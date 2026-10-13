Historia en 4 tiempos | Entrega de medallas de la Liga Infantil de Judo

Niños y niñas con sus medallas de la Liga Infantil de Judo.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976 | La Región

Entrega de medallas de la Liga Infantil de Judo

Niños y niñas con sus medallas de la Liga Infantil de Judo. | La Región

Se celebró en las instalaciones del Judo Club Orense la entrega de medallas a los campeones y primeros clasificados en los distintos pesos y categorías de la Liga Infantil de Judo.

Presidió el acto el presidente del comité provincial de judo infantil y escolar, que anunció para esta temporada el cambio del sistema de competición que ahora será por equipos en vez de individual, que es como se venía haciendo.

Las medallas de oro, en las distintas categorías, fueron para:

Marcial Cendón (Categoría A).

Carlos Mansanet (Categoría B).

García Blanco (Categoría C).

José Fernando Díeaz (Categoría D).

Ernesto Lage (Categoría E).

Ángel Suances (Categoría F).

J. Fernando Castado (Categoría G).

Manuel Conde (Categoría H).

María Bouzo (Categoría A niñas)

María del Carmen Prada (Categoría B niñas).

Yolanda Domarco (Categoría C niñas).

(1976)

Maite Vázquez en el Liceo

Obras de Maite Vázquez expuestas en el Liceo. | La Región

Inauguración de la exposición de Maite Vázquez en el claustro del Liceo. Un total de cuarenta obras: Cuatro terracotas, 26 dibujos a tinta china y estilógrafo, diez óleos.

Dibujos en los que alterna, como temática, el paisaje urbano de la ciudad y de Castro de Caldelas, y el imaginativo de pájaros, animales, monstruos… Dibujos logrados a base de una sorprendente minuciosidad, no para ser realistas, sino para ser imaginativos, para ser aniñados ante la estupefacta contemplación, porque la obra de Maite es eso, el producto consciente de una lucha por hacer realidad lo que es sueño; una lucha viva, avivada, inquieta, turbulenta, que, a su vez, pretendiendo marginar su propia femineidad, se hace femenina por vistosa, por elegante, por ingenua.

Hay, así, un colorismo rayano en el disparate, pero armónico en una concepción plástica decorativa, hay una temática que apunta a la violencia, pero se queda en la ternura de un primitivismo suigéneris y hasta en esoterismos muy curiosos y llamativos. En fin, una exposición que, muy posiblemente, sea polémica para los gustos al uso, pero que encierra la profunda sinceridad de una pintora que no se miente a sí misma y que precisamente por esta sencilla razón, es sencilla en su complejidad y es bella en su ingenuidad razonable.

La exposición es visitable hasta el día 20. Cotizaciones: 7.500 a 50.000 pesetas.

Crónica de Alvarado

(1976)

La debilidad de la memoria

Felipe González en Ourense | La Región

La memoria, a veces, tiene fugas que sutura de sobre el cariño de las masas. No hay más que fijarse, para ejemplarizarlo, cómo los simpatizantes socialistas que habitan la provincia no vertieron, ayer, un solo reproche sobre el ex-presidente del Gobierno. Todo lo contrario: no le pidieron el autógrafo porque en ese momento no había cerca papel, sólo flashes. Nada que objetar. Nada, claro está, relativamente, ya el peso de los últimos años del Gobierno de González lo pasará por la balanza eso que se llama historia.

Pese a ello, algo tendrá el personaje, dirá usted, para que a la memoria le pasen por encima los abrazos. Algo, efectivamente, posee, y que en todos estos años no ha perdido todavía: poder de seducción, capacidad para comunicar y el humor de los Morancos. Ayer lo evidenció. Claro que evidenció eso, y más. Primero que ignora que Emilio Pérez Touriño -al que nombró, no sé si por equivocación, al final de su alegato- es candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia. Segundo que confundió el Auditorio con la novela de su vida. Y tercero, yo también he perdido la memoria.

Crónica de Juan Tallón

(2001)

13 de octubre de 1926 - Los restos de Hernán Cortés volverán a España

Los soldados orensanos Ricardo de Dios y Manuel Carrillo, destacados en el aeródromo de Nador, solicitan madrina de guerra en Orense.

-Marchó a Pontevedra con la señorita de Salgado la excelentísima señora marquesa de la Atalaya Bermeja.

-Llegó a Orense procedente de Carballino el canónigo don Inocencio Ramos.

