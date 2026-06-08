Historia en 4 tiempos | Disuelta una manifestación de ATS de la Residencia

Las ATS en las inmediaciones de la Residencia.

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 8 de junio 1976. | La Región

Disuelta una manifestación de ATS de la Residencia

Las ATS en las inmediaciones de la Residencia. | La Región

Un intento de manifestación llevado a cabo ayer tarde por las ATS de la Residencia de la Seguridad Social fue abortado por la fuerza pública a los pocos momentos de ponerse en marcha unas doscientas ATS que se dirigían hacia la delegación provincial de Educación y Ciencia.

A las seis de la tarde la totalidad de las alumnas de la Escuela de ATS y las profesionales se concentraron en la puerta principal de la Residencia, momento en el cual la fuerza pública les comunicó que tenían diez minutos para disolverse.

Ante el intento de continuar hacia adelante, se produjo una carga de la Policía Armada, y como consecuencia resultaron varias ATS lesionadas. Siete fueron atendidas por el médico de guardia con diversos hematomas, contusiones y heridas y brazos, piernas y nalgas. También se produjeron heridas y arañazos como resultado de caídas producidas por empujones. Las ATS se vieron obligadas a refugiarse dentro del recinto de la Residencia, mientras que un jeep de la Policía Armada y la Brigada Político-Social permanecían fuera del mismo, próximos a la entrada.

La casi totalidad de los enfermos internados en la Residencia firmaron un escrito de solidaridad con las ATS.

Según un portavoz de las manifestantes, fue solicitada autorización ante el Gobierno Civil para la manifestación, la cual fue denegada, al parecer, con arreglo a las nuevas disposiciones de la ley que regula el derecho de reunión y de manifestación.

(1976)

El Circo de los Muchachos debuta en Kuala Lumpur

Pirámide del Circo de Los Muchachos en Yakarta, la capital de Indonesia. | La Región

Con notable retraso nos llegan las noticias del Circo de Los Muchachos y de sus actuaciones en Formosa e Indonesia, especialmente, porque China no llegaron la mayor parte de las crónicas enviadas.

La tournée en Taiwan finalizó en marzo después de actuaciones apoteósicas en la capital y las poblaciones más importantes de la isla, donde se celebraba el año lunar del Dragón. Cuando acabó la gira Los Muchachos se fueron a descansar a una playa solitaria del sur de la isla, donde el ejército taiwanés tuvo que retirar las minas que a lo largo de todo el año tienen colocadas en previsión de una posible invasión por parte de China.

En abril el Circo debutó en Yakarta, la capital de Indonesia, actuando durante tres semanas en el Convention Hall, considerado el complejo de convenciones y congresos mejor preparado del mundo. Mes y medio duró la presencia de Los Muchachos en Indonesia, en donde visitaron los centros culturales más importantes del país.

Por último, la noticia más reciente, otro éxito inenarrable con el debut en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, donde la actuación del Circo fue todo un acontecimiento.

El padre Silva acaba de llegar a Orense, y nos indicó que los próximos destinos serán Singapur y Bangkok, la capital de Tailandia. En octubre actuarán en Manila, la capital de Filipinas, y en noviembre en Japón. Luego, cuatro semanas en Hawai, etc. etc. Los Muchachos llevan el nombre de Orense y de Galicia por todo el mundo y se han convertido en el circo juvenil más famoso e importante del mundo.

(1976)

Entrega de premios en el Concurso de flores y plantas

Momento de la entrega de premios. | La Región

Tuvo lugar ayer la clausura y la entrega de premios de la exposición de flores y plantas que se ha desarrollado estos días en el Museo Arqueológico. Los premios fueron concedidos así:

Primero, premio Excmo. gobernador civil, Antonia Vidal.

Segundo, premio Ilmo. Sr. alcalde, Blanca Vidal.

Tercero, Ilmo. señor presidente de la Diputación, Ángeles Figueras.

Cuarto, trofeo Excmo. gobernador militar, señora Obach.

Quinto, trofeo delegado de Agricultura, José Ardao.

Sexto, trofeo presidente de COSA, Genoveva Fernández.

Séptimo, trofeo Cervezas San Martín, Belén de Losada.

Octavo, premio Pepsi Cola, Adela Santín.

Noveno, premio Coca Cola, Colegio nacional Virgen de Covadonga.

Décimo, trofeo Hobby Flower, Conchita Villar.

Undécimo, trofeo Galo, Carmen Castro.

Los expositores pueden ir a recoger sus plantas hoy de 10 a 12,30, lo mismo que los que no hayan recogido sus premio al Museo Arqueológico Orensano.

