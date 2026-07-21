Historia en 4 tiempos | Cursillo de equitación en Manzaneda

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Primera página del 21 de julio de 1976.

Un grupo de entusiastas contruye un campo de fútbol para el Moreiras

El nuevo campo de A Costoira, en Moreiras.

(2) En mayo de este año se constituía en San Pedro de Moreiras (Toén) el CD Moreiras, aunque este hermoso pueblo tuvo siempre equipo de fútbol y una gran afición, un equipo federado que un buen día se quedó sin terreno de juego por las obras de captación de aguas del Psiquiátrico de Toén, propietario del campo.

El nuevo campo, a un kilómetro del pueblo, en el punto conocido como “A Costoira” en la carretera a Trelle, se va a inaugurar provisionalmente en las próximas fiestas, y ha sido posible gracias a la labor incansable del grupo que ha impulsado el CD Moreiras, formado por: José Luis Freijoso Cortiñas (alcalde de Toén y presidente del club), Serafín Conde Bande (vicepresidente), Manuel Gómez Cruz, Celso Canal Pérez, Raúl Soto López, Pedro García Santos, José Forneiro Cid, José Arce García, Serafín Boo Masid, Mario González Araujo, Manuel Cortiñas Araujo, Emilio Padrón López, Ramón Nieto García, José Casas Canal, Ramón Cofán Arce y Ramón González.

El nuevo campo de fútbol hará un gran servicio a un equipo modesto, recién federado, que tomará parte en Tercera Regional, una iniciativa “sui géneris” ya que son los directivos los que han aportado el dinero y han trabajado en las obras, con la ayuda de muchos amigos y aficionados, sin que el campo haya costado un solo duro al Ayuntamiento de Toén, calculándose el coste final en cera de un millón de pesetas.

Crónica de Arquero

(1976)

El urbanismo, problema sangrante en Tras-Hospital

Camino de acceso al templo parroquial de la Asunción.

(1) Unas dos mil familias pertenecen a la parroquia de la Asunción en Tras-Hospital, que se extiende desde el viaducto hasta La Rabaza, y que comprende avenida de Buenos Aires, Las Lagunas, Lonia de Arriba y de Abajo, Mende, Virus, Souto Sanín y Santomé. El cura párroco, don Santiago González, nos habla sobre su problemática.

-¿Cuál es a su juicio el principal problema de esta zona de la ciudad?

-Indudablemente el urbanismo. El problema de la construcción en el polígono de Las Lagunas y la carretera retrasó el desarrollo urbanístico de la zona. Estuvo frenada porque hace unos años no se podía construir. Aquí no tenemos ni luz pública ni alcantarillado. El proyecto de apertura y urbanización de accesos a Mende y Prado Lonia costaba 30 millones. Tengo en mi poder desde 1973 el plano parcelario. Es esta una zona muy desasistida.

-¿Cuál es la condición social de sus feligreses?

-La población es eminentemente rural. Hay muchos exemigrantes que viven en casas de planta baja. También en la avenida de Buenos Aires hay pisos vacíos porque sus dueños están en el extranjero. Las mujeres suelen trabajar como demandaderas. Los hombres como albañiles y cuidando sus terrenos.

-Ahora mismo, ¿cuáles son los problemas más destacados?

-El problema sangrante es el urbanístico, ya lo he dicho. Esta zona no está desarrollada, no hay médicos, ni cabinas telefónicas, ni accesos al barrio. Llevamos seis años con luces públicas encendidas día y noche. En cuanto a accesos estamos esperando que continúen la travesía de rúa Nueva para que comunique avenida de Buenos Aires con el barrio. Aquí no se recibe ayuda alguna excepto en La Lonia.

Crónica de Jesús Losada

(1976)

Cursillo de equitación en Manzaneda

El profesor Estévez Osorio dirigiendo el cursillo.

(3) Dentro de un amplio programa de actividades que van desde la natación en la piscina, al esquí náutico en Chandrexa, o el tenis en las pistas de “quick”, se están celebrando en Manzaneda los cursillos de equitación en los que participan jóvenes aficionados a este bello deporte.

El cursillo está dirigido por el profesor titulado y capitán de Caballería señor Estévez Osorio, que imparte las clases en el picadero de la estación y a campo abierto.

Los alumnos aprenden desde la monta al paso a ensillar el caballo, pasando por el trote y el galope.

Manzaneda se convierte en un lugar único donde se pueden practicar varias disciplinas deportivas, con tenis, equitación, esquí acuático o motorismo de montaña, algo que no tiene ningún complejo deportivo no solo de Galicia sino de España. Los alicientes para el veraneo, ahora con la inminencia de los cursillos de tenis, natación y esquí, aumentan.

(1976)

21 de julio de 1926 - Asociación de ladrones de bancos en EEUU

Saludamos en Orense al párroco de Figueiroá, don Antonio Fernández Andelo.

