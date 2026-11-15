Historia en 4 tiempos | Los embalses de Cachamuiña y Castadón, a tope

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera de 1976

Se fijan al suelo los bancos del Parque de San Lázaro

Trabajos de fijación de los bancos del Parque de San Lázaro.

(2) Desde hace unos días se han iniciado las obras de fijación, al suelo, de los bancos de Parque de San Lázaro.

Casi todos ellos serán fijados mediante la colocación de fuertes bases de cemento, para evitar el que sean trasladados frecuente y abusivamente de un lado para otro del Parque, dejando zonas completas sin ellos, lo que venía causando inconvenientes y molestias a muchas personas que deseaban utilizarlos.

Aún cuando algunos de ellos se mantendrán móviles, para facilitar un mejor servicio, la mayoría quedarán fijos.

La medida se lleva a cabo dado que, en varios y reiterados casos, grupos de jóvenes se han venido dedicando a amontonar los bancos, en una sola zona del Parque, en perjuicio de los demás usuarios.

(1976)

El cantante Juan Pardo presenta su nuevo disco

(3) La Capilla Real del Hostal de los Reyes Católicos, en Santiago de Compostela, acogió la presentación del disco "Galicia: miña nai dos mares", con poemas de Ramón Cabanillas y Eduardo Pondal, más una aportación de Antonio D. Olano, musicados todos e interpretados por el cantante Juan Pardo.

Acompañaron a Juan Pardo y a su esposa en la presentación, entre otros, don Pío Cabanillas, sobrino del poeta don Ramón; una hija de éste; los periodistas Antonio D. Olano, Borobó o Augusto Assía; o el pintor Tino Grandío, que aportó los dibujos para la funda del disco.

Las canciones del disco fueron difundidas a través de un equipo amplificador, y temas como "A Rosalía Castro", "Irmán Daniel (Na morte de Castelao)" o "Probiña da tola" fueron muy aplaudidos por el público presente, que pudo asistir a la presentación de una obra clave para esta clase de música.

Juan Pardo pronunció unas palabras de agradecimiento; habló después Borobó, que al no poder acudir Álvaro Cunqueiro le sustituyó con recuerdos de sus relaciones con Ramón Cabanillas; y pronunció luego unas emocionadas palabras Pío Cabanillas, que recordó las palabras de su tío don Ramón cuando ambos estaban a solas en la playa de La Lanzada: "Fillo, o millor da vida é como estamos eiquí: coa boina na man e o corazón en calma".

Cerró el acto el periodista Augusto Assía, que contó también algunas anécdotas con de sus relaciones con Cabanillas y Valle Inclán.

Todos los asistentes fueron obsequiados con un ejemplar del disco presentado.

(1976)

Los embalses de Cachamuiña y Castadón, a tope

El embalse de Cachamuiña totalmente lleno.

(1) Los embalses de Cachamuiña y Castadón, que suministran el agua de la traída general a la ciudad de Orense, se encuentran totalmente llenos. El agua reborda ya por los aliviaderos, razón por la cual el suministro de agua potable a la ciudad se hace ya con el líquido elemento procedente de estos embalses.

El lleno se ha registrado desde los primeros días del presente mes de noviembre.

Por esta razón han dejado de funcionar las bombas impulsoras del agua desde el río Miño hasta la estación depuradora, instalación que se había realizado provisionalmente para cubrir el déficit de suministro a la ciudad durante la época de sequía. No obstante, continúan las obras de la instalación definitiva del abastecimiento de agua por el sistema de bombeo.

Se espera y desea que el próximo estiaje del verano de 1977 esté funcionando ya, con carácter definitivo, esta instalación con la que Orense verá resueltas de manera absoluta sus necesidades de abastecimiento de aguas.

También se espera que se ultimen prontamente las obras de abastecimiento, por impulsión, a Coto Ramiro, para abastecimiento de agua a una amplia zona de la ciudad, hoy suministrada también por procedimientos provisionales.

(1976)

15 de noviembre de 1926 - Alcaldes multados en la provincia de Orense

Varios alcaldes de la provincia de Orense son multados con 100 pesetas por irregularidades en sus presupuestos municipales, entre ellos los de Padrenda, Beariz, San Amaro, Cartelle, Cortegada, Trasmiras, Avión, Carballeda de Avia, Riós, La Gudiña o La Mezquita.

-El nuevo presidente de la Diputación de Orense, don Julio Rodríguez Soto, saluda en su despacho oficial a los empleados de la institución y aboga por el éxito de las obras de mejora iniciadas en instalaciones como el Nuevo Hospital, el Asilo, las Escuelas o el nuevo Edificio destinado a Oficinas Provinciales.

