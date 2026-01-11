Historia en 4 tiempos | También es defectuosa la recogida de basuras

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

También es defectuosa la recogida de basuras

Bolsas de basura abandonadas en las calles Capitán Cortés y Manuel Pereira. | La Región

Aparte de los problemas de la limpieza de las calles de la ciudad, que ya hemos comentado, surgen nuevos problemas, sobre todo en lo que se refiere a la recogida de basuras.

Todavía no hemos podido determinar si este aspecto es causa de la desidia de algunos vecinos, o atribuible a defectos del servicio. Lo cierto es que en muchas calles aparecen bultos de basura a horas tan intempestivas como las cuatro de la tarde.

¿Quedaron si recoger del día anterior? ¿Fueron depositados después de haber pasado los camiones de recogida?

En las dos fotos de Reza, estos montones de basura se hallaban a las cuatro de la tarde del lunes, en la calle de Capitán Cortés. Unas dos horas después otros montones semejantes se encontraban en la calle de Manuel Pereira.

¿Qué es lo que ocurre? ¿Se realiza la debida vigilancia para que los vecinos cumplan el bando de la Alcaldía? ¿No se efectúa debidamente el servicio?

Algo falla en la “operación limpieza” y este es un servicio que no debe tener fallos tan sensibles como los que últimamente se vienen registrando.

(1976)

La sal, contra el hielo en nuestras plazas

Sal esparcida en las inmediaciones de las fuentes de la Plazuela del Trigo (izquierda) y la Plaza de Galicia (derecha) | La Región

En la mañana de ayer y como consecuencia de las bajas temperaturas experimentadas durante la noche, aparecieron las inmediaciones de nuestras fuentes públicas cubiertas por una capa de hielo, que en ocasiones originaron caídas de personas que, debido a la escasez de luz, no veían lo resbaladizo que estaba el suelo. Donde más accidentes se produjeron fue en la Plazuela del Trigo, quizás por la pendiente que allí existe, registrándose hasta cuatro caídas antes de las diez de la mañana.

Ello hizo que enterada la Policía Urbana, por los vecinos, de tal estado de cosas, el jefe de la misma diese cuenta al alcalde de lo ocurrido e inmediatamente el señor Riestra París ordenó que se adoptasen las medidas que el caso requería.

Se dispuso acto seguido la adquisición de un total de seis bolsas de sal con un peso total de 180 kilos, para que fuese esparcida en los lugares donde el agua estaba helada, ofreciendo a media mañana dichos lugares el aspecto que se puede apreciar en las fotografías de Reza, que recogen las inmediaciones de las fuentes de la Plazuela del Trigo y de la Plaza de Galicia.

(1976)

Emiliano Picouto: “A poesía non me parece en principio incompatible co bar Tucho”

Emiliano Picouto. | La Región

Un home xoven, o poeta Emiliano Picouto, de Ourense -27 anos, boa barba, longo- foi o gañador do “I Premio de Poesía Bar Tucho”, ó que se presentaron arredor de corenta traballos. Deica unhos días comenzará a súa laboura como meste da lingua galega na Agrupación Cultural Auriense, e falamos con él de forma rápida e sinxela, como poden ver vostedes se siguen lendo.

-¿Por qué acudiche a iste concurso?

-Porque era un concurso de poesía en galego.

-¿É a primeira vez que participas nun concurso literario?

-Ea.

-¿Non che pareceu que ó ser no bar Tucho perdía interés?

-Trátese do que se trate, hai que ter en conta a idea ou intención do concurso, e a poesía non me parece incompatible con Bar Tucho.

-¿E co viño?

-Tampouco é incompatible co viño, e ademais o viño nunha dose discreta pode servir de inspiración.

-¿Hai hoxe poetas galegos?

-Naturalmente. Temos a Tovar, a Celso Emilio, a Manuel María, a Ferrín.

-¿Non cres que moita xente gala galego por “snobismo”?

-A maioría da xente fala galego porque isa é a súa lingoa. A xente que hoxe comenza a falar galego faino por unha concienciación da problemática de Galicia -niste caso aplicada a súa lingoa- e trátase dun abandono da lingoa castelá, que le fora imposta nas escolas.

Entrevista de Francisco Álvarez Alonso(1976)

11 de enero de 1926 - Jóvenes gamberros en Rairiz

La película “El Jorobado de Nuestra Señora de París” se convierte en un gran éxito de público en el Teatro Principal de Orense.

