Historia en 4 tiempos | Diciembre, el mes más frío y seco en Orense desde 1952

Diciembre, el mes más frío y seco en Orense desde 1952

El Dr. Tasende Díaz en el Observatorio Meteorológico. | La Región

(2) El frío extremo que hemos pasado en Orense y de un modo persistente ha llamado la atención de todos los orensanos, informándonos sobre el particular el Dr. Tasende Díaz, director del Observatorio Meteorológico de Orense instalado en la Escuela de Capataces de la Diputación provincial.

Las cifras son elocuentes: en diciembre la temperatura mínima media en Orense fue de 0,8 grados, cuando la media desde 1952 es de 4,1 grados; y la lluvia total del mes fue de 24 litros por metro cuadrado, siendo la media desde 1952 de 103 litros.

-¿Qué consecuencias sacaría usted, a priori?

-Si nos fijamos en los datos, el mes de diciembre sobresale como el más frío y seco desde 1952.

A la vista de los datos, podemos decir que la media de diciembre de 1975 es incluso inferior a la del mes que suele ser el más frío en todos los inviernos, el de enero. Lo extraordinario, más que las bajas temperaturas (en Orense se han registrado en otros años hasta 8 grados bajo cero) es que desde hace más de cuatro semanas se vienen repitiendo con asiduidad casi cotidiana temperaturas de cuatro y cinco grados bajo cero, algo muy poco habitual.

En cuanto a la lluvia, la impresión no puede ser más deplorable, pues desde 1952 solamente en 1974 hemos tenido una media inferior a la de este mes de diciembre, siendo el resto de los años unos diciembres mucho más lluviosos, superando o rondando casi siempre los 100 litros por metro cuadrado.

Crónica de F. Álvarez Alonso

Orense, ciudad sucia

Calles de la ciudad llenas de basura. | La Región

(1) Los orensanos se sorprenden, cada mañana, al pisar la calle, con lo sucia que está la ciudad. Basura por todas partes. Hubo días, en estas pasadas fiestas, en los que los papeles, las colillas, el polvo, la tierra, etc., llegaron a alcanzar una sonrojante mezcolanza en las calles, incluso céntricas, de la población.

Las fotos muestran cómo estaba ayer la calzada, próxima a la acera, de las calles de Calvo Sotelo, José Antonio y Capitán Eloy. El corazón de la ciudad. ¿Qué ocurrirá en otros lugares?

Parece ser que se trata de graves defectos de funcionamiento del servicio, tras la llamada y estimulada “operación limpieza”, que, al parecer, solamente se quedó en una operación.

Según datos que llegan a nuestra Redacción, se ha producido un plante de barrenderos de la brigada que hace el barrido de las calles a partir de las ocho de la mañana; plante debido a que, por lo visto, el Ayuntamiento no les abona los días festivos. Los orensanos no necesitan explicaciones, sino hechos concretos, eficacia en los servicios municipales.

Ayer, tras las fiestas navideñas, circunstancia que podría ser justificativa de un mayor abandono de este importante servicio público, las calles estaban sucias.

Orense está siendo una ciudad sucia y esto no puede ser. La solución la tiene el Ayuntamiento, que es el encargado, sin excusa, de mantener el servicio.

Graciela Gómez, cumpliendo objetivos

Graciela Gómez. | La Región

(3) Graciela Gómez, jugadora ourensana de ajedrez que milita actualmente an A Casa da Xuventude, se proclamó nueva subcampeona gallega juvenil en el torneo que se disputó en Padrón. Graciela llegaba al campeonato con muchísima ilusión pero las primeras jornadas no fueron demasiado positivas. “La verdad es que creo que hacía en general un buen campeonato. Aunque en la primera fase mi juego estaba un tanto irregular, a medida que la competición fue avanzando me encontré mucho mejor luchando hasta el último día por el título autonómico”.

A falta de una jornada la jugadora ourensana estaba en cabeza y lograr una victoria en la última jornada le había dado la victoria. “Fue una verdadera pena, la verdad es que cuando todo estaba a mi favor no logré finalizar bien el campeonato. En la última partida no estuve demasiado afortunada y tuve muchos problemas con el reloj en el momento en que las dos jugadoras teníamos muchas dificultades en la partida”.

Graciela viajaba al campeonato con la mente puesta en realizar un buen papel.”Yo ya había ganado este campeonato hace un par de años, y por ello tenía esperanzas de realizar un buen torneo como así fue. Debo estar contenta y felicitar a Alba Pioy, la nueva campeona”.

