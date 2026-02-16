Historia en 4 tiempos | Domingo pródigo en contusiones en Manzaneda

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Los concejales y el futuro del Teatro Principal

López Iglesias.

Trebolle Barrera.

Rodríguez Dapena.

(2) López Iglesias: “Estoy de acuerdo en que se conserve, claro que desconozco su precio y lo que costaría repararlo. Si los gastos son muy altos, habría que pensar en repartirlos. Una salida muy aceptable podía ser la propuesta por los grupos culturales”.

Trebolle Barrera: “La idea me parece buena y creo que el ‘Principal’ debe conservarse. Incluso sería interesante que el Ayuntamiento lo adquiriese, pero hay un orden de prioridades. El único inconveniente sería la financiación. Aquí es donde pienso yo que el Ayuntamiento no podría afrontalo solo. Se habló el otro día de nombrar una comisión mixta de la que formarían parte otras entidades e incluso representantes de las sociedades culturales para estudiar las posibilidades de financiación a realizar entre todos. Yo votaría de acuerdo con los resultados a los que hubiese llegado esa comisión”.

Rodríguez Dapena: “En mi opinión, como ciudadano y como concejal, el ‘Teatro Principal’ no debe morir bajo los efectos de la picota, por muchas razones que no es menester enumerar, sin meterme en quien deba afrontar su compra y conservación. Desde luego el Ayuntamiento, por si solo, no podría hacerlo. Quizás la constitución de un patronato fuera lo más acertado. Allí podrían ubicarse, entre otros, el conservatorio de música, teatro de Cámara, declamación, danza clásica, etc., pero, repito, es labor conjunta y no de un sólo organismo”.

(1976)

Domingo pródigo en contusiones en Manzaneda

La actividad no cesa en Cabeza de Manzaneda.

(1) Las condiciones de nieve dieron ayer en Cabeza de Manzaneda uno de los días más accidentados en cuanto a contusiones, roturas, dislocamientos, se refiere, lo cual se puede dar cuando concurren varias circunstancias aliadas con el estado de las pistas, pero sobre todo, con la imprevisión de los aficionados que se fijan ataduras en mal estado o con el automatismo bloqueado o que no responde bien, con ataduras sistema cable, que no ofrecen las garantías de las de hoy con puntera y talonera que se sueltan a la menor desigual presión. Todo esto puede dar lugar y dio a una serie de accidentes, sin otra consecuencia que algunos días de reposo para los menos afectados y de algún mes más para los que han sufrido roturas, que ya repetimos son debidas a un mucho de imprevisión de los accidentados y, en muchas ocasiones, a su impericia.

Lo que no se ve, que los deportes de nieve han creado una serie de puestos en la zona, precisamente ocupados por gentes del lugar, que así encuentran empleo, aunque transitorio muchos, que sirven de refuerzo para las avalanchas de festivos y vísperas.

Junto a la demanda de nieve y formando parte del entorno, no pocas industrias dedicadas a hospedaje que hacen su invierno por estas épocas, sobre todo con aficionados que vienen desde Coruña, Santiago, Vigo, Ferrol o Lugo, que suelen hacer noche en la estación, que siempre está a pleno y que por no caber en ella se reparten preferentemente por Trives, pueblos y villas limítrofes, hasta incluso el Castro, que es paso obligado para lucenses, monfortinos, ferrolanos y coruñeses, que así se ahorran muchos kilómetros.

Crónica de Míguez

(1976)

El mundo en bicicleta

(3) Orense está tolerable por la mañana, pero hay demasiados camiones, aunque la gente le tiene más miedo a las bicicletas… Bicicleta y gabardina, o las dos cosas a un tiempo.

Hoy venían dos, par a par, uno con la mano en el hombro del otro. Uno decía:

-Eu non sei andar mais qu’en bicicleta.

Sin duda, debe ser muy agradable, porque es ir auténticamente “sobre ruedas”, como le anda el mundo a los que les va bien en la vida… Acaso el mundo sea como la bicicleta, que consiste en saber montarla… No lo dudo.

Solo creo que para andar bien en bicicleta estorba el entendimiento. Es preciso cierta incoherencia, o una autosugestión que haga creer a uno que no puede caerse.

Igual, si cuadra, con el mundo… Pero también las bicicletas se caen, a veces.

Y sobre todo, que si uno se acostumbra, como el de la pareja aludida, a no andar más que en bicicleta ¿para qué le va a servir la bicicleta?

Si uno se acostumbra a andar en equilibrio sobre el mundo, hasta el punto de no saber hacer otra cosa ¿para qué le sirve el mundo?

Todo lo que ustedes quieran.

Lo que yo digo es que, para lo poco que nos falta ya, lo que yo quiero ver es chicas en bicicleta.