-El cónsul de Argentina en Orense, señor Estévez, traslada su residencia oficial al número 102 de la calle del Progreso.

-Llegó a Orense procedente de Lisboa el señor don Alberto Magnoni, hermano político del copropietario del Hotel Roma, señor Siere.

-La Fiscalía pide 17 años de prisión para Domingo Masach por el delito de "asesinato frustrado" contra el presidente Primo de Rivera.

15 de noviembre de 1951 - Triunfo de los bailarines Rosario y Antonio

En Ribadavia contrajeron matrimonio la señorita Delfina Pérez Armada, de esta villa, y don Alberto Baltasar Ramírez de Orellano, director del Banco Hispano Americano en Vigo, apadrinados por don Serafín Armada Diéguez, tío de la novia, y doña María Baltasar Ramírez de Orellano, hermana del novio.

-Fueron concedidos los siguientes títulos de Familia Numerosa en la provincia de Orense: Allariz: Vicente Escudero Rodríguez; Avión: Cesáreo Portela Gómez; Baños de Molgas: Eligio Pérez Casas, Manuel Prol Mascareñas y María Rodríguez Cabo; Boborás: Laureano Álvarez Penedo; Carballino: Heriberto González Álvarez y Secundino Muñoz Rodríguez; Cartelle: José Armada Ferro, Antonio Castiñeiras Estévez y Santos Castiñeiras Pérez; Cea: Francisco Jorge Bardelas y Manuel López Lorenzo; Esgos: Modesto Viso Ferreiro; Gomesende: Dulcinea Vázquez Conde; Laza: Juan Barral Vázquez y Ricardo Martínez Limia.

-Los bailarines españoles Rosario y Antonio reciben grandes elogios de la prensa británica tras su actuación en el teatro del West End londinense.

15 de noviembre de 1976 - Nueva santa española

15 NOVIEMBRE 1976

Beny Fernández finaliza sexto en el Rally de Cataluña con el BMW 2.002 TII de la Escudería Orense y logra su objetivo de ser primero en el Grupo-1, con triunfo final para Jorge Bagration con Lancia Stratos.

-María de Jesús López de Rivas, discípula predilecta de Santa Teresa de Ávila en los siglos XVI y XVII, es beatificada como nueva santa española por el papa Pablo VI.

-La cadena hotelera catalana HUSA cierra temporalmente el Hotel Arenteiro de Carballiño y anuncia un reajuste de plantilla en el Hotel San Martín de Orense, manteniendo con normalidad los otros dos establecimientos propiedad de la Caja de Ahorros que explota en nuestra provincia, el Padre Feijóo en Orense y el Avia en Ribadavia.

-(1) Los embalses de Cachamuiña y Castadón que abastecen a Orense están a tope de agua, por lo que se ha suspendido el bombeo desde el Miño.

-(2) Los bancos del Parque de San Lázaro en Orense son fijados al suelo para evitar la acción de los gamberros.

-(3) El cantante Juan Pardo presenta su disco "Galicia: Miña nai dos dous mares" en la Capilla Real del Hostal de los Reyes Católicos, en la ciudad de Santiago de Compostela.

15 de noviembre de 2001 - Lío con un edificio en el Parque de San Lázaro

15 NOVIEMBRE 2001

Los vecinos del edificio número 7 del Parque de San Lázaro se resisten al desahucio y acusan a la sociedad Masfidal SL, propietaria del inmueble, de intentar echarles para sacar rentabilidad a la edificación, que sin contar el bajo alquilado actualmente por Carolina Herrera podría alcanzar los tres millones de euros. En los últimos años varios vecinos han abandonado sus casas y siete oficinas han cerrado en el entresuelo, quedando tan solo como sociedad la Academia Gastronómica que ha recibido una orden de desahucio, mientras que los doce vecinos que quedan en el inmueble pagan una media de alquiler de 300 euros.

-El Café Latino, en plena celebración de su quince aniversario, vive un concierto histórico con la actuación del guitarrista de jazz Al Di Meola, uno de los más virtuosos de la historia conocido como "el guitarrista más rápido que su sombra", con el local completamente abarrotado como en los grandes acontecimientos.

-La película "Juana la Loca", de Vicente Aranda, representará a España en los Oscar, al imponerse en las votaciones a "Lucía y el sexo" de Julio Medem y "Sin noticias de Dios" de Agustín Díaz Yanes.