Historia en 4 tiempos | Festa dos amigos de la Coral De Ruada

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada de La Región del 24 de junio de 1976. | La Región

Festa dos amigos de la Coral De Ruada

La Coral De Ruada celebró la Festa dos Amigos, “unha festa de romaxe” para estrechar relaciones “convivindo e cooparticipando en actos conxuntos que nos vencellen, xungan e identifiquen”.

Dos momentos de la Festa dos Amigos da Coral De Ruada. | La Región

Dos momentos de la Festa dos Amigos da Coral De Ruada. | La Región

Ocho centenares de amigos en vehículos propios y varios autocares para los que no disponían de vehículo se desplazaron a Oseira donde, a la una, tuvo lugar en el incomparable marco del Mosteiro una misa cantada por la coral y concelebrada por los sacerdotes don Xosé Ramón Estévez -que pronunció una hermosa homilía en gallego-, don Xosé González Rodríguez y don Emilio Losada Castiñeiras. Por primera vez De Ruada cantó completa la misa en gallego. Finalizada la Santa Misa tuvo lugar la comida en el campo de la feria. Una comida a base de empanada, pulpo á caldeira e pan de Cea “regado todo cun gorenteiro viño do país”.

Y después, la fiesta amenizada por la charanga de Moreiras y también por los gaiteros de la coral.

Ha sido una grata e inolvidable fiesta. Humor, alegría, jolgorio, cánticos, bailes, hicieron que todo el mundo se sintiese alegre, a lo que coadyuvó también el espléndido día.

Festival de jazz-rock en Orense

A las diez de la noche, casi recién empezado el recital, eran cerca de mil las personas reunidas en el campo de fútbol del Pabellón de los Deportes para asistir al festival de jazz-rock, “12 horas de rollo musical” organizado por las Xuventudes Musicales de Orense con entrada gratis y la participación de la Compañía Eléctrica Dharma, Jordi Sabater, Toti Soler, Santi Arisa, Barcelona Traction y el grupo de música brasileña Ben-Vira.

Festival de jazz-rock en el campo de fútbol del Pabellón. | La Región

La entrada fue gratis, en la primera vez que se celebra en Galicia un recital de este tipo, con mayoría de grupos integrados en el llamado “movimiento catalán de jazz-rock”, considerado el mejor de España. Muchos espectadores provistos de mantas, pensando en la humedad del río, algunos con bocadillos, botellas de bebidas.

Jóvenes de Vigo, de Santiago, de las villas orensanas... según avanzaba la noche, el número de asistentes fue en algunos momentos aumentando y en otros decreciendo.

Unos bailaban, otros reían, otros dormitaban, charlaban, pensaban, entraban y salían mientras la música no dejó de sonar en el escenario hasta que unos y otros cayeron rendidos por el sueño, el cansancio y una cierta sensación de relax, de libertad… (1976)

Álvaro Pino, ganador del Premio Ciclista Fiestas de Orense

Se celebró el Premio Ciclista Fiestas de Orense que, bajo el patrocinio de la Comisión de Fiestas, organizó el Club Ciclista Orense con la colaboración técnica de la Delegación Provincial de Ciclismo.

El ciclista Álvaro Pino, con los trofeos de vencedor. | La Región

Tomaron la salida 35 corredores de la región gallega, León, Valladolid, Santander y Burgos.

Nada más darse la salida, los corredores en pelotón ruedan fuerte hasta el Alto del Cumial. Aquí, el que resultaría vencedor de la prueba, Álvaro Pino Couñago, logra despegarse de su “marcador”, el coruñés Ponte Folgar, y se va en solitario, pasando así por todos los puntos del recorrido, presentándose en solitario con cinco minutos de ventaja en la meta.

Al final de la prueba, la reina de las fiestas haría entrega al vencedor de un ramo de flores, y el miembro de la comisión de fiestas Sr. Tropeta Rodríguez le entregaría el trofeo donado por el Ayuntamiento y otro donado por el alfarero del Alto del Couso.

La organización ha sido perfecta en todos los aspectos, gracias a la magnífica colaboración de la Guardia Civil de Tráfico y Rural, Policía Municipal y Policía Armada (1976).

Primera misa de un sacerdote y tenor - 24 de junio de 1926

El la parroquia de Santa María de la Barra fue bautizado el primogénito de don Jerónimo Rodríguez y doña Dorinda Dacoba, un niño que recibió el nombre de Eugenio y fue apadrinado por don Eugenio Grande y la tía de la madre del neófito, doña Concha Dorado.

