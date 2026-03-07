Historia en 4 tiempos | Estación para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 7 de marzo de 1976 | La Región

Estación para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)

Primera prueba en la nueva estación. | La Región

Ha quedado inaugurada la estación para la inspección técnica de vehículos (I.T.V.) en El Cumial. Al acto asistió el director general de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, don Emilio Miranda Díez; el subdirector general de Tráfico y las primeras autoridades provinciales y locales, con el gobernador civil, señor Llobell Muedra, a la cabeza.

El señor Miranda destacó que la estación que se acaba de inaugurar era la primera en Galicia y una de las cincuenta estaciones que existen en España, con una inversión de 2.650 millones de pesetas, de cuya cantidad ya llevan invertidos unos 375 millones. Señaló que la estación de Lugo está próxima a ponerse en funcionamiento, mientras que la de Pontevedra cuenta solamente con los terrenos y la de La Coruña tiene todavía que adquirirlos.

Finalizó su intervención instando al gobernador civil a “pedir sin desánimo” para conseguir más beneficios para la provincia, y abogando por crear conciencia nacional de la necesidad de la revisión periódica de los vehículos.

Seguidamente se realizó una prueba práctica con un camión al que se sometió a distintas inspecciones: ocular, direccional, de pesado, frenómetros y de luces.

La estación está construida desde hace un par de años y en ella trabajan hasta la fecha dos mecánicos, un conserje y un perito. La revisión que a partir de hoy se lleve a cabo comprende todos los vehículos exclusivamente públicos, tales como camiones, autobuses y taxis. A estos últimos se les revisa, además, el velocímetro o taxímetro.

(1976)

“Affaire” en torno a CD Orense

El presidente y el secretario del Orense, implicados en un supuesto soborno a un árbitro. | La Región

El espacio deportivo que el periodista José María García dirige en el programa de radio “Hora 25” se hace eco de una noticia sobre CD Orense.

En la emisora de Radio Extremadura de Badajoz, fue grabada en cinta magnetofónica una conversación entre don José Rodríguez Vázquez, secretario del Club Deportivo Orense, con el árbitro Fernando Faleiro, del colegio extremeño, conversación celebrada al parecer el día 27 de febrero y pasada ahora por el programa “Hora 25”. En dicha conversación interviene también el presidente del Club, don Antonio Docabo Nóvoa.

Por los datos que hemos podido recoger, don José Rodríguez llamó aquel día al domicilio del señor Faleiro. Contestó a la llamada su esposa, informando que como su marido era practicante había salido a poner unas inyecciones, y le dijo que llamasen a las diez de la noche a un número de teléfono, que correspondía a la emisora extremeña. Allí se esperó la llamada, en presencia del presidente de la Federación Extremeña, del locutor de radio y otras personas.

De la conversación se escucha como el secretario del Orense invita al Sr. Falero a que se quedase a dormir en Orense, en donde había “un buen hotel”:

-Tengo un regalito para ti.

-¿Qué clase de regalito?

-Un objeto.

-¿Verdes?

-Sí.

-¿Cuántos?

-¿Te parecen bien 25?

-Sí, lo que vosotros queráis.

Luego el señor Falero envía saludos al presidente, y el secretario le dice que está ahí, y le pasa el teléfono:

-Los 25 son chorizos, y los verdes, grelos, pues como estamos en carnaval, es para que lo celebres.

La cinta pasará a la Federación Nacional, mientras el presidente Docabo, preguntado sobre la cuestión, asegura que “no hubo intento de soborno”, alegando que la conversación se produjo cinco días después del partido de Ferrol, y asegurando que la llamada fue “una prueba que quisimos hacer para tratar de averiguar qué ocurría con los árbitros extremeños con CD Orense”, al que han perjudicado en varios partidos. Docabo asegura que explicará todo, y descarga la responsabilidad en el señor Falero, del que asegura fue él “el que habló de dinero al pronunciar la palabra “verdes”.

(1976)

Recital de zanfoña en el Ateneo de Orense

El psiquiatra José Teijeiro, tocando la zanfoña. | La Región

Ayer tarde en el Ateneo pudimos escuchar y ver un espectáculo poco frecuente, un recital de Zanfoña a cargo de un psiquiatra, don José Teijeiro, que fue presentado por el doctor Temes.

Teijeiro dio una ilustrada e informativa charla, en gallego, sobre la zanfoña, los romances de ciego, el papel que desempeñaron en su época, etc.

La charla estuvo acompañada de proyección de diapositivas sin que faltara el inevitable recuerdo a un orensano gran conocedor de este instrumento, Faustino Santalices.

Al final Teijeiro dio un recital de cantares de ciego acompañándose de la zanfoña y en algunos momentos del violín.