-El barrio Sur de Orense celebra las tradicionales Fiestas del Carmen, con misa en la iglesia de la Santísima Trinidad, procesión y animados paseos y bailes populares en la calle del Padre Feijóo.

-El príncipe de Asturias suspende finalmente su anunciado viaje a Galicia, que incluía una visita a Orense en el mes de agosto.

-Se crea en Estados Unidos la llamada Asociación de Ladrones de Bancos Americanos, compuesta por los 300 ladrones “más hábiles” del país. La “Asociación” cuenta como representante legal con uno de los abogados más brillantes del Este, y entre sus funciones están la asesoría legal en caso de ser capturado o la organización de evasiones de las cárceles.

-Los principales toreros españoles, entre ellos Juan Belmonte, Guerrita, Bombita, Antonio Márquez o El Niño de la Palma, escogen San Sebastián para pasar sus vacaciones de verano, paseándose por las calles de la ciudad “con sus mejores galas” e incluso comprándose una casa en la zona.

21 de julio de 1951 - Franco reorganiza el Gobierno

Nacieron en Orense: Francisca Gómez Cid, Manuel Ribao Ribao, María Nieto Fernández, Julio Tarrío Prada, José López Gómez y José González Sandoval.

-Se casaron: Manuel Conde Garriga y Nieves González Rodríguez, Andrés González Sastre y Rosa Rodríguez Peleteiro, Eligio López Nóvoa e Isolina Cancelas Álvarez, Felipe Martínez Gómez y Bienvenida García Vidal, Eliseo Álvarez Iglesias y Otilia García Rodríguez.

-El ciclista suizo Hugo Koblet gana la etapa 14 del Tour de Francia imponiéndose a su compañero de escapada el italiano Fausto Coppi y se coloca como nuevo líder de la clasificación general.

-Francisco Franco reorganiza por completo el Gobierno y cesa a un total de once ministros, nombrando como nuevos, entre otros, a Francisco Gómez y de Llano (Hacienda), Agustín Muñoz Grandes (Ejército), Antonio Iturmendi Banales (Justicia) o Joaquín Ruiz-Giménez (Educación Nacional). Además crea un nuevo ministerio, el de Información y Turismo, con Gabriel Arias Salgado como ministro, y realiza otros dos nombramientos importantes: Raimundo Fernández Cuesta como ministro secretario general de F.E.T y de las J.O.N.S, y Luis Carrero Blanco como ministro subsecretario de la Presidencia del Gobierno.

21 de julio de 1976 - El Viking 1, primera sonda humana en Marte

21 de julio de 1976.

La sonda Viking 1 enviada por la NASA se convierte en el primer artefacto humano que se posa sobre la superficie de Marte, después de casi un año de viaje, y envía las primeras imágenes del “planeta rojo” en un nuevo hito de la exploración espacial.

-El ex Beatle John Lennon logra finalmente el permiso de residencia en Estados Unidos, después de que las autoridades de inmigración se opusieran a su petición “por haber estado implicado en el uso de drogas”. Lennon, que se abrazó a su esposa Yoko Ono tras el fallo del tribunal, contó con el testimonio favorable de la actriz Gloria Swanson y el escritor Norman Mailer, que no dudó en calificar al músico como “uno de los más grandes artistas del mundo occidental”.

-(1) La parroquia de la Asunción en Tras-Hospital, otro barrio orensano en estado de abandono según el párroco, don Santiago González.

-(2) Un grupo de “entusiastas” construye un nuevo campo de fútbol para el CD Moreiras en la zona conocida como “A Costoira”.

-(3) Comienza el cursillo de Equitación en Manzaneda a cargo del capitán Estévez Osorio.

21 de julio de 2001 - Procesados los asesinos de Miguel Ángel Blanco

21 de julio de 2001.

El presidente del Colegio de Seguros de Ourense, Eladio Tesouro Romero, es condecorado con la Medalla al Mérito en el Seguro.

-El presidente del Gobierno, José María Aznar, preside en Garcillán (Segovia) el acto de colocación de la primera traviesa del futuro tren de alta velocidad Madrid-Galicia, en el tramo Segovia-Valladolid.

-El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo dicta auto de procesamiento contra los etarras Francisco Javier García Gaztelu “Txapote”, Irantzu Gallastegui “Amaia” e Ibon Muñoa por el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, imponiéndoles una fianza de 100 millones de pesetas para indemnizar a los familiares de la víctima.

-El joven italiano de 23 años Claudio Giulianni se convierte en el primer “mártir” del movimiento antiglobalización que nació en la ciudad estadounidense de Seattle hace ahora dos años, al recibir un disparo mortal de un agente de los Carabinieri durante los enfrentamientos registrados en la ciudad italiana de Génova con motivo de la cumbre del G-8.