-El sacerdote don José Fernández Rivada, tenor solista del Orfeón Unión Orensana, celebra su primera misa en el pueblo de Melias, apadrinado por el señor gobernador civil, don Salustiano Muñoz Delgado, y su distinguida esposa, doña Pilar Gómez Ruberte, y con presencia destacada de miembros del Orfeón.

-Varios vecinos de Orense se dirigen al alcalde de la ciudad interesando que los paseos que se celebran en la actualidad en la Alameda de ocho a diez de la noche tengan lugar de diez y media a doce y media como en años anteriores.

-Saludamos en Orense al juez de Coles, don Emilio Temes.

-En su magnífico automóvil marcharon a Trives don Bernadino F. Rodicio y su bella esposa, doña Carmen R. Veiras, acompañado de su prima, la bella señorita Teresita Porto Veiras.

Construcción de una carretera necesaria - 24 de junio de 1951

La prolongación de la carretera de San Pedro de Moreiras al sanatorio en construcción y a Trelle ha sido muy bien acogida, seis kilómetros que reportarán beneficios inmensos a los aislados pueblos de Trelle y Trellerma y su comunicación con Orense, dejando atrás los rodeos de muchos kilómetros. La otra cara de la moneda ha sido la actuación de los obreros que trabajaban en el último tramo hasta el famoso Castro de Trelle, un entorno conocido por siglos de fantásticas leyendas y donde los trabajadores encontraron infinidad de objetos y algunas viviendas antiquísimas que destruyeron al desconocer su valor histórico, dejando a nuestra provincia sin un valioso patrimonio.

-Con brillantes notas terminó el segundo curso del Bachillerato en las Carmelitas de Orense la estudiosa niña Teresa Conde Novo, hija de don José y doña Angelita.

-Alemania Occidental es admitida en la Unesco con el único voto en contra de Israel.

Fallece el payaso “Fofó” - 24 de junio de 1976

Nacieron en Orense: Raquel Feijóo Pérez, Pablo Rodríguez Castro, Domingo Miranda Prol, Hermesinda Rodríguez Domínguez, Diego Díaz Almeida, David Blanco Álvarez, Pilar López Nieto y Mónica Yebra Brea.

Noticias escaneadas del periódico La Región del 24 de junio de 1976. | La Región

-El alcalde de Orense, don Miguel Riestra Paris, inaugura el alumbrado público del barrio Virgen de Covadonga, impulsado por la acción de la Asociación de Amas de Casa.

-(1) La Coral De Ruada reúne a ochocientas personas en su Festa dos Amigos celebrada en Oseira.

-(2) El campo de fútbol del Pabellón acoge un Festival de jazz-rock que reunió a cerca de mil personas, “12 horas de rollo musical” dentro de las Fiestas de Orense.

-(3) El ciclista Álvaro Pino gana el Premio Ciclista Fiestas de Orense.

-El famoso payaso Alfonso Aragón “Fofó”, uno de los populares “payasos de la tele”, muere en Madrid a los 53 años a causa de una hepatitis, una gran pena para los niños españoles, miles de los cuales acudieron a su entierro acompañados de sus padres y profesores.

Joan Peñarroya se va del COB - 24 de junio de 2001

El escolta Joan Peñarroya se va del Club Ourense Baloncesto y regresa al Manresa, el club que le vio nacer como jugador, guardando un buen recuerdo de sus “dos años fantásticos en Ourense”, donde deja “muy buenos recuerdos y amistades”.

-El conselleiro de Agricultura, Juan Manuel Diz Guedes, inaugura la Feira do Viño de Valdeorras en A Rúa.

-Un total de 333 ourensanos, entre “dolientes” y voluntarios, parten en ocho autocares en peregrinación a Lourdes, viaje organizado por la sección ourensana de la Hospitalidad de Lourdes.

-Las tradicionales carreras del hipódromo británico de Ascot dejan este año en segundo plano a los originales sombreros que lucen las damas al detectarse un “consumo generalizado de cocaína” entre los asistentes, una gran parte miembros de la aristocracia y las clases altas británicas.

-Los jóvenes británicos Robert Thompson y Jon Venables, en prisión desde 1993 por torturar y asesinar al pequeño James Bulger, de dos años, en Liverpool, cuando ambos tenían 10 años, salen en libertad con nuevas identidades a sus 18 años, y bajo protección “ante la posibilidad real de ser atacados por miembros vengativos de la sociedad o de la familia Bulger”.