Historia en 4 tiempos | Derribaron la verja del Posío

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976.

Derribaron la verja del Posío

La verja del Posío derribada.

(2) La noticia es llegada también: ha sido derribada parte de la verja del Posío.

Ahí tienen ustedes la foto de Reza, documento gráfico elocuente de cómo se han “chimpado” parte de la verja en la parte superior del Jardín, la que da acceso a la calle de Lugo.

Aquí había una puerta, cuyos goznes se encontraban en mal estado. Hubo algunos bailes nocturnos. Pero no ha faltado quien no se ha conformado con pasar por taquilla y lo mejor, para invadir el jardín, es derribar la valla.

Pues, vaya, vaya con el derribo. Se cargaron la puerta, derribaron las columnas y parte del enrejado. Una obra para la que se necesita más de un brazo hercúleo.

Han sido, pues, varios los individuos que se dedicaron una noche a esta linda faena. ¿Habrá sido la consecuencia de un acuerdo democrático adoptado por el gamberrismo nocturno de la ciudad?

Lo hecho está ahí, para que los orensanos podamos saber quiénes y por qué se hacen estas cosas.

Crónica de Urbano

(1976)

Curso de monitores polideportivos

Un momento del curso de monitores.

(1) Dentro del plan de promoción deportiva, la Delegación provincial de Educación Física y Deportes ha programado y está realizando un curso intensivo de promotores polideportivos provinciales.

Como ya es natural, las delegaciones de la Juventud y Sección Femenina, en íntima colaboración, han puesto su profesorado a disposición de la Delegación de Deportes, y son los ejecutores del mismo.

El horario es apretado. Las clases comienzan a las 9 de la mañana y finalizan a las 10,30 de la noche, con un ligero descanso al mediodía.

Las enseñanzas impartidas son: E. Física, Psicopedagogía, Atletismo, Balonmano, Voleibol y Medicina deportiva.

Las profesoras son: Aurora Martínez Vidal e Isabel Baltar López.

Actúa como director del curso Julio Fernández Pérez, y como secretario, José Luis Gómez Llamas.

La asistencia es masiva. El total de maestros asistentes es de 24, cubriendo la mayoría de las agrupaciones escolares. Además del profesorado de EGB, asisten 35 alumnos más, tanto estudiantes como profesionales en todos los campos.

(1976)

Nuevo concurso de dibujos infantiles sobre circulación

Cartel del Concurso de Dibujos Infantiles sobre circulación vial.

(3) La Dirección General de Tráfico acaba de convocar el XI Concurso de Dibujos Infantiles sobre Circulación Vial, que en años anteriores ha logrado importantes éxitos.

Podrán participar todos los niños en edad no superior a los once años. El plazo de presentación será del 1 de noviembre próximo al 1 de febrero de 1977.

Las bases del concurso han sido remitidas a los centros escolares a fin de que la participación de los niños en el concurso tenga el carácter de actividad escolar y, al mismo tiempo, les sirva de instrucción sobre aspectos y problemas de la circulación viaria.

Como en concursos anteriores, se distribuirán estupendos regalos.

Para más detalles, los colegios pueden dirigirse a la Dirección General de Tráfico en Madrid o a la Jefatura provincial de Tráfico en Orense.

(En la foto, dibujo de José Carlos Herrera Martín, 11 años, de Málaga, primera medalla).

(1976)

25 de septiembre de 1926 - Boda de los príncipes de Bélgica y Suecia

Llegó a Orense procedente de Madrid, con objeto de pasar unos días con su familia en Amoeiro, el R. P. paúl Benito Paradela.

-Llegó a Orense procedente de Valencia el ex diputado provincial don Vicente Lobit Rivera.

-Llegó a Orense procedente de Vigo don Antero Rubín, teniente general de Infantería retirado, con bella esposa e hijo.

-Llegó a Orense procedente de Bouzas la señorita Carmen Álvarez Sáenz.

-Llegó a Orense procedente de Villagarcía el secretario de la Diputación, señor Goyanes Melgarejo.

