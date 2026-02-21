Historia en 4 tiempos | Un envidiable recital de canto en el Liceo

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada. | La Región

Un envidiable recital de canto en el Liceo

Miguel Zanetti y Manuel Cid en plena actuación. | La Región

(2) El recital de canto celebrado en el Liceo ha constituido una gratísima sorpresa. El tenor Manuel Cid con el pianista Miguel Zanetti han logrado un dúo pleno de posibilidades interpretativas.

Manuel Cid posee una hermosa voz, dulcemente timbrada, con resortes y posibilidades que le permiten enfrentarse con tesituras difíciles y comprometidas. Pero a esto une una técnica depurada y sobre todo un sentido, una “cabeza”, que sin lugar a dudas le configuran como un artista de muy significado relieve en el panorama de la interpretación vocal española.

Interpretó obras de Scarlatti, Schubert, Strauss, Fauré, Manuel de Falla o Giordano con una potencia de voz que le confirma como lo que es, un excelente cantante.

Ambos, Cid y Zanetti, escucharon, al final, con el público en pie, una prolongada ovación. El concierto, organizado por la Sociedad Filarmónica, corresponde al VI Ciclo de Intérpretes Españoles en España, de la Dirección general del Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia (Comisaría Nacional de la Música).

Crónica de Alvarado

(1976)

Hugo Lamarque gana el Trial Hermanos Abad

El orensano “Mano” Gómez en la prueba de troncos ante el juez orensano “Murcia”. | La Región

(1) Entre Quintela y Castro de Beiro se ha disputado el primer trial motociclista de la temporada, puntuable para el campeonato gallego de la especialidad, que atrajo a Orense a los mejores gallegos de la modalidad, que ha cogido gran arraigo en el país, hasta el extremo de que si aquí no tenemos a los mejores motoristas a nivel internacional, sí las mejores máquinas, llámense Montesa o Bultaco.

Organizaba la Escudería Orense que ha creado el año pasado una sección de motorismo que funciona muy bien, y que cuenta con entusiastas muchachos que le están dando empuje desde dentro (organización) y compitiendo (pilotos).

Motoristas de todo Galicia, los especialistas Leirós, Lamarque, Galán, Ponte, que son lo mejorcito que pisa estas carreras, con otros que tampoco desmerecen.

Lucha cerrada entre Ángel Leirós, el campeón senior de 1975, y Hugo Lamarque, campeón junior que este año ha ascendido a senior y que al final se ha llevado el triunfo.

El orensano “Mano” Gómez, que también destaca en “motocross”, ha sido segundo en la categoría junior después de una carrera acorde a sus posibilidades del momento, porque el chico no anda muy a punto, al tener menos tiempo para dedicarle a la moto. Sin embargo él y el también orensano Pedro Vázquez, los dos de Escudería Orense, han ocupado los puestos dos y tres en su categoría.

Crónica de Juan Luis

(1976)

“Israel no puede luchar contra la verdad del pueblo palestino”

Ghaleb Jaber Ibrahim en el Liceo. | La Región

(3) El presidente de la Fundación Araguaney, Ghaleb Jaber Ibrahim, impartió una conferencia en el Liceo sobre la situación de Palestina. Natural de esta tierra, ve con dolor que el pueblo se haya convertido en “un Ejército con Estado y no en un Estado con Ejército”.

-¿Qué siente cuando después de tantos años Palestina sigue siendo noticia por su guerra?

-Desesperación. Nosotros sólo queremos vivir en paz, vivir sin un tanque detrás todos los días. Y creo que las condiciones para lograr la paz son óptimas. Europa, Estados Unidos. Todos quieren que se acabe la guerra. Y bastaría con que se restituyesen los derechos del pueblo palestino, con fronteras. Israel dice que quiere la paz pero sin esas concesiones. ¿Qué paz nos ofrecen?

-El pueblo palestino ha perdido su tierra, su libertad. ¿Pesa más el dolor por las pérdidas o la humillación?

-Los palestinos han perdido hasta su vida y eso es doloroso y humillante. No hay nada más degradante que vivir en tu casa y que vengan de fuera creyéndose más fuertes y con más derechos que tú, te saquen lo que te pertenece y se lo den a los colonos.

-¿La esperanza?

-Israel es uno de los estados con mejor armamento del mundo, pero es inseguro porque sabe que no puede luchar con la fuerza de la verdad, la de un pueblo que está en su casa pero vive en la miseria y oprimido. Ahí están puestas las esperanzas.

-¿Y la realidad?

-La realidad es que después de 125 años Palestina vive hoy la fase más aguda de la guerra.

