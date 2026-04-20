Historia en 4 tiempos | Ervedelo: el cruce de la muerte

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada de La Región del 1976. | La Región

Ervedelo: el cruce de la muerte

Cuando la ciudad acaba de acoger con el más vivo interés la puesta en servicio del tramo de Accesos a Galicia entre Puente Ribeiriño y Piñeira de Arcos, que bordea la ciudad circunvalándola, han surgido ya los primeros síntomas de alarma y terror entre el vecindario de la zona norte del Couto, la cercana a Vista Hermosa, Ervedelo y Reza.

A la salida del Puente Ribeiriño se produce la intersección con la carretera de Orense a Cortegada, justo en la zona urbana del Couto. Pero todo parece indicar, y la realidad lo demuestra, que esta vía de Accesos a Galicia ha olvidado a la gente. Se han olvidado de las personas que la tienen que atravesar a pie, y que ahora tendrán que entrenarse en gimnasios especializado para dar un salto por los aires de más de treinta metros o que un servicio de invisibles helicópteros les proyecte por el aire de acera a acera.

El cruce de Ervedelo con Accesos a Galicia. | La Región

Los vecinos de Reza, Ervedelo, Seminario, Cruce Seminario, Vista Hermosa y el barrio continuo al cruce se encuentran alarmados ante la nueva situación. ¿Por dónde podemos cruzar? Esta es la pregunta, porque, busquen donde quieran, no encontrarán una sola señal, una sola indicación para el paso de peatones. La realidad está ahí: un cruce magnífico, señalizado para todos, a fin de que los coches se eviten el tortazo; para todos, menos para la gente.

El cruce de la muerte, le llaman ya, porque todo son presagios de que el día menos pensado ocurrirá aquí una catástrofe. Y el Ayuntamiento de Orense sin actuar.

La foto de Reza es elocuente. ¿Por dónde pueden cruzar los de a pie para que se les respete con un mínimo de garantía, de seguridad, de preferencia o de deferencia? (1976).

Curioso almacenaje en la calle del Rastro

Un curioso e insólito almacenaje se está tolerando en la llamada calle del Rastro, que antaño comunicaba la parte inferior de Las Burgas con el barrio de Puente Pelamios a través del puentecillo que sobre el Barbaña fue derribado por una gran avenida del río.

“Almacenaje” intolerable en la calle del Rastro. | La Región

La calle está cortada y se había convertido en un gran basurero. Tras diversas llamadas de atención, la calle del Rastro volvió a ser limpiada y así se ha mantenido durante bastante tiempo. Pero de vez en cuando surten estos insólitos almacenes de basura, cartonajes, residuos de cajas, etc., que ofrecen una deplorable vista desde el Puente de La Burga.

¿Está permitido? ¿Está autorizado? ¿Se trata de almacenes improvisados en la vía pública de “chatarra de cartón”, que parece ser ahora negociada?

Lo más oportuno parece ser tomar medidas y evitar que las calles orensanas, transitadas o no, ofrezcan este aspecto que nada dice en favor de la ciudad (1976).

La calzada de Pardo Bazán, un problema grave

La calzada de la calle de Pardo Bazán, la que une Peña Trevinca con la avenida de Buenos Aires, se encuentra un un lamentable estado en algunos trozos, y parece inevitable el tener que proceder a su reparación.

Esta vía ha sido la utilizada, en gran parte, por el tráfico Madrid-Vigo. Numerosos camiones pesados, ómnibus y otros vehículos, con una intensidad muy superior a la normal, han venido utilizando esta calle que corresponde a la carretera de Obras Públicas de Orense a Maceda.

“Almacenaje” intolerable en la calle del Rastro. | La Región

Ya la Jefatura Provincial de Carreteras, atendiendo a su necesidad, procedió a dotarla de un riego con aglomerado asfáltico, que la dejó en unas condiciones estupendas. Ahora, tras la intensidad del tráfico, ha vuelto a quedar en muy malas condiciones, sobre todo en su parte inferior, en la que los desniveles provocan dificultades a los vehículos, y en la intersección con la Avenida de Buenos Aires unos enormes baches interrumpen la normal circulación, amén de las averías que pueden provocar en los automóviles.

Ahora que se han puesto en servicio los Accesos a Galicia por Salto do Can y Marcelo Macías, parece oportuno reparar la calzada de esta carretera, una vez que el Ayuntamiento ha procedido a la construcción de aceras en la margen derecha de la misma. Y una vez más se espera que se la Jefatura Provincial de Carreteras la encargada de velar por el buen estado de la calzada, satisfaciendo así no solo una necesidad propia, sino contribuyendo al beneficio de la ciudad y de los usuarios de las vías del Estado (1976).

