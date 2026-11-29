Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La primera 29 de noviembre de 1976 | La Región

Descubrimiento de una lápida en la casa de Otero Pedrayo

Don David Ferrer Garrido durante su intervención. | La Región

En la mañana de ayer tuvo lugar la clausura de la Semana Cultural que el Orfeón Unión Orensana ha dedicado a la memoria de don Ramón Otero Pedrayo, con el descubrimiento de una placa en la fachada de la casa número 25 de la calle de la Paz, en la que nació, vivió y murió el ilustre polígrafo orensano. Se hallaban presentes el alcalde de Orense don Miguel Riestra París, el presidente de la Diputación don David Ferrer Garrido, el presidente del Orfeón don Manuel Rego Nieto, el presidente del Liceo don Amando Prada Castrillo, así como miembros de la Corporación municipal, directivos del Orfeón, coristas y De Ruada, además de varios centenares de personas.

Los señores Rego Nieto y Riestra París pronunciaron sendos discursos evocando la figura de don Ramón, finalizando el acto con el canto del Himno gallego.

Posteriormente el local social del Orfeón acogió la conferencia de clausura de la Semana Cultural, a cargo del presidente de la Diputación don David Ferrer Garrido, que realizó una emocionante semblanza en gallego de don Ramón.

Los actos de cerraron con la entrega de distinciones a dos ex directores del Orfeón, don Carmelo Gálvez Prieto y don Ángel Losada Nine; al director actual don Gerardo Salgado Valdés; y a Dolores Iglesias Domínguez y Juan Álvarez García como “orfeonistas distinguidos”.

(1976)

Nuevo director provincial de asistencia y promoción de la organización sindical

Toma de posesión de don José Lage y Lage. | La Región

Don José Lage y Lage ha tomado posesión de su nuevo cargo de director provincial de Asistencia y Promoción de la Organización Sindical, en acto celebrado en la Casa Sindical y presidido por el titular don Juan Rodríguez Castuera, con intervención del director saliente don Celso Cendón González, cesado a petición propia por trasladarse a la delegación de Vigo.

Don José Lage y Lage, de 38 años de edad y casado, es licenciado en Ciencias Económicas, maestro nacional y licenciado en Estudios Sindicales. Pertenece a la primera promoción del Cuerpo Especial de Economistas Sindicales, desempeñando desde hace diez años las funciones de asesor económico del Secretariado Provincial de Asuntos Económicos Sindicales y del Consejo Económico-Social Sindical Provincial, secretario de la Comisión de Transportes y Comunicaciones y de la ponencia Industrias Agrarias del Cesga, vocal de la Comisión Permanente de la Federación Provincial de Cooperativistas y de la Unión Territorial de Cooperativas de Viviendas de Orense. Es también teniente de alcalde de la capital.

(1976)

Siete carballiñeses, premiados en la quiniela

Seis de los siete jóvenes afortunados. | La Región

Son jóvenes y ahora, también, millonarios. Cubrieron una quiniela de cuatro dobles, en la que apostaron 4,8 euros, y les han tocado 290.076, más de 48 millones de pesetas. Consiguieron el único pleno al quince de la provincia de Ourense, entre los ocho de toda España, al que han acumulado premios inferiores. Son siete carballiñeses que estudian en los dos institutos de la villa, y que tienen edades comprendidas entre los 16 y 19 años. Era el tercer fin de semana que cubrían la quiniela, al igual que otras muchas pandillas de rapaces que aprovechan las mañanas de los sábados para tentar a la suerte en el establecimiento Loterías Prada.

“Decidimos hacer la quiniela durante los Magostos y en realidad éramos ocho, pero un chaval nunca llegó a participar, con lo cual se ha quedado fuera, pero le haremos el regalo para el que está ahorrando: quiere comprar un perro que cuesta 1.200 euros. Nosotros nos compraremos un coche, menos el chaval que tiene 16 años, y haremos un viaje en Semana Santa”, declaró uno de los afortunados.

En próximos días se reunirán las siete familias “para ver lo que vamos a hacer con el dinero”.

Los siete jóvenes son amigos desde que tenían 11 años de edad y, según explicaron, “aún no acabamos de creer lo que ha sucedido. Esta noche el que más durmió lo hizo dos horas, porque ya lo celebramos el domingo con una cena”.

(2001)

29 de noviembre de 1926 - Banquete para el nuevo alcalde de Orense

En Verín ha sido pedida la encantadora y distinguida señorita María Nieto García para el culto abogado de aquella villa y fiscal del partido, don Indalecio Pazos Becerra. Hicieron la petición, en nombre de su señor padre, el exgobernador civil don Jesús Pazos García; el administrador de Correos don Benito Vez, hermano político del novio, y el ilustrado y virtuoso párroco de Verín, don Santiago Rodríguez.

