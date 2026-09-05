Historia en 4 tiempos | Aquí falta una señal indicadora

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 5 septiembre 1976 | La Región

Aquí falta una señal indicadora

Cruce de Marcelo Macías con señales “engañosas”. | La Región

Al pasar el puente sobre el Barbaña, de accesos a Galicia, casi ya en la avenida de Marcelo Macías, existen estos señalizadores unidireccionales de Orense-2; Portugal-74.

Los automovilistas y camioneros y, aun conductores de autobuses, foráneos, desde luego, en los que en sus mapas figura que para ir a Vigo, Santiago, Pontevedra o Coruña, hay que pasar por la ciudad de Orense, al llegar a este punto dudan y se meten casi siempre en la ciudad, en vez de continuar.

Esto es fácil de solucionar con un indicador múltiple que ponga las ciudades antes reseñadas, que cuesta poco y soluciona mucho.

La práctica, a veces, supera las previsiones de los técnicos, como en el caso de ese cruce llamado de raqueta, que en su día ocasionó casi una veintena de accidentes, al no respetar el stop o la indicación de velocidad moderada los que atravesaban la carretera. Después de tanto accidente, afortunadamente sin desgracias personales, la entrada en dicho desvío se ha hecho obligando a los automovilistas a disminuir la velocidad, con lo que han disminuido los accidentes.

Por eso decimos que con una señal aquí no habría los atascos que se produjeron durante agosto en la calle de Marcelo Macías, con tanto emigrante y tanto turista despistado y aparcando para consultar su mapa de carreteras o preguntando al viandante si por allí se iba a Vigo.

(1976)

Hormigoneras en la calle

Una hormigonera en pleno Paseo obliga a los viandantes a pasar por la calzada. | La Región

Una hormigonera trabajando en plena calle de José Antonio a hora de frecuente tránsito, tanto de vehículos como de personas.

Para que la hormigonera trabaje aquí y así, es necesario vallar toda la acera -que queda cerrada al tránsito- y defender la máquina en todo su alrededor, para evitar que tanto las personas como los vehículos se arrimen a ella y puedan sufrir daño, tanto por parte de la máquina como por parte de los cubos cargados de hormigón que son elevados por la pluma que ahora se instala en las edificaciones.

Pero los transeúntes no son resguardados del peligro que encierra el tener que circular por la calzada, sin que previamente se hayan colocado señales de precaución, de estrechamiento de calzada o de dirección del tráfico por persona encargada de ello.

Las ordenanzas municipales debieran de vigilar estas situaciones con gran atención. Pero no sólo vigilar, sino llegar a prohibir el empleo de tales métodos, pues si conviene que el edificio sea construido a base de hormigoneras, el proyecto técnico debe prever la entrada de estas máquinas en el mismo, o su colocación fuera del lugar público de la acera o la calzada. En todo caso, la tasa municipal por ocupación de vía pública debe de ser en estos casos muy fuerte, hasta el extremo de que tenga que utilizarse la vía solamente en casos extremos.

Pero observamos que ahora las hormigoneras proliferan en todas las construcciones; no siempre se toman las medidas de precaución; no se advierten en los proyectos las entrada de las mismas en los edificios. Así, es muy cómodo y muy rentable -con detrimento del interés público- que se utilice la vía pública con perjuicio para peatones y tráfico, en beneficio particular, y con peligro de viandantes.

¿Creen ustedes que es correcta esta manera de proceder?

Crónica de Urbano (1976)

Francisco Bobillo presenta su libro en el Ateneo

El Ateneo de Orense, abarrotado en la presentación del libro de Francisco Bobillo. | La Región

En la tarde de ayer, en el Ateneo, se celebró el acto de presentación del libro que sobre el Partido Socialista Popular ha escrito el orensano Francisco Bobillo, líder del mismo grupo político.

Tras unas palabras de presentación del secretario del PSP de Orense, Anselmo López Morais, hizo uso de la palabra Francisco Bobillo, quien, en galllego, como su presentador, explicó la génesis de su libro, que había sido escrito por encargo de una editorial que se lo había pedido al partido.

Luego hizo un resumen histórico del PSP, que nació en 1950, debido a la falta de unidad de los socialistas, y terminó afirmando que “los partidos socialistas deben ser fermento de la clase trabajadora”.

Finalmente, tuvo lugar un coloquio, en el que se habló de la postura del PSP sobre las nacionalidades, el Estatuto de 1936, la autonomía, el Gobierno provisional y la reunión de Coordinación Democrática en Madrid.

Al acto asistió mucho público, que siguió con interés todas las intervenciones que a lo largo del mismo se produjeron.

