Historia en 4 tiempos | Enlace Muntaner Pedrosa-Borrajo Quintana

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera página de 1976

La primera página de 1976 | La Región

Enlace Muntaner Pedrosa-Borrajo Quintana

Andrés Muntaner Pedrosa y María de los Ángeles Borrajo Quintana | La Región

En la iglesia parroquial de Santiago el Mayor de Allariz santificaron sus amores la distinguida señorita María de los Ángeles Borrajo Quintana, técnico de empresas turísticas y administrativo de Iberia; y el joven don Andrés Muntaner Pedrosa, ingeniero de caminos, de conocidas familias de Orense y Pontevedra, respectivamente.

Fueron padrinos el padre de la novia, don Antonio Borrajo Dacruz, y la madre del novio, doña María Teresa Pedrosa Martínez de Muntaner. Bendijo la unión don Antonio Vázquez Borrajo, párroco de San Pío X de Orense, pariente y amigo de la familia de la novia.

La representación judicial fue ostentada por don Jorge Antonio Borrajo Quintana, licenciado en Derecho y hermano de la novia.

Terminada la ceremonia, los numerosos invitados, en número superior a los 170, fueron obsequiados con una cena en el Pazo de Ramirás, de Club Tenis de Orense.

Los novios salieron en viaje de luna de miel a Inglaterra, para, a su regreso, fijar su residencia en Santiago de Compostela.

(1976)

El curso escolar comienza en Orense con los mismos problemas

Niños orensanos en el primer día de curso. | La Región

Aproximadamente los mismos problemas subsisten del curso anterior. Vuelven las madres a tener quebraderos de cabeza con la rigurosidad de los uniformes, fórmula anticuada en muchos colegios de religiosas, mientras que la mayoría de los colegios especialmente los de la Iglesia, para alumnos varones, han comenzado a eliminar estas prendas de uniformidad.

Vuelven a surgir los mismos problemas de distribución del alumnado, en una lucha permanente entre los colegios de enseñanza no estatal y la oficial. No hay plazas para todos, y así, muchas familias necesitadas se ven obligadas a enviar a sus hijos a colegios de pago; mientras las plazas de colegios nacionales se ven ocupadas por alumnos procedentes de familias pudientes.

Vuelven los problemas de los textos oficiales. Se repiten las vergonzosas situaciones de los negocios más intolerables. Negocios con librerías por colegios de religiosas que niegan facilitar las editoriales y los textos, para que solamente puedan ser adquiridos en un solo lugar.

Jóvenes orensanos en el primer día de curso. | La Región

Y para “inri” queda “lo” de las becas. alumnos de padres listillos, de familias pudientes, que gozan de muy buenas amistades, que pueden amañar certificaciones, gozan de becas. Gentes sencillas y honradas, funcionarios y empleados que no saben o no pueden amañar las declaraciones de ingresos, no gozan de becas para sus hijos, con difíciles situaciones económicas en la familia.

En fin, problemas y más problemas que se repiten curso tras curso, aunque los niños y jóvenes comienzan como siempre con ilusión.

(1976)

Coren premia a 37 empleados por su “responsabilidad y arrojo para evitar lo que pudo ser una catástrofe”

Los homenajeados con el presidente y directivos de Coren. | La Región

Los premiados pertenecen al turno que se encontraba trabajando en la fábrica de pienso en el momento del siniestro y también a otras secciones y factorías del Grupo Coren que se sumaron a las labores de extinción. El presidente de Coren, Antonio Sánchez Gil, reveló que un afectado por inhalación exclamó en el hospital: “Gracias a Dios salvamos la fábrica y nos salvamos todos”.

Los premiados son: José Blanco Garrido, Benito Alonso González, Julio Martínez González, Julio Menor Vázquez, Manuel González González, Ángel Sousa Dines, Carlos González Sancosme, Julio Vázquez Fraiz, Pedro Gómez Alonso, Antonio Vázquez Martínez, Jorge Iglesias Fernández, José Novelle González, Juan Alfonso González, Aser Gil Fernández, Jesús Benito González, Moisés González, Demetrio Varela Cid, José Fidalgo Cid, Luis Márquez Vázquez, Marcos Nóvoa Domínguez, Oscar Vázquez Diz, Carlos Carnero Nogueira, Francisco Javier Cid Puga, José Pérez Vázquez, Modesto Alonso Fernández, Antonio Pérez Rodríguez, Ezequiel González Mosquera, José Fernández García, Dionisio Gil Ramos, José Aníbal Vázquez Sanmartín, Jesús Méndez Batán, Fernando Crispín Delgado, José Cougil Vispo, Mario Álvarez González, Miguel Maceiras Rodríguez, Jacobo González Menéndez, Juan Alonso Salgado, José Antonio Conde Rodríguez.

