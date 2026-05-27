Historia en 4 tiempos | Éxito en la presentación del “nuevo” Orfeón Unión Orensana

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Éxito en la presentación del “nuevo” Orfeón Unión Orensana

(3) Con asistencia de numerosísimo público, que llenaba el salón de actos de la sede social, y presidiendo el gobernador civil, señor Llobell Muedra, y esposa, y el alcalde de la ciudad, señor Riestra Paris, ofreció ayer su anunciado recital de presentación el Orfeón Unión Orensana, en su nueva fase en la que se incorporan numerosos miembros de la Escuela Universitaria del Magisterio de la que es catedrático de Música su director, don Gerardo Salgado Valdés.

La actuación del Orfeón constituyó un pleno éxito, mereciendo prolongados aplausos del público, entre el que se encontraban numerosos miembros de Coral De Ruada que felicitaron al final a director y coristas.

En el programa, una primera parte con canciones de la polifonía del Renacimiento, en la segunda, canciones populares de diversos países, todas interpretadas con gran maestría, resaltando la labor que al frente de la colectividad ha realizado en tan poco tiempo su nuevo director, don Gerardo Salgado Valdés.

Un triunfo inicial que augura una nueva etapa en la vida musical del Orfeón que todos desean sea renovada y superada respecto a las anteriores.

(1976)

Orfeón Unión Orensana.

¿Qué le gustaría que le preguntasen en el referéndum?

Jacobo de Arce Temes.

Osorio Espiñedo.

García Villagómez.

Manuel Cortiñas.

(1) Nadie sabe cómo va a ser el Referéndum ni en qué va a consistir, pero hemos preguntado a los orensanos sobre el particular.

Jacobo de Arce Temes (Administrativo de Banca).-Creo que hay un desconocimiento total sobre lo que va a ser, por eso lo primero sería informar al país y que todos los partidos políticos informaran también, cada uno según su ideología.

Osorio Espiñedo (Administrativo de Banca).-Lo primero, hay que informar. Después se podría preguntar sobre la continuidad de la monarquía, la participación de los grupos políticos (necesarísima), etc.

García Villagómez (Ama de casa).-Yo no quiero más que mucha paz para todo el mundo, respetándonos unos a otros. Me gustaría que me preguntaran si estoy contenta con el Régimen y votaría que sí.

Manuel Cortiñas (Estudiante).-Que me preguntaran sobre la apertura a todos los niveles, sobre la participación de los partidos políticos. Me gustaría que en el Referéndum cada uno pudiera responder lo que le gustaría que fuera el país sin limitación de preguntas concretas. Considero que la mayoría de los españoles tienen ya capacidad política para votar desde los 17 años.

(1976)

27 de mayo de 1926 - España celebra la rendición de Abd-el-Krim

La culta profesora orensana señorita Pura Méndez Villar obtiene plaza en Magisterio después de brillantes oposiciones celebradas en Santiago.

-El Circo Feijóo, que dirige el orensano don Secundino Feijóo, triunfa en La Coruña y se compromete a actuar en las próximas fiestas del Corpus en Orense.

-El dirigente rifeño Abd-el-Krim, enemigo declarado de España en Marruecos, anuncia por carta a Francia que “capitula” y se entrega a la “generosidad del Gobierno francés”, mientras Francia le pide que demuestre su buena fe entregando a los prisioneros europeos que tiene en su poder, aunque la noticia ya ha sido recibida con grandes muestras de alegría en España, donde numerosas ciudades y localidades celebran la capitulación como si fuera la victoria definitiva de nuestro país en la guerra de Marruecos, cinco años después del conocido como “desastre” de Annual en el que las tropas de Abd-el-Krim derrotaron al Ejército español y provocaron miles de bajas entre los nuestros.

27 de mayo de 1951 - Boda en Barbantes

Nacieron en Orense: Carmen Iglesias Pérez, Carmen Rodríguez Araujo, Juan Nóvoa Forneiro, José Martínez Martínez y José Fernández Castiñeiras.