(1976)

8 de junio de 1926 - Nuevo triunfo de Julio Prieto Nespereira

El joven grabador orensano Julio Prieto Nespereira triunfa por segundo año consecutivo en la Exposición de Bellas Artes y se lleva el tercer premio, aunque según la crítica era merecedor del segundo, recibiendo muchas felicitaciones su padre, don Jacinto Prieto.

-El aventajado escolar Constantino Añel de la Fuente termina el Bachillerato con brillantes notas, y su hermana Marujita hace lo propio en el tercer año, ambos hijos del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Orense, don Constantino Añel.

-La bellísima señorita Carmen Domínguez, sobrina del cura de Santa Comba de Bande, don Manuel Castro, hace un brillante examen de ingreso a la Normal de Maestros de Orense.

-El general Gómez da Costa se hace con el poder en Portugal y decreta la supresión de derechos políticos a los militares, que a partir de hoy tendrán que abandonar las filas si quieren dedicarse a la política; suprimiendo también el Parlamento al considerarlo como un organismo “entorpecedor de la acción gubernativa”.

8 de junio de 1951 - Niños orensanos estudiosos

Con brillantes notas ha aprobado el examen de ingreso la niña Manuela Gómez García, hija del propietario de Sotogrando (Viana) don Perfecto Gómez.

-En Orense fue bautizada una niña hija de don Roberto Mangana Cid y esposa, doña Soledad Barril Fernández. La niña recibió el nombre de María Adalinda y fue apadrinada por don Eliseo Martínez y señora, del comercio de Allariz.

-Ha hecho su ingreso, tras brillante examen, en la Escuela de Comercio, el niño Julio Fernández Moreiras, hijo de don Arsenio F. Freire, jefe del Servicio de Estadística de Orense, y de su esposa, doña Sofía Moreiras.

-En Bayona recibió la Primera Comunión la encantadora niña María Jesús Santos Fernández, hija de don Herminio Santos y doña Herminia Fernández Melón.

-En Orense ha dado a luz una hermosa niña la señora Aurelia Belay Pumares, señora de López Sampedro e hija del capitán de la Guardia Civil retirado y secretario de la Fiscalía provincial de Tasas, don Aurelio Belay. La niña recibió los nombres de María Ofelia Delfina.

8 de junio de 1976 - El instituto llevará el nombre de Otero Pedrayo

8 de junio de 1976. | La Región

Nacieron en Orense: Esther Varela Nóvoa, Francisco Pérez Sousa, Laura López Míguez, Diego Carballo Rodríguez y Javier Iglesias García.

-El claustro de profesores del Instituto Femenino de Orense, y a propuesta de su director, don Julio Francisco Ogando Vázquez, acuerda dar el nombre de Ramón Otero Pedrayo al centro en honor al ilustre escritor recientemente fallecido y profesor del mismo durante muchos años.

-El Colegio provincial de Doctores y Licenciados de Orense declara el gallego como su idioma oficial.

-(1) El Circo de Los Muchachos debuta con éxito en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, después de actuar en China, Taiwán e Indonesia.

-(2) Una manifestación de ATS de la Residencia de Orense es disuelta a golpes por la Policía Armada, que cargó contra las jóvenes causando heridas a siete de ellas que tuvieron que ser atendidas por el médico de guardia.

-(3) Entrega de premios en el Concurso de flores y plantas.

8 de junio de 2001 - La Justicia da la razón al CD Ourense

8 de junio de 2001 | La Región

La Justicia da la razón al Club Deportivo Ourense en su pleito con la Federación Española de Fútbol y Televisión Española, y reconoce los derechos de retransmisión de los partidos al club ourensano, otorgándole libertad para venderlos al ente televisivo que considere. El Ourense y su presidente, Manuel Rois, se “embarcaron” en solitario en esta denuncia, pero ahora será el fútbol español, particularmente el de Segunda B y Tercera División, el que saldrá beneficiado de esta especie de “ley Bosman” que sentará jurisprudencia y solo reconoce a la Federación los derechos organizativos de las competiciones, aunque las partes demandadas aún pueden interponer recurso.

-España empata a domicilio ante Israel (1-1) en partido de clasificación para el Mundial, con gol de Raúl para los nuestros.

-El torneo de Roland Garros contará por cuarta vez en su historia con dos tenistas españoles en semifinales, Alex Corretja y Juan Carlos Ferrero, vencedores en cuartos de final del suizo Roger Federer y el australiano Lleyton Hewitt, respectivamente.