(2001)

15 de septiembre de 1926- Un “estercolero” en la bajada a La Burga

La Región se hace eco de las quejas por el mal estado en que se encuentra el esquinal existente entre la Central Eléctrica y la escalera de bajada a La Burga, convertido en un auténtico estercolero, rogando al alcalde ordene que se de una “vueltecita” por el lugar la brigada de limpieza municipal.

-Llegó a Orense procedente de Lovios el ilustrado juez municipal don Emilio Alonso González.

-Llegó a Orense procedente de Bueu la señorita Celsa González.

-Llegó a Orense procedente de Castro Caldelas el propietario y antiguo convecino nuestro don Miguel Lamero.

-Llegó a Orense procedente de Ferrol el empleado de la Droguería de Fábrega don Luis Rodríguez.

-En La Coruña contrajeron matrimonio la bellísima y elegante señorita Marina Gaucedo y el brillante periodista, redactor de Informaciones y de La Voz de Galicia en Madrid don Manuel Barbeito Herrera, figurando entre los testigos el conocido escritor y periodista Wenceslao Fernández Flórez.

15 de septiembre de 1951- Ya hay clientes para viajar al espacio

El gobernador civil, don Pedro Ibisate Gorria, visita junto al alcalde de Orense, don Eduardo Valencia, las obras que se llevan a cabo en Cachamuiña para el nuevo embalse de aguas de Orense, que se espera estén terminadas el año próximo y garanticen el abastecimiento a la ciudad por lo menos hasta el año 2000, teniendo en cuenta el crecimiento de la población.

-Crece la fiebre por viajar al espacio y la confianza en que muy pronto se podrán realizar visitas a la Luna y a los planetas, como muestra la compañía Hayden Planetarium creada en Estados Unidos, que cuenta ya con 25 mil clientes convencidos de que pronto podrán hacer ese viaje: los viajes a Saturno se prevén para el año 1975, aunque la travesía puede durar unos cuatro años. Un militar que ha participado en la Segunda Guerra Mundial y acaba de hacerlo en la guerra de Corea está “cansado” de que haya guerras cada cinco o seis años y espera poder salir de la Tierra con su mujer y sus dos hijos “y escapar de este caos”; mientras que un estudiante de Indiana ha reservado plaza para él y para sus herederos, confiando en viajar al espacio antes del año 2000.

15 de septiembre de 1976-Nacimientos y matrimonios

acieron en Orense: Javier Lorenzo Álvarez, Plácido Pereira Calviño, Ana Fernández Mato, José Fernández Iglesias, Julia Arcas Rincón, Fernando Lorenzo Fernández y Ángel Pérez Doallo.

-Se casaron: José García Mosquera y Carmen González Álvarez, Victorino Garrido Barrientos y Purificación González Pérez, Ceferino Mozas Seijas y Magdalena Barreiro Cabo, José Blanco Rodríguez y Carmen Cordero González, Delfín Muñoz Dorado y Concepción Paula Cima, Albino Augusto Chincalec y Alsira Pinto Dacosta, Vicente Yáñez González y Pilar Campos Pérez, José Rodríguez García y Mercedes Gallego Esperanza, Francisco Álvarez Sanmiguel y Josefa Carballo Vázquez, José Pérez Moreiras y Paz Fernández Marcos.

-(2) En Allariz contrajeron matrimonio la distinguida señorita María de los Ángeles Borrajo Quintana y el joven don Andrés Muntaner Pedrosa.

-(3) Comienza un nuevo curso escolar en Orense, con los mismos problemas de siempre.

15 de septiembre de 2001- Los autores del 11-S, identificados por el FBI

Los autores del 11-S, identificados por el FBI | La Región

El grupo Gadisa inaugura tres nuevos supermercados Gadis en Ourense, en las calles Valle Inclán, Jesús Soria y Concejo, y suma así un total de 17 en la provincia.

El grupo Gadisa inaugura tres nuevos supermercados Gadis en Ourense | La Región

-(3) Coren premia a los 37 empleados que participaron directamente en las labores de extinción del incendio que amenazó las instalaciones de la fábrica de piensos número 1, entregándoles una placa de plata en un almuerzo al que asistieron los directivos y dos centenares de trabajadores del Grupo.

-El FBI identifica a los secuestradores aéreos que estrellaron los aviones de pasajeros contra las Torres Gemelas y el Pentágono, entre ellos Mohamed Atta o Walid al Shehri, todos ellos vinculados al supuesto “cerebro” de la trama, Osama Bin Laden. Al parecer los cinco principales sospechosos, de entre 25 y 33 años, residían en Estados Unidos y estuvieron cerca de un año aprendiendo a volar aviones en el Estado de Florida.

-El Congreso de Estados Unidos autoriza al presidente, George W. Bush, “el uso de la fuerza necesaria y apropiada” contra los responsables de los atentados del 11 de septiembre, incluyendo la declaración de guerra, ante la “certeza” de que Osama Bin Laden cuenta con un ejército de miles de hombres dispuestos a dar su vida por su causa.