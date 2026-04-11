Historia en 4 tiempos | Don Ramón ha muerto

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976.

“A eirexa de Galicia ten que estar máis ó lado do pobo”

Francisco Carballo Carballo durante su conferencia en el Ateneo.

(2) “A Eirexa na Galicia contemporán” foi o tema dunha das millores conferencias que se levan dado no Ateneo de Orense. O autor, Francisco Carballo Carballo, natural de Celeirón (Maceda), teólogo, sociólogo e historiador que hoxe traballa en Vigo en colaboración con Magariños na obra “A Eirexa en Galicia no século XX”, un traballo que apunta a ser de referencia.

-¿Qué etapas ou periodos principales distinguides na vosa obra?

-O libro que ahora vai publicarse abarca sólo a época de República. Pero forma parte dunha obra máis amplia, que comprenderá tamén a época franquista (2 tomos) i a anterior á República hasta a crisis da Restauración.

-As características da aituación da Eirexa galega ¿son moi parecidas ás da Eirexa española en xeral?

-Hai unha uniformidades sustancial, dado que hasta Pío XII a Eirexa caracterizouse por un gran centralismo. As diferencias da Eirexa galega son as que lle veñen do país, non da Eirexa. De todas formas, as diferencias non son tan acusadas como as da Eirexa catalana, por exemplo.

-¿Qué obispos da Eirexa galega destacarías como máis enraizados no pobo galego o, por contra, máis alleados os intereses do noso pobo?

-Entre os máis próximos ó pobo, eu destacaría a Manuel Lago González, que foi obispo de Tuy e despóis arzobispo de Santiago; en menor grado, a don Fernando Quiroga Palacios.

-¿Qué crees é o máis necesario hoxe pra Eirexa galega?

-A Eirexa de Galicia ten que estar máis ó lado do pobo, e pensar o cristianismo dende o noso país. Do contrario, quedará irremesiblemente marxinada.

Entrevista de Celso Montero

(1976)

Don Ramón ha muerto

Don Ramón Otero Pedrayo en su lecho de muerte.

(1) A las 8,20 de la mañana del sábado mientras dormía después de leer y en francés “Las Memorias de Ultratumba” de Chateaubriand, su autor preferido, murió don Ramón Otero Pedrayo. Junto a él se encontraba su sobrina política María Luisa, la amiga de la familia María Teresa Cortón y el doctor Temes.

La noche anterior y mientras cenaba, don Ramón con la lucidez y la ironía que le caracterizaba comentó a los que le acompañaban: “A estas horas están en las redacciones de los periódicos de Galicia, esperando que le déis la noticia de mi muerte”. El doctor Temes Ramos, que firmó el acta de defunción de Otero Pedrayo (anteriormente había firmado las de Cuevillas y Risco), y que junto con los doctores García Sabell y Courel atendió a Otero Pedrayo en los últimos meses, hizo las siguientes declaraciones: “Hace ocho días que don Ramón sufrió una recaída en su proceso cardiorespiratorio crónico con fenómenos progresivos de insuficiencia cardíaca y disminución de la función pulmonar. Durante estos días presentó crisis reiteradas que culminaron en su fallecimiento. El viernes se agravó extremedamente falleciendo a las ocho de la mañana del sábado”.

En todo momento mantuvo la integridad total de sus facultades mentales, hasta el último momento esperó la muerte de forma ejemplar y con plena lucidez, sin temerla en ningún momento. Se quedó como dormido leyendo. En los momentos de gravedad de estos últimos días, en cuento tenía ocasión soltaba: “Tan avanzada está a mediciña e dádesme os mismos medicamentos co meu pai”.

Don Ramón falleció dos días después de celebrarse el primer aniversario de la muerte de su esposa doña Joaquina Bustamante, con la que confesaba haber sido muy feliz y de cuya muerte no llegó a consolarse en el año transcurrido. Los que le rodearon en los últimos días firman que la tristeza de don Ramón y sus pocas ganas de vivir se agudizaron el pasado día 8 al cumplirse el aniversario de su esposa.

La capilla ardiente fue instalada en el cuarto en que Otero Pedrayo solía recibir a los amigos que le visitaban y su cuerpo, vestido con el hábito de San Francisco y cubierto con la bandera de Galicia. La caja mortuoria, en la que reposan los restos del patriarca de las Letras Gallegas, fue hecha con la madera de uno de los árboles plantados por su padre en Trasalba que había sido derribado por un temporal de viento hace aproximadamente un año.

El entierro y los funerales se celebrarán el próximo lunes a las once y media de la mañana. Acudirán numerosas personas de toda Galicia.