(1976)

5 de septiembre del 1926 | Primo de Rivera convoca un plebiscito

En las pruebas celebradas estos días por la Jefatura de Obras Públicas ha obtenido el carnet de “chaufeur” de tercera, segunda y primera nuestro particular amigo don Antonio Novelle.

-Llegó a Orense procedente de la localidad del Grove, en donde veranea con su distinguida esposa, el gobernador civil, señor Muñoz Delgado.

-Un conato de incendio iniciado en la cocina de un piso en la calle Reina Victoria, en Orense, provoca la alarma antes de ser sofocado por la rápida intervención de los vecinos del inmueble.

-El presidente del Gobierno, Miguel Primo de Rivera, “celebra” sus tres años de mandato con un manifiesto dirigido “al país” en el que anuncia un plebiscito organizado por Unión Patriótica que tendrá lugar los próximos días 11, 12 y 13 de este mes de septiembre, cuya finalidad es “obtener un voto de confianza para el actual Gobierno, y principalmente para su presidente, ratificando a éste la asistencia de la opinión pública”.

5 de septiembre del 1951 | Frank Sinatra y Ava Gardner discuten

Nacieron en Orense: Carmen López González y Jorge Domínguez Costoya.

-La Orensana vence con claridad al Boavista por 5-2 en el partido de presentación ante su afición en el Estadio del Couto, con goles de Masós, Cholo, Obeso y Román (2) para los nuestros ante un primera división portugués.

-El cantante y actor Frank Sinatra es atendido en Lake Tahoe (Nevada) por haber tomado “demasiados somníferos” después de una fuerte discusión con su pareja, la actriz Ava Gardner.

-El Congreso Mundial Judío que tendrá lugar en Ginebra en este mes reunirá a dirigentes de Estados Unidos, Gran Bretaña, el propio Israel y otros doce países para discutir la actual situación de los judíos en las actuales zonas de “tirantez internacional” y los planes para “salvaguardar” a los israelitas en caso de un conflicto mundial.

-España e Irak firman un tratado de amistad en Bagdad que ha sido redactado en español y en árabe, y no en inglés como era habitual en este tipo de acuerdos.

5 de septiembre del 1976 | Felipe González llega hoy a Orense

5 de septiembre de 1976. | La Región

El secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Felipe González, llega hoy a Orense procedente de Madrid en coche, acompañado de varios miembros de su partido, para encontrarse con amigos y simpatizantes en nuestra ciudad.

-(1) Las hormigoneras de las obras toman las calles en Orense.

-(2) Hace falta una señal indicadora para evitar los atascos en Marcelo Macías.

-(3) El orensano Francisco Bobillo presenta en el Ateneo de Orense su libro sobre el Partido Socialista Popular.

-El escultor orensano Ramón Conde inaugura una exposición de su obra en el Club Artístico de Ribadavia.

-El Casino de Carballiño acoge una subasta de obras donadas por artistas a beneficio del panteón para los ancianos del Asilo, figurando cuadros de autores como Baltar, Acisclo Manzano, Conde Corbal, José Luis de Dios, Jerónimo de Vicente, Xaime Quesada, Carlos Quesada, César Taboada, Carlos Viejo o Virxilio, entre otros.

-La novela “Alguien voló sobre el nido del cuco”, de Ken Kesey, encabeza la lista de libros más vendidos en España en el mes de julio, seguido de “¿Adónde vas España?”, de Ramón Tamames; “Recuento”, de Luis Goytisolo; “El diccionario de Coll”, de José Luis Coll, y “Nacida inocente”, de Berhardt Hurwood.

5 de septiembre del 2001 | Entradas a tres euros en A Chabasqueira

5 de septiembre de 2001. | La Región

La empresa coruñesa Ibernisha-Transgalaica será la encargada de gestionar el nuevo balneario de A Chabasqueira, al ofrecer el precio más bajo (3 euros) por sesión de hora y media en el centro termal, con abonos individuales por un mes a 12 euros y familiares por 18 euros.

-El actor estadounidense Troy Donahue, “galán” en el cine de Hollywood de los años 60, muere en Santa Mónica (California) a los 65 años.

-Da comienzo en Málaga el juicio por el asesinato de la joven Rocío Wanninkhof, con el fiscal exponiendo ante el jurado las “numerosas mentiras y contradicciones” en las que incurrió tras el crimen, según la Guardia Civil, la acusada Dolores Vázquez.

-España vence a Israel (71-67) en la repesca del Eurobasket y se enfrentará a Rusia en cuartos de final.

-Un niño de 10 años muere al ser atacado por un tiburón en Virginia Beach, pese a que su padre le sacó de las fauces del animal, en el primer ataque de este tipo en treinta años en esta popular zona de veraneo en Estados Unidos.