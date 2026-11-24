Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976 | La Región

Comienza un curso de anestesia y acupuntura en la Residencia Sanitaria

Curso de anestesia y acupuntura en la Residencia Sanitaria. | La Región

(2) Se inauguró ayer en la Residencia de la Seguridad Social el II Curso de Anestesia Loco-Regional y Acupuntura organizado por la delegación gallega de Anestesiología y Reanimación.

Al curso asisten 32 especialistas de Galicia y está dirigido por el doctor Castro, jefe del Servicio de Anestesiología de la Residencia Nuestra Señora del Cristal.

Como profesores del curso participan los doctores Collado Simón, Mayán Santos, Madrid Arias y Begara Mesa.

El programa del mismo comprende clases teóricas y tratamiento de casos prácticos de acupuntura.

La jornada de hoy estará dedicada a la terapéutica del dolor por bloqueos nerviosos.

El curso finalizará con una cena de clausura que se celebrará esta misma noche.

(1976)

Homenaje de la Academia Médico-Quirúrgica al Padre Feijóo

La placa de la Academia Médico-Quirurgica junto a la del Liceo, colocada hace poco tiempo. | La Región

(1) La Academia Médico-Quirúrgica de Orense rindió homenaje al Padre Feijóo con la colocación de una lápida en su honor en la fachada principal de la pousa de Casdemiro, con motivo del tercer centenario de su nacimiento y en ocasión de celebrarse el acto de inauguración de curso en dicha Academia.

En la pousa de Casdemiro, casanatal del Padre Feijóo, estuvieron el catedrático de la Universidad de Salamanca, Dr. Tamames Escobar; el presidente de la Academia Médico-Quirúrgica, Dr. Conde Corbal; presidente del Colegio Médico, Dr. López Sendón; juntas directivas de la Academia y del Colegio, así como numerosos profesionales de la medicina; presidente del Liceo Recreo Orensano, Sr. Prada Castrillo; exdecano de la Facultad de Farmacia de Santiago, Dr. Charro Arias, así como numerosos miembros de la familia Feijóo-Montenegro, representados por el Dr. don Rosendo Feijóo-Montenegro y Prado. Fue descubierta una placa de bronce, obra de Malingre, con el siguiente texto: “En el III Centenario de su nacimiento, al Padre Feijóo. La Academia Médico-Quirúrgica de la provincia de Orense en tributo y gratitud por su obra. 19 de noviembre de 1976”.

(1976)

Música para “Orfo de ti”

De izquierda a derecha, Aurelio Gómez Villar, Xosé Antón Vázquez, Manuel Cabezas, Segundo Alvarado y Camilo Andrade. | La Región

(3) En 1999, el escritor Segundo Alvarado presentó su libro de cantigas “Orfo de ti”. Pero la letra no era suficiente para reflejar el sentimiento intrínseco de cada composición, porque su autor las había pensado para ser más bien recitadas. Esa ilusión se ha transformado ahora en realidad, gracias a un trabajo realizado conjuntamente con el compositor Camilo Andrade y con Xosé Antón Vázquez, que se encargó de la armonización e instrumentalización.

“Lo que antes eran versos ahora son canciones”, comentaba el poeta en la presentación del libro “Cantigas de amor”, que recoge la música de estas canciones. “Son los versos de un enamorado, que buena falta hace que el amor sea un leit motiv de la poesía gallega”, explicaba Alvarado.

En la presentación del libro estuvieron presentes también el alcalde de Ourense, Manuel Cabezas, y el edil de Cultura, Aurelio Gómez Villar. Cabezas destacó la importancia de que el Concello edite por primera vez un libro íntegramente dedicado a la música en un documento que está pensado fundamentalmente como herramienta de trabajo para los escolares. En este sentido, Xosé Antón Vázquez expresó su deseo de que esta no fuese la última iniciativa en este ámbito, “sino el comienzo de una apuesta por la música”, para lograr que en Ourense se le dé la importancia que se merece.

(2001)

24 de noviembre de 1926 - Marcial Ginzo Soto, nuevo alcalde de Orense

El actual canónigo penitenciario don Vicente Mateos Álvarez es nombrado maestrescuela de la Catedral de Orense.

-Don Marcial Ginzo Soto, actual director de La Región, es elegido por unanimidad del Pleno como nuevo alcalde de Orense, recibiendo muchas felicitaciones. El nuevo alcalde accedió por primera vez al Ayuntamiento en 1913, cuando fue elegido como concejal formando parte de la coalición de derechas, ejerciendo hasta 1918, y fue de nuevo elegido en abril de 1924, actuando como segundo teniente de alcalde hasta que cesó al ser nombrado diputado provincial.