Crónica de Vicente Risco

(1951)

16 de febrero de 1926 - Un joven orensano con dos carreras

En la Universidad Central, y con la calificación de sobresaliente, acaba de obtener el grado de doctor en la Facultad de Medicina el orensano don Pedro García, que ya cursó con notable aprovechamiento la carrera de Odontología y cuenta pues, tan joven, con dos carreras universitarias. Nuestra enhorabuena a él y a su padre el odontólogo don Pedro G. del Villar.

-Con objeto de asistir a las oposiciones al magisterio marchó el joven don Antonio Porto Veiras.

-El inteligente oficial de la Guardia Civil don Simón Rodríguez salió para Verín, donde se encargará de la línea de la villa, acompañado de su hija señorita Adela, culta profesora nacional.

-Salió para Barcelona en viaje de negocios el activo comerciante de Orense don José Chao Lezón, con objeto de adquirir grandes partidas de géneros para la próxima temporada de verano.

16 de febrero de 1951 - Sugar Ray Robinson noquea a La Motta

Nacieron en Orense: Bengino y Joaquina Fernández Rodríguez, Alfonso González Barandela, José Fernández Álvarez, Florinda Pérez Sotelo, María Blanco Rodríguez, Manuel Méndez Álvarez y Eusebio Peña Moure.

-Por los señores de Vázquez Noguerol, don Ramón y doña Hortensia, y para su hijo Eladio, ha sido pedida a don Aquilino Páramos Pérez y esposa, de Soutelo-Tuy, la mano de su encantadora hija Ani.

-(3) La bicicleta según Vicente Risco.

-El boxeador estadounidense Sugar Ray Robinson se proclama nuevo campeón del mundo de los pesos medios al vencer por KO en el décimo tercer asalto a su compatriota Jake LaMotta en combate disputado en Chicago, convirtiéndose en el primer púgil que noquea a LaMotta después de 95 combates del hasta ahora campeón.

-Doña Eulalia Casares, viuda del que fue gran poeta Manuel Machado, ingresa como novicia a sus 60 años en un convento de Barcelona, renunciando a todo después de donar su casa y la biblioteca de su esposo.

16 de febrero de 1976 - La desgracia de un limpiabotas muy querido en Orense

16 de febrero de 1976.

Los médicos jóvenes de la provincia presentan una candidatura a la presidencia del Colegio de Médicos de Orense encabezada por el doctor don Eustaquio Puga, y de la que forman parte los médicos Francisco Fernández Fole, Manuel Peña Rey, Manuel Cabaleiro, José Víctor Fernández, Andrés Castro Méndez, Manuel Sánchez Fernández, y Francisco Castro Paz, una candidatura que aspira a “acabar con la situación discriminatoria en que incurre la reglamentación colegial vigente y democratizar la organización médica colegial en nuestra provincia”.

-El conocido limpiabotas César Pérez Prieto, conocido cariñosamente por el apodo de “Charleston”, no puede acudir a su trabajo en la Plaza Mayor al sufrir el robo de su silla de ruedas. Durante un tiempo estuvo alquilando un taxi para desplazarse a su puesto bajo los soportales del Fermín, pero la ganancia no le daba y al no poder costearse otra silla de ruedas su situación y la de su esposa es de casi absoluta indigencia, por lo que se hace un llamamiento a los orensanos y a Cáritas Diocesana para ayudar a este limpiabotas con más de cuarenta años en el oficio.

-(1) El fin de semana en Cabeza de Manzaneda trajo de nuevo nieve abundante pero también contusiones para algunos esquiadores.

-(2) Más opiniones de concejales del Ayuntamiento de Orense sobre la problemática del Teatro Principal.

16 de febrero de 2001 - Normativa para las “pulpeiras” en Ourense

16 de febrero de 2001.

La canalización de gas ciudad, fibra óptica y telefonía de la operadora Jazztel provoca la apertura de zanjas en hasta 76 calles de Ourense, y según denuncia el PSOE algunas abiertas y cerradas hasta en cuatro ocasiones, mientras el Gobierno local asegura que “siempre que es posible” las empresas actúan coordinadamente, atribuyendo esta obras a la “demanda” de los ciudadanos de los servicios que ofertan dichas empresas.

-La Concellería de Comercio de Ourense que dirige Aurelio Gómez Villar ultima una normativa para regular a las “pulpeiras” de la ciudad “desde los puntos de vista higiénico y estético”, obligándolas a unificar la estética de los puestos con toldos iguales y cumplir todos los requisitos higiénicos. Las medidas no cambiarán las ubicaciones ni reducirán el número de puntos de venta, actualmente 32 en el municipio ourensano, con mayoría de “pulpeiras” de Carballiño y los barrios de O Couto (6), San Francisco (5) y A Ponte (4) como los que cuentan con mayor número de puestos.