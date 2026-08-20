Historia en 4 tiempos | El embalse de Cachamuíña, seco

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 20 de agosto de 1976.

La calle Cardenal Quiroga pierde su tipología propia

Dos de los edificios en peligro en la calle Cardenal Quiroga.

(2) La calle Cardenal Quiroga, antes calle del Alba, cambia de tipología urbanística, la que la hacía diferente. Nexo de unión de tres principales ejes de Orense (Santo Domingo, Calvo Sotelo-José Antonio y General Franco), la armonía de sus líneas arquitectónicas la hacían única, así como sus edificaciones, propias de su época. Con elementos tan destacados como la cerrajería de fundición de Sargadelos de los balcones del edificio que ocupa “La Región” o la residencia de la familia Fábrega, el tristemente desaparecido “Hotel Roma” remataba la calle con una gracia especial y permitía la vista de los montes de Piñor por encima del edificio.

Todo eso se puede perder ahora con el anunciado derribo de la antigua casa de Modas Villar, la casa donde se encontraba Dorzán y la situada entre esta última y el cine Mary, sustituidas por nuevas edificaciones.

La primera alarma, y a su vez insulto urbanístico, lo causó de manera atrevida y audaz la casa que ocupa el solar de la antigua Residencia de los Paúles, donde se permitió un mayor número de plantas de la media la calle así como volados excesivos y cerrados.

Lo mínimo exigible ahora sería que en los tres edificios citados se exigiera el mantenimiento de las alturas de la mayoría de la calle y de las fachadas originales, con una reorganización interior apropiada a las funciones propuestas por los propietarios.

Crónica de A.M. Agosto (1976)

A Gudiña celebra sus fiestas patronales

Jesús Barros Martínez, alcalde de A Gudiña.

(1) Una vez más, nuestras tradicionales fiestas de agosto nos brindan la ocasión de reunirnos todos los gudiñeses en la grata compañía de los numerosos visitantes y amigos, que con tal motivo acuden a A Gudiña con el buen ánimo de unirse a nosotros y disfrutar de estos agradables festejos. A todos os doy la bienvenida y os deseo una feliz estancia.

Jesús Barros Martínez

Comisión de fiestas:

Presidente: Ceferino Vega Pousa.Vocales: Josefa Rodríguez Martínez, Manolita Manzano Pérez, Rosa María Domínguez Suárez, Benjamín Vieito Rodríguez, Manuel Fernández Vicente, José Sánchez Barja, José Sebastián Manzano Pérez.

(1976)

El embalse de Cachamuíña, seco

El embalse de Cachamuíña, prácticamente seco.

(3) Al más bajo nivel de su historia ha llegado este verano el embalse de Cachamuíña, proveedor de agua a la ciudad.

La sequía está alcanzando ya límites graves y, lo que es peor, que se sepa no se están tomando medidas serias pensando en que el próximo verano y los siguientes se repita esta situación.

Parece ser que Galicia y en general el país, es rico y abundante en aguas subterráneas. ¿Se ha pensado o se está haciendo algo para su utilización futura?

Orense es de las pocas ciudades gallegas en las que, por lo menos en un círculo grande de la misma, seguimos teniendo agua corriente todo el día y toda la noche, pero no nos consuela en absoluto porque los barrios de la periferia tienen ya restricciones, y en el campo la situación es agobiante, según han manifestado organismos como la COSA.

Está claro que las rogativas no sirven ya para atraer la lluvia y que el hombre tiene la ciencia a su alcance para solucionar problemas como el que nos afecta en los últimos veranos. Pues eso, utilicemos la ciencia.

(1976)

20 de agosto de 1926 - El “Charleston”, el baile de moda

Regresó a Orense procedente de Madrid el presidente de la Diputación provincial D. Celso Casar.

-Ha salido para Madrid y Barcelona en viaje de compras el propietario del comercio de “Tejidos y Novedades” en Orense D. Felipe Sánchez Guerra.

-Accidentalmente se ha encargado del mando del batallón de Cazadores de Mérida, de guarnición en Orense, el comandante D. Alejandro Páramo.

-Salió para Bayona, con su familia, el administrador de La Región D. Ricardo Cid Martínez.

-Salió para Pontevedra y Coruña la marquesa de la Atalaya Bermeja, con la señora viuda de Arias y la señorita Maruja Romero.

