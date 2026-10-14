Historia en 4 tiempos | Dibujos de Guibelaldo en la galería Souto

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976 | La Región

Dibujos de Guibelaldo en la galería Souto

Uno de los dibujos expuesto en la galería Souto. | La Región

Vuelve Guilbelaldo, el pintor afincado en Orense desde hace 16 años, a ofrecernos una nueva muestra de su quehacer; en esta ocasión, una colección de 37 dibujos a plumilla en la galería de arte Souto.

El dibujo de Guilbelaldo es la correspondencia, la respuesta al dominio de la técnica, porque, de manera harto suficiente, el dibujante demuestra con qué oficio, con qué maestría, con qué sencillez, logra paisajes y ambientes que parecen reclamar hasta el color, pues los trazos de las líneas se agrupan, se arropan, se distienden o se desvanecen hasta llegar a dar la impresión certera de un difumino.

El pintor trata paisajes que abarcan, desde los conocidos urbanos de nuestra ciudad, hasta otros gallegos y hasta castellanos. La tónica es la de un buen hacer sorprendente pero, al mismo tiempo, grato, agradable, tratando mimosamente los temas hasta el punto de que cualquier espectador hubiera querido tenerlos como suyos. Es, en suma, una exposición para gustar; una muestra que alcanzará éxito, sin que ello se diga en demérito de una maestría indudable y de un oficio muy poco común, con una técnica hoy muy olvidada y muy poco usada por poco dominada.

Se mantendrá abierta hasta el día 20. Cotizaciones: 7.500 a 15.000 pesetas.

Crónica de Alvarado

(1976)

Entrevista con Heriberto Quesada Porto

Heriberto Quesada Porto entrevistado por Ellacuriaga. | La Región

(1) Está en Orense, su tierra natal, el director de la revista Ciudadano, Heriberto Quesada Porto, con el que nos une una buena amistad.

-¿Cuál es el motivo de su estancia en Orense?

-Vengo a completar la ampliación de capital de la revista Posible, que alcanza una tirada de cien mil ejemplares y hay que reforzarla económicamente para estar en paridad con las grandes revistas del país: Cambio 16, Opinión, etc.

-¿Cómo ves el panorama de la prensa española?

-Francamente, muy bien. Quizás sea el único sector español en el que se está evidenciando una libertad y una democracia; tienes todas las tendencias por el orden de raza.

-¿Qué opinas sobre la ola de destape y de ediciones eróticas que existen?

-Yo no digo ni que sea bueno, ni que sea malo. Es un fenómeno que, repito, sufrió toda la prensa europea, sin excepción alguna, y al cabo de los años se demostró que la gente se cansa de esto y se queda reducida a dos o tres revistas por cada país. Aquí ocurrirá exactamente lo mismo.

-¿Qué le falta y qué le sobra a nuestra prensa?

-No tenemos dinero suficiente para hacer prensa técnicamente buena. Somos muy dependientes, por lo que se refiere a noticias, por falta de corresponsales propios, de canales informativos propios -ten en cuenta que en España sigue existiendo el monopolio de una sola agencia-, y por otra parte: ¡que nos vemos obligados a hacer de periodistas y a veces de investigadores policíacos, coño!

-Para terminar, ¿cómo has visto a Orense después de 22 años de ausencia?

-Orense está tremendamente cambiado. Se le nota una bonanza económica tremenda, porque no tiene ninguna correspondencia con la pobreza de la provincia. Creo, tristemente, que Orense capital está haciendo el papel de sanguijuela de la provincia.

Entrevista de Ellacuriaga

(1976)

Solemnes actos en honor de la Virgen del Pilar

Imágenes de la capilla del Regimiento durante la misa organizada por la Guardia Civil. | La Región

(3) La festividad de la Virgen del Pilar fue solemnizada por los cuerpos de los que es patrona con diversos actos conmemorativos.

La Guardia Civil honró la festividad con una misa oficiada en la capilla del Cuartel de San Francisco por el capellán castrense, presidiendo las autoridades y asistiendo numerosos jefes, oficiales y números del benemérito instituto. Finalizado el acto se sirvió una copa de vino español en el cuartel de la Guardia Civil, en la avenida de Buenos Aires.

Imágenes de la capilla del Regimiento durante la misa organizada por la Guardia Civil. | La Región

Los funcionarios de Correos celebraron también la festividad. Por la mañaña se ofició una misa en Santa Eufemia del Centro y seguidamente en el edificio Principal de Correos fue servido un vino de honor. El Colegio de Secretarios de Administración Local honró a su patrona con una misa oficiada en Santo Domingo, y aplicada por los funcionarios fallecidos. Hubo asamblea colegial y comida de hermandad, acto este último al que han sido invitadas las autoridades.

