Historia en 4 tiempos | Se despacharon 16.000 kilos de pulpo en la XII Festa do Pulpo

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada de La Región del 10 de agosto de 1976. | La Región

Se despacharon 16.000 kilos de pulpo en la XII Festa do Pulpo

Muy animado el ambiente en la villa del Arenteiro con motivo de la celebración de la XIII Festa do Pulpo. Se calcula que los visitantes hayan superado los 25.000.

Asistieron, entre las autoridades, el antiguo gobernador civil de la provincia de Orense don Daniel Regalado Aznar, el director general de la Caja de Ahorros provincial de Orense don Luis González, el subjefe provincial del Movimiento señor Matías de la Torre o el presidente del Centro Gallego de Barcelona señor Dapena Alfonsín.

Recinto de la XIII Festa do Pulpo en Carballiño. | La Región

El “xantar” del recinto fue una cosa extaordinaria, donde se consumieron 450 kilos de pulpo -en total en la feria se aproximaron a los 16 mil-, 1.200 litros de vino, 200 litros de aguardiente -en queimada-, 90 empanadas de congrio, 350 piezas de pan de Cea, 360 kilos de carne ó caldeiro, 1.500 envases de helado, café, copa…

31 pulpeiras, 12 tiendas con toda clase de comidas y diez puestos de venta de pan que todavía no han hecho balance de la venta. Un simpático puesto de “Bar As Galegas” con recaudación de fondos para unas vacaciones y un puesto de venta de libros de la sociedad cultural “Avantar”, con un bar donde ondeaba la bandera gallega.

En resumen, un gran acontecimiento en la villa del Arenteiro, y esperamos que la Corporación Municipal llegue a alcanzar el éxito de ahora en la próxima edición y sin crítica del pueblo de Carballiño, descontento este año con el retraso en la venta de entradas y la más que posible reventa que dejó a muchos fuera del recinto.

Federico Silva Muñoz en Orense

Reunión en el “Hotel San Martín”, en la tarde del pasado domingo, de Federico Silva Muñoz, líder de la UDE (Unión Democrática Española) y presidente de Campsa, con el estado mayor de la UDE en Orense, presidido por Luis Iglesias Álvarez, procurador en Cortes de representación familiar, “primero para compulsar la opinión de todos en un momento político interesante y casi me atrevería a decir que decisivo -nos dijo- y segundo, con objeto de hablar un poco de estrategia electoral porque ya se va aproximando esa hora”.

Federico Silva Muñoz. | La Región

Caras conocidas entre los asistentes: Riestra Paris, alcalde de Orense; concejales señores Suárez González, Osorio Espiñedo y Diz Ojea; doctores Osset y Rey Martínez; Carpio Ballesteros, García Carrasco, Agustín Gándara, etc.

El señor Silva Muñoz llegó a nuestra ciudad acompañado de su esposa doña Rosario de Lapuerta, procedente de Ponferrada en donde también había celebrado una reunión del mismo carácter que la que mantuvo en Orense.

Estaba previsto que el líder de la UDE se detuviese en O Barco de Valdeorras para saludar y ser saludado por varios miembros de la UDE, pero no pudo hacerlo porque “los de Ponferrada fueron unos amables acaparadores y me fue imposible, por razón de horario, detenerme en El Barco. Me dolió en el alma no detenerme allí y aprovecho la ocasión para enviarles mi más cordial saludo, prometiéndoles que en mi próximo viaje me detendré en dicha villa”.

España se endeuda

“Sin alardes de optimismo, pero con la serenidad que produce el estudio de la realidad española, puedo afirmar que España camina hacia un sistema político auténticamente representativo de la voluntad nacional, y que en el campo económico haremos frente a nuestros compromisos con la misma seriedad y puntualidad con que tradicionalmente lo hemos hecho”, ha dicho el ministro de Hacienda, don Eduardo Carriles, Galárraga, en el acto de la firma del préstamo a España de mil millones de dólares, realizado por un consorcio de 17 bancos extranjeros y 8 españoles.

El volumen total del préstamo, unos 150 millones de dólares, han sido suscritos por ocho bancos españoles, a parte iguales, el resto ha sido suscrito por los 17 bancos extranjeros, a razón de 50 millones cada uno. Sin embargo, los bancos principales de la operación han redistribuido diferentes partes del préstamo entre unas 120 entidades bancarias de todo el mundo. Como agente, en nombre de los demás, ha actuado el Banco de América.

Los 25 bancos signatarios del préstamo son los siguientes: Banco Árabe Español, Bank of America, National Truste, Bank and Savings Association, Banco de Montreal, Bankers Truste International Limited, Banca Nacional de París, Barclays Bank International Ltd., Chase Manhattan Ltd., Chemical Bank, City Corp International Bank Ltd., Commerzbank Artiengeselischaft, Compañía Financiera de la Deutsche Bank, Credit Lyonnais, Dresdner Bank, Manufactures Hannover Ltd., Morgan Guaranty Trust Company, Societe Generale, Union Bank of Swozceland, Banco Central, Banco de Bilbao, Banco Español de Crédito, Banco Hispanoamericano, Banco Popular Español, Banco de Santander, Banco de Urquijo y Banco de Vizcaya.