-La Asociación de la Prensa de Orense obsequió con un magnífico banquete en el Gran Hotel Miño al nuevo alcalde de la ciudad don Marcial Ginzo Soto, director de La Región, bajo la presidencia del presidente honorario de la Asociación, don Marcelo Macías. El propietario del Gran Hotel Miño, don Gaspar Pérez, recibió merecidos elogios por la organización y el espléndido menú servido para la ocasión, que incluyó entre otros manjares caldo gallego, langosta a la vinagreta, paella valenciana, lomo de cerdo asado o perdiz a la rusa.

-Un hombre de 27 años muere en el pueblo de Parmazán (Barco de Valdeorras) al recibir un disparo de escopeta en la cabeza cuando intentaba apaciguar una disputa sostenida entre varios jóvenes.

29 de noviembre de 1951 - Ricardo Zamora, nuevo seleccionador

Nacieron en Orense: José Díaz Figueiras, Juan Camba Pardo, Marta Feijóo González, Vicente Iglesias Barreiros, Elisa Gayol López, Isabel Gómez Martínez y Ángeles Soto del Río.

-En Ribadavia ha dado a luz un precioso niño doña María Martínez, esposa de don Gil Justo.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Emilio Nóvoa Maldonado y esposa y menores, Julia Nóvoa Guede, Manuela Fernández Santamaría, Constantino Fernández Santamaría, María Fernández González, Aurora Fernández Fernández y dos menores, Carmen Fernández Bayón y menores, Benjamín Fernández Atrio, Eloy Domínguez Rodríguez, Milagros Fernández Álvarez, Rosa Dorado Costa, Francisca Domínguez Ogando, Felisa Domínguez González y menor y Ramón Diéguez Paradela.

-Una mujer de 57 años resulta herida de pronóstico reservado al ser mordida en una pierna por un gato en una casa de la calle de San Pedro, en Orense, donde trabajaba como demandadera.

-El exportero Ricardo Zamora es nombrado nuevo seleccionador nacional español.

29 de noviembre de 1976 - Idi Amin se autoproclama “Rey de Escocia”

29 NOVIEMBRE 1976 | La Región

El escritor y académico Xesús Taboada Chivite recibe sepultura en el panteón familiar del cementerio de Verín, arropando a la familia representantes de la Real Academia Gallega y numerosos intelectuales gallegos.

-(1) Don José Lage y Lage toma posesión como nuevo director provincial de Asistencia y Promoción en la Organización Sindical.

-(2) La Semana Cultural organizada por el Orfeón Unión Orensana en memoria de don Ramón Otero Pedrayo se clausura brillantemente con el descubrimiento de una lápida en la casa natal del escritor en la calle de la Paz.

-El Orense vence al Arenas de Guecho por 3-0 con goles de Teixidó (2) y Blach.

-El excanciller de Alemania Federal Willy Brandt es elegido nuevo presidente de la Internacional Socialista en el congreso de la organización celebrado en Ginebra.

-Un altercado en una sala de fiestas de Navarra entre un guardia civil que iba de paisano y varios jóvenes se salda con un muerto y varios heridos por disparos del agente, que ingresó en un hospital después de un intento de linchamiento.

-El presidente de Uganda Idi Amin, conocido por sus “excentricidades” y atrocidades, se proclama a sí mismo como “rey de Escocia” después de recibir a un grupo de escoceses, un nombramiento que espera “hacer realidad” cuando Escocia se independice del Reino Unido.

29 de noviembre de 2001 - Tragedia aérea en Zurich

29 NOVIEMBRE 2001 | La Región

Tres hijos de emigrantes ourensanos que estudian en la Universidad de Santiago reciben una beca de estudios de la Fundación Barrié: Francisco Javier González Rodríguez, Marisol Pérez Cerdeira y Ana María Río Quintana.

-(3) Siete jóvenes carballiñeses se llevan más de 290 mil euros de premios al acertar un pleno al 15 en la quiniela.

-Luis Barge Fernández, alcalde de A Bola por el PP en los últimos 22 años, fallece en su casa de Murzás Santa Baia (A Bola) a los 67 años tras una larga enfermedad que le mantuvo alejado de la política en los últimos meses.

-Un avión de la compañía Crossair se estrella cerca de Zurich, falleciendo 24 de las 33 personas que iban a bordo, una de ellas una española.

-El británico Richard Burns (Subaru) se proclama campeón del mundo de rallys al terminar tercero en el Rally de Gran Bretaña, lo que le permitió hacerse con el título con dos puntos de ventaja sobre el escocés Colin McRae y tres sobre el finlandés Tommi Makinen.