Obituario en La Región

(1976)

Primer premio para el grupo de teatro Estrelecer

De izquierda a derecha, Marina Rodríguez, Juan B. Sola, María del Mar Canal, Marisa Carnero, Luis Veloso, Mariam Rodríguez y Baldomero Pavón.

11 de abril de 1926 - Una “triabuela” de 82 años

El párroco don David Cortés Rodríguez toma posesión del curato de Santa María de Niñodaguia (Junquera de Espadañedo).

-Por don Francisco Rodríguez Bouzo y para su hermano político don Alfredo Chamuchín Puga ha sido pedida la mano de la bella y distinguida señorita María del Socorro Carballo y Feijóo-Montenegro.

-Saludamos en Orense al ex gobernador civil don Fidel Varela Millán, de Ribadavia.

-El orensano don Antonio Álvarez es nombrado secretario judicial de Pastrana (Guadalajara).

-El Pleno Municipal de Orense presidido por el alcalde aprueba el proyecto de abastecimiento de aguas al barrio del Couto por importe de algo más de diez millones de pesetas.

-Una mujer francesa de 82 años se convierte en triabuela al ver nacer a una hermosa “triznieta”. La anciana, natural de Chambery, tiene aún cuatro hijos, 12 nietos y 11 biznietos, y va a ser homenajeada por las autoridades.

11 de abril de 1951 - Despedida al juez de Bande

La Orensana vence al Logroñés por 2-1 con goles de Pinton y Tolín y asciende en la tabla de Segunda División.

-Por don Estanislao Reverter Domínguez y señora, y para su hijo Antonio, fue pedida en Vigo a don Juan Luis González y señora, industriales de aquella ciudad, la mano de su encantadora hija María del Carmen.

-El joven de Valdariz (Cartelle) Emilio Alonso Seara obtiene plaza de oficial de Aduanas con destino en Canfranc en las recientes oposiciones.

-Don Abelardo de la Torre Moreira se despide como juez de primera instancia e instrucción en el partido de Bande y recibe un homenaje en el salón de sesiones del Ayuntamiento antes de incorporarse al juzgado de Verín.

-Concedidos pasaportes a: Ofelia Rodríguez Sobrado, Domingo Ruás García, Manuel González Blanco, Manuel González Nogueira, José González Rodríguez, Luisa González Rodríguez, Josefa Guerra García, Arturo Rodríguez Prieto, María Martínez Calle, Servando Martínez Fernández y Inocencio Méndez Gómez.

11 de abril de 1976 - El cantautor Raimon, vetado en Galicia

11 de abril de 1976.

-(1) Don Ramón Otero Pedrayo, patriarca de las Letras Gallegas, muere a los 88 años en su casa de la calle de La Paz en Orense, fallecimiento que ha causado hondo pesar en Orense, Galicia y en toda España.

-(2) El teólogo e historiador orensano Francisco Carballo Carballo da una conferencia sobre “A Eirexa na Galicia contemporán” en el Ateneo.

-(3) El grupo de teatro Estrelecer, de los Colegios Menores Calvo Sotelo y Santa María Madre de Orense, gana el primer premio en el XIII Certamen de Teatro Juvenil de Mieres con “O cantar dos cantares” de Eduardo Blanco Amor.

-Nacieron en Orense: Diego Nieto Caride, Elena Fernández García, Mauricio Videira Machado, Lourdes Novoa Sequeiros, Carlos Moya Pérez, Ángeles y Jesús Bermúdez Rodríguez.

-La autoridad gubernativa veta en Galicia al cantautor Raimon, que no podrá ofrecer sus recitales previstos en Santiago, Lugo y La Coruña.

11 de abril de 2001 - Trágico accidente de autocar en Brués

11 de abril de 2001.

El ya tradicional Clínic de Baloncesto organizado por la Diputaicón, el Club Ourense Baloncesto y la Federación Ourensana reúne en nuestra ciudad, entre otros invitados, al técnico del COB, Pedro Martínez; al entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, o el ex seleccionador nacional femenino, Chema Buceta.

-Mueren cinco personas y otras siete resultan heridas al volcar el autocar que cubría la línea entre Pontevedra y el País Vasco en Brués, en el municipio de Boborás, tras salirse de la calzada y despeñarse hasta el cauce del río Viñao. Entre los fallecidos está el conductor del vehículo, que podría haber sufrido una indisposición.

-La gaiteira ourensana Cristina Pato saca su segundo disco, “Xilento”, un homenaje a los afiladores ourensanos en el que colaboran músicos como el guitarrista de Madredeus, José Peixoto; la cantante portuguesa Marta Dias, o el violinista de Capercaillie, Charlie McKerron.

-La nadadora del Pabellón Paula Carballido logra dos medallas en el Campeonato de España absoluto que se disputa en Zaragoza, plata en 400 libres y bronce 200 estilos.