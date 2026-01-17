Historia en 4 tiempos | Escasea la nieve en los altos de Cabeza de Manzaneda

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Escasea la nieve en los altos de Cabeza de Manzaneda

(2) Las condiciones de nieve han variado con respecto a la semana pasada en la Estación Invernal de Cabeza de Manzaneda, aunque no de un modo sensible.

En el último parte facilitado por la oficina de Información de Cabeza de Manzaneda, se señalaba que la altura nieve en la cota Superior y en su plataforma, era de unos 30 centímetros, si bien en algunas zonas empiezan a verse claros. La nieve es dura por la mañana temprano para ir reblandeciéndose a medida que avanza el día. Esta nieve permite esquiar, aunque no con grandes ni medianos alardes, porque en las cotas más bajas y en la misma zona intermedia, la nieve está a pequeños retales. Funcionan: el telesquí Manzaneda, en la cota Superior, y el Telesilla Manzaneda, para esquiadores y aficionados a la montaña en general.

Con estos datos de nieve, no hace falta decir que los accesos están abiertos; pero lo que es más significativo, que las heladas tremendas de días pasados han remitido y que la humedad ha derretido a casi todas, sustituyendo la placa deslizante por otra de humedad en las carreteras de accedo, o mejor dicho, de convergencia a la Estación.

Los servicios hoteleros funcionan, lo mismo el de la oficina de información, el de restaurante-autoservicio, y la Escuela de Esquí, que esta temporada ha dado más horas de clase que nunca. La nieve se nos va como en gran parte del país si el anticiclón no remite y las borrascas atlánticas no penetran en nuestro cinturón montañoso.

Resumiendo, que se puede esquiar pero reducidos a esa plataforma en la que se pueden dar muchas pasadas en el telesquí Manzaneda; la ocasión es única para los que empiezan, sin embargo.

(1976)

David Ferrer Garrido intenta volver a ser presidente de la Diputación Provincial

(1) -¿Por qué quiere ser otra vez presidente de la Diputación?

-No quiero, al contestar, caer en tópicos y falsas justificaciones. Porque creo que son las obras y nuestro comportamiento de mañana, y no las palabras de hoy, quienes deben evidenciar el por qué hemos aceptado el serio desafío que supone la problemática provincial.

-¿Cuál es su trayectoria política? ¿Ha variado algo últimamente?

-Quiero diferenciar aquí dos cosas: la ideología y la práctica política; aquella permanece inalterada; con respecto al hacer político, al modo político, reproduzco palabras del actual Ministro para los Asuntos del Interior: “La dinámica interna del país, el tiempo general del mundo, nos empujan de modo inexorable. No se trata de renegar, sino de crecer; no de variar de rumbo, sino de completar el aparejo. El crecimiento económico ha traído cambios en el poder social y económico y, por tanto, en las relaciones entre las personas, entre los grupos, las regiones; las mentalidades y los contenidos culturales han variado también. Y todo eso ha de influir en las fuerzas y en las fórmulas políticas; como también los cambios exteriores, porque no vivimos en el vacío, en el éter, sino en el mundo”.

-¿Cuál cree que es el motivo de que haya solo dos candidatos a estas elecciones?

-Por no existir en nuestras clases dirigentes la necesaria preocupación y sentido de responsabilidad por las cosas públicas. Y son graves las consecuencias. Porque sucede entonces una de estas dos cosas: o el vacío que se crea por esta ausencia es ocupado por personas no excesivamente idóneas, o se produce el anquilosamiento y estancamiento en la renovación de aquellas que, por la razón que sea, han quedado inoperantes. Porque, hasta ahora, la mecánica y los caminos de acceso a las responsabilidades públicas no han permitido evidenciar fácil y generosamente valores y vocaciones políticas. Porque las gentes tienen deudas y recelos sobre la autenticidad y libertad de las elecciones.

(1976)

Diversas entidades de la ciudad se reunieron en el Orfeón para salvar al Principal

(3) En los locales del Orfeón se celebró ayer una reunión en la que participaban representantes de las siguientes entidades: Orfeón, Ateneo, Auriense, Cine-Club Padre Feijóo, Alianza Francesa, Colegio de Farmacéuticos, Colegio de Licenciados, Grupo de Teatro Nós, Colegio de Arquitectos y Colegio de Abogados; para tratar el tema del posible derribo del Teatro Principal.

A la reunión asistió también, espontáneamente, una representación de los actuales propietarios del Teatro, quienes expusieron su postura ante el tema. Los propietarios manifestaron que ellos no se oponen a la conservación del mismo, pero que invirtieron un dinero que no quisieran perder.

La intervención y explicaciones de los propietarios ocuparon gran parte del tiempo dedicado a la reunión, por lo que se decidió reunirse de nuevo el próximo día 22 con el fin de redactar un escrito dirigido al alcalde de la ciudad y al presidente de la Diputación exponiendo las razones para que el Teatro Principal deba seguir en pie y cumplir una misión cultural.

