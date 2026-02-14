Historia en 4 tiempos | Un curso de socorrismo para profesores de EGB

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Un curso de socorrismo para profesores de EGB

(2) Un curso de socorrismo, dedicado a profesores de EGB y organizado por la Asociación Católica de Maestros, ha sido clausurado ayer, viernes, en el transcurso de un acto en el que se hizo entrega a todos los asistentes del diploma de “Socorrismo para primeros auxilios”, así como el de “Seguridad en el Trabajo”, con carácter nacional.

Este curso se ha venido desarrollando, de ocho a nueve de la tarde, en la Casa del Movimiento, en donde las clases estuvieron a cargo de un médico de la Seguridad Social y de un monitor de socorrismo.

Los temas, desarrollados teórica y prácticamente con proyecciones de películas, ejercicios sobre maniquíes y conferencias, han sido seguidos con el mayor interés, asistiendo medio centenar de profesores de EGB que, al final, agradecieron la organización del curso, de indudables resultados para su labor docente, especialmente en lo que se refiere al cuidado y atención a los niños.

(1976)

Violento choque en la avenida de Zamora

(1) En uno de los puntos negros de la ciudad, cruce de Bonhome con Avenida de Zamora, se produjo ayer noche, poco después de las diez, un espectacular accidente de circulación del que, por fortuna, no resultaron heridos graves.

Por la calle Bonhome circulaba el coche 4-L, matrícula OR-8898-B, y al llegar al cruce con la Avenida de Zamora fue embestido violentamente por el turismo Fiat 124, matrícula OR-0493-RO, que circulaba por esta Avenida en dirección hacia el centro de la ciudad. El choque fue violentísimo, oyéndose como una fuerte detonación que alarmó a los vecinos.

Numerosas personas se congregaron rápidamente en el lugar del accidente, así como agentes de la Policía Municipal de Tráfico.

Era manifestación unánime la peligrosidad de este cruce con defectuosa señalización y en el que parece imprescindible la instalación de semáforos.

(1976)

“No soy el típico hombre de partido, tengo mis propias ideas”

(3) El presidente del Colegio de Arquitectos de Ourense, José Jaime Vázquez, toma posesión como parlamentario del Partido Popular en el Parlamento gallego. Ourensano de 57 años, casado y con dos hijas, se estrena en un cargo político público a escasos siete meses de que finalice la legislatura.

“Es la primera vez que voy a estar ahí, así que voy con mucha ilusión. Estoy seguro de que voy a aportar algo, pero aún no sé muy bien el qué”, señala.

Se desenvuelve como pez en el agua entre planos pero lo de entrar en la vida política activa ya es otra cosa, “además yo soy un poco atípico, y aunque vaya representando al PP, soy más gallego que otra cosa. No soy el típico hombre de partido, que por encima de todas las cosas defiende las siglas, yo tengo mis propias ideas”.

A nivel personal Vázquez asegura que “como toda experiencia nueva será enriquecedora para mi, será además muy agradable poder compartir espacio con gente tan preparada”.

Asegura ser muy realista en cuanto a las posibilidades de hacer cosas, “yo no voy a poder hacer gran cosa, solo voy a estar unos meses, con lo que el tiempo ya no es un factor a favor y además no tengo ninguna experiencia en este tema”.

Señala que de elegir un problema para resolver, éste sería “el de las vacas locas, ya que me preocupa como ciudadano. También lucharía para conseguir que Ourense subiera, por lo menos, al puesto 48. De todos modos, yo estoy orgulloso de ser ouresano”.

(2001)

14 de febrero de 1926 - Un atropello indecente

Salieron de Orense, en el automóvil de su propiedad, el aventajado estudiante de Farmacia en Madrid don Enrique Benedicto, hijo del ilustre químico don Manuel Benedicto, y el culto viajante del Laboratorio Farmacéutico Nacional don Juan Muñoz.

-Una anciana de unos 60 años resulta herida de gravedad al ser atropellada por un automóvil en la carretera de La Lonia, cuando se dirigía a Orense con ánimo de pedir limosna. El coche dejó abandonada a la pobre mujer en plena carretera, sin que pudiera averiguarse su matrícula.

