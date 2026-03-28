Historia en 4 tiempos | Denuncia al alcalde de Ponferrada

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Primera página de 1976.

Homenaje a Luis Iglesias Álvarez

Luis Iglesias Álvarez.

(2) Ayer tuvo lugar en el Hotel San Martín el anunciado homenaje a don Luis Iglesias Álvarez, presidente del Consejo Provincial del Instituto Nacional de Previsión y procurador en Cortes, con motivo de haber sido distinguido recientemente con la Cruz Azul de la Seguridad Social en su categoría de oro. Al citado homenaje asistieron cerca de trescientas personas.

Presidió el acto el gobernador civil de la provincia, don Joaquín Llobell Muedra, al que acompañaban el homenajeado y su esposa; delegado provincial de Trabajo, presidente de la Diputación, gobernador militar accidental, presidentes de los Consejos de Empresarios y Trabajadores, alcalde de Lugo, director provincial del I.N.P., vicepresidente del Ilustre Colegio de Gestores de Galicia y directores de instituciones de la Seguridad Social.

El presidente del Consejo Provincial de Empresarios, Luis Suárez Fernández, abrió el acto con palabras de elogio al homenajeado, seguidamente hizo uso de la palabra el presidente del Consejo Provincial de Trabajadores, Emilio Rodríguez Fernández, y le siguió el gobernador civil, que destacó que “no se celebraba una fiesta íntima, es algo más amplio, es toda la provincia de Orense y todo el país, quien se congratula de tener hombres como Luis Iglesias Álvarez”.

Cerró el acto el homenajeado, muy emocionado, dando las gracias de corazón a todos los presentes así como a los funcionarios del I.N.P., Consejeros, autoridades e Instituciones.

(1976)

Conferencia de Beiras Torrado en Bemposta

Xosé Manuel Beiras Torrado en Bemposta.

(1) Sobre el tema “Regionalismo y Economía” pronunció una conferencia en Bemposta el catedrático de la Universidad de Santiago profesor Beiras Torrado.

La conferencia dio comienzo a las ocho de la tarde en el salón de actos, completamente abarrotado de público, que muy pronto inundó la sala de humo, a causa de los cigarrillos.

“Galicia está económicamente atrasada, subdesarrollada. Forma parte de esa periferia en donde están también los países subdesarrollados del Tercer Mundo” ha dicho Beiras Torrado quizá como subtítulo a su conferencia.

Así las cosas, se impone una transformación en profundidad como vía correcta -apunta el conferenciante-, se nos presenta la revolucionaria, que no es precisamente la que presenta el sistema económico vigente.

El problema de transformación de las sociedades gallegas está en el proceso de liberalización de las clases oprimidas que tienen que disfrutar del derecho de autodeterminación.

Siempre que se habla de separatismo se piensa en Cataluña, y en Galicia esta palabra, en verdad, no está en juego, sino que se trata de un principio democrático esencial.

Por todo ello nuestra postura debería ser la de defender la fórmula confederal o federal para el Estado Español, de forma que se originará una ruptura del tipo de Estado Español actual.

(1976)

“La Sarita”, una de las primeras máquinas del ferrocarril será expuesta en Orense

Zona de la Avenida de Marín donde se prevé la instalación de “La Sarita”.

(3) Se llama “La Sarita”, porque es una máquina pequeña, de vapor, de las primeras que circularon en la línea del ferrocarril de Orense a Vigo de la Compañía de Ferrocarriles del Noroeste de España.

La máquina, que hoy parece un juguete, está en el depósito de Vigo.

Por iniciativa del concejal don Eladio Diz Ojea, se trata de que esta máquina sea traída a Orense y colocada, como un monumento, en este lugar próximo a la explanada de la Estación Empalme, en el terreno sobrante de la avenida de Marín, por el retranqueo de la fachada del nuevo edificio de Correos.

El proyecto es realizar allí una fuente luminosa y acuática y, en el centro, sobre una gran roca, instalar la pequeña máquina del ferrocarril, como un homenaje a estos ingenios que circularon en el último tercio del pasado siglo XIX.

Se han iniciado las gestiones con Renfe y se espera obtener la autorización del Ministerio de Obras Públicas.

La Alcaldía ha acogido el proyecto con el mayor interés y se espera que “La Sarita”, potente máquina de vapor que en sus tiempos fue la admiración de todos, pueda continuar siéndolo convertida en monumento homenaje al ferrocarril.

(1976)

28 de marzo de 1926 - Muere el “hombre más pequeño del mundo”

En el rápido de ayer salió para Madrid acompañado de su familia el gobernador civil de la provincia don Salustiano Muñoz Delgado, despedido en la estación por muchas de sus amistades.

-Regresó a Orense procedente de Madrid el profesor de la Normal don Luis Santos.

