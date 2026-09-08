Historia en 4 tiempos | Enlace Martínez Sabucedo-Losada Lozano

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera de 1976

PRIMERA PÁGINA DE LA REGIÓN DE 1976 | La Región

Enlace Martínez Sabucedo-Losada Lozano

Doña Laura Martínez Sabucedo y don Rogelio Losada Lozano. | La Región

En la iglesia de María Auxiliadora de los P. Salesianos se celebró el enlace matrimonial de la señorita Laura Martínez Sabucedo con don Rogelio Losada Lozano.

Los novios hicieron su entrada bajo diversas piezas musicales de Mendhelson, Bach o Mozart interpretados por el catedrático de Música don Gerardo Salgado Valdés, organista de la Catedral de Orense. Celebró la Santa Misa el Rvdo. don Emilio Salgado Valdés, del Cuerpo Eclesial del Ejército, ambos familiares.

La novia daba el brazo a su padre y padrino, don José Martínez Canal, seguida por el novio que daba el suyo a su madre y madrina, doña Evangelina Lozano. Testificaron la unión por parte de la novia sus abuelos don Inginio Sabucedo y don José Martínez, sus tíos don Gerardo Sabucedo, don César Pérez, don Aser Carballo, don Raimundo Freire y su primo don Ramón Freire. Por parte del novio, su padre, don Rogelio Losada Penedo, don Ignacio de las Cuevas, don José Posada González y su hermano don Manuel Posada.

Los novios salieron de viaje a Las Palmas, les deseamos un feliz regreso.

Foto de Mazaira

(1976)

Andrés García Martín gana el premio

Premio Ciclista de las Fiestas del Couto, disputado en los Accesos a Galicia junto al Miño. | La Región

La autopista, todavía cerrada al tráfico, de Accesos a Galicia, situada en la margen izquierda del Miño y que va desde las inmediaciones del Puente Nuevo hasta el comienzo de la carretera de Reza, acogió la carrera ciclista de las Fiestas del Couto, que resultó un rotundo éxito con varios miles de personas presenciando la prueba.

La carrera se disputó en tres mangas y por eliminatorias, sorprendiendo la temprana eliminación de uno de los grandes favoritos, el corredor del S. C. Fico Álvaro Pino Couñago, una de las grandes promesas del ciclismo gallego.

El vencedor final fue Andrés García Martín, de Salamanca, miembro del equipo La Casera-Bahamontes, uno de los más fuertes de la carrera.

Colaboraron con la organización la Policía Armada, Policía Municipal, Guardia Civil de Tráfico y la 33 Brigada de la Cruz Roja Española, así como Begano S. A., concesionaria de Coca-Cola, a los que los organizadores agradecen su estimable colaboración.

(1976)

Julio Viñas Martínez, presidente del “Portal 1976”

Don Julio Viñas Martínez. | La Región

Sr. presidente, ¿es ésta la primera vez que participa como jefe de una comisión de festejos?

-En una comisión de fiestas de la categoría de las del Portal, la expresión “jefe” es de todo punto inadecuada, pues como muy bien sabe por haber sido usted miembro de varias comisiones de fiestas, existe un equipo de personas en el que no hay jefaturas de clase alguna. He asumido la presidencia, pero sin otra trascendencia que la de una mera representación. De lo que se trata es de cumplir con el deber que uno se ha impuesto, pensando únicamente en hacer lo mejor para Ribadavia.

-Dígame en números redondos el costo del fuego y el importe total de los festejos.

-El fuego, contando estancia y gastos de desplazamiento de dos técnicos, alcanza la cifra de cien mil pesetas en números redondos. El presupuesto de gastos asciende a la suma de 853 mil pesetas.

-Don Julio, ¿cuánto gana un presidente de unas fiestas del Portal?

-Don José, esta pregunta hecha por usted, perdone que se lo diga, me parece pueril y de la mayor ingenuidad; sin embargo, en su favor, he de decirle que es original, simpática, asertiva y, desde luego, muy periodística. Los miembros de la comisión, incluido el presidente, no tienen honorarios acreditados en el presupuesto de gastos. No obstante, lo que sí tienen es mucha satisfacción por un deber que asumen con gusto e incluso, por qué no decirlo, cierta vanidad que de vez en cuando toda persona siente el deseo de poseer, aunque adornada, desde luego, de la mayor bondad.

Crónica de Alonso (1976)

8 de septiembre de 1926- Sofocada la rebelión militar

El pintor Otero se establece en un bajo de la calle Libertad, en Orense, aceptando “toda clase de trabajo de decoración, imitación, rótulos, empapelado y pintura de autos”.

