Historia en 4 tiempos | Dibujos de Colmeiro en la Sala de Arte Souto

Dos de los dibujos de la exposición de Colmeiro.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La primera 3 de octubre 1976. | La Región

Dibujos de Colmeiro en la Sala de Arte Souto

Dos de los dibujos de la exposición de Colmeiro. | La Región

En Sala de Arte Souto ha sido inaugurada ayer la muestra de dibujos de Manuel Colmeiro, el pintor de Lalín, en la primera línea de la pintura gallega contemporánea. Una colección de 30 dibujos, lápiz y tinta, con algunos gouaches. Desde un autorretrato de 1937, figuran obras de los años cuarenta y cincuenta, varias de ellas incluidas en el número 8 de “Cuadernos de Arte”, colección “Maestros contemporáneos del dibujo y la pintura”, monografía dedicada al pintor.

Colmeiro es el gran pintor de la escuela de París que ha sabido dejar intacto su espíritu gallego en el trasunto de su línea sencilla, de su amabilidad y de su sencillez.

Interesante colección que podrá ser visitada hasta el próximo día 10. Cotizaciones, de 45.000 a 125.000 pesetas.

Crónica de Alvarado (1976)

17 heridos al estrellarse un autocar contra una casa en Layas

Imagen del autocar estrellado contra la vivienda. | La Región

En la tarde de ayer, a las tres y media, en la carretera nacional 120 en el lugar de Layas (Cenlle), el turismo Renault 12 conducido por don Luis Vide Zimmer, de 46 años y vecino de Orense, derrapó tras caer a la carretera un tablón de una obra que había en la margen derecha, invadiendo el otro carril y yendo a colisionar con un autocar de Auto Industrial que conducía don Francisco Porral Blanco, de 53 años y vecino de Carballiño, que hacía el trayecto de Vigo a Orense.

Como consecuencia del choque, el autocar colisionó con una vivienda donde quedó detenido, y el primer vehículo chocó contra otro turismo que conducía don Manuel Lorenzo López, de 25 años y vecino de Orense.

Resultaron heridos de diversa consideración 14 de los pasajeros y los conductores del autocar y del Renault 12, sufriendo las heridas más graves la pasajera de este último coche, Carmen Cindón Cindanes, de 54 años y vecina de Orense.

Los dos primeros vehículos resultaron con desperfectos de consideración y el tercero de poca importancia. La vivienda contra la que chocó el autocar sufrió grandes daños, todavía no valorados.

La mayor parte de los heridos fueron atendidos en la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social y la mayoría pasaron después de las primeras curas a sus casas particulares.

(1976)

Homenaje a Antonio Alés Reinlein, autor de la Torre de Ourense

De izquierda a derecha, Xosé Henrique Rodríguez Peña, Manuel Cabezas y José Jaime Vázquez ante la placa en recuerdo de Antonio Alés Reinlein. | La Región

Antonio Alés Reinlein, el arquitecto que diseñó la Torre de Ourense, fue homenajeado en el Día de la Arquitectura en nuestra ciudad.

El recuerdo quedó plasmado en una placa sobre la fachada del edificio, que se encargó de descubrir José Javier Suances, que trabajó con Alés Reinlein. En el acto estuvieron presentes numerosos profesionales del gremio y amigos del homenajeado, así como el alcalde de Ourense, Manuel Cabezas; el subdelegado del Gobierno, Rosendo Fernández, o el copresidente de Caixanova, Manuel Bermúdez, entre otros.

Fue el presidente de la delegación ourensana del Colegio de Arquitectos, José Jaime Vázquez, el encargado de pronunciar el discurso de homenaje, recordando a Alés Reinlein como el arquitecto que introdujo a Ourense, arquitectónicamente hablando, en la contemporaneidad.

Quienes conocieron a Reinlein recordaron su profesionalidad -“fue un maestro”, decían- y lamentaban que los ourensanos no le recuerden como hoy de merecen.

Xosé Henrique Rodríguez Peña, uno de los presentes, le recordó como amigo de su familia, y destacó que “fixo a casa do meu avó”, señalando su legado como muy importante para Ourense.

(2001)

3 de octubre de 1926 - Alumnos premiados en el Instituto de Orense

El conocido y habilísimo organero Fr. Manuel Fernández, franciscano del convento de Lugo, restaura estos días el antiguo órgano de la iglesia del Santuario de Las Ermitas.