-Regresó a Orense procedente de Santiago don José Mosquera Pimentel, hermano del magistrado de la Audiencia de Orense don Jesús.

-Ha marchado a Alhucemas el teniente de ingenieros don Ramón Rivas Martínez, después de pasar unos días con sus padres los señores de Rivas Martínez (Don Narciso).

-Contrajeron matrimonio en Santiago la bella señorita Isabel Calle Cimadevila y el joven ingeniero don Juan Hernández García.

-Está en Orense el ingeniero catalán don Jacinto March Verdaguer.

-Llegó ayer de Santiago el alcalde de Orense don Matías Bobillo.

-La Guardia Civil de Rairiz instruye atestado contra varios mozos del pueblo por apoderarse en plena madrugada de un carro de bueyes, dedicándose a hacer con él “todas las fechorías de que es capaz la gente joven”. El dueño del carro halló las diferentes partes de éste en distintos puntos del pueblo.

11 de enero de 1951 - Ciclista atropellado por una camioneta

Don Arturo Rodríguez Méndez toma posesión como nuevo alcalde de Ginzo de Limia.

-Por don Manuel Gómez y señora doña Mercedes García Vedmar, y para su hijo don Carlos Gómez García, ha sido pedida a los señores de Salgado (don Francisco) la mano de su bella hija, la señorita Rosa María Salgado Feijóo.

-Un joven de 24 años, vecino de Carballeiro y peón albañil de profesión, resulta herido de gravedad al ser arrollado por una camioneta cuando circulaba en bicicleta en el desvío de la carretera de Zamora hacia Sejalvo, junto al puente del nuevo ferrocarril que atraviesa dicha carretera, obligando a su ingreso en el Hospital Provincial.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Alfonso Sánchez Otero, Manuel López Nóvoa, Benita Lamelas Lozano e hija menor, Josefa Álvarez Montes, Ángel Luis Lorenzo, Domingo Lorenzo Danta, Luis Lorenzo Álvarez, Áurea Nóvoa Diz, Manuel Montes Otero, Blandina Montes Iglesias e hijos menores.

11 de enero de 1976 - Le roban la documentación a un jugador del Orense

11 de enero de 1976 | La Región

Nacieron en Orense: Emma Valcárcel Crespo, Sonia Outeiriño Fernández, Javier Amparo Gálvez y José González González.

-(1) El frío extremo que sigue en Orense provoca accidentes y caídas al formarse capas de hielo cerca de las fuentes de la ciudad, obligando al uso de sal en la Plazuela del Trigo y la Plaza de Galicia.

-(2) Al plante de los barrenderos municipales en Orense se une ahora la deficiente recogida de basuras para una ciudad cada día más sucia.

-(3) Entrevista con Emiliano Picouto, ganador el I Premio de Poesía Bar Tucho.

-En Amarán (Dacón) se casaron la bella señorita Rosa González González y el joven José Fernández Rodríguez, maestro nacional, apadrinados por el padre de la novia, don Luciano González Corral, y la madre del novio, doña Lucita Rodríguez de Fernández Caride.

-La oleada de robos en coches que sufre Orense se cobra otra víctima, en esta ocasión el jugador del Orense Ricardo Somaza, vecino de la calle de los Hornos, al que sustrayeron del interior de su vehículo el permiso de conducir y el DNI rompiendo el cristal de una de las puertas delanteras.

11 de enero de 2001 - Nuevo consejo de administración del COB

11 de enero de 2001 | La Región

El traspaso de la Casa da Xuventude de Ourense desde la Xunta al Concello, prevista por el llamado Pacto Local de Galicia que afecta también a otros centros sociales, crea incertidumbre entre trabajadores y socios, en espera de que se concrete su adhesión al Área de Educación del Concello. La Casa da Xuventude, con Benito Losada como director, cuenta actualmente con más de 6 mil socios, incluyendo los que ya han superado la edad mínima de 30 años y que siguen ligados al centro, siendo la cifra “real” de asociados que pagan las cuotas de 3.400.

-El presidente del Club Ourense Baloncesto, Clodomiro Montero, reúne por primera vez a su nuevo y renovado Consejo de Administración, formado por José María Baños (Interventor de la Diputación), Carlos Mansanet (Ingeniero Técnico Agrícola), Antonio Lorenzo Doallo “Perla” (Fotógrafo), Rafael Arín (Ingeniero de Minas) y Carlos Barbosa (director comercial de La Región), un equipo que intentará llevar a buen puerto al COB en la Liga ACB.