Después del campeonato, Graciela ya piensa en nuevos objetivos: “Ahora mi meta se centra en la disputa del campeonato gallego absoluto, que se jugará en Semana Santa en una sede todavía por determinar. Después disputaré los torneos de verano y si es posible algún Nacional, aunque estas competiciones están por determinar y dependerá mucho del calendario que se establezca”.

10 de enero de 1926 - Un jugador profesional muere en la miseria

Los ladrones acceden por la noche a la tienda de ultramarinos de don Benigno Selas Doval ubicada en la calle Colón de Orense, apoderándose de 60 kilos de tocino, tres lacones, nueve docenas de alpargatas argentinas, varios kilos de unto y cinco duros en pesetas y calderilla, valorando el propietario el botín en 654 pesetas.

-El famoso jugador profesional Arthur de Courcey-Bower, célebre por haber hecho saltar la banca del Casino de Montecarlo con unas ganancias de 243.000 libras esterlinas, muere en la miseria en Londres a los 68 años. Alumno del elitista Colegio de Eton, tras probar fortuna con unas minas en Chile se entregó al cálculo de Probabilidades y descubrió una “fórmula” para ganar en los juegos de azar, la que empleó en su famosa “hazaña” en Montecarlo. También se hizo rico por matrimonio, al casarse con la viuda de un príncipe húngaro cuya fortuna de un millón de libras disipó jugando.

-El féretro del faraón Tutankamón es trasladado desde Luxor hasta el Museo de El Cairo, donde será exhibido al público. Se han necesitado ocho hombres para llevar el valioso féretro, valorado inicialmente en 40 mil libras esterlinas.

10 de enero de 1951 - Reclutamiento forzoso en Corea

Una vecina de Parderrubias de 41 años se produce una herida en la pierna de pronóstico reservado al caerse de un pollino cuando venía en dirección a Orense.

-La importante zapatería orensana Almacenes Celestino, “verdadero orgullo del comercio orensano”, sortea varios regalos de Reyes entre su numerosa y distinguida clientela, recibiendo muchas felicitaciones los propietarios del establecimiento don José y don Alfonso Vázquez Cid.

-La Orensana logra un valioso empate a domicilio ante la Lucense (0-0) que le permite dejar de ser colista de Segunda División.

-Las tropas comunistas chinas concentran a 700 mil hombres en Corea para lanzar su ofensiva contra las fuerzas aliadas, mientras los norcoreanos realizan una “implacable” campaña de reclutamiento en los territorios conquistados y detienen a todos los hombres de entre 17 y 43 años para incorporarlos al ejército comunista, fusilando en el acto a todo aquel que se niegue a ser reclutado.

10 de enero de 1976 - Distinción para el periodista orensano Luis Otero

Un recorte de la época. | La Región

Nacieron en Orense: Mónica Barja Martínez, José Estévez Sotelo y David Gil García.

-El periodista orensano Luis Otero, natural de Piñeira de Arcos y redactor jefe de la revista Personas, resulta finalista del premio de reportajes Manuel Brunet, fallado en Barcelona, por su trabajo “Don Claudio, no siente a este obrero a su mesa”; resultando ganador Román Gubern por su trabajo “Morir en Hollywood”.

-En Allariz contrajeron matrimonio los jóvenes don Vicente Escudero Estévez, ingeniero, y doña Pilar Andrade Airas, uno y otro de conocidas familias alaricanas. Fueron padrinos el padre de la novia, don Julio Andrade, y la madre del novio, doña Luisa Estévez Rodríguez.

10 de enero de 2001 - Nuevo fiscal de Menores en Ourense

La noticia de la época. | La Región

El fiscal jefe de la Audiencia de Ourense, Alfonso Vez Pazos, designa al teniente fiscal Carlos Valenzuela como máximo responsable de la Sección de Menores, debido a su “sobrada experiencia” en asuntos relativos a menores, y en vísperas de la entrada en vigor de la nueva Ley de Responsabilidad Penal del Menor que eleva la mayoría de edad penal a los 18 años.

-La Confederación de Empresarios de Ourense (CEO) remite a sus asociados una carta firmada por su presidente, Francisco Rodríguez, en la que solicita una aportación de 50 mil pesetas a cada uno para tratar de resolver los problemas de liquidez de la entidad generados a raíz de la crisis en la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) con el cese de su titular Ramilo por “desfase económico”, al tiempo que formaliza una operación de préstamo con Caixanova para intentar atajar la “repentina e imprevisible” falta de ingresos ante la paralización de los convenios que se canalizaban a través de la patronal gallega.