-Alumnos de la Academia de don Juan Fernández Pérez, culto jefe de la Biblioteca, que han obtenido premio en la apertura del curso del Instituto de Orense: Ascensión Rodríguez, Mercedes Baiget, Joaquina R. Caminero, Dolores Fernández Francisco, María Luisa Santos, María Luisa Alonso, Carmen Llera, Carmen Rodríguez, Justa Esperanza, Carmen Vázquez, Carlos Velo, Constantino Añel, Juan José Gil, Pedro Martul, Daniel V. Trabazo, Manuel Vilarchao y Castro Velo.

-Terminaron brillantemente la carrera del Magisterio en la Escuela Normal de Maestros los jóvenes Raúl González y Armando Julio Fernández.

-Terminaron brillantemente la carrera del Magisterio en la Escuela Normal de Maestras las siguientes jóvenes: Amparo García, Mercedes Docampo, María Prieto, María Quintana, Enriqueta Martínez, María Mascos, Fe y Olga Fernández, Concepción Salgado y Manuela Vázquez.

3 de octubre de 1951 - Del Liceo al Club Tenis

Nacieron en Orense: Elisa Vázquez Fernández, Jesús Martínez Yubero, Antonio Barros Manuel, Leticia Chaves Gómez, Venerando Gálvez Blanco, Carmen Grande Martínez, José Soto Gavilán, Alejandro Castellanos Pascual y Manuel Rodríguez Rodríguez.

-Fueron concedidos pasaportes a: José Álvarez Gabriel, Amancio González Peña y Antonio Velba.

-El Frente de Juventudes de Orense conmemoró el Día del Caudillo con una misa en la parroquial de Santa Eufemia, recepción oficial en el Gobierno Civil con todos los jefes de Falange y una multitudinaria reunión de Centurias en el Hogar Juvenil que terminó con el canto del “Cara al Sol”.

-La directiva del Liceo no concede permiso para que el salón de actos siga acogiendo los ensayos de la función benéfica a favor de viudas y huérfanos de militares, por lo que el Regimiento de Infantería Zamora número 8 convoca a todos los interesados a la caseta del Club Tenis, cedida galantemente por su directiva, para continuar los ensayos.

3 de octubre de 1976 - Soluciones para el “cruce de la muerte” en el Couto

3 OCTUBRE 1976 | La Región

Un total de 1.360 vecinos del barrio del Couto firman un escrito dirigido al alcalde de Orense en el que piden “soluciones” para el llamado “cruce de la muerte” en Ervedelo con Accesos a Galicia, en donde ya se han producido varios accidentes con víctimas mortales. Los vecinos piden, entre otras medidas, la colocación “inmediata” de semáforos y pasos de peatones, la movilización de la Policía Municipal en la zona y sobre todo la construcción de un paso elevado para personas y vehículos.

-(1) Un autocar de Auto Industrial choca contra un coche y se estrella a continuación contra una casa en la localidad de Layas (Cenlle), con el resultado de 17 heridos entre pasajeros, los conductores de ambos vehículos y la pasajera del turismo, ésta la más grave.

-(2) El pintor Manuel Colmeiro expone su obra en la Sala de Arte Souto de Orense.

-El presidente argentino, general Jorge Videla, sale ileso de un intento de atentado al retirarse de un palco poco antes de que estallara una bomba de gran potencia que hirió a dos militares, durante un acto en la Escuela de Comunicaciones del Ejército en Buenos Aires.

3 de octubre de 2001 - El COB obligado a indemnizar a Mike Brown

3 OCTUBRE 2001 | La Región

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia admite el recurso presentado por el exjugador del COB Mike Brown y obliga al club ourensano a pagarle cerca de 25 millones de pesetas, lo que le restaba por cobrar de su contrato antes de ser cortado la pasada temporada, un verdadero “mazazo” para el COB cuya situación económica pasa ahora “de delicada a preocupante”, según el consejero Carlos Barbosa.

-Ramón Becerra, del equipo Cosaga Ourense, domina la Copa Diputación de tenis de mesa disputada en el Paco Paz, venciendo en individuales, en dobles con Emilio Diéguez y por equipos.

-(3) Ourense celebró el Día Mundial de la Arquitectura con un homenaje al autor de la Torre, el arquitecto Antonio Alés Reinlein, inaugurándose una placa en su recuerdo en la fachada del emblemático edificio ourensano.

-La banda terrorista ETA hace explotar un coche bomba con 40 kilos de dinamita frente al Palacio de Justicia de Vitoria, afortunadamente sin víctimas mortales, con un herido leve y cuantiosos daños en edificios y vehículos cercanos.

-La actriz Sharon Stone, de 43 años, es ingresada en San Francisco al sufrir un aneurisma cerebral del que se recupera favorablemente.