-Marchó a Barcelona el diputado provincial don Olegario Muñiz.

-Dio a luz una preciosa niña la distinguida esposa del colaborador de La Región y culto profesor de la Normal señor Pedreira.

-Ha dado a luz un nuevo vástago la bella esposa del concejal e ilustrado médico don Julio García Pérez.

-Marchó a Vigo el industrial de Orense don Antonio Malingre.

24 de noviembre de 1951 - El emplazamiento de la estación de autobuses

Nacieron en Orense: Pedro Rodríguez Cuquejo, Luisa Mazaira Santos, Ricardo Domínguez Pérez, José Sequeiros Vilarchao y Paz Vidal González.

-El orensano don Julio Galle Fernández, delegado de Hacienda en Bilbao, es felizmente operado en Madrid por el afamado doctor Peña, recuperándose de su dolencia favorablemente.

-La urgente necesidad de una estación de autobuses en Orense cobra nuevo impulso con un proyecto para instalarla en la explanada de la estación del ferrocarril, aunque la mayoría de los orensanos cree que el emplazamiento ideal sería la Alameda del Crucero, en una situación mucho más céntrica y propicia para la realización de un subterráneo.

-Nueva relación de donantes para la Campaña de Navidad del Gobierno Civil de Orense: Serafín Álvarez de Paz (10 pesetas), Carlos de Sábada Sanfrutos (25), Santiago Vázquez Rodríguez (10), Ramiro Díaz Paz (25), Domingo Saavedra Sánchez (25), Marisa Soto Paredes (10), Carmen Rodicio Casar (10), Milagros López Rodríguez (10), José Sierra García (50), mandos y personas de la Jefatura Provincial del Movimiento (320).

24 de noviembre de 1976 - Nueva ordenanza de circulación en Orense

Noticia 1976 | La Región

El pleno municipal del Ayuntamiento de Orense aprueba la nueva Ordenanza de Circulación que amplía la zona peatonal con prohibición total de circulación a las calles San Miguel, Hermanos Villar, Lepanto y Hornos y establece por primera vez en Orense la grúa para retirar a los vehículos mal aparcados y los parquímetros que limitarán el estacionamiento en la Plaza Mayor, Obispo Cesáreo y las calles Calvo Sotelo, José Antonio, Juan XXIII y avenida de Pontevedra.

-(1) La Academia Médico-Quirúrgica de Orense rinde homenaje al Padre Feijóo colocando una placa en su honor en la fachada de su casa natal en Casdemiro.

-(2) Se inaugura un curso de anestesia y acupuntura en la Residencia Sanitaria de Orense.

-Mueren 14 personas y otras 26 resultan heridas de gravedad al arrollar el electrotren que cubría la línea entre Barcelona y Valencia a un camión en el paso a nivel con barreras cercano a la estación de Renfe en la localidad de Masalfasar (Valencia).

-El escritor y estadista francés André Malraux, “aventurero” de fama mundial y gran testigo del siglo XX, muere en París a los 75 años víctima de una embolia pulmonar.

24 de noviembre de 2001 - ETA asesina a dos ertzainas en Beasain

ETA asesina a dos ertzainas en Beasain | La Región

José Manuel Parrilla ficha como nuevo técnico del Maceda en sustitución de “Sesiño”.

-(3) El escritor ourensano Segundo Alvarado presenta el libro “Cantigas de amor”, que recoge la música realizada por Camilo Andrade y Xosé Antón Vázquez para la obra de Alvarado “Orfo de ti”, el primer libro editado por el Concello de Ourense dedicado íntegramente a la música.

-El Deportivo de La Coruña inicia con buen pie la segunda fase de la Liga de Campeones con triunfo sobre el Arsenal por 2-0 con goles de Makaay y Tristán; mientras que el Real Madrid también vence al Sparta Praga por 2-3 con goles de Morientes (2) y Zidane.

-El fotógrafo de A Merca Manuel Outumuro presenta en Barcelona su libro de fotografías “Barcelona otra visión”, un libro de imágenes “poco habituales” de la ciudad condal que es el primero editado por Disparo Editorial.

-La banda terrorista ETA asesina en Beasain (Guipúzcoa) a dos ertzainas, tiroteados por la espalda cuando regulaban el tráfico en un cruce, un hombre de 32 y una mujer de 34, madre de tres hijos y casada con otro ertzaina, que se convierte en la primera agente femenina de la policía vasca asesinada por ETA.