10 de agosto de 1926 | Japón admite el cristianismo

Llegaron a Orense procedentes de La Coruña nuestros buenos amigos don Isaac Vázquez y don César Pereira.

-Llegaron a Orense procedentes de Santiago los distinguidos señores de París (don Silvio ), con quienes vinieron sus hermanos la encantadora señorita de Villar y don Juan, bizarro capitán de Infantería.

-Los señores Bautista López, de Los Peares, y Joaquín Gómez, de Orense, son multados con 100 pesetas cada uno por fabricar gaseosas “impropias para el consumo”.

-Japón concede “existencia legal” a todas las iglesias cristianas, incluida la católica, ya que hasta ahora toda religión que no fuera el budismo (48 millones de practicantes) o el shintoismo (14 millones) estaba “proscrita” en el país, a pesar de que se toleraba todo tipo de prácticas. El cristianismo se equipara ahora en derechos y exención de impuestos a las dos religiones del Estado, aunque por el momento solo hay 150 mil católicos y 100 mil protestantes en Japón.

10 de agosto de 1951 | Caza de comunistas en EEUU

Nacieron en Orense: José Quintana González y Manuel López Rodríguez.

-En Celanova se casaron la distinguida señorita Esther Suárez Almaguer y don Jesús Madriguera Martín, oficial pericial del Instituto Nacional de Previsión con destino en Madrid. Fueron padrinos don Adolfo Suárez Montero, del comercio de Celanova, y la distinguida dama doña Francisca Martín, viuda de Ramón Madriguera.

-Por la distinguida dama pontevedresa doña Trinidad Corbal, viuda de Conde, y para su hijo Manolo, traumatólogo establecido en Madrid, fue pedida en Lovios a los señores de Tejada-Lorenzo la mano de su hija Elisa.

-Un congresista de Washingnton cifra en 5.000 millones de dólares el coste económico para Estados Unidos de la guerra de Corea hasta ahora.

-El senador republicano Joseph McCarthy acusa a un total de 26 funcionarios del Departamento de Estado de “desarrollar actividades comunistas”, basándose en informes del FBI, aunque desde las filas demócratas acusan al propio McCarthy de “violar” las tradiciones del Senado y de acusar a varias personas de deslealtad sin aportar “pruebas suficientes”.

10 de agosto de 1976 | Orense ya tiene Plan General de Ordenación Urbana

Noticias escaneadas del periódico La Región del 1976. | La Región

Nacieron en Orense: Ángeles Rodríguez Conde, Máximo Rodríguez Conde, Sonia Morais Martínez, José Saburido Fernández, Mónica Atanes Pérez, Miguel Rodríguez Cañas y Alberto Quintas Muñoz.

-(1) La XIII Festa do Pulpo reúne a miles de personas en Carballiño.

-(2) Federico Silva Muñoz, líder de la UDE (Unión Democrática Española) y presidente de Campsa, se reúne en Orense con los dirigentes de su organización en nuestra ciudad.

-(3) España se endeuda y firma un préstamo internacional por mil millones de dólares, realizado por un consorcio de 17 bancos extranjeros y 8 españoles.

-El alcalde de Orense, señor Riestra Paris, recibe el Plan General de Ordenación Urbana elaborado por la firma Eisser de Madrid, un total de 6 tomos y 25 planos que suponen “un paso importante para el futuro de Orense”, según el regidor.

-El atleta estadounidense Dwight Stones bate su propio récord del mundo de salto de altura, con una marca de 2,32 lograda en Filadelfia.

10 de agosto de 2001 | Fallece el escritor brasileño Jorge Amado

Noticias escaneadas del periódico La Región del 2001. | La Región

Luintra acoge el I Festival Celtibérico de Nogueira de Ramuín, heredero del tradicional festival folk que acogía cada año el monasterio de San Estevo de Ribas de Sil, con una docena de bandas europeas que tocarán en la propia localidad.

-El conselleiro de Política Territorial, Xosé Cuiña, preside el inicio de las obras del futuro paseo fluvial de Ribadavia, acompañado del alcalde de la villa, José Pérez.

-La atleta ucraniana Zhanna Pintusevich da la gran sorpresa en el Mundial de Edmonton al hacerse con la medalla de oro en la prueba de los 100 metros superando por tres centésimas a la gran favorita la estadounidense Marion Jones, campeona olímpica e invicta en la prueba desde hace cuatro años. Pintusevich se convierte además en la primera atleta blanca que consigue un título mundial en pruebas de velocidad desde 1993.

-El novelista Jorge Amado, el escritor más popular y querido en Brasil, muere en Bahía a los 88 años al sufrir un paro cardiorrespiratorio.