(1976)

7 de marzo de 1926 - Ordenamientos en el Seminario Conciliar

El obispo de Orense ordena a los siguientes alumnos del Seminario Conciliar, con diferentes Órdenes Sagrados: Tonsura, Ostiariado y Lectorado: José Rojo Vázquez; Exorcistado y Acolitado: Avelino Muiños Vallejo, Benito Gil Núñez, Belisario Pereira Vázquez, Benito Vázquez Rodríguez, Castor Gayo Arias, Domingo Pérez Pérez, Francisco Díaz Fernández, José González González, José Pérez González, Manuel González Fernández, Manuel Pérez Cid, Ramón Blanco González y Sergio Pérez Pardo; Diaconado: Aurelio Figueiredo Rodríguez, Adolfo Méndez Vázquez, Fernando Félix López, Joaquín de Oliveira y Antonio Díaz Dinis; Presbiteriado: Andrés Vieitez Figueiredo, Benjamín Canal Cañedo, Eduardo Rodríguez Riveiro, Herminio Cid Sampedro, José García Devesa, José Rivera Bao, Manuel Peralta Méndez, Manuel Bermello Álvarez, Manuel Rodríguez Nieves y Miguel Alemparte Álvarez.

-El vecino de Guintimil don José Lama Estévez es nombrado agente ejecutivo del Ayuntamiento de Ginzo de Limia

7 de marzo de 1951 - Franco inaugura dos colegios universitarios

Nacieron en Orense: Antonio López Cuevas, Aurora Varela Sotelo, Servando Moure Varela y Joaquín Chamoso González.

-El distinguido letrado don Miguel Riestra Paris expone brillantemente en el Ateneo Jurídico de Orense su ponencia sobre “El usufructo con facultad de disponer”, con interesantes sugerencias a cargo de los señores ateneístas Seoane, Fernández Borrajo, Torres, Meleiro, Rodríguez de Dios, Méndez y De la Villa.

-Ha dado a luz un hermoso niño doña Carmiña Osuna, esposa del alto funcionario del Instituto Nacional de Previsión don Genaro Martínez Durán.

-Francisco Franco inaugura en la Ciudad Universitaria de Madrid el Colegio Mayor de San Pablo y el de San Felipe y Santiago, antiguo de Nebrija.

-El general estadounidense Omar Bradley, jefe del Estado Mayor, anuncia su intención de retirarse del servicio activo este mismo año después de 40 años de actividad, aunque deja pendiente la decisión de la “evolución de la situación internacional”.

7 de marzo de 1976 -Lluis Llach, vetado en Sevilla y Tenerife

7 de marzo de 1976 | La Región

El periodista deportivo José María García se hace eco en el programa de radio “Hora 25” de una conversación grabada en la que el presidente y el tesorero del Club Deportivo Orense aparecen involucrados en un supuesto intento de soborno a un árbitro.

-(2) Se inaugura en El Cumial una Estación para la Inspección técnica de vehículos (ITV), la primera de Galicia en su clase.

-(3) El psiquiatra don José Teijeiro ofrece un recital de zanfoña en el Ateneo de Orense.

-El cantautor catalán Lluis Llach es vetado en Sevilla y Tenerife, donde sus previstos conciertos han sido suspendidos por orden de los respectivos gobiernos civiles “en previsión de desórdenes públicos”.

-La actriz Lola Gaos es puesta en libertad tres días después de ser detenida por la Guardia Civil por “asistir sin ostentar cargo sindical” a una asamblea de trabajadores de la firma Lever Ibérica en Aranjuez, imponiéndole las autoridades gubernativas una multa de cien mil pesetas.

7 de marzo de 2001 - Traducción al inglés de “Cousas”, de Castelao

7 de marzo de 2001 | La Región

El Parque Natural de O Invernadeiro estrena una central fotovoltaica que con 14 kilowatios de potencia se convierte en la tercera más grande de España.

-El COB cae ante el Fuenlabrada por 88-73 en el Pabellón Fernando Martín, pese al gran partido de Swinson autor de 31 puntos y 10 rebotes.

-Real Madrid y Barcelona empatan en Liga (2-2) con goles de Raúl para los blancos y de Rivaldo para los azulgrana, que vieron como en el último minuto el árbitro Losantos Omar anuló un gol del propio Rivaldo por “fuera de juego posicional” que nadie entendió, privando al Barcelona de un triunfo que había merecido.

-El alemán Michael Schumacher (Ferrari), actual campeón del mundo, gana el Gran Premio de Australia, primera prueba del Mundial de Fórmula 1 marcada sin embargo por la muerte de un comisario de pista, alcanzado por los restos de un choque entre el canadiense Jacques Villeneuve y el alemán Ralf Schumacher.

-El Centro de Estudios Galegos de la Universidad de Oxford presenta la primera traducción al inglés de “Cousas”, de Castelao, con los dibujos originales del autor.