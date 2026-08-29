Historia en 4 tiempos | Cursillo de equitación en Manzaneda

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 29 de agosto 1976. | La Región

Cursillo de equitación en Manzaneda

Un momento del primer cursillo de equitación celebrado en Manzaneda. | La Región

Los magníficos resultados obtenidos en el I Cursillo de Equitación celebrado en el pasado mes de julio, animan al Club Cabeza de Manzaneda a organizar un nuevo cursillo, que se celebrará del 6 al 11 de septiembre.

Por opiniones recibidas, la edad en este cursillo tan solo estará limitada por abajo, pues desde los 12 años podrán inscribirse los que lo deseen, ya que en varias familias el padre o la madre quieren asistir con sus hijos.

Las plazas, como es fácil comprender, son limitadas, de acuerdo con los caballos disponibles.

La cuota de inscripción es de 3.500 pesetas, con un descuento del 10 por ciento para los socios del Club.

La preocupación por el equipo, que tienen algunos, debe ser mínima, pues con unos vaqueros no muy justos y unas botas de media caña o simplemente zapatos fuertes, es suficiente de momento.

Como ya decíamos sobre el primer cursillo, no se pretende formar jinetes, sino simplemente lograr una cierta confianza, colocación y dominio sobre el caballo.

Las inscripciones pueden hacerse en el número 11 de Calvo Sotelo, Primero.

(1976)

¿Para qué sirve el Cuarto de Socorro?

Entrada del Cuarto de Socorro en Orense. | La Región

Por esta puerta siniestra se entra a dos centros de asistencia sanitaria: el puesto de la Cruz Roja y el Cuarto de Socorro. ¿Cuántos años hace que no se pintan las paredes? ¿Cada cuánto tiempo se renuevan las sábanas de la camilla? ¿Cuántos años hace que no se cambia la colcha que cubre la cama? El grado de suciedad a que llegan todos estos elementos nombrados y algunos otros es de lo más insufrible que se puede ver en un centro sanitario.

El Cuarto de Socorro depende del Ayuntamiento en lo que se refiere a economía y de Sanidad en cuanto a nombramiento de personal sanitaria. En la actualidad cubren el servicio de este Cuarto tres médicos y tres practicantes, de día y de noche. Una plaza de médico está sin cubrir, seguramente debido a lo exiguo de la retribución económica. Muchas noches el centro permanece cerrado, o los médicos no están allí en el momento de las urgencias, aunque estén localizables. ¿No será mucho lujo tener abierto este centro para los escasos servicios que presta?

Por su parte, la Cruz Roja, que nada tiene que ver con la Casa de Socorro, utiliza parte del local, y dos cabos y seis sanitarios del servicio militar permanecen allí en turnos día y noche.

Ambos centros tienen a su disposición cuatro ambulancias, y los soldados de la Cruz Roja son los que suelen acudir a los accidentes con víctimas y urgencias, sobre todo durante la noche, cuando el Cuarto cierra sus servicios. Pero no hay que perder de vista que la titularidad de estos soldados no va más allá de un curso de socorrismo.

Todo en precario, y para mayor vergüenza en malas condiciones y sucio, transgrediendo todas las normas de higiene y limpieza de un centro sanitario, aunque sea solo para urgencias y gratis.

(1976)

Los equipos participantes en el Trofeo Conde de Fenosa peregrinan a Santiago

La directiva y equipo de Club Deportivo Orense posando ante la Puerta de las Platerías en Santiago. | La Región

Los equipos de fútbol participantes en la octava edición del trofeo “Conde de Fenosa”, así como los conjuntos gallegos que militan en categoría nacional, acompañados de cargos directivos, técnicos y comité organizador de dicho torneo, han peregrinado hoy al sepulcro de Santiago Apóstol para ganar las gracias del jubileo del Año Santo.

En la peregrinación figuraban medio millar de personas ligadas al torneo y a los siguientes equipos: Deportivo Galicia de Caracas, Atlético Mineiro, Celta de Vigo, Deportivo de La Coruña, Pontevedra, Lugo, Gran Peña, Compostela, Racing de Ferrol, Club Arosa y Orense.

Al frente de la peregrinación figuraba el presidente del comité organizador, Joaquín Arias y Díaz de Rábago.

El presidente del Orense, señor Docabo Nóvoa, hizo entrega a la comisión organizadora de una placa de de plata, en nombre de CD Orense, así como insignias de plata del club orensano y una para Enrique Mariñas, que no pudo desplazarse por estar enfermo. La entrega de estos obsequios mereció frases de elogio por parte de la Comisión.