-Llegó a Orense procedente de Junquera de Ambía el secretario del Ayuntamiento de Orense, don Luis Pérez Colemán.

-Llegó a Orense procedente de Madrid el alcalde de Orense, don Matías Bobillo.

-Llegó a Orense procedente de Santiago el primer teniente de alcalde, don Constantino Añel.

-Salió para Piñeira de Arcos el industrial don José Rodríguez Pérez Cid.

-Salieron para Burgos y Zaragoza el gerente de la Tabacalera don Celso Fernández Sánchez y joven comerciante don Nicolás García.

-El Gobierno de Méjico concede permiso para trasladar los restos de Hernán Cortés a España.

13 de octubre de 1951- Dos hermanos a navajazos por una herencia

Nacieron en Orense: Javier Cortizo Gardo, Mar Álvarez Vázquez, Pastora Moreda Piñeiro, Manuel Docampo González y Mercedes Anta Iglesias.

-Por don José García Mancilla y para su hijo Alberto fue pedida a don Severino R. Salgado y señora la mano de su hija Antoñita.

-La bella y distinguida señorita de Carballino Carmen González termina brillantemente la carrera de Ciencias Químicas en la Universidad de Santiago.

-El joven orensano don Raúl de Sas Valerias termina con brillantes calificaciones sus estudios de Profesorado Mercantil en la Escuela de Comercio de La Coruña.

-En Carballino fue bautizado un niño hijo de don Amancio Piñeiro y esposa, doña Conchita Vázquez Pereira. El niño recibió el nombre de José Amancio, y fue apadrinado por tíos abuelos, don José González Blanco, y esposa, doña Carmen Pereira Pérez.

-Dos mujeres de 35 y 23 años sufren heridas de pronóstico reservado tras pelearse a mordiscos y arañazos en Tamallancos por el supuesto robo de una brazada de leña.

-Dos hermanos de 56 y 43 años discuten por “motivos de herencia” en Sarreaus y el mayor resulta herido con una navaja en el vientre, recuperándose favorablemente.

13 de octubre de 1976- El catedrático Beiras, vetado en la Universidad de Santiago

El Liceo Recreo Orensano y el Orfeón Unión Orensana gestionan la posibilidad de instalar sendos bingos en sus respectivos locales sociales | La Región

Nacieron en Orense: Javier Varela Iglesias, Marcos Varela Claro y Beatriz Calviño Fernández.

-El Liceo Recreo Orensano y el Orfeón Unión Orensana gestionan la posibilidad de instalar sendos bingos en sus respectivos locales sociales, siguiendo la moda de esta lotería cada vez más arraigada en España.

-Don José Canal Sánchez toma posesión como nuevo párroco de Allariz, procedente de la parroquia de Maceda.

-(1) La artista Maite Vázquez inaugura una exposición de su obra en el Liceo.

-(2) Entrega de medallas de la Liga infantil de Judo en Orense.

-El discurso de inauguración del curso universitario en Santiago de Compostela será pronunciado por el catedrático de Derecho Fernando Novoa, pese a que por razón de protocolo le correspondía al catedrático de Estructura Económica Xosé Manuel Beiras Torrado, un “salto” de turno por parte del rectorado que ha sido atribuido al “significado político” del profesor Beiras.

13 de octubre de 2001- El Ourense, eliminado en la Copa del Rey

El Ourense, eliminado en la Copa del Rey | La Región

El Ourense cae eliminado en la Copa del Rey ante el Valladolid, de Primera División, en la tanda de penaltis (1-1 en el partido), después de que el encuentro fuera suspendido por un apagón en el Couto a nueve minutos del final y reanudado al día siguiente.

-(3) El expresidente Felipe González apoya en Ourense la candidatura de Pérez Touriño a la Xunta y protagoniza sendos mitines en Carballiño y Xinzo, convertidos en una fiesta del socialismo ourensano con protagonismo del alcalde de Carballiño, Manuel Vázquez, y el candidato por Ourense, Javier Casares.

-El Pentágono asegura que un total de 36 países han ofrecido ayuda militar a Estados Unidos en sus operaciones contra los talibanes y Al Quaeda en Afganistán, con Osama Bin Laden como gran objetivo, y escala sus ataques sobre el país al utilizar bombas de racimo, de gran poder destructivo en tierra, con el objetivo de causar el mayor número posible de bajas a los talibanes, que aseguran que los bombardeos han causado al menos 300 víctimas civiles.