(2001)

21 de febrero de 1926 - Homenaje a don José Calvo Sotelo

En el rápido salieron para Madrid el secretario del ayuntamiento de Orense, señor Colemán; el de la Diputación, señor Goyanes; el del ayuntamiento de Carballino, señor Nóvoa, y el contador de fondos provinciales, señor Alonso, con objeto de representar al Colegio oficial del secretariado local en el acto de entrega al ministro de Hacienda, señor Calvo Sotelo, de los artístico pergaminos que le regalan los secretarios de España, con el nombramiento de presidente honorario de dicha colectividad.

-El comercio de novedades Los Chicos en Orense expone en sus vitrinas el pergamino que los secretarios de los Ayuntamientos de la provincia de Orense dedican como homenaje de respeto y cariño al ministro de Hacienda, don José Calvo Sotelo.

-La Guardia Civil de Cea detiene en Villarinofrío a un joven de 22 años, vecino de la parroquia de Coiras, reclamado por el Juez de Instancia de Carballino para cumplir la pena que le fue impuesta por el delito de disparo y lesiones.

21 de febrero de 1951 - España golea a Suiza en Chamartín

La Orensana juega uno de sus mejores partidos de la temporada y vence al Real Gijón, uno de los mejores equipos de Segunda División, por 4-2 con goles de Gastón (3) y Corrales.

-Ha dado a luz con toda felicidad un precioso niño doña María del Carmen Nieves Conde, esposa del teniente de Infantería y lugarteniente provincial de la Guardia de Franco don Rafael Outomuro Fernández.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Irene Quintas Domínguez, Alfonso Núñez Molina, Manuel Zorrilla Álvarez, Carmen Santamarina Toro, Enrique Santamarina Toro, Isauro Pérez Rodríguez, Pedro Pérez González, José Álvarez Guerrero, Evangelina Alonso Salgado, Rosendo Francisco Fernández, Eliseo Freire Casas y Elisa Fernández Santana.

-España vence a Suiza por 6-3 en partido disputado en el gran estadio de Chamartín en Madrid, con goles de Zarra (4), Gaínza y César, partido que fue presidido desde el palco por el jefe del Estado, Francisco Franco, y su señora, doña Carmen Polo.

21 de febrero de 1976 - Medidas “especiales” para Cataluña

21 de febrero de 1976. | La Región

Don Germán Pérez celebra sus bodas de diamante como sacerdote, nada menos que 75 años de servicio como Padre Paúl, en acto celebrado en Los Milagros que contó con la asistencia del obispo de Orense y el gobernador civil.

-(1) El vigués Hugo Lamarque gana el Trial Hermanos Abad disputado entre Quintela y Castro de Beiro, con Manuel “Manu” Gómez como el mejor orensano segundo en la categoría “junior”.

-(2) El tenor Manuel Cid y el pianista Miguel Zanetti ofrecen un estupendo recital de canto en el Liceo de Orense.

-El cantautor Amancio Prada interpreta poemas de Rosalía de Castro musicados por él mismo en el salón de actos de los Salesianos de Orense.

-El Consejo de Ministros celebrado en Barcelona bajo la presidencia del rey Juan Carlos aprueba una serie de medidas para Cataluña, entre ellas un régimen administrativo “especial” o actuaciones sobre la enseñanza del catalán que incluyen el paso a “dedicación exclusiva” de los profesores de EGB capaces de impartir “adecuadamente” la enseñanza de la lengua catalana.

21 de febrero de 2001 - Muere el pintor Balthus

21 de febrero de 2001 | La Región

El Ourense afianza su liderato en Segunda B al vencer en el campo de su inmediato perseguidor, el Pájara Playas, por 0-1 con gol de Kiko de penalti.

-(3) El presidente de la Fundación Araguaney, Ghaleb Jaber Ibrahim, ofrece una charla en el Liceo de Ourense sobre la guerra en Palestina y pide derechos y fronteras para su pueblo.

-El artista polaco-francés Balthus, uno de los pocos pintores que ha visto en vida su obra colgada en el Museo del Louvre, muere en su residencia de Rossiniére en Suiza a los 92 años.

-La película “Intimidad” de Patrice Chereau gana el Oso de Oro en la Berlinale, además del Oso de Plata a mejor actriz para Kerry Fox y el premio especial El Ángel Azul a la mejor película europea del certamen, superando contra todo pronóstico a la favorita “Traffic” de Steven Soderbergh que se tuvo que conformar con el Oso de Plata a mejor actor para Benicio del Toro.