-La bella esposa del orensano don Felipe Santaolalla, residente en Barcelona, ha dado a luz con toda felicidad un hermoso niño.

-Llegó a Orense procedente de Pontevedra don Enrique Xandoval con su distinguida familia.

-El Ayuntamiento de Orense se adhiere a la petición de Huelva de que sea declarado monumento nacional el hidroavión Plus Ultra, custodiándolo en el pueblo de La Rábida.

14 de febrero de 1951 - Aparece un cadáver en el río Barbaña

Un vecino del Barco de Valdeorras es multado por el Gobernador Civil con 500 pesetas por el “escándalo público” a que ha dado lugar con motivo del abandono de su esposa y de sus cuatro hijos.

-Un niño residente en Villa Valencia advierte de la presencia del cadáver de un hombre bajo el puente de Portocarreiro en el río Barbaña. El fallecido, que no ha podido ser identificado por el momento, es un hombre de unos 28 a 30 años, e iba bien vestido, con gabardina, 71 pesetas en billetes, una cartera billetera, una pitillera de cuero, una insignia en el ojal de la solapa y un estuche de cartón con dos cigarros puros, no presentando en principio señales de violencia.

-En Celanova se casaron el joven industrial y propietario don Arturo González Fernández y la distinguida joven de la villa señorita Concepción Vázquez Domínguez, actuando como padrinos los hermanos del novio, don Amador y doña Purificación.

-El famoso cantante y actor estadounidense Bing Crosby es sometido a una operación con motivo de una dolencia renal.

14 de febrero de 1976 - Miss Italia, detenida por atracadora

Nacieron en Orense: Celeste da Silva Vecino, Lourdes Díaz Díaz, Patricia Elena Santos, Víctor López López, José Freire Iglesias, Alberto Pampín Losada y Milagros López Eiriz.

-En Orense contrajeron matrimonio la joven Belén García Rodríguez y el joven Avelino Prada Nogueira, apadrinados por don Manuel García Chamoso y doña Pura Nogueira.

-Don Camilo Quelle Cid, director de la asesoría jurídica de Sindicatos de la provincia de Orense, es distinguido por el ministro de Justicia con la Cruz de San Raimundo de Peñafort.

-(1) Violento choque de vehículos en la Avenida de Zamora, en uno de los puntos más conflictivos para el tráfico en Orense.

-(2) Finaliza el curso de socorrismo para profesores de EGB en la Casa del Movimiento en Orense.

-La joven de 23 años Annarella Radaelli, Miss Italia 1975, es detenida por la policía italiana junto a dos hombres acusados los tres de atraco a mano armada en un pequeño comercio en la localidad de Lecco del que se llevaron un botín de 5 millones de liras (medio millón de pesetas).

14 de febrero de 2001 - La ruina del casco histórico ourensano

El Ourense golea al Fuenlabrada por 5-1 con goles de Kiko (3), Jorge Sánchez y Guti en propia puerta, y consolida su liderato en Segunda B.

-La lluvia caída estos días agrava el deterioro de una docena de edificios del casco antiguo de Ourense, cayendo parte de la fachada de un edificio en la calle Cervantes y cortándose el tránsito por la calle Pelaio ante el peligro de derrumbamiento de otro edificio en ruinas, afrontando actualmente el Concello hasta 25 expedientes de ruina por “daños irreparables”.

-(3) El arquitecto ourensano José Jaime Vázquez toma posesión como nuevo parlamentario del Partido Popular en el Parlamento gallego, la primera experiencia en la vida política para el presidente del Colegio de Arquitectos de Ourense.

-El piloto finlandés Harri Rovanperä (Peugeot 206) gana el Rally de Suecia, su primera victoria en el Mundial, con el español Carlos Sainz (Ford Focus) en tercera posición.

-El inglés de 53 años Edward Crowley, asesino del niño español de 12 años Diego Piñeiro al que apuñaló en Londres después de acosarlo durante varios meses, es condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal de Londres.