-En Barbantes se casaron don José González Nóvoa, factor de la Renfe en la localidad, y la encantadora señorita Generosa Baldonedo González. Fueron padrinos el industrial de Vigo don Marcos Espada Salas y doña Ramona Barros González.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Pastora Carrera Sueiro, Antonio Paredes Garrido, Dolores Vila Dopazo, Julia Outomuro Devesa, Antonio Otero Gulias, Luis Otero Bobillo, Benita Quintas Santana, Aurelio Barreiro Álvarez, José Devesa Domínguez, Isaac Domínguez Rodríguez, Celso Gómez Álvarez, Jesús González Rodríguez, Luis Iglesias Álvarez, Ramona Barra Soto, José Amado Dorado, Isaura Álvarez Gómez, Oliva Iglesias Conde, Odilo Fernández Cortiñas, Julia Fernández Lorenzo, Mercedes Iglesias Grande, Antonio Salgado Tejada, Celia Nogueira Pérez, Ramón Ogando Penedo, Anselmo Bóveda Iglesias, Orentino Dopazo Álvarez, Tomás Morenza Dacruz y Santos Morales Estévez.

27 de mayo de 1976 - Se casan Pedro Carrasco y Rocío Jurado

27 de mayo de 1976.

Nacieron en Orense: José García Mosquera, Javier Corbal López, Natalia Guzmán López, David Babarro Rodríguez y Cristina Domínguez Freire.

-(1) Los orensanos responden a la siguiente pregunta: ¿Qué le gustaría que le preguntasen en el Referéndum?

-(2) El caudal del río Loña ya es insuficiente para el consumo de agua en Orense, en pleno mes de mayo, con el embalse de Cachamuiña bajando un centímetro diario.

-(3) El Orfeón Unión Orensana inicia una nueva etapa con un exitoso recital.

-María Teresa León, esposa del poeta Rafael Alberti, desmiente que la pareja vaya a regresar a España después de 38 años de exilio el próximo día 5 de junio, para sumarse al homenaje que se tributará en Granada a Federico García Lorca: “Que más quisiéramos, no podemos volver, tú sabes por qué lo digo”, le dijo María Teresa a la periodista Pilar Cernuda en su residencia de Roma, donde el matrimonio vive desde el año 1963.

-El exboxeador Pedro Carrasco y la cantante Rocío Jurado contraen matrimonio en Chipiona (Cádiz), que ha dado el nombre de la tonadillera a una calle de la localidad.

27 de mayo de 2001 - Desaconsejado el baño en la playa de Samil

27 de mayo de 2001.

El grupo valdeorrés Cupire Padesa dedicado al granito prepara su salida a Bolsa para dentro de tres años, cuando espera alcanzar los 30 mil millones de pesetas de facturación, lo que le convertiría en la segunda sociedad ourensana que cotiza en tras Adolfo Domínguez.

-El Concello de Vigo desaconseja el baño en toda la playa de Samil, afectada por los vertidos de la rotura de un emisario submarino en la desembocadura del río Lagares, una “mala noticia” en plena ola de calor para los bañistas entre los que se cuentan miles de ourensanos que viajan en fin de semana a la playa viguesa.

-El fotógrafo cubano Alberto Díaz “Korda”, autor de la mítica imagen del Che Guevara popularizada por los movimientos de izquierda en todo el mundo desde Mayo del 68, muere en París a los 72 años a causa de un infarto.

-El Real Madrid se proclama campeón de Liga tras golear al Alavés en el Bernabéu por 5-0 con goles de Raúl (2), Hierro, Guti y Helguera, la Liga número 28 para los blancos que llega cuatro años después de la última, lograda con Fabio Capello como técnico, la primera de Florentino Pérez como presidente y de Vicente del Bosque como técnico, que ya el año pasado logró la octava Copa de Europa para el Real Madrid.