(1976)

29 de agosto de 1926 - Una pelea frente al Hotel Roma

Los guardias de Seguridad de Orense detienen a dos hombres de 41 y 38 años que sostenían una violenta disputa con agresiones mutuas frente al Hotel Roma en medio de un “escándalo formidable”, congregando a numerosas personas y obligando también a la presencia de la Policía.

-Don Serafín Seijo, sargento de la Guardia Civil en Maceda, es ascendido a suboficial y destinado a Allariz.

-Llegó a Orense procedente de Santiago, con su distinguida esposa, don Enrique Guerra Valdés.

-Orense contará en breve con un nuevo centro de estudios, la Academia Concepción Arenal, que abrirá sus puertas en el número 17 de la calle de Pereira ofreciendo clases de Bachillerato, Primera Enseñanza, mecanografía, música, dibujo, labores útiles y clases especiales para señoritas.

-Se anuncia la próxima boda en Bilbao de la bella señorita mejicana Elena de Palacio y Ruiz con el capitán del Tercio y antiguo vecino de Orense don José López García.

-Italia apoya la petición de España de ocupar un puesto permanente en la Sociedad de Naciones.

29 de agosto de 1951 - Visita a las obras del Salto de Los Peares

Nacieron en Orense: Camino Sánchez Losada y José Silva Iglesias.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Manuel García Rodríguez, Manuel Pérez Blanco, Concepción Pousada García, Luis Fernández Riega, David Álvarez Yáñez y esposa Guillermina Pousa García y Basilisa Fernández Cao.

-Regresó a Orense procedente de Betanzos, con su esposa e hijos, el Ilmo. señor magistrado de Trabajo don José Rodríguez de Dios.

-El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Orense, don Pedro Ibisate Gorria, visita las obras del Salto de Los Peares que construye Fenosa, acompañado del ingeniero director de zona de dicha empresa, don Juan Cabezas, y del ingeniero-director de la obra, don José García Sáenz-Díez.

-Más de tres mil comidas son servidas a los pobres en La Coruña, en los porches de la playa de Riazor, para “festejar” la estancia de Franco en el Pazo de Meirás.

-El motorista italiano Luigi Alberti muere al sufrir una caída durante un entrenamiento en el circuito internacional de Monza, cercano a Milán.

29 de agosto de 1976 - Polémica suspensión de las Xornadas do Ensino

29 de agosto de 1976. | La Región

Las I Xornadas do Ensino de Galicia que se venían desarrollando en Los Milagros son suspendidas por orden gubernativa, oficialmente por “haber tratado temas no incluidos en el programa”, aunque todo se precipitó cuando un joven profesor de Lugo fue detenido por un agente de la Guardia Civil que llegó a esgrimir su arma cuando se vio rodeado de varios asistentes, después de varios “desencuentros” por presunta “propaganda ilegal” y alusiones políticas y sindicales durante las Xornadas. Por la tarde un numeroso grupo de asistentes se manifestó ante el Gobierno Civil de Orense pidiendo la dimisión del gobernador, y un total de 362 docentes firmaron una carta de protesta denunciando la “represión” sufrida.

-(1) El Cuarto de Socorro de Orense, utilizado también por la Cruz Roja, en estado lamentable.

-(2) El Club Cabeza de Manzaneda anuncia un II Cursillo de Equitación para el próximo mes de septiembre, después del éxito del celebrado en el mes de julio.

-(3) Los equipos participantes en octavo trofeo Conde de Fenosa, entre ellos el CD Orense, peregrinan a Santiago de Compostela.

29 de agosto de 2001 - Nuevo alcalde de A Rúa

29 de agosto de 2001. | La Región

El independiente José Vicente Solarat asume la alcaldía de A Rúa al llegar a un acuerdo de gobierno con BNG y PSOE, relegando al Partido Popular a la oposición, un nombramiento que llega tras el fallecimiento del hasta ahora alcalde José Antonio Míguez Freire (PP) tras penosa enfermedad.

-La poetisa lucense Luz Pozo Garza se convierte en la primera mujer galardonada con el premio “Celanova, casa dos poetas”, otorgado por el Patronato Curros Enríquez. Natural de Ribadeo, la premiada guarda un estrecho lazo con Ourense a través de sus raíces paternas.

-La Festa da Istoria de Ribadavia que está a punto de celebrar una nueva edición emplea a cerca de mil personas, la tercera parte de la población de la villa, aunque prácticamente la totalidad colabora de algún modo en una fiesta que cambia la fisonomía de la localidad.

-El cantante español Enrique Iglesias lanza su cuarto disco, “Escape”, con la balada “Hero”, radiada en España y Estados Unidos, como lanzamiento de presentación.