-Marchó hacia la ciudad de Lugo en viaje comercial el joven industrial de Orense don Alejandro Anta.

-El culto catedrático de la Normal de Maestros de Orense don Vicente Risco pronuncia una interesante conferencia en el Liceo Recreo de Allariz sobre “La Literatura y las ideas modernas de Galicia”.

-El orensano don Antonio Nóvoa Fernández, vicesochantre y beneficiado de la Catedral de León, logra el cargo vacante de beneficiado bajo de capilla en la Catedral de Orense en los ejercicios a los que se presentó como único opositor.

-Cheen Mah, considerado “el hombre más pequeño del mundo” con una estatura de 0,72 centímetros, muere en Chicago a los 88 años, después de triunfar en centros teatrales como prestidigitador y cantante.

28 de marzo de 1951 - Agencia para contratar vuelos en Orense

En Orense contrajeron matrimonio la señorita Luisa Feijóo Rodríguez y don Rafael P. Santamarina Mariño, apadrinados por el padre de la novia, don Marcial Feijóo Barreiros, y la hermana del novio, señorita Carmen P. Santamarina Mariño. El nuevo matrimonio fijará su residencia en Pontevedra.

-Abre sus puertas en Orense, de mano de los conocidos hombres de negocios don Ramón Vázquez Salgado y don Benigno Lezcano Bernárdez, la delegación de la Agencia de Viajes CYRASA (Consignaciones y Representaciones Aéreas SA), un servicio para el transporte aéreo primero de su género en Orense, que se une así a las principales ciudades de España en el auge de este tipo de viajes.

-La Orensana vence al Tarragona por 2-0 con goles de Foro y Gastón y sale una vez más esta temporada del puesto de colista de Segunda División, un partido que sirvió para despedir al excelente interior Luis Cid “Carriega” que jugó su último encuentro con la Orensana antes de emprender viaje a El Ferrol para incorporarse a filas.

28 de marzo de 1976 - Beni Fernández destaca con el BMW 2.002 TI

28 de marzo de 1976.

Nacieron en Orense: Francisco Taboada Velardo, José Lage Martiñán, Beatriz Vicente Sánchez, María Gómez Barral, Ana Cumbrado Pinto, Patricia González Martínez, Alfonso Oliveros Mosquera, Olga Quintana Devesa, Susana Conde Babarro, Begoña Sánchez Castro, Santiago Filgueira Bravo, Ana Nespereira Rodríguez, Marcos Cabrera Conde, Josefa Cid Rodríguez y Enrique Carballo Cabezas.

-El piloto de la Escudería Orense Beni Fernández finaliza quinto en el Rally Internacional Firestone disputado en Bilbao, Santander y Burgos a los mandos del BMW 2-2002 TI de Reverter, con triunfo final para Antonio Zanini (Seat 1430-1800).

-(1) El catedrático de la Universidad de Santiago Xosé Manuel Beiras Torrado ofrece una conferencia sobre “Regionalismo y Economía” en Bemposta.

-(2) El Hotel San Martín acoge el homenaje a don Luis Iglesias Álvarez con motivo de haber sido distinguido recientemente con la Cruz Azul de la Seguridad Social en su categoría de oro, con la asistencia de unas trescientas personas.

-(3) El Ayuntamiento de Orense inicia gestiones para instalar una de las primeras máquinas del ferrocarril como monumento cerca de la explanada de la Estación Empalme.

28 de marzo de 2001 - Denuncia al alcalde de Ponferrada

28 de marzo de 2001.

El Concello de Ourense y la Diputación rivalizan para acceder al mismo programa europeo, una ayuda a la inversión superior a los 500 millones de pesetas que el Concello destinaría a la rehabilitación de la antigua cárcel de Progreso para convertirla en un museo de la ciudad virtual e interactivo, y la Diputación a la reforma de dos edificios en la calle Monterrei, en pleno casco histórico, que se convertiría en nueva sede de la Escuela de Artes y Oficios. El programa solo beneficiará a un máximo de doce intervenciones en toda España, y se calcula que podrían presentarse cerca de cincuenta proyectos.

-La concejal de Hacienda y Comercio de Ponferrada, la “popular” Nevenka Fernández, dimite de su cargo tras denunciar por acoso sexual a su alcalde, Ismael Álvarez, del que asegura ejerce acoso y presión psicológica sobre ella desde hace aproximadamente un año. La ex concejala reconoce que mantuvo una relación sentimental con el regidor, viudo y padre de dos hijos, pero que cuando ella cortó en enero de 2000 comenzó “el acoso y la presión” que la sumieron en “un estado de grave depresión y angustia”, unas acusaciones que el alcalde tacha de “absolutamente falsas”.