20 de abril de 1926 - Robo en la calle de la Paz

En el expreso de ayer regresó a Orense el diputado provincial don Arturo Pérez Serantes, que con el presidente de la Diputación, señor Casar, fue a Huelva a asistir al recibimiento de los aviadores del Plus Ultra, gestionando también en Madrid varios asuntos de gran interés para nuestra provincia.

-El establecimiento de calzado que posee don Cándido Pavón Pérez en la calle de la Paz en Orense es objeto de un robo en torno a la una y media de la tarde, hora habitual de cierre de los comercios para comer, accediendo el ladrón o ladrones con una cuña de madera con la que violentaron la puerta y llevándose como botín 1.000 pesetas en billetes y 50 pesetas en plata que se encontraban en el cajón donde se solía guardar el dinero, aunque según advirtió el dueño en el cajón había entre unos papeles unas 600 pesetas más que tal vez con la precipitación del robo no fueron advertidas por el autor o autores del mismo. La Policía trabaja activamente para descubrir a los ladrones.

-Llegó a Orense procedente de Vigo, con la señorita de Salgado, la señora marquesa de Atalaya Bermeja.

20 de abril de 1951 - Muere el presidente de Portugal

Con toda felicidad ha dado a luz un precioso niño, segundo de su matrimonio, doña Sofía Martínez Quevedo, esposa de don Javier Fernández Varela.

-En Mazaira contrajeron matrimonio la señorita Avelina Álvarez y don Antonio González Leiro, apadrinados por don José González Leiro y doña Amelia Rodríguez.

-El Rvdo. Padre don José Agustín Aguiar toma posesión como nuevo párroco de Junquera de Ambía.

-En Trasariz contrajeron matrimonio la simpática señorita Sofía García González, hija del industrial de aquella localidad don Tomás García, y don Gustavo Jiménez Alarcón, veterinario municipal de Cenlle. Fueron padrinos don Cándido Jiménez Alarcón, funcionario del Banco de Vizcaya en Zaragoza y hermano del novio, y doña María Cruz Torres de Jiménez Alarcón.

-El presidente de Portugal, mariscal Antonio Carmona, muere en Lisboa a los 81 años, asumiendo el poder de forma inmediata el primer ministro Antonio de Oliveira Salazar.

20 de abril de 1976 - Real Madrid y Barcelona, eliminados en semifinales

Noticias escaneadas del periódico La Región del 1976. | La Región

Se casaron en Orense: Félix García Pérez y Blandina Cid González, Ángel Soto Santos y Carmen Mueso Nanín, Francisco Feijóo Rodríguez y Rosa Blanco Sequeiros, Héctor Tejada Chipoco y Encarnación Pérez Pardo, Julio Lamas Ocampo y Paz González Areán, Agustín Blanco Ares y Teresa Santos López.

-(1) El cruce de Ervedelo en el Couto, surgido del nuevo tramo de Accesos a Galicia, es ya bautizado como el “cruce de la muerte” por su peligro más que evidente, sobre todos para los peatones.

-(2) Un “almacenaje” más que curioso en la calle del Rastro en Orense.

-(3) La calzada de la calle Emilia Pardo Bazán, un problema grave en Orense.

-El Real Madrid cae eliminado en semifinales de la Copa de Europa ante el Bayern de Munich, al caer por 2-0 en el partido de vuelta (1-1 en la ida) con dos goles de “Torpedo” Muller para los alemanes. El Barcelona también cayó en semifinales de la Copa de la UEFA, al empatar frente al Liverpool en la vuelta (1-1) (0-1 en la ida en Barcelona) con goles de Thompson para los ingleses y de Neeskens para el Barça.

20 de abril del 2001 - Nueva candidata del PP a las autonómicas

Noticias escaneadas del periódico La Región del 2001. | La Región

El fracaso de la OPA de Cortefiel sobre Adolfo Domínguez no le sienta bien a la firma ourensana, que baja un 9 por ciento en la Bolsa.

-La empresaria Inmaculada Rodríguez, de 35 años y directora de Mecanizados Rodríguez Fernández, acepta encabezar la candidatura del Partido Popular por Ourense en las próximas elecciones autonómicas.

-El Real Madrid “ejerce” como campeón de Europa y se clasifica para semifinales de la Liga de Campeones tras vencer al Galatasaray por 3-0 con goles de Raúl (2) e Iván Helguera, remontando así el 3-2 encajado en la ida. Su rival en semifinales será el Bayern de Munich, que “se vengó” del Manchester United y dejó fuera a los ingleses en cuartos de final.

-El Valencia se clasifica para semifinales de la Liga de Campeones gracias al valor doble de los goles a domicilio tras vencer al Arsenal por 1-0 (2-1 en la ida) con gol de Carew, y tendrá como rival al Leeds United, verdugo del Deportivo de La Coruña.

-El Tau Vitoria vence a domicilio al Kinder Bolonia por 65-78 y pone el 0-1 en la final de la Euroliga.