(1976)

14 de octubre de 1926- Denunciado por servir bebidas “a copeo”

Se encuentra en Orense el registrador de la propiedad don José de la Torre Añel y su distinguida familia.

-Fue pedida la bella y distinguida señorita Rita Román Builla para el joven ayudante de Obras Públicas afecto a la Jefatura de esta provincia don Juan Simón. Hizo la petición el tío de éste, don Juan Hernández, que vino de Madrid con tal motivo.

-La antigua y acreditada Sastrería Meiriño en Orense traslada sus instalaciones al número 4 de la calle del Instituto (hoy Lamas Carvajal).

-Los guardias de seguridad denuncian a Saturnino Domínguez, dueño de la churrería sita en la calle Colón de Orense, por tener público a las dos y media de la madrugada y estar despachando bebidas “al copeo”.

-Dos jóvenes de Ribadavia de 19 y 22 años son detenidos por “faltas a la moral”, pasando a la cárcel a sufrir el arresto correspondiente al no pagar la multa de 500 pesetas impuesta por el gobernador civil.

-Una explosión en la caldera del vapor Juanito, atracado en Castro Urdiales (Asturias), provoca la muerte de seis de sus tripulantes.

14 de octubre de 1951- Un hombre asesina a su esposa en Solveira

Nacieron en Orense: Carlos Méndez Nóvoa, Vicente López Rego, Andrés Villares del Río, Jorge Sánchez Miguélez y Isabel Álvarez Rodríguez.

-En Sampayo contrajeron matrimonio la señorita Lolita García Martínez y don José Girón Rodríguez, apadrinados por el hermano de la novia, don Antonio García Martínez, y la hermana del novio, doña Carmen Girón Rodríguez.

-Por don Arturo Estévez Yáñez y señora y para su hijo Arturo, oficial del Arma de Caballería, ha sido pedida a los señores de García del Villar, don Julio, la mano de su bella hija Pilar.

-La aventajada alumna del Colegio Cardenal Cisneros Carmiña Fernández Lamelas aprueba con brillantez el examen de Estado.

-La Guardia Civil detiene en Solveira a un hombre de 40 años por apuñalar hasta la muerte a su esposa de 25 años, por motivos que se desconocen.

-Dos hermanos vecinos de Villaseco (Villaderrey) resultan heridos al explotarles un cartucho de dinamita que se encontraron en el campo y que se pusieron a “examinar” de forma imprudente.

14 de octubre de 1976 - Cortado el suministro de agua en Orense

Cortado el suministro de agua en Orense | La Región

El reventón de una tubería de conducción a la estación depuradora, a la altura de Soutosanín, obliga a cortar el suministro de agua a la ciudad de Orense.

-Un hombre de 52 años vecino de Casar do Mato (San Amaro) muere al quedar aprisionado bajo un tractor que conducía y volcó.

-(1) Entrevista con el periodista orensano Heriberto Quesada, director de la revista Ciudadano, de vuelta en Orense después de 22 años de ausencia.

-(2) El pintor Guibelaldo, afincado en España desde hace años, expone su obra en la Galería de Arte Souto.

-(3) Solemnes actos en honor de la Virgen del Pilar en Orense.

-El piloto sueco Waldergard gana el Rally de San Remo a los mandos de un Lancia Stratos.

-Aldo Moro, expresidente del Consejo de Ministros en Italia, rechaza el cargo de presidente de la Democracia Cristiana italiana después de ser elegido, debido a la escasa participación en las votaciones del consejo nacional del partido.

14 de octubre de 2001 - V. S. Naipaul, Nobel de Literatura

V. S. Naipaul, Nobel de Literatura | La Región

El COB sigue firme en la Liga LEB y vence con autoridad al Melilla por 99-75 liderado de nuevo por Kammerichs (24 puntos y 5 rebotes), convertido en el nuevo ídolo del Paco Paz.

-El novelista y ensayista británico de origen indio V. S. Naipaul es galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

-Carmina Ordóñez reconoce su adicción a los barbitúricos tras sufrir una caída en casa de unos amigos, aunque asegura que “nunca he intentado suicidarme”, una dependencia que según ella se ha visto incrementada en los últimos tiempos “por las faenas de mi hijo y la boda del otro”, refiriéndose a las corridas de Fran y la boda de Cayetano.

-La explosión de un coche bomba en el parking de la Plaza de Colón, en pleno centro de Madrid, causa el menos diez heridos leves, después de que una llamada en nombre de ETA avisara de su colocación en la calle Alcántara. El vehículo fue trasladado al parking, donde hizo explosión poco antes de la medianoche causando gran alarma, ya que en ese momento se representaba una obra de teatro en el Centro Cultural de la Villa que se encuentra sobre los aparcamientos.