumento histórico-artístico, con carácter nacional, del Teatro Principal de nuestra ciudad. La disposición se publica en el Boletín Oficial del Estado del día 13.

Esta resolución es consecuencia de los informes de los servicios técnicos correspondientes, ya que el Teatro queda incluido dentro del conjunto histórico-artístico declarado por decreto de septiembre del pasado año 1975.

Desde que el Teatro Principal cerró sus puertas no ha vuelto a funcionar. Su interior amenaza ruina. Pese a las numerosas reuniones y campañas llevadas a cabo, ningún organismo ha tratado de adquirir el viejo edificio, cuya reconstrucción rebasaría los 50 millones de pesetas.

16 de julio de 1926 - Un viaje necesario para la seguridad en Orense

En Orense fue bautizada una preciosa niña hija de los señores de Elices Alarcón, a la que se impusieron los nombres de Josefina María de los Dolores. Fueron padrinos don Tomás Blanco Cicerón y su esposa, doña Josefina Trillo, representada en la ceremonia por la señorita Lolita Alarcón, tía de la niña.

El gobernador civil, señor Muñoz Delgado; el alcalde, señor Bobillo; el arquitecto municipal, señor Conde Fidalgo; y el ingeniero jefe de Obras Públicas, señor Redondo, salen para Vigo con objeto de estudiar detenidamente los materiales necesarios para el servicio de incendios de Orense, así como la organización del personal afecto a este servicio.

El viaje se produce después del incendio que destruyó un edificio de tres plantas en la calle del Progreso y que causó gran alarma en la ciudad, al ponerse de manifiesto la falta de medios para hacer frente a un siniestro que tuvo que ser afrontado por todas las fuerzas vivas de la ciudad para evitar una tragedia mayor.

El Cuartel de San Francisco, en Madrid, acoge un Consejo de Guerra contra diez oficiales españoles por intento de sedición.

16 de julio de 1951 - El español Bernardo Ruiz triunfa en el Tour

Nacieron en Orense: José López García, Dulce Nombre Saco Ullaz, Paz Varela Sánchez, Manuel López Fernández, Herminia Domínguez Vázquez, José Sabas Pérez y Emilio Álvarez Bayón.

En Verín, por doña Lolita Rodríguez y don Emilio R. Prenta, y para su hermano don Edelmiro R. Prenta, procurador de los Tribunales de Celanova, ha sido pedida a los señores de Salgado Araujo la mano de su hija Camilita.

El joven Alfonso Pazos Bande, alumno de la Academia Estudios Galicia, aprueba el examen de Estado con la calificación de sobresaliente en la Universidad de Santiago.

Aprueban también el examen de Estado los alumnos del Colegio Cardenal Cisneros José Pérez Fente, Ignacio Quintana Montero, Faustino López García y Antonio Fernández Fernández.

Un niño de dos años, que viaja con el espectáculo de Le Cirque de París, instalado en Le Seine, se traga un billete valorado en 300.000 francos. El pequeño permanece bajo estrecha vigilancia médica.

El ciclista español Bernardo Ruiz gana la décima etapa del Tour de Francia, disputada en los Alpes, y se sitúa tercero en la clasificación general.

16 de julio de 1976 - Primera revista feminista en España

16 JULIO 1976 | La Región

Nacieron en Orense: Ángel Blanco Cortiñas, Ana Sánchez-Guisande Rubianes, Tecla Vázquez Carpintier, Ignacio Fernández Mojón, Isabel Quiroga Soto, Bárbara Carballeira Lois y Baldomero Currás Iglesias.

El Teatro Principal de Orense no será monumento nacional, aunque queda incluido en el conjunto histórico-artístico de la ciudad.

Un "truco infalible" para aparcar en Orense.

Miles de romeros asisten a la fiesta de San Benitiño de Coba de Lobo, en Piñor, llegando a colapsarse los accesos.

Se presenta en Barcelona Vindicación Feminista, la primera revista de carácter feminista publicada en España, impulsada por Carmen Alcalde y Lidia Falcón.

El exgobernador de Georgia, Jimmy Carter, es elegido candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos con el respaldo decisivo del clan Kennedy.

Se crea el patronato de la futura Fundación Nacional Francisco Franco, presidido por la duquesa de Franco.

16 de julio de 2001 - 23 ourensanos rescatados en el Pirineo

16 JULIO 2001 | La Región

Un total de 23 jóvenes ourensanos, de entre 14 y 18 años, son rescatados por un helicóptero de salvamento tras quedar atrapados por una tormenta en el Pirineo aragonés. Los jóvenes, acompañados por seis monitores, participaban en el tercer campamento de montaña organizado por el Club Juvenil Vieiro de Ourense.

El párroco de Ermua, Luis Iza, se niega a oficiar un responso por Miguel Ángel Blanco durante la ofrenda celebrada en el cementerio de la localidad en el cuarto aniversario de su asesinato.

El COI concede a Pekín la organización de los Juegos Olímpicos de 2008, por delante de Toronto, París y Estambul.

La Unión Europea desaconseja el uso excesivo de teléfonos móviles entre niños y adolescentes y advierte de los posibles riesgos para la salud derivados de las radiaciones emitidas por estos aparatos y las antenas repetidoras.