-Hoy celebran sus días en Orense la señora viuda de Galán y una de las señoritas de Moreno Miranda.

-Llegaron a para pasar unos días en Orense procedentes de Villagarcía las bellas señorita Purificación y Celsa Méndez.

-El Gobierno da por finalizado el levantamiento del Cuerpo de Artillería en varias guarniciones, y asegura que “no queda en toda la Península e islas adyacentes un solo Cuerpo, fábrica o establecimiento de los que estaban a cargo del Cuerpo de Artillería que no esté sometido al Gobierno y puesto bajo el mando de jefes de otras Armas”, aunque se reconoce “amargado” porque se haya llegado a esta situación.

-El teatro Novedades de Barcelona estrena el drama de Miguel de Unamuno “Raquel” con gran éxito.

8 de septiembre de 1951- “Días familiares” en el cine Mary

En Orense fueron concedidos pasaportes a: José Domínguez González y esposa Concepción González González e hijos menores, José Conde Meire, José Luanes Iglesias y esposa Amelia Vázquez González e hijo menor, Delfín Santana Traveso y esposa Dolores Ferreiro Limia e hijo menor, Herminia Gómez, Higinio García Villarino, Pilar Rodríguez Pérez, Eduardo González Ananín, Domingo García Villarino, Francisca García Villarino, Faustino Reigosa Castro.

-El cine Mary, abierto hace poco en Orense, inaugura sus “Días familiares” con la película del director estadounidense George Sidney “Los tres mosqueteros”, protagonizada por Gene Kelly y Lana Turner, con entradas a precios económicos.

-Don Juan Montero Botana toma posesión como nuevo director del Instituto Nacional de Previsión en la provincia de Orense.

-El boxeador español Luis Romero pierde su título europeo de los pesos gallos ante el británico Peter Keenan, en combate disputado en Glasgow.

-Estados Unidos reconoce un total de 81.766 bajas, entre muertos y heridos, en la guerra de Corea. Batalla que lleva ya un año de enfrentamientos entre Corea del Norte y Corea del Sur.

8 de septiembre de 1976- La jornada de Felipe González en Orense

8 SEPTIEMBRE 1976

(1) El ciclista salmantino Andrés García Martín, del equipo La Casera-Bahamontes, gana el Premio Ciclista de las Fiestas del Couto.

-(2) En Orense contrajeron matrimonio la señorita Laura Martínez Sabucedo y don Rogelio Losada Lozano.

-Quince personas permanecen incomunicadas en el mirador superior del monumento a Colón, en Barcelona, tras precipitarse al vacío el ascensor afortunadamente cuando se encontraba vacío. Los bomberos se han visto obligados a construir dos plataformas por el interior de la torres para bajar a los incomunicados.

-(3) Ribadavia celebra sus tradicionales Fiestas del Portal gracias a una comisión presidida por don Julio Viñas Martínez.

-El secretario general del PSOE ,Felipe González, desarrolló una intensa actividad durante su visita a Orense, hospedado en casa de un sacerdote amigo, cerca de 48 horas en las que atendió a los informadores, almorzó con unas veinte personas en un céntrico restaurante, visitó la Sociedad Recreativa del barrio de Barrocás y cerró su estancia con una cena en las cercanías de Amoeiro.

8 de septiembre de 2001- Ribadavia salva las fiestas “in extremis”

8 SEPTIEMBRE 2001

La nadadora del Pabellón Ourense Paula Carballido gana la medalla de oro en la prueba de 400 estilos en los Juegos Mediterráneos que se celebran en la ciudad de Túnez.

-Ribadavia salva en el “último minuto” las fiestas patronales de la Virgen del Portal al abonar el Ayuntamiento 7.512 euros a la Sociedad General de Autores, que pensaba hacer efectiva la orden de suspensión judicial si no se saldaba la deuda acumulada de varios años, de la que aún quedan pendientes de pago 21.035 euros.

-El Ourense cae ante el Noja por 1-0 en la ida de la ronda preliminar de la Copa del Rey, y sigue sin encontrar su juego bajo la batuta de Antonio Teixidó.

-España se clasifica para las semifinales del Eurobasket al vencer en cuartos a Rusia por 62-55, con Alfonso Reyes y Navarro como máximos anotadores, y jugará contra Yugoslavia por un puesto en la final.

-España cierra la fase de clasificación para el Mundial 2002 con triunfo sobre Liechtenstein por 0-2 con goles de Raúl y Nadal.

-El rey Juan Carlos llega a la localidad pontevedresa de Baiona para participar en el trofeo “Príncipe de Asturias” de vela al mando del Bribón Telefónica Móviles.