-El “Charlestón” se convierte en el baile de moda en todo el mundo, importado de América, después de ser adoptado en París por los círculos “más selectos” donde jóvenes estadounidenses y francesas bailan “con frenesí” los movimientos y contorsiones de esta modalidad de baile.

20 de agosto de 1951 - Llamamiento de Kim Il Sung contra EEUU

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Inocencio Rodríguez Ares, Venancio Rodríguez Pérez, Delfín Rodríguez Pedrouzo, Antonio Rodríguez Gulín, Rogelio Rodríguez Gómez, José Rodríguez Figueiredo, Andrés Pedrouzo Barrensa, David García Melo, José González Fociños, José Alfonso Rodríguez, Juan Jardón Dacal, Manuel Salgado Pérez, José Trigo Peña, Eliseo Campos Trigo, Aníbal Campos Trigo, Constantino Carral Filgueira, Gerardo Casas Pérez, Albino Couso Rodríguez, Gumersindo Domínguez Vidal, Manuel Estévez Vázquez, Domingo Francisco Pedrouzo, Francisco Alonso Basalo, Emilio Álvarez Camiñas, Antonio Areda Areda, Abel Barrio Alonso, Luis Posada Silva, Manuel Posada Silva, José Raña Soto, Antonio Rivera Selas, José González Lage, Antonio González Fidalgo, Eliseo González Durán, Luis Gómez Arias, José Atrio Sierra, Dámaso Álvarez Casares, Manuel Álvarez Rodríguez y Felipe Carrera Penín.

-El jefe de Gobierno de Corea del Norte Kim Il Sung hace un llamamiento al pueblo norcoreano para que “derrote a los agresores norteamericanos” si continúa la guerra, y asegura que Estados Unidos ha solicitado la celebración de una conferencia de paz en Kaesong por su “derrota militar y moral”.

20 de agosto de 1976 - Gerald Ford-Bob Dole, candidatura republicana

20 de agosto de 1976.

La provincia de Orense vive el peor día de todo el verano en cuanto a incendios forestales, con fuegos declarados en casi toda la provincia: Orense, Pereiro de Aguiar, Nogueira de Ramuín, Cachamuiña, La Derrasa, San Miguel do Campo, Sierra Cebreiros, Avión, Laza, Bande, Cambeo… Todos ellos de gran intensidad, llegando a amenazar las viviendas en varios pueblos e incluso arrasando bosques enteros como el del monte A Chaira, movilizándose el Ejército y la Guardia Civil en apoyo de los bomberos y los equipos de extinción.

-Gerald Ford elige al senador Robert Dole para formar la candidatura presidencial republicana, después de que Ronald Reagan, principal rival de Ford, se negase a figurar como candidato a la vicepresidencia.

-(1) A Gudiña celebra sus fiestas patronales.

-(2) La calle Cardenal Quiroga en Orense pierde su tipología propia con el posible derribo de tres de sus casas más características.

-(3) El embalse de Cachamuiña llega al nivel más bajo de su historia, en plena ola de incendios en la provincia.

20 de agosto de 2001 - Choque múltiple con cien vehículos

20 de agosto de 2001.

El comedor social que gestiona la Fundación San Rosendo deja su emplazamiento en la calle Doctor Marañón y regresará “dentro de un año aproximadamente” a su antigua ubicación en el Obispado, según el presidente de la Fundación Benigno Moure. El comedor, al que acuden diariamente entre 60 y 100 personas, llevaba cinco años en Doctor Marañón, donde los vecinos lo rechazaron desde el principio debido a los “conflictos” frecuentes entre peatones y usuarios cuando éstos esperan su turno en la calle, y vuelve ahora al Obispado al no fraguar el proyecto para construir un aparcamiento subterráneo bajo el patio de la sede episcopal.

-La colisión de un turismo y un autobús en la N-III a la altura de Cervera del Llano (Cuenca) desemboca debido a la densa niebla en un choque múltiple con cerca de cien vehículos implicados, saldado “milagrosamente” con sólo un muerto y 85 heridos. Todo el personal sanitario y servicios de emergencias de Cuenca tuvo que ser movilizado para atender a los heridos de la colisión, en uno de los accidentes de tráfico más aparatosos y con más vehículos implicados que se registan hasta la fecha en la historia en España.