(1976)

17 de enero de 1926 - Nuevo secretario para Ribadavia

Nueva relación de donantes para el Aguinaldo del Soldado en Carballino: Evaristo Balboa, Rogelio Campo, Francisco Romero, Ramiro Blanco, Juan Cuenca, Manuel Pereira, Jesús Pereiras, Ángel Anta, Salvador Freijido, Desiderio Ugas, Hermesindo Pérez, Tomás de las Cuevas, José López Pinal, Camilo Lage Canitrot, Salomé Cano, Gumersindo Gallardo, Matilde Álvarez y hermanas, José Abraldes, Matilde Justo, Edelmiro González, Arturo Corral, José González, Alfonso Losada, Eduardo Tojo, Manuel Varela, Marcial Valeiras, Consuelo Fernández, Maximino Prada, Venerando Tesoro, José R. Louride, José Cobas, José Somoza, Germán Fumega, José Fernández, Eduardo Pereira, Recaredo Gómez, Benito Portabales, Fernando Portabales, Aurelia González, Emilio Dacal, Marcial Rodríguez, Vicente Torrado, Margarita Taboada, Augusto O. Bernárdez, Teresa Sobrino, Cesáreo Sobrino, Félix Munín, Manuel Salceda, Rogelio Sieiro, Florinda Valeiras, Emilio Balboa, Juan Sobrino, Camilo Valeiras, Tomás Obenza y José López.

-Don Leonardo Camón Aznar es nombrado nuevo secretario del Ayuntamiento de Ribadavia.

17 de enero de 1951 - Aparatoso atropello en Las Mercedes

Un coche que subía por la avenida de Buenos Aires, a la altura de las Mercedes, pierde una de las ruedas delanteras y su conductor se queda sin dirección, lanzándose el vehículo sin control contra una de las aceras y arrollando allí a un hombre de 65 años que resultó herido de cierta consideración, recibiendo asistencia en la Cruz Roja.

-Don Antonio Puga Martínez toma posesión como nuevo alcalde de Junquera de Ambía, en sustitución de don Teófilo Márquez Cid.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: José Fernández González, José Garrido Rodríguez, Blanca González Fernández y tres menores, Cristina Hermida Álvarez con un menor, Juan Andrés Vidueira y esposa Clementina Vázquez Vicente y dos menores, Manuel Rodríguez Gómez, Manuel Vázquez, Albino Fernández Villar, Elisa Pereira Vaz, Mercedes Pozo Lope, Sara Núñez Rodríguez, Bernardino Lage Vázquez y esposa Celsa Nóvoa Pozo y dos menores, José Lloves Failde y esposa Carmen Santos Zorelle, Virginia Cisterna, Gerardo Devesa Míguez, Luis Rivero Pérez, Servando López González y José Domínguez Estévez.

17 de enero de 1976 - Primer ganador del Cross Universidad Laboral

17 de enero de 1976 | La Región

Nacieron en Orense: Julio Bóveda Gamallo, Cristina Pérez Crespo, Diego Rodríguez Labrador, Silvia Díaz Álvarez y Cristina Álvarez Hernández.

-Se casaron en Orense: Fernando Álvarez Gómez y Elisa González Ucha, Manuel Justo Iglesias y Enma Varela Cheda, José Vieitez Madriñán y Enma Suárez González, Samuel Nogueira Tarríos y Concepción López Fraguas, Manuel Ferreiro Villar y María Losada Rodríguez.

-El joven corredor José L. Domínguez Pérez, del colegio Virgen de la Luz de Puebla de Trives, gana el I Cross Universidad Laboral disputado en Orense.

-(1) El expresidente de la Diputación, don David Ferrer Garrido, disputará al actual titular don Luis Álvarez Rodríguez la presidencia de la Diputación.

-(2) La nieve empieza a escasear en Cabeza de Manzaneda debido a la persistencia del anticiclón.

-(3) Diversas entidades de Orense se reúnen en el Orfeón con los propietarios del Teatro Principal para intentar salvar el recinto cultural.

17 de enero de 2001 - Los problemas del PSOE ourensano

17 de enero de 2001. | La Región

El Ourense se “reencuetra” con el triunfo y vence al Universidad de Oviedo por 3-0 con goles de Jorge González, Kiko y Jorge Sánchez, afianzándose en el liderato de Segunda B.

-Caixanova presenta su programación cultural para este año 2001 en Ourense, tras la firma del convenio de colaboración con el Concello y la Diputación provincial, anunciando nombres como Luis Eduardo Aute, Hevia, Ainhoa Arteta, Dulce Pontes, Antonio Canales o Joan Manuel Serrat.

-Manuel Salgueiro, el único concejal socialista en Ourense en sintonía con las ejecutivas local y gallega del PSOE, pide amparo al partido frente a las “maniobras” del líder del grupo municipal socialista, Antonio Troitiño, al que acusa de “dejarle sin funciones” en una “campaña de acoso y desprestigio” contra él.

-El socialista Jorge Sampaio es reelegido como presidente de Portugal en una victoria electoral empañada por una abstención histórica cercana al cincuenta por ciento, y de la que es fiel reflejo lo sucedido en el consulado portugués en Ourense, donde estaban convocados a votar 446 electores portugueses residentes en Ourense y Lugo y solo acudieron 17, lo que da una paupérrima participación del 3,8 por ciento.