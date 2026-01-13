Historia en 4 tiempos | Está expuesto al público el pergamino del homenaje a Otero Pedrayo

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Está expuesto al público el pergamino del homenaje a Otero Pedrayo

(2) Desde hace unos días está expuesto al público, en el escaparate de un establecimiento de joyería céntrico, el pergamino con el que los antiguos alumnos han testimoniado su homenaje al ilustre maestro de las letras gallegas, don Ramón Otero Pedrayo.

Un estupendo trabajo de Alejandro Veiras, realizado con pasmosa minuciosidad. Figuran, como motivos, los escudos de Orense y de Galicia, los símbolos de las Humanidades, la fachada del Instituto orensano en el que fue profesor el ilustre maestro y al pie una perspectiva del Pazo de Trasalba, casa solariega de don Ramón. El pergamino, cuidadosamente enmarcado, está siendo objeto de admiración por el numeroso público que lo contempla.

(1976)

El Orense derrotó ampliamente al Bosco de Vigo (74-52)

(1) Con buenos indicios para Club Deportivo Orense dio comienzo la segunda vuelta de la liga nacional de tercera división, con amplia victoria sobre el Bosco de Vigo en partido celebrada en el Pabellón ante más bien escasa concurrencia de aficionados.

El Orense nos demostró una vez más que no tiene un cinco base completo, ya que al cuarteto Miguel, Armando, Jorge y Enrique le falta un quinto hombre que no desentonase tanto como lo hace Manolo o cualquier otro que salga en su lugar de los que se sientan en el banquillo. Cierto es que como se trata de jugadores juniors hay que darles un margen de confianza.

Armando y Enrique, sin estar en su mejor momento, han sido una vez más los hombres resolutivos, con su acierto en el tiro, mientras que los hermanos Cebreiros, Miguel y Jorge, son los más peleones bajo los tableros. El conjunto nos enseñó nuevamente sus virtudes y defectos, pero en esta ocasión ante el Bosco le fueron suficientes las primeras para salir del paso muy airosamente.

Arbitraje irregular de Tizón y Martínez.

La alineación del Orense fue la siguiente: Armando (18 puntos), Miguel Ángel (21), Enrique (14), Carrera, Manolo (1), Rogelio, Jorge (19) y Reverter (1).

(1976)

Nart, ¿y el póster del Ché?

(3) Con que, al final del acto le espeté en guiño generacional: “Hermano, estás en el verso de Cernuda “La desolación de la quimera”. Javier Nart, muy profesional, encajó bien, sonrió irónico: “Aún soy optimista”.

Sus huellas dactilares las conozco bien: Pertenece a esa generación que llamaron “progre” en tiempos del general ferrolano. Chicos de barba descuidada, trenca, póster del “Ché”. Ellas, melancólicas, de jersey negro de lana, cuello de cisne; y palos “grises” y carreras en la Ciudad Universitaria.

Militó entonces combativo en la ilustrada y breve carnada del inolvidable Tierno Galván; aquel PSP lleno de alborozados juglares de la utopía. Y quizás por hastío militante buscó la acción, el riesgo, el viento en la cara y en su bloc ennegrecido de metralla escribió de las guerras más remotas; del sandinismo, otras, y allá, en Kosovo, vio, por ejemplo, a un francotirador cazado listo para ser desollado vivo, tortura que aplicaban a los tiradores solitarios. Aprendió allí, que cuando el odio crece es casi imposible pararlo. Descubrió también -ayer lo recordó- que esta Europa entristecida, gallinácea y de inmensas tragaderas no es más que una colonia de USA, que nos impone sus gustos, idead, fast food e incluso diseña las guerras en que debemos intervenir. Ayer, Nart, un poco espeso en la conferencia, estuvo brillante y lúcido en la corta distancia, que es lo suyo. Demonios, las ONGs son caridad manufacturada, una patada en el culo de las conciencias (¿Y el póster del Ché?: En el desván).

Crónica de J. Noguerol

(2001)

13 de enero de 1926 - Donantes para el soldado en Carballino

El último Consejo de Ministros se celebra en un tren con el Gobierno camino de El Escorial para asistir a un banquete protocolario, estudiándose entre otros asuntos el plan del futuro ferrocarril de Zamora a Orense.