-Llegó a Orense procedente de Ponferrada el catedrático de Historia Natural del Instituto don Gustavo Nieto.

-El príncipe Leopoldo de Bélgica anuncia su próximo matrimonio con la princesa Astrid, hija del rey de Suecia, manifestando los reyes de Bélgica que la boda se celebrará “por el amor que se tienen ambos, no influyendo para nada ni los padres de ambos ni las conveniencias nacionales”.

25 de septiembre de 1951 - Detalle del cine Avenida con la Cruz Roja

La Orensana cede un empate en el Couto ante el Badalona (1-1), y suma una victoria, un empate y una derrota en las tres primeras jornadas de Liga de Segunda División. Al final del partido se sorteó entre el público asistente una hermosa vaca, resultando ganador don Luis Secart Rodríguez, vecino de la calle Marcelo Macías en Orense.

-Abre sus puertas en Orense la Residencia Femenina del Divino Maestro, para alumnas oficiales de la Escuela del Magisterio, bajo la dirección de las Religiosas Cooperadoras del Divino Maestro.

-El cine Avenida de Orense regala entradas a los camilleros y personal de la Cruz Roja en Orense para que acudan a ver la película “De hombre a hombres”, dedicada al fundador de la Cruz Roja Internacional.

-El ciclista italiano Volpi gana la Vuelta a Cataluña, en una edición marcada por la muerte en accidente de un ciclista español al chocar contra un coche.

-El hundimiento de una casa en construcción de cinco pisos en la calle Federico Rubio de Madrid deja al menos cuatro muertos y varios heridos, todos ellos trabajadores que se hallaban en el interior en el momento del hundimiento.

25 de septiembre de 1976 - Julia Chamosa gana la travesía a nado de la ría de Vigo

25 de septiembre de 1976.

Nacieron en Orense: Sonia de Prado Arcelle, Montserrat Reza Sobrado, Pablo Corrales Gómez, Fernando Gonzalves Alves, Javier Pérez Aparicio y Javier Pérez Fernández.

-La nadadora orensana Julia Chamosa, del Club Natación Pabellón de Orense, se proclama vencedora en categoría femenina de la travesía a nado de la ría de Vigo, una prueba patrocinada por El Corte Inglés dentro de los actos del primer aniversario de la inauguración de sus instalaciones en Vigo. La prueba tuvo un recorrido de 1.800 metros entre La Guía y el Club Náutico, recibiendo la vencedora como premio un talón de 25 mil pesetas.

-(1) Curso de monitores polideportivos provinciales en Orense.

-(2) Los gamberros derriban parte de la verja del Jardín del Posío.

-(3) Se convoca un nuevo Concurso de dibujos infantiles sobre Circulación vial.

-El sacerdote Antonio Rouco Varela es nombrado nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela.

25 de septiembre de 2001 - George W. Bush no cree a los talibanes

El joven artista ourensano José Luis de Dios expone sus últimas obras en la Casa da Xuventude de Ourense bajo el título “Os corpos e os praceres”.

-Osama Bin Laden, el hombre “más buscado del mundo” en este momento como responsable de los atentados del 11 de septiembre, fue un “asiduo” de Marbella en la época dorada del turismo árabe, según el diario Sur de Málaga, frecuentando todo tipo de fiestas vip en los años 80 junto a su numerosa y millonaria familia que incluye a 50 hermanos, con jeques y otros potentados árabes.

-Los talibanes al frente de Afganistán aseguran “haber perdido la pista hace dos días” de Osama Bin Laden, una “versión” que el presidente George W. Bush no se ha creído impulsando ya las primeras escaramuzas en territorio afgano con la colaboración de Gran Bretaña y Rusia (no directamente), mientras Estados Unidos sube la recompensa hasta los 25 millones de dólares por “cualquier información” que permita localizar al presunto responsable de los ataques del 11 de septiembre (hasta el momento el FBI ofrecía 5 millones de dólares).