-Relación de donantes para el Aguinaldo del Soldado en Carballino: Ayuntamiento de Carballino, Florentino Rincón Carracedo, José Bernárdez González, Cándido Domínguez Muñiz, Alfonso Hugalde Pérez, Amancio Paradela, Germán García, Bernardo Castro, Juan Castro Listanco, José Otero Fernández, Roberto Tizón, Tomás López Pinal, Marcelino Enríquez, Agustín Domínguez Muñiz, Vicente de Novoa, José Beltrán Carbajal, Julio Rodríguez Soto, Francisco Fumega Rodríguez, Isaac Espinosa Lamas, José Fumega Alanís, Sinforiano Fernández Sánchez, Bernardino López, José Neira, Miguel Fernández, Antonio Munín Villarino, Andrés Rodríguez, Rogelio Lorenzo, Serafín Castro, José Collazo, Lucía Fernández, Andrés Fernández, Serafín Rodríguez, Ramón Santamaría, Benjamín C. Sieiro, Leonardo Conde, Antonio Soto, Francisco Labandeira, Narciso Corral, Juan Fernández, Baltasar Aparicio, Agustín Cerdeira, José Blanco, José Pérez Cabo y Julio Rodríguez García.

13 de enero de 1951 - Espantoso crimen en Cortiñas

El joven e inteligente profesor don Nicanor Pérez Tesouro es agasajado por sus amigos y alumnos con una cena en el popular restaurante La Viña con motivo de su onomástica, asistiendo sus compañeros los señores Luis Acuña, Eugenio López y Luis Ocampo; sus amigos Genaro Pérez Bajo y Francisco Añel; y sus alumnos José Méndez Rivas, Luis Díaz Iglesias, Luis Borrajo Díaz, Lázaro Seco Bouza, José L. Pernas Pérez, Arturo Bernal, Francisco Araujo, Jorge Muñoz Quintairos, Manuel López Rodríguez, José L. Penedo y Enrique López Sampedro.

-El pueblo de Cortiñas (Pereiro de Aguiar) es escenario de un espantoso crimen, al aparecer muerta una joven de 30 años con tres heridas de hacha, una de ellas mortal de necesidad en el cuello que casi le secciona la cabeza, después de que sus familiares se alarmaran por su ausencia después de que la infortunada joven saliera a coger agua de una fuente cercana. La Guardia Civil de Orense actuó con rapidez y a las pocas horas fue detenido como presunto autor un joven de 17 años y también vecino de Cortiñas, al que al parecer la joven sorprendió cortando un árbol en una finca propiedad de sus padres, entablándose luego una disputa con trágico resultado.

13 de enero de 1976 - España abandona el Sahara

El carballinés don Jaime Ferreiro Alemparte, residente desde hace 25 años en Alemania y ejerciendo actualmente como lector de Español en la Universidad de Francfort, es condecorado con la Encomienda de Isabel la Católica.

-España abandona definitivamente el Sahara, al partir de Villa Cisneros los últimos soldados españoles que quedaban en la región, ahora bajo el dominio de Marruecos y Mauritania. Villa Cisneros, la ciudad emblemática del Sahara Español que vivía alrededor de una guarnición muy numerosa, languidece y empieza a morir por el doble éxodo de españoles y saharauis, que en un cincuenta por ciento han abandonado la ciudad en la que solo quedan dos médicos y seis maestros españoles hasta el final del curso.

13 de enero de 2001 - Muere el pintor Esteban Vicente

El Partido Popular de Ourense constituye un “Comité Permanente”, un nuevo órgano “para ampliar su operatividad en la provincia” que estará formado por: José Luis Baltar (presidente), José Manuel Baltar, Agustín Prado Verdeal, Ana Vázquez, Carmen Leite, Elier Ojea, Roberto Castro, Juan Manuel Jiménez Morán, Antonio Mouriño y Santiago Camba.

-(3) El periodista y abogado Javier Nart protagoniza el Foro La Región con una charla sobre “Seguridad, conflictos bélicos y conciencia europea” en una abarrotada Aula de Cultura de Caixanova, presentado por Luis Menéndez.

-El Teatro Principal de Ourense supera todos sus registros y recibe a un total de 52.470 espectadores durante el pasado año 2000 en los 186 espectáculos que acogió, según informó su Patronato, con unos ingresos en taquilla de más de 20 millones de pesetas.

-El pintor español Esteban Vicente, una de las grandes figuras del expresionismo abstracto junto a Pollock o Rothko, muere en su casa de Nueva York a los 97 años.